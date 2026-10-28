Film „Elden Ring” będzie ogromnym przedsięwzięciem. Budżet produkcji zbliża się do 200 milionów dolarów

Adaptacja „Elden Ring” otrzymała budżet, który jeszcze niedawno trudno byłoby powiązać z produkcjami studia A24. Według najnowszych doniesień koszt realizacji filmu ma wynosić niemal 200 milionów dolarów. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to najdroższy projekt w historii firmy, która przygotowuje ekranizację popularnej gry FromSoftware we współpracy z Bandai Namco Entertainment. Premiera widowiska jest zaplanowana na 3 marca 2028 roku.

„Elden Ring” najdroższym filmem w historii A24

Budżet aktorskiej adaptacji „Elden Ring” zbliża się do 200 milionów dolarów. To kwota, która stawia produkcję w zupełnie innej kategorii niż dotychczasowe filmy studia A24. Firma jest kojarzona przede wszystkim z autorskimi produkcjami, kinem niezależnym i projektami, które nie zawsze wymagają hollywoodzkich nakładów finansowych.

Do tej pory rekordzistą pod względem kosztów produkcji w katalogu A24 był film „Marty Supreme”, którego budżet szacowano na około 70 milionów dolarów. Wcześniej podobną pozycję zajmowała „Civil War” z budżetem wynoszącym około 50 milionów dolarów. W przypadku „Elden Ring” mówimy więc o przedsięwzięciu niemal trzykrotnie droższym od poprzedniego rekordzisty.

Warto zaznaczyć, że podawana kwota pochodzi z doniesień medialnych i nie została oficjalnie potwierdzona przez studio. Nie wiadomo również, jakie dokładnie elementy produkcji odpowiadają za tak wysokie koszty. Skala projektu sugeruje jednak, że twórcy zamierzają przenieść na ekran rozległy świat gry, jej charakterystyczną estetykę oraz widowiskowe starcia, które stanowią jeden z najważniejszych elementów pierwowzoru.

Od gry FromSoftware do hollywoodzkiego widowiska

„Elden Ring” zadebiutowało w lutym 2022 roku i szybko stało się jednym z największych sukcesów w dorobku FromSoftware. Produkcja połączyła wymagającą rozgrywkę, eksplorację rozległego świata i mroczną opowieść fantasy. Za stworzenie uniwersum odpowiadał zespół pod kierownictwem Hidetaki Miyazakiego, a w przygotowaniu mitologii świata uczestniczył również George R.R. Martin, autor cyklu „Pieśń lodu i ognia”.

Popularność gry jest jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za dużą inwestycją w jej ekranizację. Sprzedaż „Elden Ring” przekroczyła 36 milionów egzemplarzy na platformach Steam, PlayStation i Xbox. Tak duża baza odbiorców daje filmowi możliwość dotarcia zarówno do wieloletnich fanów twórczości FromSoftware, jak i do widzów, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z grą.

Przeniesienie tego uniwersum do kina może być jednak wymagającym zadaniem. Oryginał nie opiera się na klasycznej, prowadzonej krok po kroku narracji. Wiele informacji o historii świata, jego mieszkańcach i wydarzeniach poprzedzających rozpoczęcie przygody gracze odkrywają samodzielnie, eksplorując lokacje i analizując opisy przedmiotów. Film będzie musiał znaleźć własny sposób na przedstawienie tych elementów, nie tracąc przy tym atmosfery tajemnicy, z której słynie gra.