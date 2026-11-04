Samsung W27 nadchodzi. Luksusowy składany smartfon zadebiutuje już 29 października

Samsung przygotowuje premierę kolejnego składanego smartfona z serii W, która jest przeznaczona na rynek chiński. Model W27 ma zostać zaprezentowany 29 października 2026 roku, a jego wygląd zdradziło już opublikowane w sieci zdjęcie. Według dostępnych informacji urządzenie będzie bazować na specyfikacji Galaxy Z Fold8 Ultra, ale wyróżni się bardziej luksusowym wzornictwem. Na razie nie wiadomo, ile trzeba będzie za nie zapłacić.

Samsung W27. Składany smartfon w luksusowym wydaniu

Samsung W27 zostanie oficjalnie zaprezentowany 29 października. To kolejny przedstawiciel chińskiej serii W, w której producent łączy konstrukcję swoich flagowych składanych smartfonów z bardziej ekskluzywnym wyglądem i dodatkami.

Do sieci trafiło już zdjęcie przedstawiające tylną część urządzenia. Widać na nim ciemnoniebieskie wykończenie, złote akcenty na ramce oraz charakterystycznej wyspie aparatów. W dolnej części obudowy umieszczono również złote oznaczenie serii W. Całość ma podkreślać prestiżowy charakter telefonu i odróżniać go od standardowych modeli dostępnych na rynkach międzynarodowych.

Wygląd modułu fotograficznego przypomina rozwiązanie zastosowane w Galaxy Z Fold8 Ultra. Podobieństwa nie powinny jednak dziwić, ponieważ według dotychczasowych informacji oba urządzenia mają dzielić specyfikację techniczną. W27 będzie więc przede wszystkim luksusową odmianą flagowego składaka, a nie zupełnie nową konstrukcją.

Seria W pozostaje domeną chińskiego rynku

Samsung od lat rozwija serię W z myślą o klientach poszukujących urządzeń z wyższej półki, którzy zwracają uwagę nie tylko na parametry techniczne, ale również na materiały, wzornictwo i prestiż. Smartfony z tej linii są przygotowywane z myślą o Chinach i trafiają do sprzedaży za pośrednictwem China Telecom.

W porównaniu ze standardowymi modelami Galaxy Z Fold urządzenia z serii W zwykle otrzymują bardziej ozdobne wykończenie, dodatkowe elementy zestawu sprzedażowego oraz konfiguracje pamięci charakterystyczne dla segmentu premium. Producent stawia więc na połączenie sprawdzonej technologii z bardziej ekskluzywną prezentacją produktu.

Poprzednik nowego modelu, Samsung W26, bazował na Galaxy Z Fold7. Oferował 16 GB pamięci RAM zarówno w wariancie z 512 GB, jak i 1 TB pamięci na dane. Telefon był dostępny w czerwonej i czarnej wersji kolorystycznej, uzupełnionych złotymi detalami. Ceny w Chinach rozpoczynały się od 16 999 juanów za wariant z 512 GB pamięci, natomiast konfiguracja z 1 TB kosztowała 18 999 juanów.

W przypadku W27 można spodziewać się podobnej strategii. Nie oznacza to jednak, że producent zachowa dokładnie te same ceny. Oficjalny cennik nowego modelu nie został jeszcze ujawniony.

Specyfikacja zbliżona do Galaxy Z Fold8 Ultra

Najważniejszą informacją dotyczącą W27 jest jego przewidywane pokrewieństwo techniczne z Galaxy Z Fold8 Ultra. Jeżeli doniesienia się potwierdzą, nowy składany smartfon otrzyma układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. To jednostka przeznaczona dla urządzeń z najwyższej półki, która ma zapewnić odpowiednią wydajność zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas korzystania z wymagających aplikacji.

Na wyposażeniu ma znaleźć się również składany ekran o przekątnej 8 cali oraz zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala. Ten drugi ma obsługiwać odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz, co powinno przełożyć się na płynne przewijanie treści i animacji. Duży ekran wewnętrzny pozostanie natomiast głównym atutem konstrukcji, ułatwiając pracę z wieloma aplikacjami, przeglądanie dokumentów czy korzystanie z multimediów.

Za możliwości fotograficzne ma odpowiadać aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix. Według dostępnych informacji smartfon otrzyma również akumulator o pojemności 5000 mAh. W połączeniu z flagowym procesorem i dużymi ekranami będzie to konfiguracja typowa dla najbardziej zaawansowanych składanych urządzeń Samsunga.

Warto jednak podkreślić, że szczegóły specyfikacji W27 nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez producenta. Informacje o procesorze, wyświetlaczach, aparacie i baterii wynikają z przewidywanego podobieństwa do Galaxy Z Fold8 Ultra. Na ostateczne dane trzeba będzie poczekać do premiery.

Ile będzie kosztował Samsung W27?

Cena pozostaje jedną z największych niewiadomych. Dla porównania poprzedni W26 kosztował od 16 999 juanów, co w chwili publikacji wcześniejszych doniesień odpowiadało około 2390 dolarom. Droższy wariant z 1 TB pamięci wyceniono na 18 999 juanów, czyli około 2670 dolarów.

Kwoty te pokazują, że seria W jest pozycjonowana wyżej niż standardowe składane smartfony Samsunga. W27 może utrzymać podobny poziom cenowy, ale bez oficjalnego cennika nie można przesądzać, ile zapłacą chińscy klienci. Nie wiadomo również, czy producent przygotuje dodatkowe warianty pamięci lub nowe elementy wyposażenia, które wpłyną na końcową cenę.

Nie należy też oczekiwać, że W27 będzie dostępny w regularnej sprzedaży na całym świecie. Seria W jest kierowana przede wszystkim do Chin, dlatego ewentualna dostępność urządzenia w Europie pozostaje niewiadomą.

Premiera już za kilka dni

Samsung W27 ma zadebiutować 29 października 2026 roku. Do tego czasu producent może ujawnić kolejne informacje na temat wyposażenia, dostępnych konfiguracji i ceny. Na razie najwięcej wskazuje na to, że będzie to luksusowa wersja Galaxy Z Fold8 Ultra, wyróżniająca się przede wszystkim ciemnoniebieską obudową i złotymi detalami.

Nowy model pokazuje, że Samsung nadal rozwija segment składanych smartfonów nie tylko przez wprowadzanie kolejnych rozwiązań technicznych, ale także przez tworzenie urządzeń przeznaczonych dla określonych grup odbiorców. W27 ma zainteresować przede wszystkim klientów na chińskim rynku, dla których równie istotne jak wydajność i funkcjonalność są ekskluzywny wygląd oraz prestiż urządzenia.