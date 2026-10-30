Sony pracuje nad kolejnym krokiem w rozwoju haptyki

Sony może przygotowywać kolejną ewolucję technologii haptycznej, która w przyszłości trafi do kontrolera konsoli PlayStation 6. Nowy patent japońskiego producenta opisuje system analizujący dźwięki z gier i przekształcający je w odpowiednie sygnały dotykowe oraz wizualne. Rozwiązanie mogłoby nie tylko zwiększyć immersję podczas rozgrywki, ale również pomóc graczom szybciej reagować na wydarzenia na ekranie. Co istotne, Sony rozważa zastosowanie tej technologii także w starszych produkcjach, które nie zostały zaprojektowane z myślą o takich funkcjach.

Sony chce połączyć dźwięk z zaawansowaną haptyką

Kontroler DualSense do PlayStation 5 wprowadził bardziej zaawansowane wibracje haptyczne i adaptacyjne spusty, które pozwalają odczuwać różnice pomiędzy poszczególnymi czynnościami wykonywanymi w grach. Rozwiązania te umożliwiają między innymi symulowanie oporu podczas naciskania spustu czy przekazywanie informacji o nawierzchni, po której porusza się postać. Sony może jednak nie zamierzać poprzestać na dotychczasowych możliwościach.

Nowy patent zatytułowany „Audio Processing System and Method” przedstawia koncepcję systemu, który analizuje dźwięki występujące w grze, a następnie dobiera do nich odpowiednie sygnały zwrotne. Dokument opublikowany w bazie patentowej opisuje rozwiązanie mające wykraczać poza zwykłe wzbogacanie doznań audiowizualnych. Jego zadaniem byłoby również wspieranie reakcji gracza na sytuacje rozgrywające się w wirtualnym świecie.

Kluczowe znaczenie ma tutaj rozpoznawanie charakteru dźwięku jeszcze przed jego odtworzeniem. System miałby analizować sygnał i klasyfikować go na podstawie określonych właściwości. Dzięki temu mógłby wcześniej przygotować odpowiednią informację dla gracza, zamiast czekać, aż dźwięk stanie się słyszalny. W niektórych sytuacjach tradycyjne wskazówki wizualne pojawiające się dopiero po usłyszeniu konkretnego odgłosu mogą bowiem nie zapewniać wystarczająco szybkiej reakcji.

Takie podejście mogłoby znaleźć zastosowanie przede wszystkim w grach, w których znaczenie ma błyskawiczne rozpoznawanie zagrożeń. Przykładem są horrory, gdzie nagłe odgłosy często zwiastują pojawienie się przeciwnika lub niespodziewane wydarzenie. Odpowiednia wibracja kontrolera mogłaby zasygnalizować graczowi, że coś dzieje się w pobliżu, zanim zdąży on dokładnie zidentyfikować źródło dźwięku.

Wibracje, diody LED i dodatkowe wskazówki na ekranie

Z opisu patentu wynika, że system nie musiałby ograniczać się do jednego rodzaju informacji zwrotnej. Oprócz wibracji kontrolera mógłby wykorzystywać również diody LED umieszczone wokół panelu dotykowego. Ich zadaniem byłoby między innymi wskazywanie kierunku, z którego dochodzi określony dźwięk.

To potencjalnie interesujące rozwiązanie dla gier akcji, strzelanek i produkcji nastawionych na skradanie się. Gracz mógłby otrzymywać dodatkową wskazówkę o położeniu przeciwnika bez konieczności odwracania uwagi od wydarzeń widocznych na ekranie. W zależności od sytuacji informacja byłaby przekazywana za pomocą wibracji, sygnału świetlnego albo elementu graficznego.

Patent wspomina również o możliwości prezentowania ikon, kształtów lub krótkich słów na ekranie. Ich wygląd mógłby zmieniać się w zależności od właściwości analizowanego dźwięku. Przykładowo głośność mogłaby wpływać na jasność, kolor lub przezroczystość danego elementu, natomiast charakter narastania sygnału dźwiękowego mógłby decydować o jego nasyceniu.

Nie oznacza to, że każdy odgłos musiałby wywoływać jednocześnie wibrację, podświetlenie i komunikat wizualny. System miałby dobierać odpowiednie wskazówki do konkretnej sytuacji i możliwości rozpoznania dźwięku. Dzięki temu rozwiązanie mogłoby dostarczać dodatkowych informacji bez konieczności nieustannego zasypywania gracza komunikatami.

Warto przy tym podkreślić, że opisywana technologia nie jest po prostu kolejnym sposobem na odtworzenie dźwięku za pomocą wibracji. Jej istotą ma być interpretowanie sygnałów audio i przekazywanie ich znaczenia za pomocą innych kanałów. To rozróżnienie jest ważne, ponieważ zwykłe drgania zsynchronizowane z głośnymi efektami niekoniecznie pomagają ustalić, co dokładnie dzieje się w otoczeniu postaci.

Nowa funkcja mogłaby działać również w starszych grach

Jednym z ciekawszych elementów patentu jest możliwość wykorzystania rozwiązania w produkcjach, które nie zostały przygotowane z myślą o nowym systemie haptycznym. Obecnie bardziej rozbudowane efekty kontrolera zależą od implementacji przygotowanej przez twórców konkretnej gry. Jeżeli produkcja nie obsługuje określonej funkcji, konsola nie zawsze może samodzielnie odtworzyć zamierzony efekt.

Sony rozważa jednak inne podejście. Zgodnie z opisem patentowym analiza dźwięku mogłaby odbywać się na poziomie systemu operacyjnego lub dodatkowej aplikacji działającej w tle. Takie rozwiązanie monitorowałoby dźwięki generowane przez grę i na tej podstawie uruchamiało odpowiednie sygnały dotykowe albo wizualne.

W teorii oznaczałoby to możliwość wykorzystania części nowych funkcji także w starszych tytułach, bez konieczności wprowadzania zmian bezpośrednio w ich kodzie. To istotna różnica w porównaniu z rozwiązaniami, których działanie zależy wyłącznie od wsparcia zapewnionego przez deweloperów.

Nie oznacza to jednak, że każda starsza produkcja automatycznie otrzyma pełną obsługę nowej technologii. Skuteczność systemu zależałaby między innymi od tego, jak dobrze potrafiłby on rozpoznawać dźwięki oraz przypisywać im odpowiednie znaczenie. Nie wszystkie efekty audio da się jednoznacznie zinterpretować bez dodatkowych informacji o kontekście rozgrywki.

Pojawiają się też pytania dotyczące spójności wizualnej. Ikony lub napisy generowane przez system mogą nie pasować do stylistyki konkretnej gry. W produkcji stawiającej na minimalistyczny interfejs dodatkowe symbole mogłyby zaburzać zamierzony efekt, a w horrorze zbyt jednoznaczne wskazówki mogłyby osłabiać atmosferę niepewności.