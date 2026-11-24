Rynek smartfonów zdominowały urządzenia wyposażone w duże ekrany, rozbudowane zestawy aparatów i procesory nastawione przede wszystkim na wysoką wydajność. Sony od lat próbuje jednak wyróżnić swoje telefony nieco innym podejściem. Zamiast koncentrować się wyłącznie na wyścigu na cyferki, japoński producent stawia również na ergonomię, jakość wyświetlanego obrazu, możliwości fotograficzne oraz rozwiązania doceniane przez osoby korzystające ze smartfona do słuchania muzyki. Sony Xperia 10 VIII wpisuje się w tę filozofię, oferując stosunkowo niewielką obudowę, ekran OLED, dwa aparaty na tylnym panelu i kilka funkcji, które coraz rzadziej spotyka się w konkurencyjnych konstrukcjach. Jak jednak cała konstrukcja sprawdza się w praktyce? Czy nowy telefon od Sony wart jest zakupu?

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Sony Xperia 10 VIII występuje w trzech wariantach kolorystycznych: białym, szarym matowym oraz liliowym. Pudełko jak na standardy smartfonowe jest minimalistyczne i proste, podobnie jeśli chodzi o jego zawartość. Tutaj otrzymujemy tak właściwie tylko smartfon plus zestaw papierologii, Ci z Was którzy liczyli na jakiś dodatkowy miły dodatek muszą obejść się smakiem. Natomiast takie podejście jest standardem i nie dziwi nawet wśród tych niższych półkowo urządzeń.

Najważniejsze parametry techniczne Sony Xperia 10 VIII przedstawiają się następująco:

Parametr Specyfikacja Wyświetlacz 6,1 cala OLED Rozdzielczość 1080 × 2340 pikseli, Full HD+ Częstotliwość odświeżania 120 Hz Pokrycie przestrzeni barw 100% DCI-P3 według deklaracji producenta Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Pamięć RAM 8 GB + do 6 GB pamięci wirtualnej Pamięć wewnętrzna 128 GB UFS Karta pamięci microSDXC do 2 TB Aparat główny 50 MP efektywnie, przetwornik 1/1,56 cala Aparat ultraszerokokątny 13 MP efektywnie, przetwornik 1/3 cala Aparat przedni 8 MP Akumulator 5000 mAh Ładowanie USB Power Delivery System operacyjny Android 16 Łączność komórkowa 5G Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 Karty SIM nanoSIM + eSIM, obsługa dwóch kart SIM Złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm Złącze przewodowe USB-C, USB 2.0 Odporność IPX5/IPX8, IP6X Szkło ochronne Corning Gorilla Glass Victus 2 Wymiary 153 × 72 × 8,3 mm Masa 168 g

Już na podstawie zestawienia widać, że Sony Xperia 10 VIII nie jest urządzeniem zaprojektowanym wyłącznie z myślą o maksymalnej wydajności. Producent połączył procesor ze średniej półki z ekranem OLED 120 Hz, pojemnym akumulatorem i rozbudowanymi możliwościami łączności. Na uwagę zasługuje także obecność slotu na kartę pamięci, który pozwala zwiększyć przestrzeń na zdjęcia, filmy, muzykę i inne pliki bez konieczności korzystania wyłącznie z pamięci wewnętrznej.

Jakość wykonania oraz design

Jednym z najważniejszych wyróżników Sony Xperia 10 VIII są jej wymiary. Obudowa ma to 153 × 72 × 8,3 mm, a masa urządzenia wynosi 168 g. Jak na współczesne standardy są to kompaktowe wymiary i telefon powinien dzięki temu zainteresować osoby, które nie przepadają za ciężkimi i szerokimi konstrukcjami.

Niewielka masa może mieć znaczenie podczas codziennego użytkowania. Smartfon po prostu jest poręczniejszy, a jego obsługa jedną ręką powinna być wygodniejsza niż w przypadku większych modeli. Nie oznacza to oczywiście, że każdy element interfejsu będzie dostępny bez zmiany chwytu, ale kompaktowe wymiary stanowią dobry punkt wyjścia dla osób ceniących ergonomię.

Sony przygotowało trzy warianty kolorystyczne. Biały i szary matowy to propozycje dla użytkowników, którzy wolą bardziej standardowe rozwiązania. Liliowa wersja może natomiast przypaść do gustu osobom szukającym telefonu wyróżniającego się na tle popularnych czarnych i grafitowych konstrukcji, myślę że może szczególnie spodobać się płci pięknej.

Na plus trzeba na pewno zaliczyć szkło Corning Gorilla Glass Victus 2, które chroni telefon przed zarysowaniem.

Sony zadbało również o odporność na działanie wody i pyłu. Urządzenie spełnia wymagania klas IPX5/IPX8 w zakresie ochrony przed wodą oraz IP6X w zakresie ochrony przed pyłem. Oznacza to, że konstrukcja została przygotowana zarówno na kontakt ze strumieniem wody w warunkach określonych dla IPX5, jak i na sytuacje objęte wymaganiami IPX8. Dokładne warunki odporności na zanurzenie określa producent i tutaj nie mamy pełnej wodoszczelności IP68 czy IP69, ale podstawową ochronę już mamy co w średniej półce można dać mały plusik. Sony Xperia 10 VIII nie próbuje więc wyróżniać się masywną konstrukcją ani przesadnie dużym ekranem. Jej charakter opiera się na stosunkowo lekkiej obudowie, klasycznej funkcjonalności i odporności przydatnej podczas codziennego korzystania z telefonu.

Pod względem samego designu, już na pierwszy rzut oka widać, że to rozwiązanie przygotowane przez Sony. Mimo iż miałem dłuższą przerwę jeśli chodzi o testowanie urządzeń akurat tej marki to cechy charakterystyczne designu pozostały bez zmian, ale japoński producent odświeżył nieco wygląd. Rewolucji tutaj próżno szukać, ale Xperia 10 VIII może po prostu się podobać. Również co do finalnej jakości wykonania nie mam większych uwag, wszystkie elementy są dobrze spasowane i nie pojawiają się dodatkowe skrzypienia czy inne problemy podczas codziennego korzystania z telefonu.

Ekran

Wyświetlacz jest jednym z najważniejszych elementów Sony Xperia 10 VIII. Producent zastosował panel OLED o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości 1080 × 2340 pikseli. Taka konfiguracja zapewnia wysoką szczegółowość obrazu, która powinna wystarczyć zarówno podczas przeglądania stron internetowych, jak i czytania dokumentów, oglądania filmów czy korzystania z aplikacji społecznościowych.

Technologia OLED pozwala na niezależne sterowanie poszczególnymi pikselami. W praktyce oznacza to możliwość uzyskania głębokiej czerni oraz wysokiego kontrastu. Ma to znaczenie zwłaszcza podczas oglądania filmów z ciemnymi scenami, korzystania z trybu ciemnego i wyświetlania materiałów przygotowanych z myślą o szerokim zakresie tonalnym.

Rozdzielczość Full HD+ jest rozsądnym wyborem przy przekątnej 6,1 cala. Obraz powinien być wystarczająco ostry, a teksty czytelne bez konieczności powiększania interfejsu.

Atutem jest częstotliwość odświeżania wynosząca 120 Hz. Dzięki niej przewijanie stron, poruszanie się po menu i animacje interfejsu mogą być wyraźnie płynniejsze niż na ekranach 60 Hz. Producent podaje również częstotliwość skanowania dotyku na poziomie 120 Hz.

Przekątna 6,1 cala może być dobrym kompromisem między wygodą obsługi a przestrzenią roboczą. Z jednej strony ekran jest wystarczająco duży do oglądania filmów i korzystania z aplikacji. Z drugiej nie wymusza tak dużej obudowy jak panele spotykane w wielu większych smartfonach. W tej kategorii Xperia 10 VIII prezentuje się obiecująco. OLED, Full HD+, odświeżanie 120 Hz i deklarowane pokrycie DCI-P3 tworzą zestaw parametrów odpowiadający oczekiwaniom współczesnego użytkownika. To co mnie najbardziej rzuciło się w oczy na minus to szerokie ramki wokół ekranu. Przy górnej belce telefonu nie mamy typowego notcha, otwór przedniego aparatu jest poza wyświetlaczem, do tego po prawej i lewej stronie są spore ramki, to wszystko mocno psuje odbiór całego telefonu. Wydaje się on o półkę niższy niż jest w rzeczywistości.

Bateria

Sony Xperia 10 VIII została wyposażona w akumulator o pojemności 5000 mAh. To wartość mocno przeciętna jak na standardy smartfonowe, bo konkurencja przy podobnych gabarytach potrafi wyciągnąć jeszcze więcej. Jednak pojemność swoją drogą, a faktyczna długość działania na jednym ładowaniu to zupełnie inna sprawa. W przypadku tego modelu sprawa wygląda dosyć standardowo czyli około półtora dnia działania w podstawowym trybie. Wynik niczym szczególnym się nie wyróżnia, a szkoda, bo bateria to element, na który użytkownicy szczególnie zwracają uwagę.

Sony oferuje adaptacyjne ładowanie Xperia, funkcję ochrony baterii oraz tryb STAMINA. Pierwsze dwa rozwiązania mają wspierać dbałość o akumulator podczas dłuższego użytkowania, natomiast STAMINA pozwala ograniczać zużycie energii, gdy ważniejsze od pełnej wydajności staje się wydłużenie czasu pracy.

Telefon obsługuje szybkie ładowanie z wykorzystaniem standardu USB Power Delivery do mocy do 22W, co przy coraz częściej pojawiających się wynikach 100W i więcej jest wynikiem bardzo słabym. Dodam, że pełne naładowanie telefonu to blisko 2 godziny, co nie jest szybkim procesem.

Aparat

Zestaw fotograficzny Sony Xperia 10 VIII składa się z dwóch aparatów umieszczonych na tylnym panelu oraz przedniej kamery przeznaczonej do selfie i wideorozmów. Producent postawił na połączenie głównego modułu o rozdzielczości 50 Mpx z aparatem ultraszerokokątnym 13 Mpx.

Podstawowy aparat wykorzystuje przetwornik Exmor RS do urządzeń mobilnych o rozmiarze 1/1,56 cala. Obiektyw ma ogniskową 24 mm, przysłonę f/1,9 i pole widzenia wynoszące 84 stopnie. Rozdzielczość efektywna wynosi 50 Mpx, natomiast w specyfikacji wskazano również 12 Mpx jako rozdzielczość nagrywania.

Stosunkowo duży przetwornik i jasna optyka stanowią dobre podstawy do fotografowania w różnych warunkach oświetleniowych. Większa powierzchnia sensora może ułatwiać rejestrowanie szczegółów i ograniczanie szumów, zwłaszcza gdy światła jest mniej. Nie oznacza to jednak automatycznie, że zdjęcia nocne będą pozbawione niedoskonałości. Duże znaczenie mają algorytmy przetwarzania obrazu, czas naświetlania i sposób łączenia informacji z kolejnych klatek.

Główny aparat korzysta z optycznej stabilizacji obrazu. OIS pomaga ograniczać wpływ drgań dłoni podczas fotografowania, co jest szczególnie przydatne przy dłuższych czasach naświetlania.

Drugim modułem jest aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 Mpx. Zastosowano w nim przetwornik o rozmiarze 1/3 cala, obiektyw z przysłoną f/2,4, ogniskową 16 mm i polem widzenia wynoszącym 123 stopnie. To rozwiązanie przydatne podczas fotografowania architektury, krajobrazów oraz większych grup osób, kiedy trudno odsunąć się od fotografowanego obiektu.

Trzeba jednak pamiętać, że aparat ultraszerokokątny wykorzystuje mniejszy przetwornik i ciemniejszą optykę niż główny moduł. W praktyce może to mieć znaczenie podczas fotografowania po zmroku. Na jakość zdjęć wpływają również zniekształcenia charakterystyczne dla szerokiego kąta oraz sposób ich korygowania przez oprogramowanie.

Producent deklaruje obsługę sześciokrotnego zoomu hybrydowego dla aparatu o ogniskowej 24 mm. Dostępna jest również funkcja Powiększenie HD. Warto jednak podkreślić, że zoom hybrydowy nie jest odpowiednikiem optycznego przybliżenia zapewnianego przez osobny teleobiektyw. Przy większych wartościach powiększenia ostateczna szczegółowość obrazu zależy od algorytmów przetwarzania i warunków fotografowania.

Na wyposażeniu znalazły się tryb nocny, HDR, panorama, funkcja bokeh oraz ustawienia określane przez producenta jako Wygląd. Smartfon potrafi również wykonywać zdjęcia seryjne z szybkością do 10 klatek na sekundę, a parametry automatycznego ustawiania ostrości i ekspozycji mogą być obliczane nawet 30 razy na sekundę. Takie rozwiązania powinny zainteresować osoby fotografujące dynamiczne sceny, dzieci czy zwierzęta.

Przedni aparat oferuje rozdzielczość 8 Mpx, przysłonę f/2,0, ogniskową 26 mm i pole widzenia 78 stopni. Nie jest to szczególnie imponująca rozdzielczość na tle części współczesnych smartfonów, ale do wideorozmów i podstawowych selfie powinna być wystarczająca. Kamera przednia obsługuje HDR, tryb nocny, funkcję Wygląd oraz elektroniczną stabilizację SteadyShot. Dostępna jest także funkcja wykonywania zdjęć z detekcją dłoni.

Możliwości wideo obejmują nagrywanie z optyczną i elektroniczną stabilizacją obrazu, a także wykorzystanie technologii Optical SteadyShot do hybrydowej stabilizacji materiałów filmowych. Użytkownik otrzymuje również tryb zwolnionego tempa i możliwość zmiany charakteru obrazu za pomocą funkcji Wygląd.

Co do jakości samych zdjęć jest jak najbardziej ok, ale zakładając, że za ten telefon trzeba zapłacić ponad 2500 zł to zdecydowanie ten modeli Xperii wypada gorzej od np. chińskiej konkurencji. Zdjęcia nocą są zauważalnie gorszej jakości i widać pojawiające się szumy i znaczny spadek ilości szczegółów.

Sony Xperia 10 VIII oferuje zestaw fotograficzny, który na papierze powinien dobrze sprawdzać się w codziennych sytuacjach. Optyczna stabilizacja głównego aparatu, stosunkowo duży sensor i szeroki kąt widzenia drugiego modułu to przydatne elementy. Brak dedykowanego teleobiektywu może natomiast stanowić ograniczenie dla osób często fotografujących odległe obiekty.

Oprogramowanie

Sony Xperia 10 VIII pracuje pod kontrolą systemu Android 17 z autorską nakładką japońskiego producenta. Na plus można oczywiście zaliczyć fakt, że mamy najświeższą wersję Androida,

Jednym z najważniejszych elementów specyfikacji jest deklarowane wsparcie aktualizacyjne. Sony przewiduje do czterech uaktualnień systemu operacyjnego oraz aktualizacje zabezpieczeń przez okres do sześciu lat. To istotna informacja dla osób, które nie planują wymieniać smartfona co rok lub dwa, choć na tle rekordowych 7 lat wsparcia wygląda to niezbyt spektakularnie.

Pod względem oprogramowania nakładka Sony niczym szczególnym się nie wyróżnia. Dostajemy zestaw podstawowych aplikacji, które nieco rozszerzają nam możliwości smartfona, ale nie znalazłem wśród nich opcji, która byłaby w jakiś sposób przełomowa. Inna sprawa, że w przypadku tego modelu ciężko znaleźć jakieś dedykowane rozwiązanie AI, które pojawia się praktycznie w każdym nowym smartfonie.

Czytniki biometryczne

W kwestii zabezpieczeń biometrycznych Sony Xperia 10 VIII korzysta z czytnika linii papilarnych, który został zintegrowany z klawiszem power. To kolejny element, który potwierdza to, że mimo iż telefon kosztuje ponad 2500 zł rozwiązania w nim użyte aktualnie implementuje się w najtańszych smartfonach. Dlaczego Sony nie zdecydowało się na czytnik pod ekranem?

Co do samego działania czytnika linii papilarnych nie mam uwag, działa szybko i sprawnie, a proces konfiguracji nie odbiega w ogóle od standardowych założeń.

Multimedia

Multimedia to jedna z kategorii, w których Sony Xperia 10 VIII może wyróżnić się na tle części konkurencyjnych smartfonów. Producent nie ograniczył się do ekranu OLED, ale zadbał również o zestaw funkcji audio, które mogą mieć znaczenie dla osób słuchających muzyki przez słuchawki przewodowe i bezprzewodowe.

Pierwszym atutem jest obecność gniazda słuchawkowego 3,5 mm. W czasach, gdy wielu producentów rezygnuje z tego elementu, możliwość bezpośredniego podłączenia tradycyjnych słuchawek pozostaje praktycznym udogodnieniem. Nie trzeba korzystać z przejściówek USB-C ani pamiętać o ładowaniu słuchawek bezprzewodowych.

Smartfon obsługuje Hi-Resolution Audio oraz bezprzewodowy dźwięk wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem kodeka LDAC. Na liście funkcji znajduje się także Qualcomm aptX Adaptive, który umożliwia transmisję dźwięku z wykorzystaniem kompatybilnych słuchawek. Warto pamiętać, że rzeczywista jakość transmisji zależy od obsługi danego kodeka przez oba urządzenia oraz warunków połączenia. Pod względem jakości muzyki telefon wypada naprawdę dobrze i nie mam większych uwag.

Wbudowane głośniki stereo umieszczone z przodu obudowy stanowią kolejny atut. Takie rozwiązanie może sprzyjać bardziej równomiernemu odbiorowi dźwięku podczas oglądania filmów czy grania w orientacji poziomej.

Do dyspozycji użytkownika pozostaje szeroki zestaw obsługiwanych formatów audio, w tym AAC, FLAC, MP3, PCM, Opus i Vorbis. Urządzenie obsługuje również popularne formaty wideo, takie jak H.264, H.265, AV1, VP8 i VP9. Dzięki temu można korzystać z różnorodnych materiałów zapisanych lokalnie, choć zgodność konkretnego pliku może zależeć także od używanej aplikacji.

Połączenie ekranu OLED 120 Hz, przednich głośników stereo, gniazda 3,5 mm i obsługi kodeków Bluetooth tworzy zestaw przydatny dla osób korzystających ze smartfona jako przenośnego centrum rozrywki.

Wydajność oraz gry

Za wydajność Sony Xperia 10 VIII odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform. To układ przeznaczony dla smartfonów ze średniej półki, który ma zapewniać równowagę pomiędzy sprawnością działania a zapotrzebowaniem na energię.

Procesor wspiera 8 GB pamięci RAM. Producent wymienia również możliwość wykorzystania dodatkowych 6 GB pamięci wirtualnej. Warto jednak pamiętać, że pamięć wirtualna nie zastępuje fizycznej pamięci RAM pod względem szybkości działania.

Taka konfiguracja powinna wystarczyć do codziennych zadań, takich jak przeglądanie internetu, korzystanie z komunikatorów, odtwarzanie filmów, obsługa poczty czy praca z wieloma aplikacjami. W typowych zastosowaniach większe znaczenie niż sama maksymalna wydajność procesora ma również optymalizacja systemu i zarządzanie pamięcią.

Pamięć wewnętrzna UFS o pojemności 128 GB zapewnia miejsce na system, aplikacje i pliki użytkownika. W praktyce część przestrzeni zostanie zajęta przez oprogramowanie, dlatego dostępna po pierwszym uruchomieniu pojemność będzie niższa. Zaletą jest możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSDXC o pojemności do 2 TB.

W grach mobilnych Snapdragon 6 Gen 3 powinien sprawdzić się przede wszystkim w mniej wymagających produkcjach i tytułach o umiarkowanych wymaganiach sprzętowych. W przypadku bardziej rozbudowanych gier rzeczywista płynność będzie zależała od ustawień graficznych, rozdzielczości renderowania, optymalizacji konkretnego tytułu oraz temperatury urządzenia. Ogólnie rzecz biorąc w tej półce cenowej w okolicach 2500 zł można bez przeszkód znaleźć telefony ze znacznie mocniejszymi procesorami, co zauważalnie przełoży się na lepszą wydajność. Nie jest to telefon dla gracza.

Łączność

Sony Xperia 10 VIII oferuje szeroki zestaw standardów komunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Smartfon obsługuje sieci 5G oraz 4G LTE.

W zakresie sieci lokalnych urządzenie obsługuje Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 oraz Wi-Fi 6E. Wykorzystuje pasma 2,4, 5 i 6 GHz, co pozwala korzystać z nowoczesnych routerów i odpowiednio skonfigurowanych sieci bezprzewodowych, choć pełnego Wi-Fi 7 nie uświadczymy. Za komunikację z akcesoriami odpowiada Bluetooth 5.4. Na wyposażeniu znalazły się także NFC, Google Cast. NFC może być wykorzystywane między innymi do obsługi zgodnych usług płatniczych i szybkiego parowania urządzeń, natomiast Google Cast umożliwia przesyłanie obsługiwanych materiałów na kompatybilne odbiorniki. Smartfon oferuje nawigację satelitarną z wykorzystaniem A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo i QZSS. W kwestii kart SIM producent przewidział konfigurację nanoSIM i eSIM, a urządzenie obsługuje dwa numery.

Złącze USB-C obsługuje standard USB 2.0. W praktyce oznacza to, że port służy do ładowania, przesyłania danych i podłączania kompatybilnych akcesoriów, ale nie oferuje szybkości charakterystycznej dla nowszych standardów USB. Dla osób często kopiujących duże pliki pomiędzy telefonem a komputerem może to być zauważalne ograniczenie. Pod względem komunikacji Xperia 10 VIII jest dobrze wyposażona. Obsługa 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM i kilku systemów nawigacyjnych odpowiada współczesnym oczekiwaniom. Największe ograniczenia dotyczą przede wszystkim przewodowego USB 2.0, brak wsparcia dla pełnego Wi-Fi 7.

Podsumowanie

Sony Xperia 10 VIII to smartfon, który próbuje przekonać użytkowników nie pojedynczym, spektakularnym parametrem, ale zestawem praktycznych rozwiązań. Stosunkowo niewielka obudowa, masa 168 g, ekran OLED 120 Hz i odporność na wodę oraz pył tworzą konstrukcję, która może zainteresować osoby poszukujące uniwersalnego urządzenia do codziennego użytku.

Jednym z największych atutów telefonu jest ekran. Panel OLED o rozdzielczości Full HD+ powinien zapewniać szczegółowy obraz, a częstotliwość odświeżania 120 Hz sprzyja płynnemu korzystaniu z interfejsu. Kompaktowe wymiary stanowią natomiast alternatywę dla coraz większych smartfonów, które nie zawsze są wygodne w obsłudze jedną ręką.

Zaletą urządzenia jest rozbudowany zestaw multimedialny. Przednie głośniki stereo, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, obsługa LDAC i aptX Adaptive oraz technologie dźwiękowe Sony mogą zainteresować osoby, które słuchają muzyki i często oglądają filmy na smartfonie.

Zastrzeżenia budzi wydajność. Snapdragon 6 Gen 3 i 8 GB pamięci RAM powinny wystarczyć do codziennych zadań, ale w cenie 2699 zł użytkownik może oczekiwać również wysokiej wydajności w bardziej wymagających zastosowaniach. Najważniejsze pozostaje jednak pytanie o cenę. Przy kwocie 2699 zł Sony Xperia 10 VIII musi konkurować z urządzeniami oferującymi mocniejsze procesory, bardziej rozbudowane aparaty lub szybsze ładowanie.

Sony Xperia 10 VIII może być interesującą propozycją dla osób ceniących ergonomię, multimedia i praktyczne funkcje, ale jej opłacalność przy cenie 2699 zł stoi pod dużym znakiem zapytania, bowiem w tej półce cenowej