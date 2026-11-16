GTA 6 może zaoferować aż 55 osiągnięć. Platynowe trofeum będzie prawdziwym wyzwaniem

Premiera Grand Theft Auto 6 zbliża się wielkimi krokami, a wokół nadchodzącej produkcji Rockstar Games pojawiają się kolejne informacje. Tym razem uwagę graczy przyciągnęły doniesienia dotyczące systemu osiągnięć i trofeów. Według najnowszych przecieków GTA 6 może zaoferować łącznie 55 osiągnięć, a zdobycie najcenniejszego z nich, czyli platynowego trofeum, będzie wymagało od graczy znacznie więcej niż tylko ukończenia głównego wątku fabularnego.

Dla części społeczności system trofeów stanowi dodatkową motywację do dokładnego poznawania świata gry. W przypadku serii Grand Theft Auto ma to szczególne znaczenie. Produkcje Rockstar od lat oferują ogromne mapy, dziesiątki aktywności pobocznych, liczne sekrety oraz rozbudowane możliwości spędzania czasu poza głównymi misjami. Wszystko wskazuje na to, że szósta odsłona cyklu również będzie miała pod tym względem sporo do zaoferowania.

55 trofeów na start. GTA 6 przebije poprzednie gry Rockstar

Informacje o liczbie osiągnięć pochodzą z danych udostępnionych w mediach społecznościowych. Konto iGrandTheftAuto opublikowało 7 listopada wpis, w którym powołało się na ustalenia TexFunz2. Według jego odkrycia w systemie Xbox skonfigurowano już 55 osiągnięć przeznaczonych dla GTA 6. Co ciekawe, 54 z nich mają przypisane wartości od 1 do 54, natomiast ostatnie otrzymało nietypową wartość 1000 punktów.

Doniesienia te zostały następnie uzupełnione o informacje dotyczące wersji na PlayStation 5. Według ustaleń PlayStation Game Size również na konsoli Sony przygotowano 55 trofeów. Oznaczałoby to, że Rockstar zdecydował się na identyczną liczbę wyróżnień na obu platformach. Na razie nie ujawniono jednak pełnej listy ani nazw poszczególnych osiągnięć.

Warto podkreślić, że nie jest to oficjalny komunikat Rockstar Games. Informacje pochodzą z analizy danych związanych z systemem osiągnięć, dlatego do czasu premiery mogą jeszcze ulec zmianie. Nie można również wykluczyć, że część ujawnionych wartości ma charakter tymczasowy.

GTA 6 z większą liczbą osiągnięć niż GTA 5 i Red Dead Redemption 2

Jeżeli doniesienia się potwierdzą, szósta odsłona Grand Theft Auto zaoferuje więcej osiągnięć na premierę niż dwie poprzednie duże produkcje Rockstar Games. Dla porównania, GTA 5 debiutowało z 51 trofeami i osiągnięciami, natomiast Red Dead Redemption 2 oferowało ich 52. W przypadku GTA 6 liczba ta ma wynieść 55.

Różnica nie jest ogromna, ale pokazuje, że twórcy zamierzają przygotować rozbudowany zestaw dodatkowych wyzwań. Warto przy tym pamiętać, że GTA 5 z czasem otrzymało kolejne osiągnięcia związane z rozwojem GTA Online. Po uwzględnieniu dodatkowej zawartości ich liczba wzrosła do 78. Nie wiadomo jeszcze, czy Rockstar zastosuje podobną strategię w przypadku najnowszej odsłony serii.

Szczególnie interesująco wygląda porównanie z Red Dead Redemption 2. Produkcja z 2018 roku słynęła z ogromnej liczby aktywności pobocznych i zadań wymaganych do osiągnięcia pełnego ukończenia gry. Zdobycie wszystkich trofeów wymagało nie tylko poznania głównej historii Arthura Morgana, ale również poświęcenia czasu na dodatkowe aktywności, eksplorację oraz wyzwania związane z trybem sieciowym.

GTA 6 może pójść jeszcze dalej. Rockstar wielokrotnie podkreślał znaczenie immersji oraz możliwości swobodnego życia w świecie przedstawionym. Ogromna mapa, rozbudowane aktywności i liczne zadania poboczne powinny zapewnić odpowiednią przestrzeń do przygotowania zróżnicowanych osiągnięć.

Platynowe trofeum i tajemnicze Mythic Achievement

Jednym z najciekawszych elementów przecieku jest nietypowe osiągnięcie o wartości 1000 punktów. Może ono mieć związek z nowym poziomem wyróżnień w ekosystemie Xbox, określanym jako Mythic Achievement.

To specjalna kategoria osiągnięć, która ma wyróżniać graczy za wyjątkowe zaangażowanie i skompletowanie wszystkich dostępnych wyzwań w danej produkcji. W przypadku GTA 6 mogłaby więc stanowić odpowiednik platynowego trofeum znanego użytkownikom konsol PlayStation.

Warto jednak zachować ostrożność przy interpretowaniu ujawnionych danych. Sama wartość 1000 punktów nie przesądza jeszcze o ostatecznym przeznaczeniu osiągnięcia. Jedna z możliwości zakłada, że będzie to specjalna nagroda przyznawana po odblokowaniu wszystkich pozostałych osiągnięć. Druga wskazuje na wykorzystanie tymczasowego wpisu przeznaczonego dla systemu Mythic.

W przypadku PlayStation 5 sytuacja wydaje się bardziej przewidywalna. Doniesienia dotyczące 55 trofeów wskazują również na obecność platynowego wyróżnienia. Byłoby to zgodne z dotychczasową praktyką Rockstar Games, którego najważniejsze produkcje na konsolach Sony oferowały możliwość zdobycia platyny za skompletowanie pozostałych trofeów.

Dla łowców trofeów oznaczałoby to dodatkowy cel poza samym ukończeniem fabuły. Zdobycie platyny w grach Rockstar zazwyczaj wymaga bowiem znacznie większego zaangażowania niż przejście głównego wątku. Nie brakuje wyzwań związanych z eksploracją, aktywnościami pobocznymi czy wykonywaniem określonych czynności w konkretny sposób.

Premiera GTA 6 już 19 listopada

Na oficjalne potwierdzenie informacji o trofeach i osiągnięciach nie powinniśmy czekać zbyt długo. Premiera Grand Theft Auto 6 została zaplanowana na 19 listopada 2026 roku. Produkcja trafi na PlayStation 5 oraz konsole Xbox Series X|S. Według informacji przekazanych przez Rockstar Games wstępne pobieranie gry ma rozpocząć się 10 listopada.

Do tego czasu możemy spodziewać się kolejnych przecieków, w tym potencjalnie pełnej listy trofeów. Na razie gracze muszą zadowolić się informacją o 55 dostępnych wyróżnieniach i tajemniczym osiągnięciu o wartości 1000 punktów. Jeżeli dane okażą się prawdziwe, GTA 6 już na premierę zaoferuje bogatszy zestaw wyzwań niż GTA 5 i Red Dead Redemption 2.

Dla osób polujących na platynowe trofea może to oznaczać dziesiątki godzin dodatkowej zabawy. Pozostaje jedynie pytanie, czy Rockstar przygotował zestaw zadań wymagający przede wszystkim dokładnej eksploracji świata, czy też postawi na trudniejsze wyzwania, które sprawdzą umiejętności nawet najbardziej doświadczonych graczy.