Logitech G305 X Superlight – recenzja ultralekkiej myszy dla graczy

Rynek gamingowych myszy komputerowych oferuje dziś ogromny wybór urządzeń, które różnią się nie tylko ceną, ale również zastosowanymi sensorami, sposobem komunikacji czy ergonomią. Wśród najważniejszych trendów ostatnich lat można wymienić odchudzanie konstrukcji oraz rozwój technologii bezprzewodowej. Gracze coraz częściej szukają sprzętu, który zapewni wysoką precyzję, krótki czas reakcji i swobodę ruchów, a jednocześnie nie będzie dodatkowym obciążeniem podczas wielogodzinnych sesji. Właśnie w ten segment celuje Logitech G305 X Superlight.

Czy Logitech G305 X Superlight jest propozycją, która sprawdzi się w rękach wymagających graczy? Jak sprawdza się w praktyce? Czy warta jest swojej ceny?

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Zestaw sprzedażowy Logitech G305 X Superlight obejmuje podstawowe akcesoria potrzebne do rozpoczęcia korzystania z myszy. W opakowaniu znajdziemy samo urządzenie, nanoodbiornik do komunikacji bezprzewodowej oraz przewód USB-A do USB-C. Taki komplet pozwala zarówno na bezprzewodowe połączenie z komputerem, jak i korzystanie z myszy po podłączeniu kabla. Przewód może być również wykorzystywany do ładowania wbudowanego akumulatora.

Obecność nanoodbiornika jest szczególnie istotna dla osób, którym zależy na ograniczeniu opóźnień podczas rozgrywki. W przypadku gier sieciowych, zwłaszcza dynamicznych strzelanek, stabilna komunikacja i przewidywalna reakcja urządzenia mają duże znaczenie. Bluetooth stanowi natomiast alternatywę przydatną w codziennym użytkowaniu, kiedy priorytetem nie zawsze jest osiągnięcie możliwie najniższego opóźnienia.

Poniżej najważniejsze parametry urządzenia.

Parametr Specyfikacja Typ Mysz dla graczy Sensor Optyczny HERO 44k Maksymalna rozdzielczość 44 000 DPI Liczba przycisków 6 Rolka przewijania Tak Łączność Bluetooth, USB-C, LIGHTSPEED Częstotliwość raportowania 1000 Hz Maksymalne przyspieszenie 40 G Zasilanie Wbudowany akumulator Deklarowany czas pracy Do 130 godzin Moc ładowania 5–10 W Podświetlenie RGB Profile ustawień Tak Programowalne przyciski Tak Zasięg bezprzewodowy Do 10 m Długość 117 mm Szerokość 64 mm Wysokość 38 mm Waga 61 g Kolor Czarny Akcesoria Nanoodbiornik, kabel USB-A–USB-C

Jakość wykonania oraz design

Logitech G305 X Superlight reprezentuje podejście, w którym najważniejsze są funkcjonalność i ograniczenie masy. Czarna kolorystyka sprawia, że urządzenie dobrze komponuje się zarówno z minimalistycznym stanowiskiem komputerowym, jak i bardziej rozbudowanym zestawem gamingowym. Nie jest to konstrukcja, która próbuje przyciągać uwagę przesadnie agresywną stylistyką. Zamiast tego nacisk położono na uniwersalny wygląd i rozwiązania podporządkowane rozgrywce.

Wymiary wynoszące 117 × 64 × 38 mm oznaczają, że mamy do czynienia z relatywnie kompaktową myszą. Nie zajmuje ona dużo miejsca na biurku, a jej rozmiary mogą okazać się zaletą dla osób korzystających z mniejszych podkładek lub preferujących niższą masę całego zestawu. Kompaktowa konstrukcja może jednak wymagać przyzwyczajenia od użytkowników przyzwyczajonych do większych myszy, szczególnie jeśli mają duże dłonie i preferują pełne podparcie całej ręki.

Niska masa może również zmniejszać odczuwalne obciążenie nadgarstka podczas długich sesji. Nie oznacza to oczywiście, że sama lekka mysz rozwiąże wszystkie problemy związane z ergonomią, ale stanowi ważny element konstrukcji dla osób spędzających przed komputerem wiele godzin.

Producent przewidział także podświetlenie RGB. To rozwiązanie, które pozwala uzupełnić wizualnie stanowisko gamingowe i dopasować urządzenie do pozostałych akcesoriów. Warto jednak pamiętać, że podświetlenie nie jest niezbędne do komfortowego korzystania z myszy, a dla części użytkowników ważniejsza będzie możliwość jego ograniczenia lub wyłączenia, szczególnie jeśli priorytetem jest maksymalizacja czasu pracy na akumulatorze.

Pod względem funkcjonalnym konstrukcja pozostaje stosunkowo prosta. Sześć przycisków zapewnia dostęp do podstawowych funkcji, a dodatkowe możliwości personalizacji pozwalają wykorzystać je w bardziej zaawansowany sposób. Nie jest to więc urządzenie nastawione na rozbudowane zestawy przycisków charakterystyczne dla myszy przeznaczonych przede wszystkim do gier MMO, lecz raczej na uniwersalność i szybki dostęp do najważniejszych poleceń.

Ergonomia

Ergonomia to jeden z najważniejszych aspektów w przypadku myszy gamingowej, a w Logitech G305 X Superlight szczególną rolę odgrywają niewielkie wymiary i masa wynosząca 61 g. Takie połączenie może przypaść do gustu osobom, które preferują lekkie urządzenia i chcą zachować dużą swobodę ruchów podczas rozgrywki.

Niska masa jest szczególnie odczuwalna podczas szybkiego przemieszczania myszy po podkładce. W strzelankach sieciowych, gdzie liczy się sprawne śledzenie przeciwników i wykonywanie dynamicznych ruchów, ograniczenie ciężaru może ułatwiać kontrolowanie urządzenia. Podobnie wygląda sytuacja w grach wymagających częstego przesuwania kursora pomiędzy różnymi punktami ekranu.

Wymiary 117 × 64 × 38 mm sprawiają jednak, że komfort użytkowania będzie w dużym stopniu zależał od wielkości dłoni i preferowanego sposobu chwytu. Osoby stosujące chwyt typu fingertip, w którym kontakt z myszą ogranicza się przede wszystkim do opuszków palców, mogą docenić kompaktową obudowę i niewielką masę. Również gracze preferujący chwyt claw, polegający na charakterystycznym ułożeniu palców, mogą uznać takie proporcje za wygodne.

Więcej zależy od indywidualnych preferencji w przypadku chwytu palm, przy którym cała dłoń spoczywa na obudowie. Użytkownicy o większych dłoniach mogą odczuwać mniejsze podparcie, niż zapewniają im większe konstrukcje.

Znaczenie ma również rozmieszczenie przycisków. Sześć elementów sterujących to rozsądny kompromis pomiędzy prostotą obsługi a możliwością przypisania dodatkowych funkcji. Przyciski programowalne mogą służyć między innymi do uruchamiania wybranych poleceń, skrótów czy funkcji wykorzystywanych w konkretnych grach. Ostateczna wygoda zależy jednak od tego, czy ich położenie pozwala korzystać z nich bez zmieniania naturalnego ułożenia dłoni.

Uniwersalny profil sprawia, że Logitech G305 X Superlight może znaleźć zastosowanie nie tylko w grach, ale również podczas codziennej pracy. Niewielka masa i możliwość korzystania z połączenia bezprzewodowego sprzyjają wygodnemu obsługiwaniu komputera, przeglądaniu internetu czy pracy z dokumentami.

Trzeba jednak podkreślić, że ergonomia nie sprowadza się wyłącznie do wagi. Równie ważne są kształt obudowy, sposób rozmieszczenia przycisków oraz dopasowanie urządzenia do dłoni. W tym przypadku kompaktowe wymiary będą zaletą dla części użytkowników, ale niekoniecznie dla wszystkich.

Oprogramowanie

Oprogramowanie stanowi istotny element współczesnych myszy gamingowych, ponieważ pozwala dostosować ich działanie do własnych preferencji. W przypadku Logitech G305 X Superlight szczególnie ważne są możliwości regulacji rozdzielczości DPI, programowania przycisków oraz tworzenia profili ustawień.

Regulacja DPI umożliwia dopasowanie czułości kursora do rodzaju wykonywanych zadań. Niższe wartości mogą być przydatne podczas precyzyjnego celowania w grach, natomiast wyższe sprawdzają się u osób, które chcą szybko przemieszczać kursor po dużym ekranie przy stosunkowo niewielkich ruchach dłoni. Sensor HERO 44k oferuje maksymalną rozdzielczość 44 000 DPI, ale w praktyce nie ma potrzeby korzystania z tak wysokiej wartości przez większość użytkowników.

Najważniejsze jest znalezienie ustawienia zapewniającego odpowiednią kontrolę. W grach sieciowych zbyt wysoka czułość może utrudniać precyzyjne celowanie, dlatego wielu graczy wybiera niższe DPI i wykonuje większe ruchy ręką. W codziennej pracy można natomiast postawić na wyższą czułość, aby wygodniej obsługiwać duży monitor.

Kolejną zaletą są programowalne przyciski. Ich funkcje można dostosować do konkretnych zastosowań, dzięki czemu mysz nie musi ograniczać się do podstawowego klikania i przewijania. W zależności od możliwości dostępnego oprogramowania i obsługiwanych funkcji można przypisać im wybrane polecenia lub skróty klawiaturowe.

Przydatnym rozwiązaniem są również profile ustawień. Pozwalają one przygotować różne konfiguracje, na przykład osobną do strzelanek, inną do gier strategicznych oraz kolejną do codziennej pracy. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem ręcznie zmieniać wszystkich parametrów po uruchomieniu innej aplikacji.

Ważnym elementem personalizacji jest także podświetlenie RGB. Możliwość dopasowania efektów świetlnych pozwala zachować spójny wygląd stanowiska gamingowego. Jeżeli jednak użytkownik nie przywiązuje dużej wagi do estetyki, podświetlenie może pozostać jedynie dodatkiem, a priorytetem staną się ustawienia wpływające bezpośrednio na komfort i precyzję.

Pod względem możliwości konfiguracji Logitech G305 X Superlight oferuje zestaw funkcji odpowiadający oczekiwaniom wielu graczy. Regulacja DPI, programowalne przyciski i profile ustawień pozwalają dopasować urządzenie do własnego stylu gry bez konieczności korzystania z rozbudowanej liczby dodatkowych elementów sterujących.

Łączność

Możliwości komunikacyjne należą do najważniejszych cech Logitech G305 X Superlight. Mysz obsługuje Bluetooth, technologię bezprzewodową LIGHTSPEED oraz połączenie przewodowe przez USB-C. Takie rozwiązanie daje użytkownikowi wybór pomiędzy wygodą, niskimi opóźnieniami i możliwością korzystania z urządzenia podczas ładowania.

Największe znaczenie dla graczy ma technologia LIGHTSPEED. To rozwiązanie bezprzewodowe opracowane z myślą o sprzęcie gamingowym, w którym istotne są szybkość reakcji i stabilność komunikacji. W połączeniu z częstotliwością raportowania wynoszącą 1000 Hz pozwala uzyskać responsywność odpowiednią do wielu zastosowań gamingowych.

Do korzystania z tego trybu służy dołączony nanoodbiornik. Jego niewielkie rozmiary ograniczają zajmowaną przestrzeń w porcie USB, a jednocześnie pozwalają zachować wygodę charakterystyczną dla myszy bezprzewodowej. Deklarowany zasięg pracy wynosi do 10 m, co powinno wystarczyć do typowych zastosowań przy komputerze.

Drugą możliwością jest Bluetooth. Ten sposób komunikacji może być przydatny podczas codziennej pracy, szczególnie w przypadku urządzeń, do których nie chcemy podłączać dodatkowego odbiornika. Wybór Bluetooth warto jednak uzależnić od konkretnego zastosowania, ponieważ w grach wymagających szybkiej reakcji korzystniejszym rozwiązaniem może być połączenie LIGHTSPEED.

Trzecią opcją jest połączenie przewodowe przez USB-C. Dołączony kabel USB-A–USB-C pozwala podłączyć mysz do komputera wyposażonego w standardowy port USB-A. Takie rozwiązanie sprawdza się również podczas ładowania akumulatora. Nie trzeba więc rezygnować z korzystania z urządzenia tylko dlatego, że poziom naładowania baterii jest niski.

Wbudowany akumulator ma zapewniać do 130 godzin pracy na jednym ładowaniu. To deklarowany przez producenta maksymalny czas, który należy traktować jako wartość orientacyjną. Rzeczywisty wynik może zależeć między innymi od sposobu użytkowania, wybranego trybu łączności oraz ustawień podświetlenia.

Samo ładowanie odbywa się przez USB-C. Obecność tego złącza jest praktyczna, ponieważ wykorzystuje ono standard powszechnie spotykany we współczesnych urządzeniach elektronicznych.

Pod względem łączności Logitech G305 X Superlight oferuje elastyczność, która może być przydatna zarówno podczas grania, jak i w codziennym użytkowaniu. Możliwość wyboru połączenia bezprzewodowego lub przewodowego pozwala dopasować sposób pracy do aktualnych potrzeb.

Podsumowanie

Logitech G305 X Superlight to mysz gamingowa, która stawia przede wszystkim na niską masę, wysoką czułość sensora i elastyczne możliwości komunikacji. Waga wynosząca 61 g jest jednym z jej najważniejszych atutów, szczególnie dla graczy.

Na plus należy zaliczyć także możliwość korzystania z Bluetooth, LIGHTSPEED i połączenia przewodowego przez USB-C. Dzięki temu mysz może sprawdzić się w różnych scenariuszach, od dynamicznych gier sieciowych po zwykłą pracę przy komputerze. Wbudowany akumulator z deklarowanym czasem działania do 130 godzin ogranicza konieczność częstego ładowania, a programowalne przyciski i profile ustawień zwiększają możliwości personalizacji.

Ostatecznie Logitech G305 X Superlight zapowiada się na interesującą propozycję dla osób poszukujących lekkiej myszy z rozbudowanymi możliwościami konfiguracji i kilkoma sposobami komunikacji. O jej rzeczywistej wartości zdecydują jednak nie tylko parametry techniczne, lecz także komfort użytkowania, jakość wykonania przycisków, precyzja sensora w praktyce.