Baseus Inspire XH1: prezent, który zachwyca designem, otula dźwiękiem i cieszy przez długie miesiące

Szukasz prezentu pod choinkę, który wywoła prawdziwy efekt „wow”, a nie wyląduje na dnie szafy w styczniu? Słuchawki Baseus Inspire XH1 łączą zachwycające, pastelowo-eleganckie wykończenie z technologią Sound by Bose i baterią na 100 godzin słuchania. Z okazji Black Friday i nadchodzących Świąt ten stylowy pewniak prezentowy upolujesz aż 20% taniej.

Świąteczne prezenty mają jedną niewdzięczną cechę – trudno przewidzieć, które z nich będą cieszyć jeszcze długo po rozebraniu choinki. Dobre słuchawki mają pod tym względem sporą przewagę. Towarzyszą nam w drodze do pracy, podczas podróży, wieczornego odpoczynku czy zwykłych domowych obowiązków. Baseus Inspire XH1 to propozycja dla osób, które chcą podarować bliskim coś więcej niż kolejny gadżet. Łączą wysokiej jakości brzmienie, wygodną konstrukcję i rozwiązania, dzięki którym codzienne słuchanie muzyki staje się po prostu przyjemniejsze.

Dźwięk, który pozwala usłyszeć więcej

Każdy ma swoją ścieżkę dźwiękową codzienności. Dla jednych są to ulubione albumy, dla innych podcasty, audiobooki albo filmy oglądane późnym wieczorem. Niezależnie od preferencji liczy się jedno – brzmienie, do którego chce się wracać.

Baseus Inspire XH1 wykorzystują rozwiązanie Sound by Bose, zapewniające bogaty, szczegółowy i zrównoważony dźwięk. Do tego dochodzi obsługa Dolby Audio, Hi-Res Audio oraz kodeka LDAC, który umożliwia bezprzewodowe przesyłanie dźwięku w wysokiej jakości z kompatybilnych urządzeń. To zestaw rozwiązań, który pozwala cieszyć się muzyką z większą dbałością o detale, niezależnie od tego, czy słuchamy dobrze znanych nagrań, czy dopiero odkrywamy nowych artystów.

Czasem najlepszym prezentem jest odrobina ciszy

Nie zawsze chodzi jednak o to, żeby słyszeć więcej. Czasami równie ważne jest to, czego słyszeć nie musimy. Zgiełk zatłoczonych galerii handlowych, szum pociągu w drodze na świąteczny wyjazd czy gwar domowych przygotowań – czasem najlepszym prezentem, jaki możemy komuś podarować, jest chwila błogiej ciszy. Dlatego Baseus Inspire XH1 wyposażono w aktywną redukcję hałasu (ANC), która ogranicza dźwięki otoczenia i pozwala skupić się na muzyce, rozmowie albo własnych myślach.

Równie istotna jest wygoda. Technologia CloudComfort, miękkie nauszniki z pianki z pamięcią kształtu oraz ergonomiczna konstrukcja pomagają zachować komfort nawet podczas wielogodzinnego użytkowania. Dzięki temu słuchawki sprawdzają się zarówno w krótkiej drodze do pracy, jak i podczas długiej podróży.

100 godzin muzyki i mniej myślenia o ładowaniu

Jednym z największych atutów Baseus Inspire XH1 jest czas pracy na baterii. Na jednym ładowaniu Baseus Inspire XH1 potrafią grać nawet przez 100 godzin (przy wyłączonym ANC i 50% głośności) – to oznacza tygodnie słuchania świątecznych playlist i podcastów bez nerwowego szukania ładowarki.

Słuchawki obsługują Bluetooth 6.1 i pozwalają na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami, dzięki czemu można wygodnie przełączać się między smartfonem a komputerem. Aplikacja Baseus umożliwia natomiast dostosowanie brzmienia do indywidualnych preferencji.

Całość zamknięto w eleganckiej konstrukcji dostępnej w kilku wariantach kolorystycznych. To połączenie praktycznych funkcji i estetyki, które sprawia, że Inspire XH1 mogą być trafionym prezentem zarówno dla miłośnika muzyki, jak i kogoś, kto po prostu potrzebuje wygodnych słuchawek do codziennego użytkowania.

Kosmiczna paleta barw – wybierz odcień, w którym zakochają się od pierwszego spojrzenia

Najlepsze prezenty to te, które od razu mówią: „pomyślałem właśnie o Tobie”. Baseus Inspire XH1 przyciągają wzrok nie tylko dopracowaną formą, ale też zachwycającą paletą kolorów, dzięki której łatwo dopasujesz je do osobowości obdarowywanej osoby. Fani ponadczasowej elegancji przepadną dla głębokiej, magnetycznej Czarnej Dziury, a miłośnicy zimowej estetyki pokochają świetlistą biel Drogi Mlecznej, która wygląda obłędnie w duecie z ulubionym płaszczem czy puchową kurtką. Szukasz czegoś z pazurem? Energetyczny Gwiezdny Żar rozgrzeje nawet najbardziej pochmurny grudniowy poranek, z kolei subtelny Błękit Zorzy zachwyci każdego estetę szukającego w codzienności odrobiny spokoju. To słuchawki, których po prostu nie chce się chować do plecaka!

Świąteczna promocja Baseus – 20% rabatu na Inspire XH1

Przedświąteczny okres to również dobry moment na zakup w korzystniejszej cenie. Z tej okazji Baseus przygotował specjalną promocję na model Inspire XH1. Od 23 listopada do 23 grudnia 2026 roku w oficjalnym sklepie marki można skorzystać z 20% rabatu, wpisując podczas zakupów kod XH1PR20. Warto się pospieszyć – najbardziej rozchwytywane warianty kolorystyczne potrafią zniknąć na długo przed pierwszą gwiazdką!

To propozycja dla wszystkich, którzy szukają prezentu łączącego przyjemność z codzienną użytecznością. W końcu dobry dźwięk nie musi być zarezerwowany wyłącznie na specjalne okazje.

Informacje o promocji:

Kod rabatowy: XH1PR20

Wysokość rabatu: 20% (dotyczy słuchawek w kolorze czarnym i pomarańczowym)

Termin akcji: 23.11.2026 – 23.12.2026

Miejsce zakupu: Oficjalny sklep Baseus