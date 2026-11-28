Premiera Grand Theft Auto VI okazała się wydarzeniem, które przejdzie do historii branży rozrywkowej. Najnowsza produkcja Rockstar Games nie tylko spełniła ogromne oczekiwania graczy, ale również ustanowiła rekord, którego pobicie może okazać się niezwykle trudne. Według oficjalnych informacji przekazanych przez Take-Two Interactive, GTA 6 wygenerowało aż 3,79 miliarda dolarów przychodu w pierwszym dniu sprzedaży. Tym samym produkcja stała się największym debiutem w historii całego sektora rozrywkowego.

GTA 6 największą premierą w historii rozrywki

O ogromnym sukcesie Grand Theft Auto VI mówiło się jeszcze na długo przed oficjalną premierą. Wieloletnie oczekiwanie, kolejne materiały promocyjne oraz zainteresowanie mediów sprawiły, że produkcja Rockstar Games stała się jednym z najważniejszych wydarzeń 2026 roku. Teraz wiemy już, że skala zainteresowania przełożyła się również na wyniki finansowe, które przekroczyły nawet bardzo optymistyczne prognozy analityków.

Jak poinformowało Take-Two Interactive w komunikacie prasowym opublikowanym 20 listopada 2026 roku, GTA 6 wygenerowało 3,79 miliarda dolarów przychodu w pierwszym dniu sprzedaży. Dane obejmują globalny rynek i zostały przygotowane na podstawie szacunków przedsiębiorstwa dotyczących sprzedaży do końca 19 listopada.

Warto podkreślić, że nie chodzi wyłącznie o rekord ustanowiony wśród gier wideo. Według wydawcy Grand Theft Auto VI zanotowało największy debiut w historii rozrywki, niezależnie od medium. Oznacza to, że produkcja Rockstar Games wyprzedziła również największe kinowe premiery i inne wysokobudżetowe przedsięwzięcia medialne.

W komunikacie Take-Two pojawiła się również informacja o 32,5 miliona sprzedanych egzemplarzy przed premierą. To kolejny rekord, który pokazuje, jak ogromnym zainteresowaniem cieszyła się produkcja jeszcze zanim gracze otrzymali możliwość samodzielnego sprawdzenia nowej odsłony serii.

GTA 6 zostawiło w tyle poprzednią odsłonę

Dla lepszego zobrazowania skali sukcesu warto zestawić wyniki najnowszej produkcji Rockstar Games z osiągnięciami jej poprzednika. Grand Theft Auto V, które zadebiutowało w 2013 roku, przez lata pozostawało jednym z największych komercyjnych sukcesów w historii gier wideo. Produkcja wygenerowała około 800 milionów dolarów przychodu w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery.

W przypadku GTA 6 mówimy już o kwocie niemal pięciokrotnie wyższej. Różnica jest ogromna, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że poprzednia odsłona również debiutowała przy ogromnym zainteresowaniu graczy i ustanowiła wówczas własne rekordy sprzedaży.

Co więcej, wynik GTA 6 robi jeszcze większe wrażenie w zestawieniu z największymi produkcjami filmowymi. Avengers: Endgame, czyli jeden z największych kinowych hitów w historii, osiągnął około 2,94 miliarda dolarów wpływów z całego okresu dystrybucji kinowej. Grand Theft Auto VI wygenerowało 3,79 miliarda dolarów już pierwszego dnia.

Oczywiście należy pamiętać, że porównujemy różne modele dystrybucji i sposoby liczenia przychodów. Nie zmienia to jednak faktu, że osiągnięcie Take-Two jest wyjątkowe i pokazuje, jak dużą pozycję w światowym przemyśle rozrywkowym zajęły współczesne gry wideo.

Rockstar Games ma powody do zadowolenia. To dopiero początek?

Sam Houser, prezes i współzałożyciel Rockstar Games, podziękował graczom za ogromne zainteresowanie produkcją. W oficjalnym komunikacie podkreślił, że studio jest niezwykle wdzięczne za reakcję odbiorców na całym świecie i cieszy się z możliwości rozpoczęcia nowego rozdziału w historii Rockstar Games.

Wyniki pierwszego dnia mogą być jednak dopiero początkiem finansowego sukcesu GTA 6. Produkcja ma przed sobą długi okres obecności na rynku, a kolejne miesiące mogą przynieść następne rekordy. Szczególnie istotne będzie rozwijanie komponentu sieciowego, który w przypadku poprzedniej odsłony okazał się jednym z najważniejszych źródeł długoterminowych przychodów.

GTA Online przez lata zapewniało Rockstar Games regularne wpływy dzięki dodatkowej zawartości, mikropłatnościom i kolejnym aktualizacjom. Podobny model może zostać wykorzystany w przypadku nowej odsłony. Według branżowych przewidywań zarówno komputerowa wersja GTA 6, jak i rozbudowany tryb sieciowy mogą pojawić się w 2027 roku. Na oficjalne potwierdzenie tych planów trzeba jednak jeszcze poczekać.

Warto również pamiętać, że poprzednia odsłona serii sprzedała się łącznie w niemal 235 milionach egzemplarzy. GTA 6 ma więc przed sobą bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, ale jej rekordowy debiut sugeruje, że nowa produkcja ma potencjał, aby w przyszłości zbliżyć się do tego osiągnięcia, a być może nawet je przebić.

Jedno jest już pewne: Rockstar Games stworzyło produkcję, która wykracza poza tradycyjne ramy rynku gier wideo. Przychód wynoszący 3,79 miliarda dolarów w ciągu jednego dnia to rezultat, który pokazuje siłę marki Grand Theft Auto i skalę zainteresowania kolejnymi projektami studia. Pytanie nie brzmi już, czy GTA 6 odniesie sukces komercyjny, ale jak daleko uda się przesunąć granice ustanowione przez tę produkcję.