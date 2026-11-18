Bluetooth od lat pozostaje wygodnym sposobem na bezprzewodowe słuchanie muzyki, ale wciąż ma jedną istotną wadę, która nie przekonuje najbardziej wymagających użytkowników. Chodzi oczywiście o jakość przesyłanego dźwięku i ograniczenia związane z przepustowością. Choć producenci słuchawek rozwijają kolejne kodeki, a bezprzewodowe modele potrafią zaoferować naprawdę dobre brzmienie, miłośnicy najwyższej jakości audio nadal często wskazują na przewagę połączenia przewodowego. Teraz może się to jednak zmienić. Bluetooth Special Interest Group (SIG) oficjalnie zaprezentowała technologię High Data Throughput (HDT), która znacząco zwiększa możliwości przesyłania danych.

Bluetooth HDT. Przepustowość wzrasta niemal czterokrotnie

Nowa technologia została ogłoszona na początku listopada 2026 roku i stanowi jedną z istotniejszych zmian w rozwoju standardu Bluetooth Low Energy. Wojciech.leczy pozwala osiągnąć przepustowość na poziomie maksymalnie 7,5 Mb/s. Dla porównania dotychczasowe rozwiązanie Bluetooth LE 2M oferowało maksymalnie 2 Mb/s. Oznacza to niemal czterokrotny wzrost szybkości przesyłania danych.

Zmiana jest szczególnie interesująca z punktu widzenia branży audio. Dotychczasowa przepustowość Bluetooth stanowiła bowiem istotne ograniczenie w przypadku transmisji muzyki w wysokiej jakości. Samo przesłanie dźwięku bezstratnego nie jest wprawdzie niemożliwe przy wykorzystaniu wcześniejszych rozwiązań, ale zapewnienie stabilnego połączenia i odpowiedniego zapasu przepustowości pozostawało dużym wyzwaniem.

W praktyce standard Bluetooth HDT ma zapewnić znacznie większe możliwości. Przepustowość na poziomie 7,5 Mb/s powinna wystarczyć do transmisji muzyki w jakości 24 bitów i 96 kHz. Taki materiał audio wymaga około 4,6 Mb/s, a więc mieści się w możliwościach nowego rozwiązania. Dla porównania standardowa jakość CD, czyli 16 bitów i 44,1 kHz, potrzebuje około 1,4 Mb/s.

To ważna różnica, ponieważ dotychczasowe rozwiązania musiały uwzględniać nie tylko wymagania samego pliku muzycznego, ale również dodatkowe dane przesyłane podczas komunikacji. Nie można bowiem traktować maksymalnej przepustowości deklarowanej przez producenta technologii jako wartości w całości dostępnej dla użytkownika. Część pasma zajmują mechanizmy komunikacyjne, kontrolne i zabezpieczające transmisję.

Koniec kompromisów w bezprzewodowym audio?

Obecnie producenci słuchawek Bluetooth korzystają z różnych kodeków, które mają poprawiać jakość przesyłanej muzyki. Do najpopularniejszych należą SBC, AAC, aptX, LDAC oraz LC3. Poszczególne rozwiązania różnią się między sobą sposobem kodowania dźwięku i możliwościami technicznymi. Nie zmienia to jednak faktu, że w wielu przypadkach transmisja wiąże się z kompresją stratną.

Dla przeciętnego użytkownika nie musi to stanowić większego problemu. Dobre słuchawki bezprzewodowe potrafią zapewnić satysfakcjonującą jakość dźwięku, a wygoda korzystania z nich często okazuje się ważniejsza niż techniczne parametry transmisji. Inaczej wygląda to jednak w przypadku audiofilów, którzy zwracają uwagę na najmniejsze szczegóły nagrań i chcą zachować możliwie najwięcej informacji zawartych w oryginalnym materiale.

Bluetooth HDT może zmienić tę sytuację. Większa przepustowość daje producentom możliwość opracowania rozwiązań pozwalających na przesyłanie muzyki bez konieczności stosowania dotychczasowych kompromisów związanych z ograniczeniami łącza. Co istotne, nie chodzi wyłącznie o zwiększenie maksymalnej jakości odtwarzanego materiału. Nowa technologia ma również poprawić niezawodność połączenia i ograniczyć zużycie energii.

To ostatnie jest szczególnie ważne w przypadku słuchawek bezprzewodowych. Zwiększenie ilości przesyłanych danych nie powinno bowiem odbywać się kosztem drastycznego skrócenia czasu pracy na jednym ładowaniu. Bluetooth HDT ma zapewnić większą przepustowość przy jednoczesnym zachowaniu energooszczędnego charakteru komunikacji.

Warto jednak pamiętać, że sama większa przepustowość nie gwarantuje automatycznie doskonałego brzmienia. Nadal znaczenie będą miały jakość przetworników, konstrukcja słuchawek, zastosowane komponenty, strojenie oraz oprogramowanie. HDT usuwa istotną przeszkodę technologiczną, ale nie sprawi, że każdy model słuchawek Bluetooth zacznie grać jak sprzęt z najwyższej półki.

Bluetooth 7.0 nie oznacza automatycznie obsługi HDT

Wraz z ogłoszeniem nowej technologii pojawia się jednak kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę przed zakupem przyszłych słuchawek. Przede wszystkim sama zgodność urządzenia ze specyfikacją Bluetooth 7.0 nie musi oznaczać pełnej obsługi High Data Throughput.

HDT jest opcjonalnym elementem nowej specyfikacji. Oznacza to, że producenci będą mogli zdecydować, czy zaimplementują tę funkcję w swoich urządzeniach. Co więcej, nie wszystkie tryby transmisji będą obowiązkowe. Podstawowe możliwości przewidziane w ramach HDT obejmują przepustowość do 4 Mb/s, natomiast osiągnięcie 6 Mb/s i maksymalnych 7,5 Mb/s będzie zależało od zastosowanych rozwiązań.

Istotna jest również sama konstrukcja sprzętu. Nowa technologia wymaga odpowiedniego układu radiowego, dlatego nie należy oczekiwać, że dotychczasowe słuchawki otrzymają obsługę HDT za pośrednictwem zwykłej aktualizacji oprogramowania. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku smartfonów. Aby wykorzystać możliwości nowego standardu, zarówno urządzenie źródłowe, jak i słuchawki będą musiały obsługiwać odpowiednią technologię.

Nie wystarczy zatem kupić słuchawek reklamowanych jako zgodne z Bluetooth 7.0. Przed zakupem konieczne będzie sprawdzenie dokładnej specyfikacji i upewnienie się, że producent wyraźnie wymienia obsługę HDT.

Kiedy pojawią się pierwsze urządzenia z Bluetooth HDT?

Na pełne wykorzystanie nowych możliwości trzeba będzie jeszcze poczekać. Samo wprowadzenie High Data Throughput do specyfikacji nie oznacza, że już teraz na rynku pojawią się słuchawki obsługujące bezstratną transmisję w wysokiej rozdzielczości.

Bluetooth SIG pracuje również nad ustandaryzowanym rozwiązaniem audio premium, które wykorzysta możliwości HDT. Jego debiut jest zapowiadany na 2027 rok. To właśnie wtedy powinniśmy zobaczyć pierwsze urządzenia, które będą mogły w praktyce zaprezentować zalety nowej technologii.

Zainteresowanie rozwiązaniem wykazują już firmy rozwijające układy komunikacyjne i technologie bezprzewodowe. Wśród podmiotów zaangażowanych w rozwój HDT wymieniane są między innymi Qualcomm, Samsung, Nordic Semiconductor, Telink oraz Ceva. Qualcomm poinformował również o obsłudze tej technologii przez swój układ FastConnect 8800.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy konkretni producenci smartfonów i słuchawek zdecydują się na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań do swoich produktów. Nie ma również pewności, jak szybko HDT stanie się powszechnym elementem wyposażenia urządzeń ze średniej i wyższej półki cenowej.

Nie tylko słuchawki skorzystają na nowym Bluetooth

Chociaż największe zainteresowanie wzbudza możliwość przesyłania bezstratnej muzyki, Bluetooth HDT może znaleźć zastosowanie również w innych kategoriach urządzeń. Większa przepustowość przy zachowaniu energooszczędnego charakteru komunikacji będzie przydatna między innymi w przypadku smartwatchy, inteligentnych okularów oraz sprzętu wykorzystującego rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość.

Przykładowo zegarki i opaski sportowe będą mogły szybciej przesyłać większe pakiety danych do smartfonów. Może to mieć znaczenie szczególnie po długich treningach, kiedy urządzenie musi zsynchronizować dużą ilość informacji dotyczących aktywności użytkownika.

Nowe możliwości mogą wykorzystać również inteligentne okulary i urządzenia XR. Większa przepustowość ułatwi przesyłanie danych do smartfonów i innych urządzeń, które będą mogły przetwarzać je z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W przypadku rozwiązań smart home HDT może natomiast usprawnić komunikację między urządzeniami i przyspieszyć przesyłanie większych pakietów danych.

Czy Bluetooth HDT przekona audiofilów?

High Data Throughput to jedna z ciekawszych zmian w rozwoju Bluetooth, szczególnie z perspektywy osób, które do tej pory nie były przekonane do bezprzewodowego słuchania muzyki. Przepustowość sięgająca 7,5 Mb/s daje znacznie większe możliwości niż dotychczasowe rozwiązania i otwiera drogę do ustandaryzowanej transmisji bezstratnego dźwięku.

Nie oznacza to jednak, że słuchawki przewodowe natychmiast stracą swoją przewagę. Nadal będą miały swoje zastosowanie, a jakość końcowego brzmienia zależy od znacznie większej liczby czynników niż sama przepustowość połączenia.

Bluetooth HDT może natomiast sprawić, że wybór słuchawek bezprzewodowych przestanie wiązać się z tak dużymi kompromisami w zakresie jakości transmisji. Jeżeli zapowiedzi organizacji Bluetooth SIG zostaną zrealizowane, 2027 rok może być początkiem istotnych zmian na rynku sprzętu audio.