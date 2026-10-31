Apple świętuje 25-lecie iPoda. Ukryło w Apple Music działający odtwarzacz

Apple przygotowało niespodziankę dla fanów swoich urządzeń. Z okazji 25. rocznicy prezentacji pierwszego iPoda w serwisie Apple Music pojawił się interaktywny model kultowego odtwarzacza, który pozwala wrócić do czasów początku XXI wieku. Użytkownicy mogą poruszać się po menu za pomocą charakterystycznego kółka sterującego i odsłuchiwać fragmenty utworów popularnych artystów. To niewielki, ale ciekawy ukłon w stronę urządzenia, które na lata zmieniło sposób słuchania muzyki.

Oryginalny iPod powraca w nietypowej formie

23 października 2001 roku Steve Jobs zaprezentował pierwszego iPoda. Dokładnie 25 lat później Apple postanowiło przypomnieć o swoim historycznym odtwarzaczu w dość niecodzienny sposób. Zamiast przygotowywać wyłącznie rocznicowy komunikat lub materiał wspomnieniowy, firma umieściła w internetowej wersji Apple Music ukrytą, interaktywną replikę urządzenia.

Aby ją zobaczyć, wystarczy odwiedzić adres music.apple.com/us/ipod. Odtwarzacz wyświetla się na stronie błędu, która w normalnych okolicznościach informowałaby o nieistniejącej podstronie. Apple wykorzystało więc element witryny, który zazwyczaj nie przyciąga szczególnej uwagi, i zamieniło go w nostalgiczną niespodziankę dla użytkowników.

Wirtualny iPod nawiązuje wyglądem do pierwszej generacji urządzenia. Ma charakterystyczną obudowę, monochromatyczny ekran, centralny przycisk oraz okrągłe kółko sterujące z przyciskami funkcyjnymi. Nie jest to jedynie nieruchoma grafika przedstawiająca klasyczny odtwarzacz. Interfejs reaguje na działania użytkownika i pozwala korzystać z najważniejszych elementów obsługi.

Wirtualne kółko można obsługiwać za pomocą myszy lub gładzika, a na urządzeniach z ekranem dotykowym również poprzez odpowiednie gesty. Dzięki temu można poczuć namiastkę korzystania z oryginalnego sprzętu, choć oczywiście w tym przypadku wszystko odbywa się w przeglądarce internetowej.

Muzyka z początku XXI wieku na wyciągnięcie ręki

Najważniejszym elementem przygotowanej niespodzianki jest możliwość przeglądania biblioteki muzycznej i uruchamiania krótkich fragmentów utworów. Apple umieściło w wirtualnym odtwarzaczu nagrania wykonawców kojarzonych z okresem największej popularności pierwszych iPodów.

Wśród artystów, których muzykę można znaleźć w przygotowanej bibliotece, są między innymi Britney Spears, Beyoncé, Alicia Keys, Coldplay, Daft Punk, Eminem, Dr. Dre, Justin Timberlake, Michael Jackson i U2. Nie zabrakło również innych wykonawców, których piosenki regularnie pojawiały się w radiu i na listach przebojów w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Użytkownik może przeglądać dostępne pozycje, wybierać wykonawców i utwory, a następnie odtwarzać ich fragmenty trwające około 90 sekund. To wystarczająco dużo, aby rozpoznać wiele znanych przebojów i przypomnieć sobie charakterystyczne brzmienie tamtej epoki. Nie jest to jednak pełnoprawny zamiennik serwisu streamingowego, ponieważ dostęp do nagrań ograniczono do krótkich podglądów.

Warto podkreślić, że niespodzianka nie polega wyłącznie na udostępnieniu playlisty z dawnymi przebojami. Apple odtworzyło również sposób nawigacji, który wyróżniał iPoda na tle wielu konkurencyjnych odtwarzaczy. Użytkownik nie musi przechodzić przez typowy interfejs współczesnej aplikacji muzycznej. Zamiast tego może poruszać się po menu przypominającym to, które znajdowało się na niewielkim ekranie urządzenia sprzed ćwierćwiecza.

Według doniesień poświęconych tej funkcji interaktywny odtwarzacz jest dostępny w przeglądarce. Nie należy więc oczekiwać, że pojawi się w taki sam sposób w natywnej aplikacji Apple Music na smartfonie. Jeśli po kliknięciu odnośnika telefon próbuje automatycznie otworzyć aplikację, warto pozostać w przeglądarce i otworzyć stronę internetową bezpośrednio.

iPod miał pomieścić tysiąc piosenek w kieszeni

Dzisiaj przechowywanie tysięcy utworów w kieszeni nie robi większego wrażenia. W 2001 roku była to jednak jedna z najważniejszych zalet pierwszego iPoda. Apple reklamowało urządzenie jako sposób na zabranie ze sobą całej kolekcji muzycznej bez konieczności noszenia stosu płyt CD czy korzystania z kilku mniejszych nośników.

Pierwsza generacja oferowała 5 GB pamięci, a później do sprzedaży trafiła również wersja z 10 GB przestrzeni na dane. Urządzenie współpracowało z komputerami Mac i łączyło się z nimi za pośrednictwem sześciopinowego złącza FireWire 400. To rozwiązanie pozwalało przesyłać muzykę znacznie wygodniej niż w przypadku wielu ówczesnych przenośnych odtwarzaczy.

Oryginalny model trafił do sprzedaży 10 listopada 2001 roku. Jego cena premierowa w Stanach Zjednoczonych wynosiła 399 dolarów, co czyniło go stosunkowo drogim urządzeniem. Mimo to iPod szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów w historii Apple.

Istotne znaczenie miało nie tylko miejsce na muzykę, lecz także sposób obsługi. Charakterystyczne kółko pozwalało szybko przewijać długie listy utworów i poruszać się po menu bez konieczności korzystania z wielu małych przycisków. Połączenie prostego interfejsu, niewielkich rozmiarów i dużej jak na tamte czasy pamięci pomogło Apple wyróżnić się na rozwijającym się rynku przenośnych odtwarzaczy cyfrowych.

Od przełomowego urządzenia do końca całej serii

Przez kolejne lata Apple rozwijało rodzinę iPodów, wprowadzając między innymi modele mini, nano, shuffle oraz touch. Poszczególne wersje różniły się rozmiarami, funkcjami i sposobem obsługi. Niektóre stawiały przede wszystkim na niewielkie wymiary, inne oferowały większe możliwości multimedialne.

Szczególne miejsce w historii firmy zajmuje iPod touch, który z czasem stał się urządzeniem znacznie bardziej zbliżonym do iPhone’a niż do pierwotnego odtwarzacza. Pozwalał nie tylko słuchać muzyki, lecz także korzystać z aplikacji i łączyć się z internetem. Jednocześnie rozwój smartfonów sprawił, że coraz mniej osób potrzebowało osobnego sprzętu do odtwarzania muzyki.

Smartfony przejęły większość funkcji klasycznych odtwarzaczy. Umożliwiły przechowywanie własnych plików, słuchanie radia internetowego i korzystanie z serwisów streamingowych, takich jak Apple Music czy Spotify. W rezultacie popyt na dedykowane urządzenia muzyczne stopniowo malał.

Apple zakończyło historię swojej linii iPodów w 2022 roku, wycofując ze sprzedaży ostatni model iPod touch siódmej generacji. Nie oznaczało to jednak, że urządzenie przestało mieć znaczenie dla marki. Przeciwnie, iPod pozostaje jednym z produktów, które pomogły Apple zbudować rozpoznawalność poza rynkiem komputerów osobistych.

Nostalgia zamiast nowego iPoda

Rocznicowa niespodzianka nie jest zapowiedzią powrotu odtwarzacza do sprzedaży. Apple nie ogłosiło nowej generacji iPoda ani nie zasugerowało, że zamierza ponownie rozwijać tę kategorię sprzętu. Interaktywny model należy traktować przede wszystkim jako zabawny dodatek do internetowego serwisu muzycznego.

Jednocześnie trudno nie zauważyć, jak bardzo zmienił się sposób słuchania muzyki w ciągu ostatnich 25 lat. W czasach pierwszego iPoda użytkownicy gromadzili własne biblioteki i synchronizowali je z komputerami. Dzisiaj wiele osób korzysta z katalogów dostępnych w chmurze, a ulubione utwory odtwarza bezpośrednio ze smartfona, smartwatcha lub innego urządzenia podłączonego do internetu.