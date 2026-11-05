Samsung Galaxy Z Fold9 z ukrytą kamerą pod ekranem? Producent może przywrócić zapomnianą funkcję

Samsung Galaxy Z Fold9 może przynieść powrót rozwiązania, z którego producent zrezygnował zaledwie dwie generacje wcześniej. Według najnowszych przecieków koreańska firma zamierza ponownie zastosować aparat do selfie ukryty pod wewnętrznym wyświetlaczem. To funkcja, którą ma już oferować konkurencyjny iPhone Duo. Nadchodzący składany smartfon Samsunga może otrzymać również istotne zmiany wewnętrznej konstrukcji, choć szczegóły dotyczące urządzenia pozostają na razie niepewne.

Samsung może przywrócić aparat ukryty pod ekranem

Składane smartfony z serii Galaxy Z Fold od lat stanowią jeden z najważniejszych elementów mobilnej oferty Samsunga. Producent stopniowo rozwijał ich konstrukcję, starając się połączyć duży ekran wewnętrzny z obudową, która po złożeniu przypomina tradycyjny smartfon. Jednym z rozwiązań mających poprawić komfort korzystania z rozkładanego wyświetlacza był aparat do selfie umieszczony pod jego powierzchnią.

Technologia ta zadebiutowała w modelu Galaxy Z Fold3 z 2021 roku. Samsung utrzymywał ją w kolejnych generacjach urządzenia, aż do Galaxy Z Fold6. Wewnętrzny ekran mógł dzięki temu oferować bardziej jednolitą powierzchnię, bez widocznego otworu na przedni aparat. Nie oznaczało to jednak całkowitego zniknięcia obiektywu. Kamera pozostawała pod wyświetlaczem, a jej obecność można było dostrzec w określonych warunkach.

Sytuacja zmieniła się wraz z premierą Galaxy Z Fold7. Samsung zrezygnował wówczas z aparatu ukrytego pod ekranem na rzecz tradycyjnego rozwiązania, w którym obiektyw znajduje się w otworze w wyświetlaczu. Podobne podejście utrzymano również w modelach Galaxy Z Fold8 oraz Galaxy Z Fold8 Ultra.

Teraz pojawiły się informacje sugerujące, że kolejna generacja składanego smartfona może ponownie otrzymać kamerę umieszczoną pod powierzchnią wewnętrznego panelu. Samsung pracuje nad urządzeniem wyposażonym w taką technologię. Źródło wspomina również o istotnych zmianach wewnętrznych przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo podobnej grubości i wyglądu obudowy.

Na tym etapie nie wiadomo jednak, czy chodzi o podstawowy Galaxy Z Fold9, czy o potencjalny wariant Ultra. Nie ma również potwierdzenia, że wszystkie zapowiadane rozwiązania trafią do finalnego produktu.

iPhone Duo może zmusić Samsunga do zmian

Powrót ukrytego aparatu byłby interesujący również ze względu na działania Apple. Firma zaprezentowała swój pierwszy składany smartfon, iPhone Duo, który ma konkurować z urządzeniami Samsunga. Jednym z jego wyróżników jest przednia kamera umieszczona pod wewnętrznym ekranem. Zastosowano tam sensor o rozdzielczości 4 Mpix.

W rezultacie rozwiązanie, które Samsung wcześniej wykorzystywał w swoich składanych telefonach, stało się jednym z elementów konstrukcji konkurencyjnego urządzenia Apple. Ewentualne przywrócenie tej technologii w Galaxy Z Fold9 mogłoby więc pomóc koreańskiemu producentowi odpowiedzieć na ofertę rywala.

Warto jednak pamiętać, że aparat ukryty pod wyświetlaczem nie jest rozwiązaniem pozbawionym wad. Umieszczenie dodatkowych warstw pomiędzy sensorem a fotografowanym obiektem może wpływać na jakość zdjęć. Z tego względu producenci muszą szukać kompromisu między estetyką ekranu a możliwościami fotograficznymi.

Tradycyjny otwór na aparat jest bardziej widoczny, ale pozwala uniknąć części ograniczeń związanych z fotografowaniem przez powierzchnię wyświetlacza. Z kolei kamera ukryta pod ekranem zapewnia bardziej jednolitą przestrzeń roboczą, co może mieć znaczenie podczas oglądania filmów, grania czy korzystania z aplikacji na dużym panelu.

Samsung może zatem ponownie uznać, że korzyści wynikające z takiego rozwiązania są warte powrotu do technologii, którą wcześniej porzucił. Jeśli doniesienia się potwierdzą, Galaxy Z Fold9 będzie kolejnym przykładem tego, jak konkurencja na rynku składanych smartfonów wpływa na decyzje projektowe producentów.

Galaxy Z Fold9 może być znacznie cieńszy

Aparat pod ekranem to niejedyna zmiana, o której wspominają przecieki. Ten sam informator już wcześniej przekazywał informacje dotyczące grubości nadchodzącego urządzenia. Według jego doniesień Galaxy Z Fold9 jest już na etapie prac rozwojowych, a jednym z zakładanych celów konstrukcyjnych jest osiągnięcie grubości 3,9 mm po rozłożeniu oraz 7,9 mm po złożeniu.

Jeżeli te wartości zostałyby utrzymane w finalnym produkcie, Samsung mógłby wyraźnie poprawić jeden z istotnych parametrów swojego składanego smartfona. Dla porównania Galaxy Z Fold8 ma według przywołanych danych około 4,5 mm grubości po rozłożeniu i 9,7 mm po złożeniu. Różnica byłaby więc szczególnie zauważalna w przypadku urządzenia zamkniętego.

Cieńsza konstrukcja mogłaby poprawić wygodę przenoszenia telefonu w kieszeni oraz korzystania z niego jedną ręką. W przypadku składanych smartfonów każdy milimetr ma znaczenie, ponieważ po zamknięciu urządzenie musi pomieścić dwa segmenty obudowy, mechanizm zawiasu, akumulator oraz pozostałe podzespoły.

Jednocześnie pojawia się pewna wątpliwość. Informator sugeruje, że nowy model zachowa zbliżoną grubość i ogólny wygląd, a jednocześnie podaje wartości oznaczające znaczące zmniejszenie wymiarów względem Galaxy Z Fold8. Trudno pogodzić te informacje bez dodatkowych wyjaśnień.

Możliwe, że przedstawione wymiary stanowią jedynie wstępne cele projektowe, które ulegną zmianie w trakcie prac nad urządzeniem. Nie można również wykluczyć, że dotyczą innego wariantu smartfona, na przykład modelu Galaxy Z Fold9 Ultra. Na razie nie ma jednak wystarczających informacji, aby rozstrzygnąć tę kwestię.

Czy Samsung rzeczywiście wróci do dawnego rozwiązania?

Powrót aparatu ukrytego pod wyświetlaczem byłby interesującym ruchem ze strony Samsunga. Producent zrezygnował z tej technologii w Galaxy Z Fold7, a następnie utrzymał tradycyjny otwór na aparat w kolejnej generacji. Zmiana kierunku już po dwóch generacjach pokazywałaby, że w przypadku składanych smartfonów poszukiwanie odpowiedniego kompromisu między wyglądem a funkcjonalnością wciąż trwa.

Nie należy jednak traktować najnowszych doniesień jako potwierdzonej specyfikacji. Informacje pochodzą od jednego informatora i nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Samsunga. Nie znamy również szczegółów dotyczących ewentualnych zmian w aparatach, wydajności, baterii czy pozostałych elementach konstrukcji.