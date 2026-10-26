Qualcomm odpiera zarzuty o przegrzewaniu Snapdragona 8 Elite Extreme Gen 6. Samsung Galaxy S27 Ultra może mieć inny problem

Qualcomm zabrał głos w sprawie doniesień o rzekomych problemach z temperaturami najnowszego procesora Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Wcześniejsze informacje z Korei Południowej sugerowały, że układ ma przegrzewać się podczas intensywnego obciążenia, powodując ograniczanie wydajności. Według tych doniesień Samsung miał nawet rozważać rezygnację z procesora Qualcomma w nadchodzącym Galaxy S27 Ultra na rzecz własnego Exynosa 2700. Producent Snapdragona zapewnia jednak, że informacje o problemach termicznych są nieprawdziwe.

Qualcomm reaguje na doniesienia o przegrzewaniu procesora

Sprawa nabrała rozgłosu po publikacji koreańskich doniesień dotyczących testów wewnętrznych Samsunga. Według tych informacji Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 miał osiągać zbyt wysokie temperatury w trakcie wymagających zadań, a następnie obniżać wydajność, aby ograniczyć nagrzewanie. Takie zachowanie, określane jako thermal throttling, może negatywnie wpływać na działanie smartfona podczas długotrwałego grania, renderowania grafiki czy wykonywania złożonych operacji związanych ze sztuczną inteligencją.

Informacje te były szczególnie istotne w kontekście przyszłego flagowca Samsunga. Galaxy S27 Ultra ma należeć do najbardziej zaawansowanych smartfonów producenta, dlatego wybór odpowiedniego układu mobilnego będzie miał znaczenie nie tylko dla maksymalnej wydajności, lecz także dla jej utrzymania podczas dłuższej pracy pod obciążeniem.

Na doniesienia zareagował Don McGuire, dyrektor marketingu (CMO) w Qualcommie. Wypowiedział się na platformie X, podważając wiarygodność informacji o problemach termicznych nowej platformy.

„Niedawne doniesienia dotyczące problemów termicznych związanych ze Snapdragonem 8 Elite Extreme Gen 6 są nieprawdziwe” – przekazał przedstawiciel firmy. Qualcomm podkreślił również, że jest dumny z rozwoju swojej platformy flagowej i nadal współpracuje z producentami urządzeń, aby zapewniać użytkownikom wysoką jakość działania.

Stanowisko firmy nie pozostawia wątpliwości co do tego, że Qualcomm nie zgadza się z przedstawianą w medialnych doniesieniach wersją wydarzeń. Nie oznacza to jednak, że wszystkie pytania dotyczące temperatury procesora zostały już rozstrzygnięte. Do oceny sytuacji potrzebne będą niezależne testy gotowych urządzeń.

Nie ma systemowego problemu z temperaturami?

W swoim komentarzu McGuire doprecyzował, że Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 nie ma systemowych problemów termicznych. Zwrócił przy tym uwagę na sposób, w jaki producenci smartfonów przygotowują urządzenia do sprzedaży.

Partnerzy Qualcomma dostosowują działanie swoich platform do konkretnych zastosowań, próbując znaleźć równowagę między wydajnością a zużyciem energii. Oznacza to, że ten sam procesor może zachowywać się inaczej w zależności od konstrukcji telefonu, zastosowanego chłodzenia oraz przyjętych ustawień zarządzania energią.

To istotny element całej sprawy. Wysoka wydajność samego układu nie gwarantuje bowiem, że każdy smartfon wyposażony w ten procesor będzie w stanie utrzymać ją przez długi czas. Duże znaczenie ma również odprowadzanie ciepła, a także sposób, w jaki producent skonfiguruje limity temperatury i poboru mocy.

Qualcomm sugeruje, że doniesienia o wynikach wewnętrznych testów Samsunga mogą być nieprecyzyjne lub wprowadzać w błąd. Na tym etapie nie przedstawiono jednak publicznie danych pozwalających niezależnie porównać zachowanie Snapdragona 8 Elite Extreme Gen 6 i Exynosa 2700 w identycznych warunkach.

Samsung może wrócić do Exynosa 2700

W centrum całej dyskusji znalazł się Galaxy S27 Ultra. Według wcześniejszych doniesień Samsung miał sprawdzać możliwości obu platform i brać pod uwagę wykorzystanie własnego układu Exynos 2700 zamiast rozwiązania Qualcomma. Powodem miały być zarówno temperatury Snapdragona, jak i wyniki testów wydajnościowych.

W tych samych doniesieniach pojawiła się informacja, że Exynos 2700 miał uzyskać około 10 proc. przewagi nad Snapdragonem w wielowątkowym teście Geekbench. Jeżeli takie wyniki potwierdziłyby się w niezależnych pomiarach, mogłyby mieć znaczenie dla decyzji producenta. Trzeba jednak pamiętać, że rezultat pojedynczego benchmarku nie przesądza o ogólnej przewadze jednego procesora nad drugim.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że Samsung rzeczywiście zamierza zrezygnować ze Snapdragona w Galaxy S27 Ultra. Nie wiadomo również, czy ewentualne problemy zauważone podczas testów dotyczą konkretnej konfiguracji urządzenia, czy szerszego zachowania układu. Wypowiedź Qualcomma stanowi więc odpowiedź na medialne spekulacje, a nie ostateczne rozstrzygnięcie sporu.