iPhone Duo wyprzedał się błyskawicznie. Na składany smartfon Apple trzeba czekać do 2027 roku

Apple ma poważny problem z dostępnością swojego pierwszego składanego smartfona. Przedsprzedaż iPhone’a Duo ruszyła 16 października 2026 roku, ale już kilka godzin później przewidywany termin wysyłki przesunął się na styczeń 2027 roku. Co istotne, opóźnienia dotyczą nie tylko najpopularniejszych konfiguracji, lecz także droższych wersji urządzenia.

iPhone Duo znika z magazynów. Terminy dostaw mocno się wydłużyły

Pierwszy składany smartfon Apple wzbudził duże zainteresowanie jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. Skala problemów z dostępnością stała się jednak widoczna dopiero po uruchomieniu przedsprzedaży. Klienci, którzy nie zdążyli zamówić urządzenia na samym początku, muszą przygotować się na wielotygodniowe, a nawet kilkumiesięczne oczekiwanie.

Początkowo Apple zakładało, że pierwsze egzemplarze iPhone’a Duo zaczną trafiać do klientów 23 października. Ten termin nadal pozostaje osiągalny dla osób, które złożyły zamówienie odpowiednio wcześnie. Sytuacja szybko się jednak zmieniła. Zaledwie kilka godzin po rozpoczęciu przedsprzedaży oficjalny sklep internetowy Apple zaczął wskazywać 22 stycznia 2027 roku jako przewidywany termin wysyłki.

Podobny problem pojawia się na kilku rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Indiach, Australii, Nowej Zelandii oraz Chinach. We wszystkich tych krajach pojawiał się ten sam styczniowy termin. Zmiana koloru obudowy ani pojemności pamięci nie pozwalała uzyskać wcześniejszej daty dostawy.

Oznacza to, że osoby zainteresowane zakupem nowego smartfona nie mogą liczyć na szybkie rozwiązanie problemu poprzez wybór innej konfiguracji. W praktyce zamówienie złożone po wyczerpaniu początkowej puli urządzeń może zostać zrealizowane dopiero w 2027 roku.

Nawet droższe wersje iPhone’a Duo nie są łatwo dostępne

W przypadku wielu smartfonów droższe warianty pamięci pozostają dostępne dłużej niż podstawowe modele. Wynika to między innymi z tego, że większa część klientów wybiera tańsze konfiguracje. W przypadku iPhone’a Duo sytuacja wygląda jednak inaczej.

Również wersje wyposażone w 1 TB oraz 2 TB pamięci wewnętrznej nie oferowały krótszego czasu oczekiwania. Podobne terminy dotyczyły różnych wariantów kolorystycznych urządzenia.

To istotna wskazówka, ponieważ sugeruje, że problem nie ogranicza się wyłącznie do niedoszacowania popularności podstawowego modelu. Apple może mieć trudności z zapewnieniem odpowiedniej liczby egzemplarzy całej serii. Jednocześnie trzeba pamiętać, że bez oficjalnych danych o liczbie zamówień i przygotowanych zapasach nie da się jednoznacznie ustalić, w jakim stopniu odpowiada za to popyt, a w jakim ograniczenia produkcyjne.

Nie oznacza to również, że każdy klient będzie musiał czekać dokładnie do stycznia. Podawana przez sklep data jest szacunkowym terminem realizacji zamówienia i może ulegać zmianom wraz z aktualizacją dostępności.

Produkcja ograniczona do 6 milionów egzemplarzy?

Problemy z dostępnością iPhone’a Duo nie są całkowitym zaskoczeniem. Tegoroczna produkcja urządzenia ma wynieść około 6 milionów egzemplarzy. To mniej niż pierwotnie zakładany poziom 7 milionów sztuk. Mowa zatem o zmniejszeniu planowanej produkcji o około milion urządzeń, czyli blisko 14 proc.

Dla porównania analitycy spodziewają się, że do końca 2026 roku Apple sprzeda łącznie około 72 milionów egzemplarzy modeli iPhone 18 Pro oraz iPhone 18 Pro Max. Zestawienie tych liczb pokazuje, że iPhone Duo ma być produktem o znacznie mniejszej skali dostępności niż tradycyjne flagowce producenta.

Nie należy jednak bezpośrednio porównywać tych wartości z rzeczywistą sprzedażą. Liczba wyprodukowanych egzemplarzy i prognozowana sprzedaż różnych modeli to odmienne wskaźniki. Szacunki analityków nie są również oficjalnym potwierdzeniem wielkości produkcji ze strony Apple.