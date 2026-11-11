Samsung Galaxy S27 Ultra z procesorem Snapdragon w Europie? Nowe informacje o flagowcu

Wybór procesora dla smartfona Samsung Galaxy S27 Ultra wciąż pozostaje niewiadomą. Najnowsze doniesienia sugerują, że europejska wersja nadchodzącego flagowca może otrzymać układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, podczas gdy zastosowanie autorskiego Exynosa 2700 nadal nie jest całkowicie wykluczone na rynku południowokoreańskim. To kolejny zwrot w doniesieniach dotyczących podzespołów przyszłorocznego smartfona Samsunga.

Samsung Galaxy S27 Ultra: Snapdragon czy Exynos?

Wybór procesora dla topowego smartfona Samsunga od kilku miesięcy budzi sporo emocji. Początkowo wszystko wskazywało na to, że Galaxy S27 Ultra będzie korzystał z układu Qualcomma niezależnie od rynku, na którym trafi do sprzedaży. Pozostałe modele z serii Galaxy S27 miały natomiast otrzymać procesor Exynos 2700 w wybranych regionach, w tym w Europie.

Sytuacja zmieniła się jednak na początku września 2026 roku. Wówczas pojawiły się informacje, według których Samsung miał przygotowywać również warianty Galaxy S27 Ultra wyposażone w autorski układ Exynos 2700. Takie urządzenia miały być przeznaczone między innymi na rynki europejski i południowokoreański.

Dla producenta oznaczałoby to istotną zmianę strategii. Samsung przez ostatnie lata konsekwentnie stawiał na procesory Qualcomma w swoich najdroższych smartfonach z rodziny Galaxy S Ultra. Powrót do rozwiązania opartego na Exynosie mógłby natomiast pomóc firmie zwiększyć wykorzystanie własnych układów i ograniczyć zależność od zewnętrznego dostawcy.

Najnowsze informacje ponownie wskazują jednak na przewagę rozwiązania Qualcomma. Na razie nie ma oznak, by europejski Galaxy S27 Ultra miał korzystać z procesora Exynos 2700. Sytuacja w Korei Południowej pozostaje natomiast niejasna.

Exynos 2700 nie przekonał Samsunga?

Wątpliwości dotyczące procesora dla Galaxy S27 Ultra są o tyle interesujące, że Samsung miał już rozpocząć masową produkcję układu Exynos 2700. Informacje na ten temat pojawiły się na początku października. Procesor ma być przeznaczony przede wszystkim dla pozostałych modeli z nadchodzącej serii, ale jego wykorzystanie w najdroższym wariancie pozostawało przedmiotem wewnętrznych analiz.

Według wcześniejszych doniesień Samsung rozważał różne czynniki, w tym wydajność, temperatury pracy, koszty zakupu procesorów Qualcomma oraz możliwości produkcyjne własnego układu. Znaczenie mogły mieć również wyniki wewnętrznych testów, w których Exynos 2700 miał wypadać lepiej od konkurencyjnego rozwiązania w wybranych scenariuszach.

Nie oznacza to jednak automatycznie, że autorski procesor okaże się lepszym wyborem dla gotowego smartfona. Wyniki testów syntetycznych stanowią tylko jeden z elementów oceny. W przypadku urządzenia z najwyższej półki równie istotne pozostają stabilność działania pod obciążeniem, efektywność energetyczna, zarządzanie temperaturą oraz optymalizacja oprogramowania.

Dla Samsunga decyzja jest szczególnie ważna, ponieważ model Ultra ma reprezentować możliwości całej serii. Producent musi więc znaleźć kompromis między wydajnością, kulturą pracy i kosztami produkcji. Sam fakt, że Exynos 2700 jest już produkowany, nie przesądza jeszcze o jego wykorzystaniu w najdroższym smartfonie z rodziny Galaxy S27.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 pod znakiem zapytania

Jednym z powodów zamieszania wokół Galaxy S27 Ultra są doniesienia dotyczące procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. W połowie października pojawiły się informacje, że układ miał sprawiać problemy z temperaturami podczas wewnętrznych testów Samsunga. Według tych doniesień przegrzewanie mogło wpływać na stabilność wydajności, a w konsekwencji skomplikować decyzję o zastosowaniu procesora w przyszłym flagowcu.

Qualcomm szybko zareagował na te informacje, kwestionując doniesienia o problemach termicznych swojego układu. Firma podkreślała, że publikowane wówczas informacje nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji dotyczącej jej najnowszej platformy dla smartfonów.

Nie ma zatem podstaw, aby uznawać problemy z temperaturami za potwierdzoną wadę procesora. Bez testów urządzeń wyposażonych w finalną wersję układu trudno jednoznacznie ocenić jego zachowanie podczas długotrwałego obciążenia.

Co ciekawe, w kolejnych doniesieniach pojawiła się informacja, że Exynos 2700 miał pokonać konkurencyjny układ Qualcomma w wewnętrznych testach Samsunga. Nie znamy jednak pełnych warunków tych pomiarów ani wszystkich parametrów porównywanych procesorów. Nie można więc na tej podstawie przesądzać, który z nich zapewni lepsze doświadczenia podczas codziennego korzystania ze smartfona.

Samsung musi przy tym brać pod uwagę nie tylko maksymalną wydajność, ale również jej utrzymywanie podczas grania, nagrywania wideo czy korzystania z wymagających aplikacji. Właśnie w takich sytuacjach różnice w zarządzaniu energią i temperaturą mogą okazać się ważniejsze niż jednorazowy wynik benchmarku.

Jaki procesor trafi do europejskiego Galaxy S27 Ultra?

Jeżeli najnowsze doniesienia się potwierdzą, europejski Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma procesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Oznaczałoby to, że producent ponownie zdecydował się na rozwiązanie Qualcomma w swoim najdroższym smartfonie, pozostawiając Exynosa 2700 pozostałym modelom z rodziny Galaxy S27.

Na razie nie wiadomo jednak, czy taki sam podział zostanie zastosowany na wszystkich rynkach. Według Ice Universe sytuacja dotycząca Korei Południowej pozostaje otwarta. Nie można zatem wykluczyć, że Samsung będzie jeszcze rozważał różne warianty konfiguracji sprzętowej.

Warto też pamiętać, że zastosowanie różnych procesorów w zależności od regionu nie jest dla Samsunga nowością. W przeszłości producent wielokrotnie oferował smartfony Galaxy S z układami Exynos lub Snapdragon, zależnie od rynku. W przypadku modeli Ultra firma w ostatnich generacjach konsekwentniej stawiała jednak na procesory Qualcomma.

Ostateczny wybór może mieć znaczenie nie tylko dla wydajności, ale również dla czasu pracy na baterii, temperatur obudowy i możliwości graficznych. Rzeczywiste różnice będzie można jednak ocenić dopiero po premierze urządzeń i przeprowadzeniu niezależnych testów.

Samsung Galaxy S27 Ultra wciąż kryje niewiadome

Do premiery serii Galaxy S27 pozostało jeszcze sporo czasu, dlatego obecne doniesienia należy traktować jako niepotwierdzone informacje. Samsung nie przedstawił oficjalnej specyfikacji urządzeń ani nie wskazał procesora, który ostatecznie trafi do poszczególnych wersji Galaxy S27 Ultra.

Dotychczasowe przecieki pokazują przede wszystkim, że wybór układu dla najdroższego modelu nie musi być tak oczywisty, jak początkowo zakładano. Z jednej strony Samsung rozwija własny procesor Exynos 2700 i przygotowuje go do masowej produkcji. Z drugiej strony wykorzystanie Snapdragona może zapewnić producentowi większą przewidywalność w segmencie, w którym oczekiwania dotyczące wydajności są szczególnie wysokie.

Jeżeli europejska wersja Galaxy S27 Ultra rzeczywiście otrzyma układ Qualcomma, dla potencjalnych nabywców będzie to powrót do dobrze znanej strategii producenta. Nie oznacza to jednak, że Exynos 2700 zostanie całkowicie pominięty w najdroższym modelu na wszystkich rynkach.

Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba jeszcze poczekać. Biorąc pod uwagę liczbę sprzecznych doniesień z ostatnich miesięcy, kolejna zmiana scenariusza przed oficjalną premierą Galaxy S27 Ultra wcale nie byłaby zaskoczeniem.