Twórcy Kingdom Come 2 przechodzą do CD Projekt RED. Wiedźmin 4 zyskuje nowe talenty

CD Projekt RED nie zwalnia tempa i konsekwentnie rozbudowuje zespół odpowiedzialny za stworzenie Wiedźmina 4. Do polskiego studia dołączył kolejny deweloper, który wcześniej pracował w Warhorse Studios, czyli ekipie stojącej za serią Kingdom Come: Deliverance. Tym razem chodzi o Zbyňka Zelinkę, który przy drugiej części historycznego RPG pełnił funkcję głównego projektanta technicznego. To już trzecia osoba związana z czeskim studiem, która w ostatnim czasie zdecydowała się na przejście do CD Projekt RED.

Kolejny twórca Kingdom Come 2 przechodzi do CD Projekt RED

CD Projekt RED systematycznie wzmacnia swoje zespoły, przygotowując się do kolejnych dużych projektów. Szczególnie dużo uwagi przyciąga oczywiście Wiedźmin 4, który ma być jednym z najważniejszych przedsięwzięć w historii polskiego producenta. Najnowszym wzmocnieniem ekipy jest Zbyněk Zelinka, deweloper mający na koncie pracę w Warhorse Studios.

W czeskim studiu Zelinka odpowiadał za projektowanie techniczne i pełnił funkcję głównego projektanta technicznego. Jego doświadczenie obejmuje więc obszar, który ma duże znaczenie przy tworzeniu rozbudowanych gier RPG, gdzie poszczególne mechaniki muszą ze sobą współpracować, a działania gracza powinny przekładać się na odpowiednie reakcje świata gry.

Po przejściu do CD Projekt RED Zelinka objął stanowisko starszego projektanta rozgrywki. Nie jest to zatem przypadkowy transfer osoby niezwiązanej wcześniej z dużymi produkcjami. Nowy pracownik polskiego studia ma doświadczenie zdobyte podczas pracy nad jednym z najbardziej rozbudowanych współczesnych RPG, w którym swoboda działania, interakcje i złożone systemy rozgrywki odgrywają szczególnie istotną rolę.

Co ciekawe, Zelinka nie jest pierwszym pracownikiem Warhorse Studios, który zdecydował się na zmianę pracodawcy. Wcześniej do CD Projekt RED dołączyli Karel Kolman oraz Zdeněk Glatz. Obaj byli związani z produkcją Kingdom Come: Deliverance 2, ale zajmowali się innymi obszarami projektu.

Kolman pracował jako projektant rozgrywki, natomiast Glatz miał doświadczenie związane między innymi z tworzeniem scenariusza. W przypadku tego drugiego transferu pojawiały się również informacje o pracy przy projektowaniu otwartego świata. Teraz do tego grona dołączył Zelinka, co oznacza, że polski producent pozyskał już trzech specjalistów mających doświadczenie w Warhorse Studios.

Doświadczenie twórców Kingdom Come może pomóc Wiedźminowi 4

Transfery z Warhorse Studios są interesujące przede wszystkim ze względu na charakter produkcji, nad którymi pracował ten zespół. Kingdom Come: Deliverance oraz jego kontynuacja wyróżniają się podejściem do projektowania świata, rozbudowanymi mechanikami i dużym naciskiem na konsekwencje działań gracza.

Druga odsłona serii szczególnie mocno rozwinęła rozwiązania znane z pierwszej części. Twórcy postawili na bardziej rozbudowane środowisko, liczne aktywności poboczne i systemy, które wzajemnie na siebie oddziałują. Nie bez znaczenia pozostaje również sposób przedstawienia średniowiecznego świata, w którym wiele sytuacji można rozwiązać na różne sposoby.

Takie doświadczenie może być przydatne przy tworzeniu kolejnego Wiedźmina. CD Projekt RED od lat rozwija koncepcję otwartych światów, w których zadania, postacie i wydarzenia powinny tworzyć spójną całość. Wiedźmin 3: Dziki Gon pokazał, jak duże znaczenie ma odpowiednie połączenie głównej historii z aktywnościami pobocznymi. Z kolei Cyberpunk 2077 pozwolił studiu zdobyć kolejne doświadczenia związane z projektowaniem rozbudowanego środowiska i interakcji.

Nie oznacza to oczywiście, że mechaniki znane z Kingdom Come zostaną bezpośrednio przeniesione do wiedźmińskiego uniwersum. Obie serie mają zupełnie inną charakterystykę i stawiają na odmienne elementy rozgrywki. Można jednak zakładać, że doświadczenie specjalistów pracujących wcześniej nad produkcją Warhorse będzie wartościowym wsparciem dla zespołu CD Projekt RED.

Wiedźmin 4 z Ciri w roli głównej. Premiera dopiero w 2028 roku

Czwarta odsłona Wiedźmina została oficjalnie zapowiedziana podczas gali The Game Awards 2024. Najważniejszą zmianą względem poprzednich części będzie nowa główna bohaterka. Tym razem pierwszoplanową rolę otrzyma Ciri, która przejmie pałeczkę po Geralcie. Sam Biały Wilk również ma pojawić się w produkcji, ale studio nie ujawniło jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących jego udziału w historii.

Projekt powstaje na silniku Unreal Engine 5, a CD Projekt RED zapowiadało wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych, które mają pomóc w stworzeniu bardziej rozbudowanego świata. Produkcja będzie również okazją do wykorzystania doświadczeń zdobytych podczas prac nad Wiedźminem 3 oraz Cyberpunkiem 2077.

Na premierę trzeba jednak jeszcze poczekać. CD Projekt RED oficjalnie wskazuje 2028 rok jako planowane okno debiutu Wiedźmina 4. Oznacza to, że przed zespołem pozostaje jeszcze sporo pracy, a kolejne transfery mogą pomóc w realizacji ambitnych założeń producenta.

Warto przy tym pamiętać, że studio nie koncentruje się wyłącznie na jednej grze. W produkcji znajduje się również kolejna odsłona Cyberpunka, a CD Projekt RED rozwija kilka projektów związanych ze swoimi najważniejszymi markami.

Geralt wróci wcześniej niż Ciri

Fani wiedźmińskiego uniwersum nie muszą jednak czekać do 2028 roku, aby ponownie zobaczyć Geralta w nowej przygodzie. CD Projekt RED zapowiedział bowiem duże rozszerzenie fabularne do Wiedźmina 3: Dziki Gon, zatytułowane Pieśni przeszłości. Jego premiera została zaplanowana na 2027 rok.

Dodatek ma zaoferować kolejną historię z Geraltem w roli głównej i być czymś więcej niż niewielkim pakietem dodatkowych zadań. Na razie szczegóły dotyczące fabuły, nowych lokacji i skali rozszerzenia pozostają jednak ograniczone.

CD Projekt RED przygotowuje więc dla fanów serii kilka kolejnych lat pełnych wiedźmińskich premier. Najpierw gracze otrzymają nową przygodę Geralta, a następnie przyjdzie czas na pełnoprawną czwartą odsłonę cyklu, w której główną rolę przejmie Ciri.

Tymczasem kolejne transfery z Warhorse Studios pokazują, że polski producent chce mieć w swoich szeregach doświadczonych specjalistów od rozbudowanych gier RPG. Czy ich wiedza przełoży się na jakość Wiedźmina 4? Odpowiedź poznamy dopiero po premierze, ale wzmocnienie zespołu osobami pracującymi wcześniej nad Kingdom Come: Deliverance 2 z pewnością jest interesującą wiadomością dla miłośników gatunku.