Wygląda na to, że Ubisoft ma kolejne plany związane z rozwojem marki Assassin’s Creed. Według najnowszych doniesień francuski wydawca pracuje nad dwiema nieujawnionymi jeszcze produkcjami. Jedna z nich ma zabrać graczy do starożytnego Rzymu, natomiast druga będzie mobilnym spin-offem osadzonym w Jerozolimie. Projekty mają funkcjonować pod nazwami kodowymi Mars i Pocket.

Assassin’s Creed Mars zabierze graczy do starożytnego Rzymu

Największe zainteresowanie budzi bez wątpienia projekt o nazwie kodowej Mars. Według informacji przekazanych przez francuskiego twórcę internetowego J0nathana Ubisoft przygotowuje kolejną odsłonę Assassin’s Creed, której akcja zostanie osadzona w starożytnym Rzymie. Produkcja miałaby przenieść graczy do jednego z najważniejszych ośrodków świata antycznego, co otwiera przed twórcami wiele możliwości związanych zarówno z fabułą, jak i konstrukcją otwartego świata.

Informator twierdzi, że wiadomości na temat projektu pochodzą z dwóch niezależnych źródeł mających dostęp do wewnętrznych systemów Ubisoftu. To właśnie one miały potwierdzić istnienie gry oraz jej roboczą nazwę. Co istotne, doniesienia nie ograniczają się wyłącznie do pojedynczej wzmianki o nowej produkcji. Wskazują również na konkretny kierunek historyczny, który może stać się tłem dla kolejnej dużej przygody w uniwersum asasynów.

Ewentualny powrót do Rzymu byłby dla serii interesującym wydarzeniem. Miasto pojawiło się już w Assassin’s Creed Brotherhood z 2010 roku, jednak tamtejsza historia rozgrywała się w okresie renesansu. Tym razem gracze mieliby odwiedzić znacznie wcześniejszy etap dziejów miasta, kiedy Rzym był centrum potężnego imperium.

Takie umiejscowienie akcji pozwoliłoby Ubisoftowi zaprezentować zupełnie inne oblicze znanej lokalizacji. Monumentalne budowle, fora, świątynie, amfiteatry i rozbudowana infrastruktura antycznego miasta mogłyby stworzyć interesujące środowisko do eksploracji. Na razie nie wiadomo jednak, jaką historię opowie Mars, kim będzie główny bohater ani w jakim okresie dokładnie rozegrają się wydarzenia.

Nowa gra może mieć związek z serialem Netflixa

Ciekawym elementem przecieku jest potencjalne powiązanie projektu Mars z przygotowywanym serialem aktorskim Assassin’s Creed. Według teorii przedstawionej przez J0nathana obie produkcje mogą być ze sobą w pewien sposób związane.

Nie jest to całkowicie przypadkowe przypuszczenie. Akcja nadchodzącego serialu Netfliksa ma rozgrywać się w Rzymie w 64 roku naszej ery. Produkcja telewizyjna może więc stanowić okazję do szerszego wykorzystania jednego z najbardziej rozpoznawalnych okresów w historii starożytnego miasta.

Na ten moment nie ma jednak żadnego potwierdzenia, że gra i serial będą przedstawiały te same wydarzenia, bohaterów lub okres historyczny. Możliwe jest również, że Ubisoft chce po prostu wykorzystać zainteresowanie marką i wspólną lokalizację do stworzenia dwóch niezależnych opowieści.

Jeżeli powiązanie rzeczywiście istnieje, mogłoby to oznaczać jeszcze większą integrację różnych projektów rozwijanych w ramach marki Assassin’s Creed. Wydawca od dłuższego czasu poszukuje sposobów na rozszerzenie uniwersum poza tradycyjne gry komputerowe i konsolowe.

Assassin’s Creed Pocket będzie mobilną produkcją w Jerozolimie

Drugim projektem wymienionym w przecieku jest produkcja o nazwie kodowej Pocket. W przeciwieństwie do Mars ma być to gra przygotowywana z myślą o urządzeniach mobilnych, której akcja zostanie osadzona w Jerozolimie.

Wybór tej lokalizacji również ma znaczenie dla fanów serii. Jerozolima była jednym z najważniejszych miejsc odwiedzanych przez graczy w pierwszej części Assassin’s Creed z 2007 roku. To właśnie tam działał Altaïr Ibn-La’Ahad, a miasto stanowiło jeden z głównych obszarów eksploracji podczas wypraw osadzonych w realiach trzeciej krucjaty.

Tym razem Ubisoft miałby jednak podejść do rozgrywki w nieco inny sposób. Według informacji przekazanych przez J0nathana Pocket ma przypominać pod względem mechaniki wyzwania mistrzowskie znane z Assassin’s Creed Valhalla. Oznaczałoby to większy nacisk na konkretne zadania i wyzwania niż na klasyczną, rozbudowaną przygodę z otwartym światem.

W przecieku pojawia się również informacja dotycząca oprawy graficznej. Produkcja ma wizualnie przypominać najnowsze odsłony serii Prince of Persia, co może sugerować bardziej stylizowaną grafikę niż realistyczną oprawę charakterystyczną dla głównych części Assassin’s Creed.

Wśród ujawnionych szczegółów znalazła się także wzmianka o postaci o imieniu Myriam, która ma pełnić funkcję mentorki głównego bohatera. Na razie nie wiadomo, kim dokładnie będzie ta postać ani jaką rolę odegra w fabule. Nie ujawniono również informacji dotyczących pozostałych bohaterów, systemu rozwoju postaci czy planowanej zawartości.

Assassin’s Creed Hexe może zaliczyć kolejne opóźnienie

Informacje o dwóch nowych projektach pojawiają się w momencie, gdy przyszłość całej marki pozostaje dość niepewna. Jednym z najważniejszych nadchodzących tytułów Ubisoftu jest Assassin’s Creed Hexe, czyli produkcja zapowiedziana w 2022 roku, która ma zaoferować znacznie mroczniejsze doświadczenie niż poprzednie odsłony serii.

Gra miała napotkać problemy produkcyjne, które mogły doprowadzić do kolejnego wewnętrznego przesunięcia premiery. Źródła serwisu sugerowały, że debiut może zostać przeniesiony na 2028 rok. Ubisoft nie potwierdził jednak takiego harmonogramu.

Nie wiadomo również, kiedy wydawca zdecyduje się oficjalnie zaprezentować Assassin’s Creed Hexe z właściwym tytułem i większą liczbą materiałów. Projekt ma być jednym z ważniejszych elementów przyszłości marki, dlatego dodatkowy czas na dopracowanie produkcji może mieć dla Ubisoftu istotne znaczenie.

W przypadku Assassin’s Creed Mars na konkrety przyjdzie prawdopodobnie jeszcze poczekać. Jeśli projekt rzeczywiście przejdzie do pełnej produkcji, pierwszych oficjalnych informacji nie należy spodziewać się przed 2029 lub 2030 rokiem. Oznaczałoby to, że gra znajduje się na stosunkowo wczesnym etapie przygotowań.

Ubisoft rozwija markę Assassin’s Creed na kilku frontach

Doniesienia o Mars i Pocket pokazują, jak szeroko Ubisoft może planować dalszy rozwój swojego najważniejszego historycznego uniwersum. Zamiast ograniczać się wyłącznie do kolejnych dużych odsłon, wydawca miałby przygotowywać również mniejsze produkcje przeznaczone na urządzenia mobilne.

Trzeba jednak pamiętać, że żadna z dwóch opisywanych gier nie została oficjalnie zapowiedziana. Nie znamy ich dat premier, platform docelowych, zespołów odpowiedzialnych za produkcję ani szczegółów dotyczących rozgrywki. Nazwy Mars i Pocket pozostają informacjami pochodzącymi z przecieków, a nie oficjalnymi nazwami handlowymi.

Na razie najbardziej interesująca wydaje się perspektywa powrotu do starożytnego Rzymu. Seria wielokrotnie wykorzystywała już historyczne miasta jako tło swoich opowieści, ale antyczna stolica Imperium Rzymskiego wciąż ma ogromny potencjał. Jeżeli Ubisoft rzeczywiście zdecyduje się na realizację takiego projektu, może to być jedna z ciekawszych lokalizacji w historii marki.

Na oficjalne informacje trzeba będzie jednak poczekać. Na ten moment pozostaje traktować przecieki jako zapowiedź możliwych kierunków rozwoju serii, a nie potwierdzenie, że obie produkcje rzeczywiście trafią na rynek.