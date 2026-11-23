Motorola przygotowuje kolejny składany smartfon, który może mocno namieszać na rynku urządzeń z elastycznymi ekranami. Model Razr Flex, bo o nim mowa, pojawił się w dokumentacji certyfikacyjnej, ujawniając kilka interesujących informacji dotyczących specyfikacji technicznej. Największym zaskoczeniem jest zastosowany procesor. Zamiast wcześniej zapowiadanego układu Snapdragon 8 Gen 5 urządzenie może otrzymać jeszcze niezapowiedziany chipset Qualcomma. W sieci pojawiło się również zdjęcie przedstawiające prawdopodobny wygląd nowego telefonu.

Motorola Razr Flex z niezapowiedzianym procesorem Qualcomma

Nowe informacje na temat nadchodzącego smartfona Motoroli pochodzą z dokumentacji certyfikacyjnej TrustCB. Urządzenie zostało zidentyfikowane pod oznaczeniem XT2761 oraz nazwą kodową Parker. Szczególnie interesujący jest wpis dotyczący zastosowanego procesora. Dokumentacja wskazuje bowiem na układ Qualcomm SM8845 Pro.

To istotna informacja, ponieważ wcześniejsze przecieki sugerowały, że Motorola Razr Flex zostanie wyposażona w standardowy procesor Snapdragon 8 Gen 5, oznaczony jako SM8845. Nowe oznaczenie wskazuje natomiast na jego potencjalnie mocniejszą odmianę. Według dotychczasowych doniesień układ SM8845 Pro może zadebiutować pod nazwą Snapdragon 8 Gen 5 Pro.

Nie można jednak wykluczyć, że Qualcomm zdecyduje się na inną strategię nazewnictwa. W części nieoficjalnych doniesień pojawiają się również odniesienia do rodziny Snapdragon 8 Gen 6. Producent procesora nie przedstawił jeszcze oficjalnych informacji na temat SM8845 Pro, dlatego ostateczna nazwa i możliwości jednostki pozostają zagadką.

Jeżeli doniesienia się potwierdzą, Motorola Razr Flex może być jednym z pierwszych urządzeń wykorzystujących nową generację układów Qualcomma. Byłby to również wyraźny sygnał, że producent nie zamierza traktować nowego składanego smartfona jako eksperymentalnego dodatku do swojej oferty.

Android 17, Bluetooth 6.0 i czytnik linii papilarnych pod ekranem

Dokumentacja certyfikacyjna ujawnia również kilka informacji dotyczących pozostałych elementów wyposażenia. Motorola Razr Flex ma pracować pod kontrolą systemu Android 17. Smartfon otrzyma także obsługę Bluetooth 6.0 oraz funkcję rozpoznawania twarzy.

Ciekawostką jest również informacja dotycząca zabezpieczeń biometrycznych. Według dokumentacji urządzenie ma zostać wyposażone w czytnik linii papilarnych umieszczony bezpośrednio pod powierzchnią ekranu. Jest to o tyle interesujące, że wcześniejsze przecieki wskazywały na zastosowanie tradycyjnego czytnika zintegrowanego z przyciskiem zasilania. Na tym etapie trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, która z informacji jest prawdziwa.

Wśród wymienionych funkcji znalazła się również obsługa bezproblemowych aktualizacji systemowych. Wcześniejsze dokumenty związane z urządzeniem wskazywały ponadto na obecność Wi-Fi 7, łączności 5G, NFC oraz technologii UWB. Smartfon ma również obsługiwać ładowanie bezprzewodowe.

Tak może wyglądać nowy składany smartfon Motoroli

Równolegle z informacjami dotyczącymi podzespołów w internecie pojawiło się zdjęcie przedstawiające prawdopodobny wygląd Motoroli Razr Flex. Fotografia została udostępniona na platformie Reddit i pokazuje tylną część urządzenia.

Uwagę zwraca przede wszystkim konstrukcja telefonu. Na pleckach widoczny jest poziomy moduł fotograficzny, w którym umieszczono dwa aparaty oraz diodę doświetlającą. Całość uzupełnia jasne, beżowe wykończenie tylnego panelu. Taka konstrukcja wpisuje się w trend urządzeń składanych w formacie książkowym, ale oferujących bardziej panoramiczne proporcje po rozłożeniu. Podobne rozwiązania pojawiają się w przypadku konkurencyjnych modeli przygotowywanych przez innych producentów.

Warto jednak pamiętać, że autentyczność opublikowanej fotografii nie została niezależnie potwierdzona. Zdjęcie należy więc traktować jako przeciek, a nie oficjalną prezentację urządzenia.

Ekran 165 Hz i bateria 5000 mAh. Co jeszcze wiemy?

Dotychczasowe przecieki pozwoliły również zbudować wstępny obraz specyfikacji technicznej Motoroli Razr Flex. Według nieoficjalnych informacji smartfon ma otrzymać wewnętrzny, składany ekran OLED o przekątnej 6,92 cala i częstotliwości odświeżania sięgającej 165 Hz. Do dyspozycji użytkownika będzie również zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 4,97 cala.

Za możliwości fotograficzne mają odpowiadać dwa tylne aparaty o rozdzielczości 50 Mpx. Energię dostarczy natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh. W przeciekach pojawia się również informacja o ładowaniu bezprzewodowym z mocą do 25W.

Jeżeli te parametry się potwierdzą, Motorola Razr Flex będzie interesującą propozycją dla osób poszukujących składanego smartfona, który po rozłożeniu zapewni szeroką przestrzeń roboczą, ale jednocześnie nie będzie tak duży jak część konkurencyjnych konstrukcji.

Motorola szykuje kolejnego konkurenta dla Samsunga i Apple

Rynek składanych smartfonów coraz wyraźniej zmierza w kierunku szerszych konstrukcji. Producenci eksperymentują z proporcjami ekranów, próbując znaleźć kompromis pomiędzy wygodą korzystania z telefonu po złożeniu a możliwościami, jakie daje większy wyświetlacz.

Motorola Razr Flex może być odpowiedzią na ten trend i jednocześnie próbą znalezienia własnego miejsca w segmencie zdominowanym przez urządzenia Samsunga oraz innych producentów. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że smartfon może zadebiutować w ramach oferty na 2027 rok. Na razie Motorola nie przedstawiła jednak oficjalnej daty premiery, ceny ani kompletnej specyfikacji.

Nowa certyfikacja jest kolejnym sygnałem, że prace nad urządzeniem postępują. Szczególnie interesująca pozostaje kwestia procesora SM8845 Pro. Jeżeli faktycznie będzie to mocniejsza odmiana nadchodzącego Snapdragona, Razr Flex może okazać się jednym z ciekawszych składanych smartfonów przygotowywanych na najbliższy rok.