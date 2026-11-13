Apple usunie jeden przycisk z przyszłych iPhone’ów? Producent chce połączyć dwie funkcje

Apple może szykować kolejną zmianę w konstrukcji swoich smartfonów. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami producent zamierza zrezygnować z osobnego przycisku czynności (Action Button) i połączyć jego możliwości z przyciskiem Camera Control. Jeśli informacje się potwierdzą, przyszłe iPhone’y będą miały o jeden fizyczny przycisk mniej. Zmiana ma pojawić się w urządzeniach debiutujących w drugiej połowie 2027 roku.

Apple chce ograniczyć liczbę przycisków w iPhone’ach

Informacje na temat planowanych zmian pochodzą od użytkownika Instant Digital, który opublikował swoje doniesienia w chińskim serwisie społecznościowym Weibo. Według informatora Apple pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoli połączyć funkcjonalność dwóch przycisków obecnych w najnowszych smartfonach firmy. Chodzi o Action Button oraz Camera Control.

Najważniejsza informacja jest taka, że Apple nie zamierza całkowicie rezygnować z możliwości przypisywania własnych funkcji do fizycznego przycisku. Zamiast tego producent ma przenieść obsługę Action Button do przycisku Camera Control. W praktyce oznaczałoby to usunięcie osobnego przycisku czynności z lewej krawędzi obudowy i wykorzystanie istniejącego już elementu sterującego aparatem.

Według przecieku pojedyncze naciśnięcie Camera Control nadal uruchamiałoby aplikację aparatu. Przytrzymanie przycisku odpowiadałoby natomiast za aktywowanie funkcji przypisanej wcześniej do Action Button. Użytkownik mógłby więc nadal korzystać z latarki, trybu skupienia, wyciszania telefonu czy własnych skrótów.

Warto podkreślić, że informator wyraźnie wskazuje na usunięcie Action Button, a nie Camera Control. To właśnie przycisk odpowiedzialny za obsługę aparatu ma pozostać elementem wyposażenia przyszłych smartfonów Apple.

Action Button nie jest już potrzebny w dotychczasowej formie?

Przycisk czynności zadebiutował w 2023 roku wraz z modelami iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max. Zastąpił charakterystyczny przełącznik wyciszenia, który przez wiele lat znajdował się na lewej krawędzi smartfonów Apple. Nowe rozwiązanie pozwoliło użytkownikom przypisać do jednego fizycznego elementu różne zadania.

Action Button można skonfigurować między innymi do uruchamiania aparatu, włączania latarki, aktywowania trybu skupienia, nagrywania notatek głosowych czy wykonywania skrótów. Jego działanie opiera się na przytrzymaniu przycisku, co odróżnia go od klasycznych elementów sterujących.

Rok później, wraz z serią iPhone 16, Apple wprowadziło kolejny fizyczny element sterujący. Camera Control otrzymał bardziej rozbudowane możliwości związane z fotografowaniem. Pozwala między innymi uruchamiać aparat, wykonywać zdjęcia oraz regulować wybrane parametry obrazu za pomocą dotyku i nacisku.

Problem polega na tym, że oba przyciski częściowo konkurują ze sobą pod względem sposobu obsługi. Camera Control odpowiada za aparat, natomiast Action Button może zostać skonfigurowany do jego uruchamiania. Połączenie obu rozwiązań wydaje się więc logicznym sposobem na uproszczenie konstrukcji urządzenia.

iPhone Duo może być zapowiedzią większych zmian

Pewną wskazówką dotyczącą kierunku rozwoju Apple jest również iPhone Duo. Składany smartfon producenta nie otrzymał osobnego Action Button, zachowując jednocześnie Camera Control. To pokazuje, że firma już eksperymentuje z ograniczeniem liczby fizycznych elementów sterujących.

Warto również zwrócić uwagę na zmiany związane z funkcją Visual Intelligence. Dotychczas dłuższe przytrzymanie Camera Control pozwalało uruchomić tę funkcję, która wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji do analizowania otoczenia za pomocą aparatu. Według dostępnych doniesień Apple rozwija jednak sposoby dostępu do Visual Intelligence bez konieczności korzystania z dedykowanego przycisku. Może to ułatwić przypisanie długiego przytrzymania Camera Control do innych zadań.

Nie bez znaczenia pozostaje także odbiór samego Camera Control. Od momentu debiutu rozwiązanie wzbudza mieszane opinie. Część użytkowników docenia dodatkowe możliwości sterowania aparatem, inni zwracają uwagę na jego ergonomię, złożoność obsługi oraz ograniczoną przydatność w codziennym użytkowaniu. Połączenie go z Action Button mogłoby nadać temu elementowi bardziej uniwersalny charakter.

Zmiany mogą pojawić się w iPhone’ach z 2027 roku

Według informatora Instant Digital nowy sposób obsługi przycisków ma zostać wprowadzony w drugiej połowie 2027 roku. Oznaczałoby to, że zmiana może objąć smartfony przygotowywane na dwudziestolecie premiery pierwszego iPhone’a. Na razie nie wiadomo jednak, czy Apple zastosuje ją we wszystkich modelach prezentowanych jesienią, czy wyłącznie w droższych wariantach.

Rok 2027 może być dla producenta szczególnie ważny. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że firma przygotowuje większe zmiany konstrukcyjne w swoich smartfonach. Wśród potencjalnych nowości wymieniano między innymi wyświetlacze z zakrzywionymi krawędziami oraz bardziej odważne podejście do wyglądu przedniego panelu.

Na tym etapie trudno jednak przesądzać, czy ograniczenie liczby przycisków będzie częścią szerszego projektu, czy niezależną decyzją konstrukcyjną. Możliwe, że Apple chce przede wszystkim uprościć obsługę urządzeń i ograniczyć liczbę elementów mechanicznych, co potencjalnie może również przełożyć się na niższe koszty produkcji.

Należy przy tym pamiętać, że wszystkie przedstawione informacje opierają się na nieoficjalnym przecieku. Apple nie potwierdziło dotychczas planów dotyczących usunięcia Action Button. Do premiery urządzeń pozostało jeszcze sporo czasu, dlatego szczegóły mogą ulec zmianie. Jeżeli jednak doniesienia się potwierdzą, przyszłe iPhone’y stracą jeden fizyczny przycisk, ale niekoniecznie jego funkcjonalność.