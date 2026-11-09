Sony stawia na przezroczystość. PS5 i kontrolery DualSense otrzymają nową kolekcję Prism

Sony zaprezentowało Prism Collection, czyli nową serię akcesoriów do PlayStation 5, która wyróżnia się półprzezroczystymi elementami obudowy. W skład kolekcji wchodzą kontrolery DualSense oraz panele do konsoli, dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: Flare Orange, Emerald Green i Graphite Gray. Japoński producent nawiązuje w ten sposób do popularnego pod koniec lat 90. wzornictwa, które pozwalało zajrzeć do wnętrza elektronicznych urządzeń. Przedsprzedaż nowych akcesoriów rozpocznie się 10 listopada 2026 roku, natomiast ich regularna sprzedaż ruszy 4 lutego 2027 roku.

PS5 w nowej odsłonie. Sony przypomina o modzie na przezroczyste obudowy

Nowa kolekcja Sony to propozycja dla osób, które chcą nadać swojemu stanowisku gamingowemu bardziej indywidualny charakter. Prism Collection obejmuje kontrolery bezprzewodowe DualSense oraz wymienne panele do PlayStation 5. Najważniejszym elementem projektu jest zastosowanie przezroczystych materiałów, dzięki którym użytkownicy mogą zobaczyć część podzespołów ukrytych zazwyczaj pod nieprzezroczystą obudową.

Producent nie zdecydował się jednak na całkowicie transparentny wygląd wszystkich elementów. Zamiast tego postawił na połączenie przezroczystych powierzchni z metalicznymi akcentami i jednolitą kolorystyką. Efekt ma być nowoczesny, a jednocześnie przywoływać skojarzenia z elektroniką, która zdobywała popularność pod koniec XX wieku.

Prism Collection przenosi ten pomysł do współczesnego ekosystemu PlayStation. Tym razem nie chodzi jednak o całkowicie odsłonięcie wnętrza urządzenia, lecz o kontrolowane wykorzystanie transparentnych powierzchni, które podkreślają konstrukcję akcesoriów.

Jak wyjaśnia zespół projektowy Sony Interactive Entertainment, celem było połączenie nostalgicznego wzornictwa z przemysłową estetyką PlayStation 5. Nowa kolekcja ma dzięki temu pasować do współczesnego sprzętu, nie sprawiając wrażenia prostego powrotu do dawnych projektów.

Przezroczysty DualSense pozwala zajrzeć do wnętrza kontrolera

Najciekawszym elementem Prism Collection jest sposób wykorzystania transparentnych materiałów w kontrolerach DualSense. W ich przypadku przezroczysta powierzchnia obejmuje znaczną część tylnej strony obudowy, pozwalając przyjrzeć się technologii ukrytej wewnątrz urządzenia.

Sony chce w ten sposób zwrócić uwagę na konstrukcję kontrolera i jakość jego wykonania. Widoczne elementy nie pełnią wyłącznie funkcji dekoracyjnej. Stanowią również część projektu, którego założeniem jest pokazanie fragmentu technologii zwykle niewidocznej podczas codziennego korzystania ze sprzętu.

Jednocześnie producent nie zrezygnował z charakterystycznej dla DualSense formy. Kontroler zachowuje rozpoznawalną sylwetkę, układ przycisków i podstawowe założenia konstrukcyjne znane z dotychczasowych wersji urządzenia. Prism Collection jest więc przede wszystkim zmianą stylistyczną, a nie zapowiedzią nowej generacji kontrolera.

Na tym etapie Sony nie ogłosiło nowych funkcji związanych z obsługą gier ani zmian w specyfikacji technicznej kontrolerów. Nie ma zatem podstaw, aby zakładać, że transparentne warianty zaoferują inne możliwości w zakresie haptyki, adaptacyjnych spustów czy komunikacji bezprzewodowej. Ich głównym wyróżnikiem pozostaje wygląd.

Dla graczy oznacza to możliwość wyboru akcesorium, które odróżnia się od standardowych wersji DualSense, bez konieczności rezygnowania z dotychczasowej konstrukcji kontrolera. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób przywiązujących wagę do wyglądu sprzętu oraz spójności całego zestawu.

Sony ujawniło ceny. Przedsprzedaż ruszy 10 listopada

Prism Collection trafi do sprzedaży w kilku regionach, a Sony podało już sugerowane ceny detaliczne nowych akcesoriów. Za bezprzewodowy kontroler DualSense w jednej z trzech wersji kolorystycznych trzeba będzie zapłacić 84,99 euro. W Wielkiej Brytanii cena wyniesie 74,99 funta, a na rynku amerykańskim 84,99 dolara.

Nieco tańsze będą wymienne panele do konsoli. Ich sugerowana cena detaliczna wynosi 74,99 euro. W Stanach Zjednoczonych ustalono ją na poziomie 74,99 dolara, natomiast w Wielkiej Brytanii będzie to 64,99 funta.

Harmonogram wprowadzenia akcesoriów na rynek przedstawia się następująco:

10 listopada 2026 roku – rozpoczęcie przedsprzedaży.

– rozpoczęcie przedsprzedaży. 4 lutego 2027 roku – planowany początek regularnej sprzedaży.

Trzy warianty kolorystyczne – Flare Orange, Emerald Green i Graphite Gray.

84,99 euro – sugerowana cena kontrolera DualSense.

– sugerowana cena kontrolera DualSense. 74,99 euro – sugerowana cena paneli do PS5.

Przedsprzedaż ma rozpocząć się o godzinie 10.00 czasu lokalnego, za pośrednictwem oficjalnego sklepu PlayStation w obsługiwanych regionach oraz u uczestniczących w programie sprzedawców. Panele będą oferowane bezpośrednio przez PlayStation tam, gdzie dostępna jest taka możliwość, a na pozostałych rynkach mają pojawić się w ograniczonych ilościach u wybranych sprzedawców.

Producent zaznacza, że dokładny termin premiery i dostępność mogą różnić się w zależności od kraju. Na razie nie podano ostatecznych polskich cen akcesoriów. Kwoty w euro stanowią więc punkt odniesienia, ale nie przesądzają o tym, ile nowe kontrolery i panele będą kosztować w krajowych sklepach.