Nowa gra w świecie Wiedźmina przedstawiona ze szczegółami. Geralt i Letho staną na czele starcia

Uniwersum Wiedźmina doczeka się kolejnej planszowej produkcji. Tym razem nie będzie to jednak klasyczna gra przygodowa, w której gracze przemierzają Kontynent i wykonują kolejne zadania. The Witcher: No Man’s Land postawi na pojedynki dwóch drużyn, a wśród najważniejszych postaci znajdą się Geralt z Rivii oraz Letho z Gulety. Poznaliśmy już pierwsze konkrety dotyczące rozgrywki, zawartości zestawu startowego i terminu rozpoczęcia przedsprzedaży.

Za przygotowanie produkcji odpowiada Monster Fight Club. Twórcy postanowili wykorzystać popularność wiedźmińskiego uniwersum do stworzenia taktycznej gry bitewnej przeznaczonej przede wszystkim dla dwóch osób. Projekt ma wyróżniać się nie tylko obecnością dobrze znanych bohaterów, ale również systemem rozgrywki, który odchodzi od tradycyjnego podziału na rundy i fazy.

The Witcher: No Man’s Land. Geralt kontra Letho

Podstawą rozgrywki będą starcia niewielkich oddziałów, określane jako potyczki typu skirmish. Zamiast dowodzić rozbudowanymi armiami, gracze pokierują mniejszymi grupami bohaterów, wojowników i innych postaci zamieszkujących Kontynent. Zestaw startowy przygotowano z myślą o dwóch osobach, a każda z nich otrzyma własną drużynę.

Pierwszą grupę poprowadzi Geralt z Rivii. Nie będzie to jednak oddział złożony wyłącznie z wiedźminów i zawodowych wojowników. U boku Białego Wilka staną przedstawiciele lokalnej społeczności. W drużynie znajdziemy zdeterminowanego rolnika, kowala, czarodziejkę oraz chirurga. Każda z tych postaci ma dysponować własnymi możliwościami, które można wykorzystać podczas starć.

Po drugiej stronie znajdzie się Letho z Gulety, czyli wiedźmin ze Szkoły Żmii, którego gracze mogą pamiętać przede wszystkim z drugiej części komputerowej serii. Jego oddział będzie miał zdecydowanie bardziej militarny charakter. W jego skład wejdą kapitan, żołnierz, kusznik oraz kapłan. To grupa profesjonalistów, która ma stanowić wyraźny kontrast dla zbieraniny mieszkańców dowodzonej przez Geralta.

Warto przy tym zaznaczyć, że przedstawione drużyny będą przede wszystkim propozycją początkowego składu. Twórcy zdecydowali się na system pozbawiony sztywnego podziału na frakcje. Oznacza to większą swobodę w dobieraniu postaci i komponowaniu własnych oddziałów. Gracze nie będą więc ograniczeni wyłącznie do dwóch gotowych zestawów przygotowanych przez producenta.

Gryf i strzyga urozmaicą potyczki

W zestawie startowym nie zabraknie również przeciwników, którzy niekoniecznie będą podporządkowani któremukolwiek z graczy. Mowa o dwóch potworach dobrze wpisujących się w charakter wiedźmińskiego świata. Pierwszym z nich będzie gryf, drugim natomiast strzyga.

Bestie mają pełnić kilka funkcji. Mogą stać się celem polowania, dodatkowym zagrożeniem podczas klasycznych potyczek albo elementem specjalnych scenariuszy. Szczególnie interesująco zapowiada się możliwość wykorzystania ich w rozgrywkach, w których obaj gracze muszą zmierzyć się z niezależnym przeciwnikiem.

Zachowanie potworów będzie określane przez specjalne karty instynktu. Dzięki temu nie będą wymagały bezpośredniego sterowania przez jednego z uczestników rozgrywki. W wybranych scenariuszach bestia może nawet zmienić stronę konfliktu i zaatakować dowolnego wojownika, kierując się własnymi zasadami działania.

To rozwiązanie ma znaczenie również dla osób, które nie zawsze mają możliwość znalezienia drugiego gracza. Produkcja ma bowiem oferować warianty solo oraz kooperacyjne, w których głównym zadaniem będzie wykonywanie wiedźmińskich kontraktów i polowanie na potwory.

System [RE]action zamiast tradycyjnych tur

Jednym z najważniejszych elementów The Witcher: No Man’s Land będzie autorski system [RE]action, opracowany przez Monster Fight Club. Mechanika ta była już wykorzystywana w innych produkcjach studia, między innymi Cyberpunk RED: Combat Zone oraz Borderlands: Mr. Torgue’s Arena of Badassery.

Jej głównym założeniem jest odejście od klasycznego podziału na rundy i fazy. W wielu grach bitewnych jeden uczestnik wykonuje wszystkie zaplanowane działania, po czym inicjatywę przejmuje przeciwnik. W przypadku nowej produkcji Monster Fight Club rozgrywka ma być znacznie bardziej płynna. Gracze będą mogli reagować na działania drugiej strony, dzięki czemu nawet pozornie prosta decyzja może doprowadzić do nieoczekiwanego zwrotu sytuacji.

Postacie będą wykorzystywać dostępne zasoby akcji między innymi do przemieszczania się, atakowania, korzystania z wiedźmińskich Znaków czy wypijania mikstur. Istotną rolę odegra również stan zdrowia poszczególnych wojowników.

Odniesione rany będą stopniowo ograniczać ich możliwości. Uszkodzona postać nie będzie funkcjonowała tak samo jak na początku starcia, co zmusi graczy do zmiany strategii. W praktyce oznacza to, że nawet silny bohater może z czasem stać się znacznie mniej przewidywalny i skuteczny. System ma więc premiować nie tylko agresywne działania, ale również odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

Kiedy ruszy przedsprzedaż nowej gry Wiedźmin?

Osoby zainteresowane produkcją nie będą musiały długo czekać na możliwość jej zamówienia. Kampania crowdfundingowa The Witcher: No Man’s Land wystartuje 17 listopada 2026 roku na platformie Gamefound. Właśnie wtedy rozpoczną się również przedsprzedaż i zbieranie zamówień na zestaw startowy.

Na ten moment nie ujawniono jednak ceny gry ani dokładnej daty dostarczenia gotowych egzemplarzy. Szczegóły finansowe mają zostać przedstawione wraz z uruchomieniem kampanii. Warto również pamiętać, że figurki będą wymagały samodzielnego złożenia i pomalowania, co stanowi dodatkowy element hobby dla miłośników gier bitewnych.

The Witcher: No Man’s Land może okazać się interesującą propozycją dla fanów planszówek oraz osób, które lubią kolekcjonować figurki związane z popularnymi markami. Produkcja oferuje inne spojrzenie na wiedźmińskie uniwersum niż dotychczasowe gry RPG. Zamiast wielogodzinnej eksploracji i rozbudowanej fabuły otrzymamy taktyczne potyczki, w których liczyć się będą odpowiednie ustawienie oddziałów, umiejętności bohaterów i reagowanie na ruchy przeciwnika.