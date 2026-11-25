Choć smartfony z serii Xiaomi 18 dopiero trafiają na kolejne rynki, w sieci pojawiają się już pierwsze doniesienia dotyczące ich następców. Według najnowszych przecieków chiński producent rozpoczął prace nad kolejną generacją flagowców, która może przynieść interesującą zmianę w kwestii konstrukcji wyświetlaczy. Xiaomi 19 ma bowiem zaoferować zarówno modele z płaskim ekranem, jak i urządzenia wyposażone w zakrzywione wyświetlacze.

Xiaomi 19 z dwoma rodzajami wyświetlaczy

Informacje na temat przyszłej generacji smartfonów Xiaomi pochodzą od chińskiego informatora Smart Pikachu, który podzielił się swoimi ustaleniami w serwisie Weibo. Według jego doniesień producent rozpoczął już prace rozwojowe nad nową serią flagowych urządzeń. Jednym z rozważanych rozwiązań jest wykorzystanie dwóch różnych rodzajów szkła ochronnego – płaskiego oraz zakrzywionego.

Na obecnym etapie nie wiadomo jednak, które konkretnie modele otrzymają poszczególne rozwiązania. Informator nie ujawnił również, ile smartfonów znajdzie się w przyszłej rodzinie urządzeń. Można jedynie przypuszczać, że Xiaomi będzie chciało zaoferować klientom większy wybór pod względem wyglądu i ergonomii.

Jednym z możliwych scenariuszy jest zastosowanie płaskiego ekranu w podstawowym Xiaomi 19, natomiast zakrzywionych wyświetlaczy w droższych wariantach Pro. Taki podział pozwoliłby producentowi wyraźniej odróżnić poszczególne modele i skierować je do różnych grup odbiorców. Trzeba jednak podkreślić, że na razie jest to wyłącznie spekulacja, a sam informator nie potwierdził takiej konfiguracji.

Xiaomi nie zdecydowało jeszcze o nazwie nowej serii

Ciekawą informacją jest również kwestia nazewnictwa przyszłych urządzeń. W odpowiedzi na pytania użytkowników Smart Pikachu zaznaczył, że projekt znajduje się na wczesnym etapie i ma obecnie jedynie wewnętrzną nazwę kodową. Ostateczne oznaczenie handlowe nie zostało jeszcze ustalone.

Nie można więc wykluczyć, że Xiaomi zdecyduje się na zmianę dotychczasowej numeracji. W komentarzach pojawiły się przypuszczenia, że producent może pominąć oznaczenie Xiaomi 19 i od razu przejść do Xiaomi 20. Podobny ruch firma wykonała wcześniej, przeskakując z serii Xiaomi 15 bezpośrednio do Xiaomi 17.

Na razie nie ma jednak żadnych konkretnych przesłanek wskazujących, że taki scenariusz rzeczywiście zostanie zrealizowany. Nazwa Xiaomi 19 pozostaje więc roboczym określeniem przyszłej generacji.

Powrót do większego wyboru konstrukcji ekranów?

Ewentualne wykorzystanie płaskich i zakrzywionych ekranów może być odpowiedzią na różne oczekiwania użytkowników. Zakrzywione wyświetlacze przez lata były kojarzone przede wszystkim z droższymi smartfonami i bardziej efektownym wyglądem. Z drugiej strony rozwiązanie to nie zawsze spotykało się z pozytywnym odbiorem. Część użytkowników zwracała uwagę na przypadkowe dotknięcia krawędzi ekranu, trudniejszą aplikację folii ochronnych czy większe ryzyko uszkodzenia wyświetlacza.

Płaskie panele są pod tym względem bardziej praktyczne, a ich popularność wśród producentów flagowych smartfonów ponownie wzrosła. Nie oznacza to jednak, że zakrzywione konstrukcje całkowicie zniknęły z rynku. Xiaomi może więc próbować połączyć oba podejścia, pozostawiając wybór samym klientom.

Warto również zauważyć, że podobne rozwiązania pojawiają się w przeciekach dotyczących innych producentów. Według wcześniejszych doniesień Apple ma rozważać przygotowanie kilku wariantów przyszłych iPhone’ów, wykorzystujących zarówno płaskie, jak i poczwórnie zakrzywione szkło. Nie wiadomo jednak, czy obie firmy rzeczywiście pójdą w tym samym kierunku.

Zanim poznamy więcej szczegółów na temat Xiaomi 19, na rynku musi jeszcze zadebiutować pełna gama obecnej generacji. Już teraz widać jednak, że chińska firma analizuje różne kierunki rozwoju swoich flagowców. Jeśli przecieki się potwierdzą, przyszli klienci mogą otrzymać możliwość wyboru nie tylko odpowiedniego wariantu sprzętowego, ale również preferowanego rodzaju wyświetlacza.