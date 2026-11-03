TP-Link Tapo C675D KIT – recenzja kamery 4K z panelem solarnym

Monitoring domu, garażu, ogrodu czy posesji nie musi już oznaczać prowadzenia przewodów zasilających i sieciowych. Coraz więcej producentów stawia na kamery wyposażone w akumulatory oraz panele słoneczne, dzięki którym urządzenie może pracować praktycznie bezobsługowo. Jednym z takich rozwiązań jest TP-Link Tapo C675D KIT, czyli zewnętrzna kamera należąca do ekosystemu Tapo, wyposażona w dwa obiektywy, nagrywanie w rozdzielczości 4K oraz panel solarny Tapo A202.

Tapo C675D KIT jest konstrukcją przeznaczoną przede wszystkim do monitorowania większego obszaru. Zastosowanie dwóch obiektywów pozwala połączyć bardzo szeroki stały kadr z dodatkowym obiektywem obrotowym, który może być wykorzystywany do obserwowania konkretnego fragmentu przestrzeni. Całość uzupełniają mechanizmy wykrywania ruchu, ludzi, zwierząt i pojazdów, komunikacja dwukierunkowa, tryb nocny oraz możliwość zapisywania nagrań na karcie microSD.

Istotnym elementem zestawu jest również panel słoneczny. Dzięki niemu kamera może być zasilana energią pozyskiwaną w ciągu dnia, co ogranicza konieczność okresowego zdejmowania urządzenia i ładowania akumulatora. To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w miejscach, w których doprowadzenie przewodu zasilającego byłoby problematyczne.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

W zestawie znajduje się przede wszystkim kamera Tapo C675D, panel słoneczny wraz ze wspornikiem, przewód USB do ładowania oraz przewód przedłużający o długości 3,6 m. Producent dodaje również dziewięć śrub montażowych, dziewięć kołków, naklejki z szablonem montażowym oraz instrukcję szybkiej instalacji.

Sama kamera wykorzystuje przetwornik obrazu 1/2,7 cala CMOS typu Starlight. Konstrukcja została wyposażona w dwa obiektywy. Pierwszy jest stały i oferuje ogniskową 2,53 mm, przysłonę f/1.6 oraz bardzo szerokie pole widzenia – 169,7 stopnia po przekątnej, 140,8 stopnia w poziomie i 74,7 stopnia w pionie. Drugi obiektyw ma ogniskową 6 mm, również przysłonę f/1.6 i jest konstrukcją obrotową. Jego pole widzenia wynosi 66,5 stopnia po przekątnej, 57,3 stopnia w poziomie oraz 31 stopni w pionie. Kamera może obracać się mechanicznie w zakresie 339 stopni, przy deklarowanym zakresie obrotu 360 stopni. Pochylenie mechaniczne wynosi 97 stopni, a całkowity zakres sięga 128 stopni.

Oba obiektywy rejestrują obraz w rozdzielczości 4K, czyli 3840 × 2160 pikseli. Maksymalna liczba klatek na sekundę wynosi 15 fps. Kamera oferuje również 18-krotny zoom cyfrowy. Za obsługę trybu nocnego odpowiadają zarówno diody podczerwieni, jak i białe diody umożliwiające uzyskanie kolorowego obrazu. Producent zastosował cztery diody IR LED 850 nm, cztery diody LED białego światła oraz dwie diody alarmowe – czerwoną i niebieską. Za wykrywanie ruchu odpowiadają trzy czujniki PIR oraz czujnik światła otoczenia. System wykorzystuje również algorytmy AI do rozpoznawania ludzi, zwierząt i pojazdów. Kamera ma wbudowany mikrofon i głośnik, oferuje dwukierunkową komunikację audio z redukcją szumu oraz syrenę o deklarowanej głośności 87,1 dBA z odległości 10 cm. Nagrania można przechowywać lokalnie na karcie microSD o pojemności do 512 GB. Dostępna jest także chmura Tapo Care, ale korzystanie z niej wymaga wykupienia odpowiedniej subskrypcji.

Jakość wykonania oraz design

Tapo C675D KIT została zaprojektowana z myślą o pracy na zewnątrz. Kamera otrzymała klasę odporności IP65, dzięki czemu może być instalowana na elewacji, pod sufitem czy w innych miejscach narażonych na działanie pyłu oraz wody.

Obudowa jest stosunkowo duża, co wynika przede wszystkim z zastosowania dwóch obiektywów oraz mechanizmu odpowiedzialnego za ruch drugiego obiektywu. Wymiary kamery wynoszą 102,2 × 160,3 × 132 mm. Nie jest to więc konstrukcja, którą można całkowicie ukryć, ale w przypadku zewnętrznego monitoringu większe gabaryty nie powinny być szczególnym problemem.

Zastosowanie dwóch obiektywów ma natomiast bardzo praktyczne uzasadnienie. Stały obiektyw może obserwować szeroki obszar, natomiast drugi pozwala skierować uwagę na wybrany fragment przestrzeni. W przypadku posesji może to oznaczać jednoczesną obserwację większego obszaru oraz np. bramy, furtki czy podjazdu.

Kamera może zostać zamontowana na ścianie lub suficie. Możliwe jest także zamocowanie jej na słupie, choć w takim przypadku trzeba wykorzystać odpowiednie opaski montażowe, których producent nie dodaje do zestawu. Dzięki oddzielnemu wspornikowi można ustawić go pod odpowiednim kątem względem słońca. Panel wykorzystuje port USB-C i oferuje maksymalną moc ładowania 4,5 W. Na uwagę zasługuje również długi przewód przedłużający. Jego długość wynosi 3,6 m, dzięki czemu panel można zamontować w miejscu zapewniającym lepszy dostęp do światła słonecznego niż sama kamera.

Bateria

Jedną z największych zalet Tapo C675D KIT jest zastosowanie wbudowanego akumulatora litowo-jonowego. Kamera nie wymaga więc stałego podłączenia do gniazdka elektrycznego. W praktyce oznacza to znacznie większą swobodę podczas wyboru miejsca instalacji. Kamera może trafić na elewację, słup lub inną konstrukcję, przy której doprowadzenie tradycyjnego zasilania byłoby kłopotliwe albo wymagałoby wykonania dodatkowej instalacji. Najciekawszym elementem zestawu jest jednak panel słoneczny Tapo A202. Jego maksymalna moc ładowania wynosi 4,5 W, a maksymalne napięcie ładowania 5,1 V. Panel podłączany jest do kamery za pomocą przewodu, a jego konstrukcja pozwala umieścić go w miejscu lepiej nasłonecznionym.

Trzeba jednak pamiętać, że panel solarny nie oznacza całkowitego uniezależnienia kamery od warunków atmosferycznych. Ilość energii produkowanej przez panel zależy od nasłonecznienia, pory roku, zachmurzenia i miejsca instalacji. W okresie jesienno-zimowym uzysk energii będzie zdecydowanie niższy niż w słoneczne dni. W typowym zastosowaniu panel solarny jest więc przede wszystkim sposobem na znaczące ograniczenie częstotliwości ładowania akumulatora, a nie gwarancją nieprzerwanej pracy niezależnie od warunków. Choć z doświadczenia wiem, że przy bardziej słonecznych dniach nawet w zimę ogniwo może się w dużym stopniu naładować właśnie przy pomocy światła.

Jakość nagrań

Tapo C675D KIT oferuje rozdzielczość 4K z obu obiektywów. To jeden z najważniejszych elementów całej konstrukcji. W przypadku monitoringu zewnętrznego wysoka rozdzielczość ma szczególne znaczenie, ponieważ często interesujący nas obiekt znajduje się w pewnej odległości od kamery.

Stały obiektyw oferuje bardzo szerokie pole widzenia. Przy 140,8 stopnia w poziomie może objąć naprawdę dużą część obserwowanej przestrzeni. Jest to rozwiązanie przydatne np. przy monitorowaniu podjazdu, ogrodu czy wejścia na posesję.

Drugi obiektyw oferuje zdecydowanie węższy kadr, ale dzięki możliwości obrotu pozwala skierować kamerę na konkretny fragment przestrzeni. Mechanizm obrotowy zwiększa tym samym elastyczność całego systemu. Pewnym ograniczeniem jest natomiast liczba klatek na sekundę. Maksymalnie jest to 15 fps. Do typowego monitoringu jest to wystarczająca wartość, jednak osoby oczekujące bardzo płynnego obrazu powinny mieć świadomość, że kamera nie oferuje 25 czy 30 fps przy nagrywaniu 4K.

Duże znaczenie ma również tryb nocny. Kamera korzysta z technologii Starlight, która ma pozwalać na rejestrowanie kolorowego obrazu przy słabym oświetleniu. Stały obiektyw oferuje kolorową wizję nocną na dystansie do 16 m, natomiast obiektyw obrotowy również deklarowany jest na ponad 16 m. W przypadku całkowitego braku światła dostępny jest klasyczny tryb podczerwieni.

Dzięki diodom białego światła kamera może także doświetlić obserwowany obszar. Dwie dodatkowe diody alarmowe mogą zostać wykorzystane do wizualnego odstraszania. Warto wspomnieć również o 18-krotnym zoomie cyfrowym. Nie należy oczywiście oczekiwać jakości porównywalnej z zoomem optycznym, ponieważ powiększenie cyfrowe odbywa się kosztem szczegółowości obrazu.

Oprogramowanie

Obsługa kamery odbywa się za pośrednictwem aplikacji Tapo. To właśnie aplikacja jest centrum zarządzania urządzeniem – od konfiguracji, przez podgląd obrazu, po obsługę powiadomień i ustawień detekcji. Rozbudowany system wykrywania jest jednym z mocniejszych elementów Tapo C675D. Kamera wykorzystuje trzy czujniki PIR, a dodatkowo oferuje analizę obrazu z wykorzystaniem AI. Może rozpoznawać ruch, ludzi, zwierzęta oraz pojazdy. Użytkownik może także tworzyć strefy aktywności. Jest to przydatne szczególnie w przypadku kamer zewnętrznych, gdzie nie każdy ruch powinien generować powiadomienie. Można dzięki temu ograniczyć liczbę niepotrzebnych alertów powodowanych np. przez ruch na ulicy znajdującej się poza monitorowanym obszarem.

Kamera może wysyłać powiadomienia o wykrytych zdarzeniach. W przypadku bardziej rozbudowanych funkcji, w tym powiadomień AI ze zdjęciami, konieczne może być jednak skorzystanie z usługi Tapo Care. Nagrania można przechowywać lokalnie na karcie microSD o pojemności do 512 GB. To ważne, ponieważ pozwala korzystać z kamery bez konieczności wykupywania przestrzeni w chmurze do samego przechowywania materiału. Wbudowany mikrofon i głośnik pozwalają również prowadzić dwukierunkową komunikację. Można więc nie tylko słuchać tego, co dzieje się przed kamerą, ale także przekazać komunikat osobie znajdującej się w jej zasięgu. System współpracuje z Asystentem Google, Amazon Alexa oraz Samsung SmartThings.

Łączność

Tapo C675D KIT komunikuje się z siecią bezprzewodowo. Producent zastosował obsługę zarówno pasma 2,4 GHz, jak i 5 GHz Wi-Fi. Kamera korzysta ze standardów IEEE 802.11b/g/n w paśmie 2,4 GHz oraz IEEE 802.11a/n w paśmie 5 GHz. Brak przewodowego portu Ethernet ma tutaj zarówno zalety, jak i wady. Z jednej strony upraszcza montaż i pozwala zainstalować kamerę w praktycznie dowolnym miejscu z odpowiednim zasięgiem Wi-Fi. Z drugiej strony osoby budujące profesjonalniejszą instalację monitoringu mogą odczuć brak możliwości wykorzystania przewodowego połączenia sieciowego. Tapo C675D jest więc przede wszystkim urządzeniem przeznaczonym do pracy we własnym ekosystemie Tapo. Dla użytkownika korzystającego z aplikacji producenta nie musi to być problem, ale osoby planujące integrację z bardziej rozbudowanym systemem monitoringu powinny uwzględnić ten fakt przed zakupem. Pod względem bezpieczeństwa transmisji producent deklaruje 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS oraz obsługę zabezpieczeń WPA/WPA2-PSK i WPA3-PSK. Dodatkowym elementem jest lokalne wykrywanie AI.

Podsumowanie

TP-Link Tapo C675D KIT to kamera, która łączy kilka funkcji szczególnie przydatnych w monitoringu zewnętrznym. Największym wyróżnikiem jest zastosowanie dwóch obiektywów – bardzo szerokokątnego stałego oraz obrotowego. Dzięki temu urządzenie może jednocześnie zapewniać szeroki ogląd monitorowanej przestrzeni i umożliwiać obserwowanie wybranego fragmentu za pomocą ruchomego obiektywu.

Do tego dochodzi nagrywanie w 4K, tryb Starlight, podczerwień, kolorowa wizja nocna, wykrywanie ludzi, zwierząt i pojazdów oraz możliwość zapisywania materiału na karcie microSD o pojemności do 512 GB. Dużą zaletą jest również zasilanie akumulatorowe w połączeniu z panelem solarnym. Takie rozwiązanie znacząco upraszcza montaż, szczególnie w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego. Trzeba jednak pamiętać o zależności od warunków pogodowych i ilości dostępnego światła.

Kamera ma też kilka ograniczeń. Nagrywanie 4K odbywa się z maksymalnie 15 kl./s, nie ma portu Ethernet, a także obsługi RTSP i ONVIF. Oznacza to, że Tapo C675D najlepiej sprawdzi się jako samodzielny element ekosystemu Tapo, a nie jako część dowolnie konfigurowanego, profesjonalnego systemu monitoringu. Ostatecznie jest to konstrukcja skierowana do osób, które chcą monitorować większy obszar bez konieczności prowadzenia przewodów zasilających. Połączenie dwóch obiektywów, 4K, funkcji AI, akumulatora i panelu solarnego tworzy zestaw nastawiony przede wszystkim na wygodę instalacji i codziennej obsługi.