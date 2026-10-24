Samsung szykuje rewolucję w One UI 10. Nowy interfejs Galaxy może zmienić sposób korzystania ze smartfonów

Samsung może przygotowywać jedną z największych zmian w historii swojego oprogramowania dla smartfonów Galaxy. Według najnowszych doniesień One UI 10 ma przynieść nie tylko odświeżony wygląd, ale również zupełnie nowe podejście do obsługi aplikacji, integracji urządzeń i wykorzystania sztucznej inteligencji. Jeśli przecieki się potwierdzą, użytkownicy mogą otrzymać interfejs, który w większym stopniu będzie dostosowywał się do wykonywanych przez nich zadań.

Doniesienia częściowo potwierdził również znany informator Ice Universe, który 17 października 2026 roku zapowiedział, że One UI 10 przyniesie wyjątkowo duże i bezprecedensowe zmiany. Samsung nie przedstawił jednak oficjalnej zapowiedzi nowego oprogramowania, dlatego do tych informacji należy podchodzić z ostrożnością.

One UI 10 ma zmienić filozofię obsługi smartfonów

Samsung od lat rozwija własną nakładkę na Androida, stopniowo dodając kolejne funkcje i poprawiając istniejące rozwiązania. W ostatnich generacjach szczególny nacisk położono na personalizację oraz narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. Według przecieków One UI 10 może jednak oznaczać odejście od dotychczasowego, stopniowego rozwijania interfejsu na rzecz znacznie bardziej kompleksowej przebudowy.

Pierwszym obszarem zmian ma być sposób korzystania z aplikacji. Zamiast traktować każdy program jako osobne środowisko, Samsung zamierza podobno rozwijać podejście określane jako Contextual Flow. Jego celem byłoby łączenie informacji z różnych źródeł w jednym miejscu, zależnie od tego, co użytkownik aktualnie robi.

W praktyce mogłoby to oznaczać mniej konieczności przełączania się pomiędzy kalendarzem, komunikatorem, mapami i innymi aplikacjami. Podczas planowania spotkania smartfon mógłby przykładowo prezentować powiązane informacje o terminie, lokalizacji i korespondencji bez potrzeby samodzielnego otwierania kolejnych programów.

Podobna koncepcja nie jest całkowicie nowa, ponieważ Samsung rozwija już funkcje kontekstowe wykorzystujące sztuczną inteligencję. Według przecieków One UI 10 ma jednak pójść znacznie dalej, czyniąc takie rozwiązania ważnym elementem całego systemu.

Na razie nie wiadomo, jak dokładnie miałoby wyglądać ich działanie ani które aplikacje otrzymałyby możliwość współpracy na nowych zasadach.

Mniej kliknięć i ukrytych menu

Drugim kierunkiem rozwoju One UI 10 ma być ograniczenie tak zwanego obciążenia poznawczego. Chodzi o uproszczenie obsługi urządzenia poprzez zmniejszenie liczby czynności potrzebnych do wykonania konkretnego zadania.

Według dostępnych informacji Samsung chce ograniczyć liczbę niepotrzebnych dotknięć ekranu, zagnieżdżonych menu i dodatkowych etapów, które utrudniają dotarcie do poszukiwanej funkcji. Interfejs miałby prowadzić użytkownika bardziej bezpośrednio do celu, zamiast wymagać od niego znajomości struktury ustawień i poszczególnych aplikacji.

Takie podejście mogłoby być szczególnie przydatne w przypadku rozbudowanych smartfonów Galaxy, które oferują wiele narzędzi, ale nie zawsze zapewniają do nich równie szybki dostęp. Uproszczenie obsługi mogłoby poprawić komfort korzystania zarówno z podstawowych funkcji telefonu, jak i bardziej zaawansowanych możliwości.

Nie oznacza to jednak, że Samsung zamierza usunąć rozbudowane opcje personalizacji. Na tym etapie nie ma szczegółowych informacji dotyczących ewentualnych zmian w ustawieniach, ekranie głównym czy panelu szybkich przełączników.

Smartfon, tablet i zegarek jako jeden ekosystem

Trzecim ważnym elementem planowanej przebudowy ma być ściślejsza integracja urządzeń Samsunga. Producent od lat rozwija współpracę pomiędzy smartfonami, tabletami i urządzeniami ubieralnymi, ale One UI 10 może jeszcze bardziej ułatwić przenoszenie aktywności pomiędzy sprzętami.

W praktyce chodzi o sprawniejsze przekazywanie zadań pomiędzy urządzeniami oraz lepsze wykorzystywanie informacji dostępnych w ramach ekosystemu Galaxy. Użytkownik mógłby rozpocząć określoną czynność na smartfonie, a następnie kontynuować ją na tablecie bez konieczności ponownego wyszukiwania potrzebnych danych.

Podobne rozwiązania mają znaczenie szczególnie dla osób korzystających z kilku urządzeń tego samego producenta. Ich użyteczność zależy jednak nie tylko od samego interfejsu, ale również od kompatybilności sprzętu, aplikacji i usług.

Według przecieków Samsung chce, aby współpraca pomiędzy poszczególnymi urządzeniami była bardziej naturalna i wymagała mniej działań ze strony użytkownika. Szczegóły techniczne tego rozwiązania pozostają jednak nieznane.

Sztuczna inteligencja może być częściowo płatna

Istotną rolę w nowej strategii Samsunga ma odgrywać sztuczna inteligencja. Rozwijanie zaawansowanych modeli i przetwarzanie danych bezpośrednio na urządzeniu wymaga odpowiednich zasobów sprzętowych, a część funkcji może również korzystać z infrastruktury chmurowej. To sprawia, że producenci szukają sposobów na pokrycie kosztów dalszego rozwoju takich usług.

Według doniesień Samsung może rozważać model obejmujący dwa poziomy dostępu. Podstawowe funkcje, potrzebne do codziennego korzystania ze smartfona, miałyby pozostać bezpłatne. Z kolei bardziej zaawansowane narzędzia, wymagające dużej mocy obliczeniowej, oraz wybrane integracje z usługami zewnętrznych dostawców mogłyby zostać objęte abonamentem.

Takie rozwiązanie pozwoliłoby producentowi rozwijać bardziej wymagające funkcje bez konieczności udostępniania wszystkich z nich za darmo. Z perspektywy użytkowników pojawia się jednak pytanie, które możliwości pozostałyby bezpłatne, a za które trzeba byłoby dodatkowo zapłacić.

Warto podkreślić, że nie jest to potwierdzony cennik ani oficjalna decyzja Samsunga. Na razie nie wiadomo, czy producent rzeczywiście wprowadzi taki model, jakie usługi mógłby nim objąć ani czy ewentualne opłaty dotyczyłyby wszystkich użytkowników Galaxy.

Kiedy zadebiutuje One UI 10?

Skala planowanych zmian może wpłynąć na harmonogram prac nad oprogramowaniem. Samsung może nie zdążyć przygotować nowej wersji interfejsu na czas premiery Galaxy Z Fold9 i Galaxy Z Flip9. W takim scenariuszu większa aktualizacja mogłaby zadebiutować dopiero wraz z serią Galaxy S29.

Taki termin byłby związany również z dziesiątą rocznicą One UI. Samsung wprowadził tę nakładkę w 2018 roku, a jej dziesiąta rocznica przypadnie w 2028 roku. Na razie nie ma jednak oficjalnego harmonogramu, który potwierdzałby powiązanie premiery One UI 10 z konkretną generacją smartfonów.

Przecieki sugerują również możliwość udostępnienia wczesnych wersji testowych dla deweloperów przed premierą finalnego oprogramowania. Pozwoliłoby to wcześniej zapoznać się z kierunkiem zmian, choć nie wiadomo, kiedy takie testy mogłyby się rozpocząć ani kto otrzymałby do nich dostęp.

Czy warto czekać na nowy interfejs Samsunga?

Na obecnym etapie trudno ocenić, jak duża będzie rzeczywista skala zmian w One UI 10. Doniesienia wskazują na przebudowę obejmującą nie tylko wygląd, lecz także sposób działania aplikacji, integrację urządzeń i model udostępniania funkcji AI. Jeśli Samsung zrealizuje te założenia, aktualizacja może okazać się znacznie istotniejsza niż zwykłe odświeżenie interfejsu.

Nie oznacza to jednak, że osoby planujące zakup smartfona powinny odkładać decyzję do czasu premiery nowego oprogramowania. Nie znamy jeszcze oficjalnej daty debiutu, ostatecznej listy funkcji ani pełnej listy kompatybilnych urządzeń.

Najważniejsze pozostaje to, że wszystkie opisane zmiany bazują na nieoficjalnych informacjach. Samsung nie potwierdził dotąd szczegółów One UI 10, a ostateczny kształt aktualizacji może różnić się od przedstawionych przecieków. Więcej informacji powinno pojawić się wraz z kolejnymi doniesieniami lub oficjalną prezentacją producenta.