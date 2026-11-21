Samsung Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra mogą otrzymać procesory Snapdragon również na rodzimym rynku producenta. Najnowsze doniesienia ponownie zmieniają obraz strategii, którą południowokoreański producent zamierza zastosować w swojej kolejnej flagowej serii smartfonów. Jeszcze niedawno wiele wskazywało na znacznie większą rolę autorskich układów Exynos 2700. Teraz jednak pojawiły się informacje sugerujące, że dwa najdroższe modele pozostaną przy rozwiązaniach Qualcomma także w Korei Południowej. Co ciekawe, nie musi to wynikać z przewagi technologicznej Snapdragona.

Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra ze Snapdragonem w Korei

Informacje na temat procesorów, które trafią do kolejnej generacji flagowców Samsunga, zmieniają się już od kilku miesięcy. Najnowsze doniesienia, wskazują, że producent zamierza wykorzystać układy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 oraz Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 w dwóch najwyżej pozycjonowanych urządzeniach.

Według informacji przekazanych przez leakera yeux1122, Galaxy S27 Pro ma otrzymać Snapdragona 8 Elite Gen 6, natomiast Galaxy S27 Ultra zostanie wyposażony w mocniejszy wariant Extreme. Co istotne, taki podział ma obowiązywać również na rynku południowokoreańskim. Jest to o tyle interesujące, że Samsung od lat stosuje zróżnicowaną strategię procesorową, a jego rodzime modele często stanowiły ważny rynek dla autorskich układów Exynos.

Jeżeli doniesienia się potwierdzą, producent zdecyduje się na wyraźne rozdzielenie swojej flagowej rodziny. Standardowy Galaxy S27 i Galaxy S27+ mają korzystać z Exynosa 2700 w większości regionów świata, natomiast warianty Pro i Ultra otrzymają procesory Qualcomma.

Nie oznacza to jednak, że Exynos całkowicie zniknie z najważniejszych rynków Samsunga. Wręcz przeciwnie. Wiele wskazuje na to, że producent nadal będzie rozwijał własną platformę i wykorzystywał ją w dużej części swojej oferty premium.

Exynos 2700 miał być mocniejszy od Snapdragona

Cała sytuacja jest szczególnie interesująca ze względu na wcześniejsze doniesienia dotyczące wydajności nadchodzących procesorów. Według nieoficjalnych informacji Exynos 2700 miał wypadać bardzo dobrze w wewnętrznych testach Samsunga. Pojawiały się nawet doniesienia sugerujące, że autorski układ może osiągać wyniki lepsze od Snapdragona 8 Elite Extreme Gen 6.

W jednym z wcześniej przywoływanych przecieków wskazywano na około 10-procentową przewagę Exynosa w testach wielordzeniowych Geekbench. Należy jednak podkreślić, że nie były to niezależnie zweryfikowane wyniki, a Samsung nie opublikował oficjalnych danych porównawczych.

Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, że Exynos 2700 rzeczywiście będzie szybszy od topowego procesora Qualcomma. Wydajność smartfona zależy przecież nie tylko od rezultatów uzyskiwanych w benchmarkach, ale również od zarządzania energią, temperatur, optymalizacji oprogramowania i możliwości utrzymywania wysokiej wydajności podczas długotrwałego obciążenia.

Wcześniej pojawiały się również doniesienia o problemach z temperaturami Snapdragona 8 Elite Extreme Gen 6 podczas testów. Qualcomm odniósł się do tych informacji, kwestionując przedstawiany obraz sytuacji i podkreślając, że producenci urządzeń nadal optymalizują działanie układów przed ich rynkowym debiutem.

Z tego względu trudno obecnie ocenić, który z procesorów rzeczywiście okaże się lepszym rozwiązaniem w gotowych smartfonach.

Samsung chce przede wszystkim ograniczyć koszty?

Według leakera yeux1122 decyzja dotycząca zastosowania Snapdragonów w Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra może mieć przede wszystkim podłoże finansowe. Na etapie projektowania i wyboru komponentów Samsung ma koncentrować się na ograniczaniu kosztów produkcji.

Może to wydawać się nieco zaskakujące, szczególnie jeżeli wcześniejsze doniesienia o dobrej kondycji Exynosa 2700 okażą się prawdziwe. Własny procesor daje producentowi większą kontrolę nad łańcuchem dostaw i pozwala ograniczyć zależność od zewnętrznych dostawców. Nie oznacza to jednak automatycznie, że jego zastosowanie będzie w każdym przypadku tańsze.

Na ostateczny koszt wpływają między innymi uzyski produkcyjne, dostępność układów, cena pamięci, koszty projektowania oraz wydatki związane z dostosowaniem platformy do konkretnego urządzenia. Samsung musi więc brać pod uwagę znacznie więcej czynników niż samą wydajność procesora.

Możliwe, że wykorzystanie układów Qualcomma w dwóch najdroższych modelach pozwoli producentowi lepiej zoptymalizować koszty całego przedsięwzięcia. Na razie nie wiadomo jednak, jakie dokładnie kalkulacje stoją za takim rozwiązaniem. Informacja o motywacji finansowej pochodzi z przecieków i nie została potwierdzona przez Samsunga.

Cztery smartfony i trzy różne procesory

W ostatnich dniach dodatkowych informacji na temat nadchodzącej serii dostarczyła baza danych NBD, w której zauważono europejskie warianty czterech urządzeń. Zestawienie sugeruje, że Samsung może przygotowywać wyjątkowo zróżnicowaną rodzinę flagowców.

Według ujawnionych wpisów konfiguracja procesorów ma wyglądać następująco:

Samsung Galaxy S27 – Exynos 2700.

– Exynos 2700. Samsung Galaxy S27+ – Exynos 2700.

– Exynos 2700. Samsung Galaxy S27 Pro – Snapdragon 8 Elite Gen 6.

– Snapdragon 8 Elite Gen 6. Samsung Galaxy S27 Ultra – Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Warto zwrócić uwagę, że Galaxy S27 Pro ma być wyposażony w słabszy wariant procesora Qualcomma niż Galaxy S27 Ultra. Samsung może więc zdecydować się na wyraźniejsze rozgraniczenie możliwości poszczególnych urządzeń, nie tylko pod względem aparatów, wyświetlaczy czy dodatkowych funkcji.

Baza NBD zawiera również informacje dotyczące potencjalnych konfiguracji pamięci. Wszystkie cztery smartfony miałyby otrzymać 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej w podstawowym wariancie.

W przypadku wyświetlaczy pojawiają się natomiast następujące wartości: 6,3 cala dla Galaxy S27, 6,7 cala dla Galaxy S27+, 6,5 cala dla Galaxy S27 Pro oraz 6,9 cala dla Galaxy S27 Ultra. Oczywiście są to informacje pochodzące z nieoficjalnych wpisów, dlatego nie należy traktować ich jako potwierdzonej specyfikacji.

Czy Europa również otrzyma Snapdragona?

Osobną kwestią pozostaje podział procesorów pomiędzy poszczególne regiony. Wpisy w bazie NBD dotyczą europejskich wariantów urządzeń i wskazują na zastosowanie Exynosa 2700 w podstawowym Galaxy S27 oraz modelu S27+. Z kolei oba droższe smartfony mają korzystać z procesorów Qualcomma.

Najnowszy przeciek dotyczący Korei Południowej sugeruje podobny podział w przypadku dwóch najwyżej pozycjonowanych modeli. Standardowy Galaxy S27 i S27+ mają natomiast otrzymać Exynosa 2700 również na rodzimym rynku producenta.

Nie można jednak wykluczyć regionalnych wyjątków. Wcześniejsze informacje wskazywały, że smartfony Galaxy S27 i Galaxy S27+ mogą otrzymać Snapdragony w Ameryce Północnej. Oznaczałoby to utrzymanie znanego z poprzednich generacji podziału, w którym dostępność konkretnego procesora zależy od rynku sprzedaży.

Dla europejskich klientów najważniejsza jest natomiast informacja, że przynajmniej według obecnych przecieków Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra mają korzystać z układów Qualcomma. W przypadku modelu Ultra byłoby to szczególnie istotne dla osób, które preferują flagowce Samsunga wyposażone w procesory Snapdragon.

Premiera Galaxy S27 dopiero w 2027 roku

Na oficjalne potwierdzenie tych informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Samsung nie zaprezentował dotychczas serii Galaxy S27 ani nie przedstawił ostatecznej specyfikacji jej poszczególnych przedstawicieli.

Debiut nowych smartfonów jest spodziewany na początku 2027 roku, prawdopodobnie podczas kolejnego wydarzenia Galaxy Unpacked. Do tego czasu producent może jeszcze zmienić plany dotyczące procesorów, szczególnie że wybór odpowiednich układów musi uwzględniać dostępność komponentów, możliwości produkcyjne oraz końcową optymalizację urządzeń.

Historia przecieków dotyczących Galaxy S27 pokazuje również, jak szybko potrafią zmieniać się informacje o planach Samsunga. Jeszcze niedawno Exynos 2700 miał odgrywać znacznie większą rolę w najdroższych modelach, a teraz coraz więcej wskazuje na to, że Qualcomm zachowa swoje miejsce w Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra.

Jeżeli najnowsze doniesienia się potwierdzą, Samsung przygotuje jedną z bardziej zróżnicowanych pod względem procesorów flagowych rodzin w swojej historii. Pozostaje jednak pytanie, czy Exynos 2700 rzeczywiście okaże się tak udanym układem, jak sugerują dotychczasowe przecieki, oraz czy wykorzystanie trzech różnych procesorów nie utrudni optymalizacji całej serii.