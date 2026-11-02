Oura ponownie pozywa Ultrahuman. Nowy Ring Pro może zniknąć z rynku USA

Oura ponownie wytacza sprawę sądową swojemu konkurentowi. Fiński producent inteligentnych pierścieni oskarża firmę Ultrahuman o naruszenie dwóch patentów przez nowy model Ring Pro. Domaga się odszkodowania i zakazu sprzedaży urządzenia w Stanach Zjednoczonych. To kolejna odsłona sporu, który już wcześniej doprowadził do wycofania z amerykańskiego rynku poprzedniego pierścienia indyjskiej marki.

Oura chce zablokować sprzedaż Ring Pro

Oura złożyła kolejny pozew przeciwko Ultrahuman w federalnym sądzie w Teksasie. Fińska firma twierdzi, że model Ring Pro narusza jej prawa patentowe związane z konstrukcją inteligentnego pierścienia oraz zastosowanymi w nim podzespołami. W sprawie wskazano dwa patenty: D804,471 oraz US 12,769,363.

Oura domaga się rekompensaty finansowej, a także stałego zakazu sprzedaży Ring Pro na terenie Stanów Zjednoczonych. Pozew obejmuje również firmę SVTronics, która według zarzutów produkuje pierścienie na potrzeby amerykańskiego rynku w zakładzie w Plano w Teksasie.

Na tym etapie należy jednak podkreślić, że zarzuty Oura nie są równoznaczne z prawomocnym rozstrzygnięciem nowej sprawy. Sąd nie wydał dotychczas zakazu sprzedaży Ring Pro, dlatego urządzenie nadal jest dostępne dla klientów w USA.

Spór dotyczy konstrukcji i wewnętrznych podzespołów

Zarzuty Oura obejmują zarówno wygląd urządzenia, jak i rozwiązania techniczne zastosowane wewnątrz pierścienia. Jeden ze wskazanych patentów dotyczy projektu konstrukcyjnego, natomiast drugi opisuje inteligentny pierścień z określonym układem elementów elektronicznych.

Wśród wymienionych rozwiązań znajdują się między innymi zakrzywiona bateria, płytka obwodu elektronicznego, magnesy oraz czujniki. Są to komponenty istotne dla budowy niewielkiego urządzenia noszonego na palcu, które ma monitorować parametry organizmu i aktywność użytkownika.

Szczególną uwagę zwraca data przyznania jednego z patentów. Patent US 12,769,363 został wydany 20 października 2026 roku, a pozew złożono zaledwie dwa dni później. Okoliczność ta jest istotna w kontekście stanowiska Ultrahuman, które podkreśla, że Oura opiera nowe roszczenia na innych prawach niż te będące przedmiotem wcześniejszego postępowania.

Oura przekonuje, że przeprojektowanie pierścienia nie rozwiązało wszystkich problemów związanych z ochroną jej własności intelektualnej. Firma uważa, że nowy model nadal wykorzystuje rozwiązania objęte jej patentami i że konieczne jest podjęcie kolejnych kroków prawnych w celu ochrony opracowanych technologii.

Ring Pro miał umożliwić powrót Ultrahuman do USA

Nowy pozew jest szczególnie problematyczny dla Ultrahuman, ponieważ firma dopiero niedawno odzyskała możliwość sprzedaży swoich inteligentnych pierścieni na rynku amerykańskim. Wcześniej Oura prowadziła spór dotyczący modelu Ring Air, który zakończył się niekorzystnym dla indyjskiego producenta rozstrzygnięciem.

W 2025 roku postępowanie przed amerykańską Międzynarodową Komisją Handlu (ITC) doprowadziło do stwierdzenia naruszenia patentów Oura i w konsekwencji do ograniczenia możliwości importowania Ring Air do Stanów Zjednoczonych. Dla Ultrahuman oznaczało to poważne utrudnienie ekspansji na jednym z istotnych rynków urządzeń ubieralnych.

Producent zdecydował się więc przeprojektować urządzenie i wprowadzić nowy model Ring Pro. Zmodyfikowany pierścień otrzymał w marcu 2026 roku korzystną decyzję amerykańskiej służby celnej i ochrony granic (U.S. Customs and Border Protection), która umożliwiła jego sprzedaż w USA.

Nie zakończyło to jednak konfliktu. Oura argumentuje, że decyzja urzędu celnego odnosiła się do patentu będącego przedmiotem wcześniejszego sporu i nie rozstrzyga kwestii dwóch praw patentowych wskazanych w najnowszym pozwie. Z perspektywy fińskiej firmy dopuszczenie Ring Pro do sprzedaży nie oznacza więc automatycznego potwierdzenia, że urządzenie nie narusza innych jej patentów.

Oura i Ultrahuman to niejedyni producenci w sporach patentowych

Konflikt obu firm wpisuje się w szerszą walkę o własność intelektualną na rynku inteligentnych pierścieni. Oura podejmowała już działania prawne wobec innych producentów, w tym firm Samsung, RingConn, Circular oraz Zepp Health.

Spory patentowe mogą mieć istotne konsekwencje dla całego sektora. W przypadku urządzeń o niewielkich rozmiarach producenci muszą zmieścić w ograniczonej przestrzeni baterię, czujniki, układy elektroniczne i pozostałe elementy niezbędne do działania. Poszczególne rozwiązania konstrukcyjne i techniczne mogą więc stać się przedmiotem konkurencyjnych roszczeń patentowych.

Niektóre konflikty w branży kończyły się porozumieniami licencyjnymi, umożliwiającymi dalszą sprzedaż produktów w zamian za opłaty na rzecz właściciela patentów. W przypadku Ultrahuman i najnowszego pozwu Oura nie wiadomo jeszcze, czy strony będą skłonne do podobnego rozwiązania.

Dla klientów najważniejsze pozostaje to, czy Ring Pro utrzyma dostępność w USA. Ewentualny zakaz sprzedaży mógłby ponownie ograniczyć obecność Ultrahuman na tym rynku i osłabić pozycję firmy wobec konkurencji.

Na razie sprawa pozostaje nierozstrzygnięta, a Ring Pro nadal można kupić w Stanach Zjednoczonych. O dalszych losach urządzenia zdecyduje przebieg nowego postępowania sądowego.