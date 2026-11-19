Rynek automatycznych robotów sprzątających w ostatnich latach mocno się zmienił. Jeszcze kilka lat temu urządzenia tego typu kojarzyły się przede wszystkim z okrągłym odkurzaczem, który samodzielnie poruszał się po mieszkaniu i po zakończeniu pracy wracał do stacji. Dzisiaj coraz częściej mamy do czynienia z kompletnymi systemami sprzątającymi, które nie tylko odkurzają i mopują, ale również opróżniają pojemnik na kurz, myją własne nakładki mopujące, uzupełniają wodę, a następnie przygotowują się do kolejnego cyklu pracy.

Mova V70 Ultra Complete jest przykładem właśnie takiego podejścia. Producent wyposażył robota w wysoką deklarowaną moc ssania sięgającą 42 000 Pa, rozbudowany system mopowania oraz stację bazową, która przejmuje sporą część obowiązków związanych z konserwacją urządzenia. Do tego dochodzi możliwość pokonywania przeszkód o wysokości nawet 9 cm, wysuwane elementy robota oraz bateria o pojemności 6400 mAh.

Na papierze wygląda to więc jak konstrukcja przeznaczona dla osób, które oczekują od robota czegoś więcej niż tylko automatycznego przejazdu po podłodze. Najważniejsze pytanie brzmi jednak, czy Mova V70 Ultra Complete faktycznie pozwala ograniczyć codzienne sprzątanie do minimum.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Zestaw Mova V70 Ultra Complete jest rozbudowany przede wszystkim ze względu na obecność dużej stacji bazowej. Sam robot ma wymiary 350 × 350 × 88 mm. Jego wysokość jest więc stosunkowo niewielka, co ma znaczenie podczas sprzątania pod łóżkami, szafkami czy innymi meblami.

Znacznie większa jest stacja dokująca. Jej wymiary wynoszą 420 × 458 × 470 mm. Trzeba więc odpowiednio wcześniej zaplanować miejsce, w którym urządzenie będzie stało. Nie jest to konstrukcja, którą można po prostu postawić w dowolnym kącie mieszkania bez sprawdzenia dostępnej przestrzeni.

Najważniejszym parametrem robota jest maksymalna siła ssąca wynosząca aż 42 000 Pa. Jest to wartość charakterystyczna dla najnowszej generacji urządzeń z wyższej półki i pozwala oczekiwać bardzo dobrych rezultatów podczas zbierania kurzu, piasku, okruszków czy sierści.

Mova V70 Ultra Complete oferuje także rozbudowane możliwości mopowania. Mop może obracać się z prędkością do 300 obr./min, a nacisk na podłoże wynosi 15 N. Nakładki mopujące są odłączane, a sam mop może zostać uniesiony na wysokość 10,5 mm. Zasięg wysuwania mopa wynosi natomiast 17 cm. Boczną szczotkę można wysunąć na 12 cm.

Robot potrafi również pokonywać przeszkody o wysokości do 9 cm. To szczególnie interesująca cecha w mieszkaniach, w których występują wyższe progi lub różnice poziomów.

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 6400 mAh. Stacja została wyposażona w zbiornik na czystą wodę o pojemności 4 litrów oraz zbiornik na wodę brudną mieszczący 3,5 litra.

Jakość wykonania oraz design

Mova V70 Ultra Complete reprezentuje charakterystyczne dla współczesnych robotów sprzątających podejście do wzornictwa. Sam robot jest stosunkowo kompaktowy, a jego wysokość wynosząca 88 mm pozwala mu wjechać w miejsca niedostępne dla wielu klasycznych konstrukcji.

Obudowa sprawia wrażenie solidnej i dobrze spasowanej. W przypadku urządzenia, które każdego dnia porusza się po całym mieszkaniu, wielokrotnie ociera o meble i pokonuje różnego rodzaju przeszkody, jest to istotne.

Jednocześnie robot nie wygląda jak urządzenie typowo użytkowe. Konstrukcja jest nowoczesna i dobrze wpisuje się w stylistykę współczesnego wyposażenia domu. Trzeba jednak pamiętać, że największą część całego zestawu stanowi stacja bazowa.

Jej rozmiary są zauważalne. 420 × 458 × 470 mm oznacza, że przed zakupem warto sprawdzić nie tylko szerokość miejsca, ale również możliwość swobodnego podjechania robota do stacji. W zamian otrzymujemy jednak rozbudowane centrum obsługi urządzenia.

Na uwagę zasługują również wysuwane elementy. Szczotka boczna może zwiększać swój zasięg nawet o 12 cm, natomiast mop może wysunąć się aż o 17 cm. Takie rozwiązanie ma bardzo praktyczne zastosowanie, ponieważ robot może dokładniej docierać do krawędzi pomieszczeń i przestrzeni znajdujących się przy meblach.

Bateria

Mova V70 Ultra Complete otrzymał akumulator o pojemności 6400 mAh. To pojemność, której można oczekiwać po robocie, który nafaszerowany jest różnego rodzaju rozwiązaniami i „ficzerami”.

W praktyce czas pracy zawsze zależy od wielu czynników. Znaczenie ma między innymi wybrany poziom mocy ssania, sposób mopowania, częstotliwość przejazdów, rodzaj podłoża oraz wielkość sprzątanej powierzchni.

Duża bateria jest szczególnie ważna przy większych mieszkaniach i domach. Robot może rozpocząć sprzątanie, wykonać część zadania, a w razie potrzeby wrócić do stacji i kontynuować pracę po uzupełnieniu energii. Jednak podczas testów w moim blisko 64 metrowym mieszkaniu odkurzanie i mopowanie (jako dwa osobne przejazdy jedne po drugim) odbywały się na jednym ładowaniu, co świadczy mimo wszystko o dużym zapasie energii. Myślę, że bez przeszkód odkurzacz będzie w stanie posprzątać około 150 metrowe mieszkanie/dom.

W przypadku tak rozbudowanego urządzenia trudno więc patrzeć na baterię wyłącznie przez pryzmat maksymalnego czasu pracy. Istotniejsze jest to, że 6400 mAh daje robotowi odpowiedni zapas energii do realizowania wymagających zadań bez konieczności ciągłego przerywania sprzątania.

Jakość sprzątania

To właśnie tutaj Mova V70 Ultra Complete pokazuje, dlaczego producenci robotów zaczęli stosować coraz wyższe wartości deklarowanej siły ssącej. Maksymalnie 42 000 Pa robi wrażenie i znajduje odzwierciedlenie w możliwościach urządzenia.

Robot dobrze radzi sobie z codziennymi zabrudzeniami. Kurz, włosy, okruszki czy drobinki piasku nie stanowią dla niego większego problemu. Mocny silnik jest szczególnie przydatny w miejscach, w których zabrudzenia trafiają w szczeliny pomiędzy panelami lub deskami.

Dużą zaletą jest również możliwość dostosowania sposobu sprzątania do konkretnego pomieszczenia. Nie każda powierzchnia wymaga maksymalnej mocy, dlatego w codziennym użytkowaniu warto korzystać z automatycznych ustawień i mocniejsze tryby zostawiać na bardziej wymagające miejsca.

Mocną stroną urządzenia jest również mopowanie. Prędkość obrotowa mopów sięgająca 300 obr./min oraz nacisk 15 N sprawiają, że nie mamy tutaj do czynienia wyłącznie z symbolicznym przecieraniem podłogi wilgotną szmatką.

Robot może aktywnie pracować na zabrudzeniach, a system wysuwania mopa pozwala zwiększyć skuteczność przy krawędziach. Zasięg 17 cm jest na tyle duży, że rozwiązanie to ma realne znaczenie podczas codziennego sprzątania.

Interesująco wygląda także możliwość unoszenia mopa o 10,5 mm. Jest to szczególnie ważne w mieszkaniach, w których znajdują się dywany. Robot może ograniczyć ryzyko ich zamoczenia podczas jednoczesnego sprzątania twardych powierzchni.

Na uwagę zasługuje również możliwość odłączania nakładek mopujących. Z punktu widzenia higieny i konserwacji jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. Elementy mające bezpośredni kontakt z podłogą można łatwiej wyczyścić lub wymienić.

Kolejnym atutem jest system pokonywania przeszkód. Maksymalna wysokość 9 cm jest bardzo wysoką wartością jak na robota sprzątającego. Oczywiście nie oznacza to, że każdą przeszkodę o dokładnie takiej wysokości urządzenie pokona w dowolnych warunkach, ale sama konstrukcja zdecydowanie lepiej radzi sobie z różnicami poziomów niż klasyczne roboty.

Wysuwana szczotka boczna również poprawia efektywność sprzątania. Zasięg 12 cm pozwala sięgać dalej w kierunku krawędzi i narożników, czyli miejsc, które w przypadku tradycyjnych robotów często pozostają niedoczyszczone. Podsumowując, jeśli chodzi o samo sprzątanie mamy najwyższą możliwą półkę. Podczas testów nie miałem problemów z brudnymi czy niedoczyszczonymi miejscami, co bardzo się chwali. Kolejna sprawa to fakt, że wysuwany pad i boczna szczotka na znaczne większe zasięgi robi sporą różnicę, całe sprzątanie trwa dłużej, ale jest znacznie bardziej efektywne. Zlikwidowane są również prawie do zera martwe strefy.

Oprogramowanie

Sam sprzęt to jednak tylko połowa sukcesu. W przypadku sprzątającego robota równie ważne jest oprogramowanie. Mova V70 Ultra Complete został zaprojektowany jako urządzenie, które ma możliwie mocno ograniczyć udział użytkownika w codziennym sprzątaniu. Z poziomu aplikacji można zarządzać pracą robota, planować sprzątanie oraz dostosowywać sposób działania do konkretnych pomieszczeń.

Bardzo istotna jest możliwość podziału mieszkania na poszczególne strefy. Dzięki temu zamiast uruchamiać pełne sprzątanie, można zlecić urządzeniu jedynie odkurzenie kuchni, przedpokoju czy salonu.

Przydatne są także harmonogramy. Robot może wykonywać określone zadania automatycznie, bez konieczności każdorazowego uruchamiania go ręcznie. To właśnie takie funkcje najlepiej pokazują, czym różni się współczesny robot sprzątający od starszych konstrukcji.

Rozbudowane możliwości konfiguracji są szczególnie istotne w większych domach. Można inaczej podejść do sprzątania twardych podłóg, inaczej do dywanów, a jeszcze inaczej do miejsc szczególnie intensywnie użytkowanych.

Warto też docenić automatyzację związaną ze stacją bazową. Przy tego typu urządzeniu użytkownik nie powinien być zmuszony do ręcznego czyszczenia robota po każdym cyklu. Im więcej czynności może wykonać za niego stacja, tym większy jest sens całej inwestycji. A tutaj opcji personalizacji mycia padów, opróżniania stacji, używania detergentów itd. jest naprawdę bardzo duża, dzięki czemu każdy będzie mógł dostosować możliwości odkurzacza pod swoje oczekiwania. Aplikacja Mova jest dostępna za darmo w sklepie Google Play jak i Apple App Store, komunikuje się z nami w języku polskim, choć bywają elementy źle przetłumaczone, lub ogólnie braki w tłumaczeniu.

Łączność

Mova V70 Ultra Complete został stworzony z myślą o obsłudze z poziomu smartfona. Łączność bezprzewodowa jest więc nie dodatkiem, lecz jednym z podstawowych elementów funkcjonalności urządzenia.

Aplikacja pozwala na zdalne uruchamianie robota, kontrolowanie jego pracy oraz konfigurację sposobu sprzątania. Dzięki temu użytkownik może przygotować harmonogram jeszcze przed wyjściem z domu albo uruchomić sprzątanie wtedy, gdy jest poza mieszkaniem. Połączenie ze smartfonem pozwala również lepiej wykorzystać możliwości automatyzacji. Przy urządzeniu tej klasy właśnie wygoda obsługi jest jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za wyborem robota zamiast tradycyjnego odkurzacza. Oprogramowanie pełni więc rolę centrum sterowania całym systemem. Robot wykonuje fizyczną pracę, stacja zajmuje się obsługą techniczną, a aplikacja pozwala użytkownikowi kontrolować oba elementy.

Podsumowanie

Mova V70 Ultra Complete to robot sprzątający, który bardzo wyraźnie celuje w segment najbardziej zaawansowanych konstrukcji. Producent nie ograniczył się tutaj do zwiększenia mocy ssania, ale rozbudował praktycznie każdy element odpowiedzialny za automatyzację sprzątania.

42 000 Pa maksymalnej siły ssącej, bateria 6400 mAh, mopowanie z prędkością do 300 obr./min, nacisk 15 N, wysuwany mop o zasięgu 17 cm oraz wysuwana szczotka boczna to zestaw parametrów, który pokazuje, że Mova V70 Ultra Complete ma być urządzeniem do kompleksowego sprzątania.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość pokonywania przeszkód o wysokości do 9 cm. To rozwiązanie może być bardzo przydatne w domach, w których występują progi lub inne różnice poziomów.

Jednocześnie trzeba pamiętać o dużej stacji bazowej. Jej wymiary 420 × 458 × 470 mm oznaczają, że trzeba wygospodarować na nią odpowiednią przestrzeń. W zamian użytkownik otrzymuje jednak znacznie większy poziom automatyzacji.

Mova V70 Ultra Complete jest więc propozycją przede wszystkim dla osób, które chcą możliwie mocno ograniczyć czas poświęcany na sprzątanie. To nie jest już zwykły robot, który przejeżdża po podłodze. To rozbudowany system, którego zadaniem jest samodzielne odkurzanie, mopowanie i możliwie duża część czynności związanych z utrzymaniem urządzenia w gotowości. Największe wrażenie robi tutaj kompleksowość rozwiązania. Wysoka moc ssania jest ważna, ale dopiero połączenie jej z aktywnym mopowaniem, wysuwanymi elementami, dużą baterią oraz rozbudowaną stacją pokazuje pełny potencjał Mova V70 Ultra Complete. Jeśli priorytetem jest maksymalna automatyzacja codziennego sprzątania, jest to rozwiązanie, które zdecydowanie zasługuje na uwagę.