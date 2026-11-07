EA wybrało Star Wars zamiast Mass Effect. To dlatego BioWare miało zostać zamknięte?

Electronic Arts miało postawić na nową odsłonę Star Wars: Battlefront zamiast kontynuować prace nad kolejną częścią Mass Effect. Jak wynika z doniesień dziennikarza Bloomberga, Jasona Schreiera, wydawca uznał produkcję osadzoną w uniwersum Gwiezdnych wojen za bezpieczniejszą inwestycję. Decyzja miała odegrać istotną rolę w zamknięciu legendarnego studia BioWare i anulowaniu jego następnego projektu RPG. Co szczególnie zaskakujące, Star Wars: Battlefront 3 miało jeszcze nie znajdować się w fazie właściwej produkcji.

Star Wars: Battlefront 3 ważniejsze od nowego Mass Effect

Według przedstawionych ustaleń wydawca rozważał przyszłość dwóch kosztownych projektów science fiction. Pierwszym była kolejna odsłona serii Mass Effect, rozwijana przez BioWare, a drugim nowa gra z cyklu Star Wars: Battlefront.

Obie produkcje miały wymagać nakładów sięgających setek milionów dolarów. Dla kierownictwa EA utrzymywanie dwóch tak dużych projektów w portfolio oznaczało konieczność podjęcia trudnej decyzji dotyczącej przyszłych inwestycji. Ostatecznie przewagę miała uzyskać marka Star Wars, którą kierownictwo wydawcy postrzegało jako bardziej przewidywalną i mniej ryzykowną.

Z perspektywy finansowej taki wybór może wydawać się zrozumiały. Gwiezdne wojny należą do najbardziej rozpoznawalnych marek popkultury, a ich potencjał komercyjny wykracza daleko poza rynek gier wideo. Electronic Arts ma również doświadczenie w tworzeniu wysokobudżetowych strzelanek, co mogło dodatkowo przemawiać za kolejnym Battlefrontem.

Nie oznacza to jednak, że nowa odsłona serii była gotowym produktem, którego sukces można było z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć. Według raportu prace nad Star Wars: Battlefront 3 nie rozpoczęły się jeszcze na dobre. Mimo to projekt miał zostać uznany za lepszą inwestycję niż kolejna część Mass Effect.

To właśnie ten element sprawia, że cała sytuacja budzi szczególne zainteresowanie. EA miało zrezygnować z rozwijanego już projektu na rzecz gry, której produkcja pozostawała dopiero perspektywą. Wybór nie dotyczył więc wyłącznie dwóch gotowych planów wydawniczych, lecz także tego, którą markę firma uznała za bardziej wartą dalszego finansowania.

Problemy BioWare miały znaczenie

Według doniesień decyzji Electronic Arts nie można sprowadzać wyłącznie do porównania popularności obu uniwersów. Na sytuację BioWare miały wpływać również wcześniejsze wyniki studia oraz odbiór jego ostatnich produkcji.

Wśród tytułów, które nie spełniły oczekiwań części graczy i obserwatorów branży, wymieniane są Mass Effect: Andromeda, Anthem oraz Dragon Age: The Veilguard. Każda z tych produkcji mierzyła się z innymi problemami, ale ich wyniki miały podważyć zaufanie do możliwości studia w zakresie realizacji kolejnych kosztownych projektów.

Wydane w 2017 roku Mass Effect: Andromeda spotkało się z mieszanym przyjęciem. Gra zachowała część charakterystycznych elementów serii, jednak nie zdołała powtórzyć sukcesu, jakim cieszyła się oryginalna trylogia. Krytykowano między innymi niektóre rozwiązania fabularne, animacje oraz stan techniczny produkcji w momencie premiery.

Kolejnym wyzwaniem okazało się Anthem z 2019 roku. BioWare próbowało w nim połączyć charakterystyczną dla studia rozbudowany świat science fiction z rozgrywką nastawioną na współpracę i długoterminowe utrzymywanie zainteresowania graczy. Projekt nie zdobył jednak trwałej popularności, a jego rozwój ostatecznie zakończono.

Z kolei Dragon Age: The Veilguard z 2024 roku nie osiągnęło zakładanych wyników sprzedaży według wcześniejszych doniesień branżowych. Wydawca miał w konsekwencji ograniczyć skalę działalności studia, a zespół stopniowo zmniejszano.

Wszystkie te wydarzenia miały tworzyć szerszy kontekst decyzji o przyszłości BioWare. Z punktu widzenia zarządzających kolejne wysokobudżetowe RPG mogło oznaczać znaczące ryzyko finansowe. Jednocześnie marka Mass Effect pozostawała rozpoznawalna i miała oddaną społeczność, która od lat oczekiwała na jej powrót.

Warto podkreślić, że słabszy odbiór wcześniejszych gier nie musi automatycznie oznaczać, że następna produkcja również poniosłaby porażkę. Nowa odsłona mogła stanowić próbę odbudowania zaufania do serii. EA miało jednak zdecydować się na inne rozwiązanie.

Zmiany w kierownictwie EA mogły przesądzić o losie studia

W raporcie pojawia się również wątek zmian organizacyjnych wewnątrz Electronic Arts. Znaczenie mogło mieć osłabienie pozycji Laury Miele, która wcześniej nadzorowała studia wydawcy i miała wspierać dalszy rozwój BioWare oraz marki Mass Effect.

Zmiany na kierowniczych stanowiskach mogły wpłynąć na sposób ustalania priorytetów inwestycyjnych. Na znaczeniu mieli zyskać David Tinson i Cam Weber, menedżerowie związani z biznesem EA Sports. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu przetasowania personalne bezpośrednio wpłynęły na decyzję o zamknięciu BioWare. Dostępne informacje wskazują na kilka nakładających się na siebie czynników, a nie jeden powód.

Istotny jest również kontekst finansowy całej sprawy. W sierpniu 2026 roku zakończyła się transakcja przejęcia Electronic Arts o wartości około 55 miliardów dolarów, w której uczestniczył między innymi saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny. Transakcja wiązała się z dużym zadłużeniem przedsiębiorstwa, co zwiększało presję na kontrolowanie wydatków i wybieranie projektów o możliwie przewidywalnych perspektywach komercyjnych.

W takich warunkach produkcja rozbudowanego RPG mogła być postrzegana jako przedsięwzięcie obarczone szczególnym ryzykiem. Gry tego rodzaju wymagają nie tylko znacznego budżetu, ale również wieloletniej pracy nad fabułą, postaciami, systemami rozgrywki i rozbudowanym światem. Dodatkowym wyzwaniem jest stworzenie historii, która sprosta oczekiwaniom fanów poprzednich odsłon.

Strzelanki również nie gwarantują sukcesu, jednak EA dysponuje doświadczeniem w rozwijaniu takich produkcji dzięki seriom Battlefield i Star Wars: Battlefront. Z punktu widzenia wydawcy kontynuowanie inwestycji w ten segment mogło więc wydawać się bardziej przewidywalnym rozwiązaniem.

Co dalej z Mass Effect i Star Wars: Battlefront 3?

Najbardziej bezpośrednią konsekwencją decyzji EA jest anulowanie kolejnego Mass Effect. Projekt znajdował się na wczesnym etapie rozwoju, dlatego nie wiadomo, jak rozbudowana była jego zawartość ani ile materiałów udało się przygotować przed zakończeniem prac. BioWare potwierdziło zakończenie rozwoju gry, a także zamknięcie studia i jego siedziby w Edmonton.

Sytuacja nowego Battlefronta pozostaje natomiast niepewna. Wcześniejsze informacje wskazywały, że EA zamierza połączyć siły zespołów DICE i Respawn Entertainment przy niezapowiedzianym projekcie. Pojawiły się doniesienia, że może chodzić właśnie o kolejną odsłonę Star Wars: Battlefront. Sam wydawca nie przedstawił jednak pełnej oficjalnej zapowiedzi gry ani szczegółów dotyczących jej rozgrywki.

Nie znamy również potencjalnej daty premiery. Skoro projekt nie znajdował się jeszcze na zaawansowanym etapie produkcji w momencie podejmowania decyzji, na ewentualny debiut trzeba byłoby prawdopodobnie poczekać kilka lat. Wszystko zależy od tego, kiedy prace rzeczywiście ruszą, jak duży zespół zostanie zaangażowany i jakie cele postawi przed nim wydawca.

Dla fanów Mass Effect to szczególnie gorzka wiadomość. Seria od lat pozostaje jedną z najważniejszych marek w historii gier fabularnych science fiction, a jej siłą były nie tylko widowiskowe starcia, lecz także rozbudowana fabuła, relacje między bohaterami i decyzje wpływające na przebieg historii. Anulowanie kolejnej części oznacza, że na razie nie zobaczymy, w jakim kierunku mogłaby rozwinąć się ta formuła.

Cała sprawa pokazuje również, jak zmienia się podejście dużych wydawców do wysokobudżetowych produkcji. Rosnące koszty tworzenia gier sprawiają, że firmy coraz ostrożniej wybierają projekty, na które przeznaczają setki milionów dolarów. Nawet uznana marka i wierna społeczność graczy nie gwarantują już, że produkcja otrzyma szansę na ukończenie.

Czy wybór Star Wars: Battlefront 3 zamiast Mass Effect okaże się dla EA korzystny?

Na razie trudno to ocenić. Jedno jest jednak pewne: według doniesień Bloomberga decyzja o priorytetach wydawcy miała daleko idące konsekwencje dla BioWare i przyszłości jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii RPG. Pozostaje czekać na oficjalne informacje o planach EA wobec Gwiezdnych wojen i sprawdzić, czy nowy Battlefront rzeczywiście powstanie.