WhatsApp wprowadza nowości. Statusy grupowe i przypinanie wiadomości bez limitu czasu

WhatsApp otrzymuje kolejne funkcje, które mają usprawnić korzystanie z czatów grupowych. Wśród nowości znalazły się statusy widoczne wyłącznie dla członków wybranej grupy, możliwość bezterminowego przypinania wiadomości oraz udostępnianie historii rozmowy osobom, które dołączyły do konwersacji. Pojawił się również filtr ułatwiający odnajdywanie nieprzeczytanych wiadomości zawierających wzmianki i odpowiedzi.

WhatsApp wprowadza statusy grupowe

Jedną z najciekawszych nowości jest Group Status, czyli status grupowy. Funkcja pozwala publikować zdjęcia, filmy i krótkie informacje przeznaczone dla członków konkretnej grupy. Dzięki temu nie trzeba udostępniać takich treści wszystkim kontaktom ani rozpoczynać osobnej dyskusji na czacie.

Rozwiązanie może przydać się między innymi w grupach rodzinnych, szkolnych czy zawodowych. Użytkownik może w ten sposób poinformować pozostałych uczestników o planach, udostępnić zdjęcia z wydarzenia lub przekazać krótką aktualizację.

Statusy grupowe działają podobnie do standardowych publikacji w WhatsAppie i znikają po 24 godzinach. Członkowie grupy mogą również reagować na udostępnione treści i publikować własne aktualizacje.

Przypinanie wiadomości bez ograniczenia czasowego

Kolejna zmiana dotyczy przypinania wiadomości. Dotychczas WhatsApp pozwalał wyróżnić wpis na 24 godziny, 7 dni lub 30 dni. Po upływie wybranego okresu przypięcie automatycznie wygasało.

Teraz użytkownicy otrzymują możliwość przypinania wiadomości bezterminowo. Dzięki temu ważne informacje, takie jak adres spotkania, harmonogram wydarzenia czy ustalenia dotyczące wspólnego projektu, mogą pozostawać na górze rozmowy tak długo, jak jest to potrzebne.

To niewielka, ale praktyczna zmiana, szczególnie w przypadku grup, które funkcjonują przez wiele miesięcy i gromadzą dużą liczbę wiadomości.

Historię rozmowy można udostępnić również później

WhatsApp usprawnia także przekazywanie wcześniejszych wiadomości nowym członkom grup. Dotychczas możliwość udostępnienia historii rozmowy była związana przede wszystkim z momentem dodawania uczestnika.

Po zmianach można przekazać część wcześniejszej konwersacji również później. Wystarczy otworzyć informacje o nowym członku grupy i skorzystać z odpowiedniej opcji udostępniania historii.

Dzięki temu osoby dołączające do istniejących już rozmów mogą poznać wcześniejsze ustalenia bez konieczności proszenia pozostałych uczestników o ponowne wyjaśnianie całej sytuacji. To przydatne rozwiązanie między innymi w grupach pracowniczych i organizacyjnych.

Nowy filtr dla nieprzeczytanych wiadomości

Ostatnia nowość ma pomóc osobom należącym do wielu aktywnych grup. WhatsApp wprowadza filtr pozwalający odnaleźć nieprzeczytane rozmowy, w których użytkownik został oznaczony lub otrzymał odpowiedź na swoją wiadomość.

Uwzględniane są również wzmianki kierowane do wszystkich uczestników za pomocą oznaczenia @all. Dzięki temu łatwiej wychwycić komunikaty wymagające bezpośredniej reakcji, zamiast przeglądać wszystkie nieprzeczytane wiadomości.

Funkcja może okazać się szczególnie przydatna w dużych grupach, gdzie w krótkim czasie pojawia się wiele wpisów, ale tylko część z nich dotyczy konkretnego użytkownika.

Kiedy nowe funkcje trafią do WhatsAppa?

Nowości zostały ogłoszone pod koniec października 2026 roku. Ich udostępnianie odbywa się stopniowo, dlatego nie wszyscy użytkownicy muszą zobaczyć nowe opcje w tym samym czasie.

Zmiany dotyczą aplikacji WhatsApp na Androida i iOS. Warto sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja komunikatora, choć samo jej zainstalowanie nie gwarantuje natychmiastowego dostępu do wszystkich funkcji.

Meta konsekwentnie rozwija możliwości grupowych rozmów, koncentrując się nie tylko na samym wysyłaniu wiadomości, ale również na ich organizacji. Statusy grupowe, bezterminowe przypinanie wpisów i łatwiejsze odnajdywanie ważnych komunikatów mają sprawić, że korzystanie z licznych konwersacji będzie mniej chaotyczne.