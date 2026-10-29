TP-Link Tapo C575D – jedna kamera, dwa spojrzenia. Recenzja

Kamery do monitoringu domu i posesji coraz częściej wychodzą poza prosty schemat urządzenia wyposażonego w jeden obiektyw, który rejestruje obraz z wybranego miejsca. TP-Link Tapo C575D jest przykładem bardziej rozbudowanego podejścia. Producent zastosował tutaj dwa przetworniki obrazu i dwa obiektywy – jeden szerokokątny, a drugi obrotowy, pełniący funkcję bardziej klasycznego teleobiektywu.

Takie rozwiązanie pozwala jednocześnie obserwować dużą przestrzeń oraz skupić uwagę na konkretnym obiekcie. Oba moduły oferują rozdzielczość 4K, a kamera może korzystać zarówno z sieci Wi-Fi, jak i przewodowego Ethernetu. Dodatkowo otrzymujemy obsługę PoE, lokalny zapis na kartach microSD, detekcję obiektów wykorzystującą algorytmy AI oraz odporność na warunki atmosferyczne potwierdzoną certyfikatem IP66.

Tapo C575D jest więc urządzeniem kierowanym przede wszystkim do osób, które potrzebują monitoringu zewnętrznego, ale jednocześnie oczekują większej elastyczności niż w przypadku klasycznej kamery IP.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

W zestawie znajduje się sama kamera Tapo C575D, wspornik montażowy, szablon ułatwiający wykonanie otworów, cztery śruby oraz cztery kołki montażowe. Producent dodaje również uszczelkę, elementy uszczelniające przewód, zasilacz oraz instrukcję szybkiej instalacji.

Najważniejszym elementem konstrukcji są oczywiście dwa moduły optyczne. Stały obiektyw wykorzystuje przetwornik CMOS 1/2,7 cala, ogniskową 2,53 mm i przysłonę f/1.6. Jego pole widzenia wynosi 170° po przekątnej, 138,1° w poziomie oraz 74,5° w pionie. Jest to moduł przeznaczony przede wszystkim do obserwowania szerokiego obszaru.

Drugi przetwornik również ma rozmiar 1/2,7 cala, ale współpracuje z obiektywem o ogniskowej 8 mm i przysłonie f/1.6. Oferuje on 49,6° pola widzenia po przekątnej, 42,7° w poziomie i 22,8° w pionie. Jest więc zdecydowanie węższy i pozwala skupić się na wybranym fragmencie kadru. Oba obiektywy nagrywają obraz w rozdzielczości 4K, czyli 3840 × 2160 pikseli, przy maksymalnie 15 kl./s. Dostępny jest również 18-krotny zoom cyfrowy. Za poprawę obrazu odpowiadają między innymi technologie 3DNR oraz WDR. Moduł obrotowy może wykonywać mechaniczny obrót w zakresie 338°, przy całkowitym zasięgu obrotu wynoszącym 360°. Pochylenie odbywa się w zakresie mechanicznym 97°, a całkowity zasięg wynosi 120°. Kamera oferuje również noktowizję. W trybie czarno-białym z wykorzystaniem podczerwieni zasięg wynosi do 30 metrów, natomiast kolorowy tryb nocny pozwala rejestrować obraz z odległości do 20 metrów. Do zapisu można wykorzystać kartę microSD o pojemności do 512 GB. Alternatywą jest chmura Tapo Care, jednak korzystanie z niej wymaga wykupienia odpowiedniej subskrypcji. C575D wyposażono w mikrofon i głośnik, dzięki czemu możliwa jest dwukierunkowa komunikacja audio z redukcją szumu. Producent zastosował również syrenę o głośności 94 dB, mierzonej z odległości 10 cm.

Jakość wykonania oraz design

TP-Link Tapo C575D została zaprojektowana przede wszystkim jako kamera zewnętrzna. Konstrukcja jest odporna na warunki atmosferyczne i spełnia wymagania normy IP66. Oznacza to ochronę przed pyłem oraz silnymi strumieniami wody, dzięki czemu urządzenie może pracować na zewnątrz. Ważnym elementem jest również zakres temperatur pracy od -30 do 60°C. To istotna cecha w przypadku urządzenia przeznaczonego do całorocznego monitoringu posesji, ponieważ kamera nie jest ograniczona wyłącznie do łagodnych warunków pogodowych.

Konstrukcja została przygotowana z myślą o montażu na ścianie lub suficie. Możliwe jest także zamocowanie jej na słupie, chociaż w takim przypadku potrzebne są dodatkowe opaski montażowe, których nie ma w zestawie. Ciekawym elementem konstrukcji są dwa niezależne moduły optyczne. Szerokokątny obiektyw odpowiada za ogólny podgląd przestrzeni, podczas gdy ruchomy moduł może skierować się w stronę interesującego obiektu. Na obudowie znalazł się także port Ethernet, przycisk RESET oraz slot na kartę microSD. W przypadku instalacji zewnętrznej szczególnie istotne są elementy uszczelniające przewód, ponieważ pozwalają zabezpieczyć miejsce wprowadzenia kabla.

Bateria

W przypadku Tapo C575D określenie „kamera bezprzewodowa” może być nieco mylące. Urządzenie korzysta z bezprzewodowej transmisji danych przez Wi-Fi, ale samo wymaga stałego zasilania. Producent nie zastosował tutaj akumulatora. Kamera jest zasilana za pomocą zasilacza DC 12 V/1 A lub przez PoE zgodne ze standardem 802.3af/at, gdzie napięcie wejściowe wynosi 37–57 V.

Brak baterii ma jednak również swoją zaletę. Nie trzeba pamiętać o regularnym ładowaniu urządzenia, a kamera może pracować przez całą dobę bez ograniczeń wynikających z poziomu naładowania akumulatora.

W przypadku montażu w miejscu, do którego można doprowadzić przewód Ethernet, PoE jest szczególnie interesującą opcją. Jeden przewód może wtedy zapewnić zarówno transmisję danych, jak i zasilanie kamery.

Jakość nagrań

Jedną z najważniejszych zalet Tapo C575D jest rozdzielczość 4K dostępna dla obu modułów obiektywów. W obu przypadkach otrzymujemy obraz o rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli. Stały obiektyw jest nastawiony na obserwowanie dużej przestrzeni. Bardzo szerokie pole widzenia sprawdza się przy monitorowaniu podjazdu, ogrodu, wejścia do domu czy większej części posesji. Przy tak szerokim kadrze można objąć monitoringiem znacznie większy obszar niż w przypadku typowej kamery o standardowym kącie widzenia. Drugi obiektyw ma zupełnie inne zadanie. Węższe pole widzenia oraz możliwość mechanicznego obracania pozwalają skierować kamerę na konkretny fragment przestrzeni. Może to być na przykład osoba znajdująca się na posesji, samochód czy brama wjazdowa.

Maksymalnie 15 kl./s nie jest wartością charakterystyczną dla kamer sportowych czy urządzeń przeznaczonych do płynnego nagrywania dynamicznych scen, ale w monitoringu domowym najważniejsza pozostaje czytelność obrazu i możliwość późniejszego przeanalizowania zdarzenia.

W nocy Tapo C575D korzysta z podczerwieni. Producent deklaruje zasięg do 30 metrów w przypadku klasycznej noktowizji. Dostępny jest również kolorowy tryb nocny z zasięgiem do 20 metrów. Sprawdza się on naprawdę dobrze i podczas testów w nocy nagrywany obraz był naprawdę czytelny. Na jakość obrazu wpływają także WDR oraz 3DNR. Pierwsza technologia pomaga w sytuacjach, gdy w kadrze występują duże różnice jasności, natomiast 3DNR ogranicza poziom szumu, który szczególnie mocno widoczny jest przy słabym oświetleniu. Cyfrowy zoom 18× pozwala dodatkowo powiększyć wybrany fragment obrazu. Trzeba jednak pamiętać, że jest to powiększenie cyfrowe, a nie optyczne, dlatego wraz ze zwiększaniem skali nie pojawiają się dodatkowe szczegóły, których wcześniej nie zarejestrowała kamera, ale przy analizie pojedynczych klatek czy zdjęć będzie sprawdzał się dobrze.

Oprogramowanie

Do obsługi kamery wykorzystywana jest aplikacja Tapo. Dostępna jest zarówno na Androidzie jak i Apple App Store zupełnie za darmo, co ważne również komunikuje się z nami w języku polskim. To właśnie z jej poziomu odbywa się konfiguracja urządzenia, podgląd obrazu, zarządzanie nagraniami oraz ustawianie powiadomień.

Jedną z najważniejszych funkcji jest inteligentne wykrywanie. Kamera może rozpoznawać ruch, ludzi, zwierzęta oraz pojazdy. Pozwala to ograniczyć liczbę niepotrzebnych powiadomień. Inaczej można skonfigurować monitoring podjazdu, a inaczej ogród czy wejście do domu.

Ciekawym rozwiązaniem są strefy aktywności. Użytkownik może wskazać konkretny obszar obrazu, który ma być analizowany. Jest to szczególnie przydatne w przypadku kamer montowanych przy ulicy, gdzie ruch samochodów lub przechodniów poza posesją mógłby generować dużą liczbę niepotrzebnych alertów. Dostępne jest również wykrywanie przekroczenia linii oraz sabotażu kamery.

Nagrania mogą być zapisywane lokalnie na karcie microSD o pojemności do 512 GB. Jest to rozwiązanie szczególnie interesujące dla osób, które nie chcą uzależniać podstawowego zapisu od płatnej usługi chmurowej. Tapo C575D współpracuje również z Tapo Care, ale korzystanie z chmury wymaga subskrypcji. Kamera może dodatkowo współpracować z Asystentem Google, Amazon Alexa oraz Samsung SmartThings.

Łączność

Tapo C575D oferuje zarówno łączność bezprzewodową, jak i przewodową. Kamera obsługuje Wi-Fi 2,4 GHz oraz 5 GHz, zgodnie ze standardami IEEE 802.11b/g/n/ac/ax. Alternatywą dla Wi-Fi jest port Ethernet 100 Mb/s. W przypadku stałej instalacji może być to rozwiązanie bardziej przewidywalne, szczególnie jeśli kamera znajduje się w miejscu, w którym sygnał bezprzewodowy jest słabszy.

Dużym plusem jest również obsługa PoE. Dzięki temu można wykorzystać jeden przewód Ethernet zarówno do komunikacji sieciowej, jak i dostarczania energii. Kamera obsługuje również RTSP oraz ONVIF w Profilu S. To ważna informacja dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy chcą zintegrować urządzenie z własnym systemem monitoringu lub rejestratorem NVR.

Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS, a w przypadku Wi-Fi dostępne są zabezpieczenia WPA/WPA2-PSK oraz WPA3-PSK. W praktyce oznacza to, że Tapo C575D nie jest zamknięta wyłącznie w ekosystemie producenta. Obsługa RTSP i ONVIF daje możliwość wykorzystania jej również w bardziej rozbudowanych instalacjach monitoringu.

Podsumowanie

TP-Link Tapo C575D to kamera, która wyróżnia się przede wszystkim nietypową konstrukcją z dwoma obiektywami. Jeden z nich oferuje bardzo szerokie pole widzenia, drugi natomiast może się obracać i obserwować wybrany fragment przestrzeni. Oba nagrywają obraz w 4K.

Takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne przy monitorowaniu posesji. Szeroki obiektyw może stale obserwować większą część terenu, podczas gdy moduł obrotowy pozwala skupić uwagę na konkretnym miejscu. Do tego dochodzą funkcje AI, wykrywanie ludzi, zwierząt i pojazdów, przekroczenia linii oraz sabotażu.

Na uwagę zasługuje również możliwość lokalnego zapisu na karcie microSD do 512 GB oraz obsługa RTSP i ONVIF. Dzięki temu kamera może być wykorzystywana zarówno jako samodzielne urządzenie monitorujące, jak i element większego systemu CCTV.

Nie bez znaczenia jest także możliwość zasilania przez PoE. Przy stałej instalacji zewnętrznej może to znacząco uprościć prowadzenie okablowania. Trzeba natomiast pamiętać, że Tapo C575D nie jest kamerą akumulatorową. Wymaga stałego zasilania, więc przed montażem trzeba zaplanować doprowadzenie przewodu. Ograniczeniem dla części użytkowników może być również maksymalna liczba 15 kl./s przy nagrywaniu w 4K.

Mimo tego Tapo C575D jest konstrukcją nastawioną przede wszystkim na monitoring, a nie klasyczne nagrywanie wideo. Dwa obiektywy, 4K, szeroki kąt widzenia, ruchomy moduł, noktowizja, analiza obrazu oraz możliwość wykorzystania Ethernetu i PoE sprawiają, że kamera została zaprojektowana z myślą o obserwowaniu większego obszaru i reagowaniu na konkretne zdarzenia.