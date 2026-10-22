Samsung Galaxy Fold 8 – Czy składany flagowiec ma jeszcze coś do udowodnienia?

Składane smartfony przez kilka lat były przede wszystkim pokazem możliwości producentów. Duże ekrany zamknięte w obudowie mieszczącej się w kieszeni wyglądały efektownie, ale kompromisy związane z grubością, wagą, baterią czy wytrzymałością sprawiały, że trudno było traktować je jako oczywisty wybór dla każdego użytkownika. Samsung od lat rozwija jednak serię Galaxy Z Fold i konsekwentnie próbuje przekonać użytkowników, że składany telefon może zastąpić nie tylko klasycznego smartfona, ale w pewnych sytuacjach również niewielki tablet.

Galaxy Fold 8 jest kolejnym krokiem w tym kierunku. To urządzenie kierowane przede wszystkim do osób, które oczekują dużego ekranu, wysokiej wydajności oraz możliwości wygodnej pracy wielozadaniowej, ale jednocześnie nie chcą nosić ze sobą dodatkowego urządzenia.

Nie jest to więc smartfon, który próbuje konkurować wyłącznie wyglądem. Galaxy Fold 8 ma być przede wszystkim urządzeniem do codziennej pracy, multimediów i rozrywki. Po kilku dniach można natomiast zauważyć, że Samsung poprawił wiele elementów, ale nadal pozostawił kilka cech charakterystycznych dla składanej konstrukcji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

W zestawie znajduje się przede wszystkim sam smartfon oraz kabel USB Typu-C. Producent nie rozpieszcza więc pod względem dodatkowych akcesoriów. W pudełku zabrakło ładowarki sieciowej, co przy urządzeniu tej klasy może być dla części użytkowników rozczarowaniem, ale już od dobrych kilku lat stało się swego rodzaju standardem co niestety mocno smuci.

Samsung Galaxy Fold 8 został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Za grafikę odpowiada Adreno 840, a smartfon otrzymał 16 GB pamięci RAM oraz 1 TB pamięci na dane. To konfiguracja, która nawet przy bardzo intensywnym użytkowaniu pozostawia spory zapas możliwości. Najważniejszym elementem konstrukcji pozostają oczywiście dwa ekrany. Zewnętrzny ma przekątną 5,4 cala i rozdzielczość 1972 × 1248 pikseli. Po rozłożeniu użytkownik otrzymuje 7,6-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2448 × 1848 pikseli. Za fotografię odpowiadają dwa tylne aparaty 50 Mpx – szerokokątny i ultraszerokokątny. Z przodu znalazły się dwa aparaty 10 Mpx. Główny aparat ma przysłonę f/1.8, ultraszerokokątny f/1.9, a przednie jednostki f/2.2. Specyfikację uzupełniają m.in. bateria 4800 mAh, ładowanie przewodowe do 45 W i bezprzewodowe do 20 W, głośniki stereo, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Dual SIM oraz czytnik linii papilarnych umieszczony w ramce. Otrzymujemy sumarycznie komplet rozwiązań z najwyższej półki i ciężko do czegokolwiek się przyczepić.

Jakość wykonania oraz design

Galaxy Fold 8 nie próbuje ukrywać tego, że jest urządzeniem składanym. Po zamknięciu przypomina klasyczny smartfon, ale jego konstrukcja jest wyraźnie bardziej rozbudowana. Po rozłożeniu otrzymujemy natomiast urządzenie o proporcjach znacznie bliższych małemu tabletowi. Tegoroczna odsłona Galaxy Fold zmieniła proporcje jest mniej smukły, bardziej kwadratowy niż prostokątny, co akurat w przypadku rozwiązania składanego ma sens i znacznie lepiej sprawdza się niż dotychczasowe konstrukcje. Mówimy tutaj o codziennej pracy i aktywności.

Jedną z największych zalet jest masa. 201 gramów przy konstrukcji wyposażonej w dwa ekrany i mechanizm składania można uznać za bardzo dobry wynik. Smartfon ma 124 mm wysokości, 161 mm szerokości i 4,5 mm grubości według podanej specyfikacji. W praktyce konstrukcja po rozłożeniu jest bardzo smukła, a po zamknięciu oczywiście staje się wyraźnie grubsza. Jednak to co wyróżnia ten telefon spośród innych składanych modeli to szerokość. Wersja, którą miałem okazję testować jest zauważalnie szersza przez co mamy większą przestrzeń roboczą. Rozwiązanie ciekawe, choć najpewniej nie wszystkim od razu przypadnie do gustu.

Miałem okazję testować wersję fioletową/lawendową – wykończenie dobrze pasuje do charakteru urządzenia. Choć moim zdaniem jest to wariant bardziej kobiecy. Galaxy Fold 8 sprawia wrażenie produktu premium, co w przypadku urządzenia z tej półki cenowej jest oczywiście oczekiwane.

Czytnik linii papilarnych znajduje się w ramce. To rozwiązanie ma swoje zalety – palec naturalnie trafia w odpowiednie miejsce podczas otwierania telefonu, a odblokowanie może być bardzo szybkie.

Konstrukcja otrzymała także odporność IP48. Nie oznacza to jednak, że można traktować Folda jak zwykłego smartfona i całkowicie ignorować fakt, że mamy tutaj skomplikowany mechanizm zawiasu oraz dwa ekrany. Takie rozwiązanie jest zauważalnie delikatniejsze od konkurencyjnych „zwykłych” smartfonów, ale z drugiej strony na przestrzeni lat pod tym względem jakość wykonania i solidność całej konstrukcji mocno poszła do przodu.

Ekran wewnętrzny

Główną atrakcją Galaxy Fold 8 jest oczywiście ekran wewnętrzny. Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 7,6 cala i rozdzielczości 2448 × 1848 pikseli zapewnia dużą powierzchnię roboczą.

To właśnie na dużym ekranie najbardziej widać sens całej konstrukcji. Przeglądanie stron internetowych, obsługa dokumentów, poczty czy aplikacji społecznościowych jest wygodniejsza niż na typowym smartfonie. Można również znacznie swobodniej korzystać z dwóch aplikacji jednocześnie, co moim zdaniem jest największą przewagą jeśli korzystamy ze składanego smartfona głównie do pracy.

Technologia AMOLED zapewnia bardzo dobrą czerń i wysoki kontrast. Kolory są efektowne, a oglądanie materiałów wideo na dużej powierzchni daje zupełnie inne wrażenia niż korzystanie z typowego telefonu.

Zastosowanie proporcji zbliżonych do kwadratu ma jednak również konsekwencje. Nie wszystkie aplikacje są idealnie zoptymalizowane pod taką powierzchnię. W przypadku części materiałów wideo pojawiają się czarne pasy, a niektóre programy nadal wyglądają lepiej na klasycznym ekranie, ale ten problem jest najpewniej przejściowy, bowiem gdy tylko zwiększy się ilość podobnych modeli na rynku twórcy aplikacji również będą chcieli dostosować swoje aplikacje do zmieniającego się rynku.

Ekrany zewnętrzny

Zewnętrzny ekran o przekątnej 5,4 cala pełni niezwykle ważną funkcję. To właśnie z niego korzystamy podczas szybkiego sprawdzania wiadomości, wykonywania połączeń, odpisywania na krótkie komunikaty czy obsługi podstawowych aplikacji. Mniejszy ekran pozwala korzystać z telefonu bez konieczności ciągłego rozkładania urządzenia. To bardzo praktyczne rozwiązanie, szczególnie kiedy mamy zajęte ręce albo chcemy tylko szybko sprawdzić powiadomienie.

Jednocześnie osoby przyzwyczajone do dużych ekranów mogą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do mniejszej powierzchni roboczej po zamknięciu urządzenia. Właściwy potencjał Fold 8 ujawnia się dopiero po jego rozłożeniu. Wtedy z telefonu robi się niewielkie centrum multimedialne i robocze, które można wykorzystać znacznie bardziej wszechstronnie. Co do jakości wyświetlanego obrazu również nie mam najmniejszych zastrzeżeń, podobnie jak mniejszy wyświetlacz tak i tutaj mamy jakość z najwyższej półki.

Bateria

Samsung zastosował akumulator o pojemności 4800 mAh. Na papierze nie jest to szczególnie imponująca wartość jak na urządzenie posiadające dwa ekrany, jednak rzeczywisty czas pracy zależy przede wszystkim od sposobu korzystania z telefonu.

Podczas standardowego użytkowania – komunikatory, przeglądanie internetu, media społecznościowe, zdjęcia i okazjonalne korzystanie z dużego ekranu – bateria pozwala komfortowo przejść przez dzień. Intensywne wykorzystanie 7,6-calowego panelu powoduje oczywiście szybsze zużywanie energii.

Smartfon obsługuje ładowanie przewodowe z mocą do 45 W oraz bezprzewodowe do 20 W. Nie są to rekordowe wyniki z kategorii współczesnych smartfonów, ale pozwala stosunkowo szybko uzupełnić energię. Czas ładowania z pełną mocą (uwzględniając, że zakupimy ładowarkę z innego źródła) to około półtorej godziny, jest to wynik akceptowalny, ale konkurencja szczególnie chińska w przypadku większych pojemności ogniw w telefonach potrafi wyciągnąć znacznie lepsze wyniki. Przydałoby się jednak, aby Samsung w kolejnych generacjach jeszcze mocniej skupił się na zwiększeniu pojemności akumulatora lub efektywności energetycznej. W składanym smartfonie bateria zawsze będzie jednym z najważniejszych kompromisów.

Aparat

Galaxy Fold 8 został wyposażony w dwa tylne aparaty 50 Mpx. Główny moduł szerokokątny ma przysłonę f/1.8 oraz optyczną stabilizację obrazu. Drugi aparat jest jednostką ultraszerokokątną z matrycą 50 Mpx i przysłoną f/1.9.

Główny aparat jest najbardziej uniwersalnym wyborem. Przy dobrym oświetleniu zdjęcia oferują dużą szczegółowość, szeroki zakres tonalny i atrakcyjne kolory. Optyczna stabilizacja obrazu pomaga również podczas fotografowania w gorszych warunkach.

Ultraszeroki kąt przydaje się przede wszystkim podczas fotografowania architektury, krajobrazów czy większych grup osób. Zastosowanie matrycy 50 Mpx pozwala zachować wysoki poziom szczegółowości.

Smartfon oferuje również 2-krotny zoom optyczny oraz maksymalnie 10-krotny zoom cyfrowy. Ten pierwszy jest szczególnie przydatny w codziennym fotografowaniu, natomiast przy większych wartościach zoomu jakość zdjęć zaczyna zależeć w znacznie większym stopniu od algorytmów przetwarzania obrazu.

Galaxy Fold 8 pozwala również nagrywać materiały w 8K. W przypadku slow motion dostępne jest UHD 4K przy 120 kl./s oraz Full HD przy 240 kl./s. To pokazuje, że urządzenie nie jest wyłącznie sprzętem biurowym, ale również pełnoprawnym narzędziem do tworzenia multimediów. To kolejny element jeśli chodzi o składane smartfony, który uległ poprawie na przestrzeni lat i tak na dobrą sprawę składaki nie muszą się wstydzić jeśli chodzi o zaimplementowane aparaty.

Z przodu znalazły się dwa aparaty 10 Mpx. Ich obecność jest oczywiście związana z konstrukcją urządzenia – użytkownik może korzystać z przedniej kamery zarówno po zamknięciu, jak i rozłożeniu telefonu. O tym rozwiązaniu mogę powiedzieć tyle, że działa i jakościowo jest ok.

Oprogramowanie

Galaxy Fold 8 działa pod kontrolą Androida 16. System został dostosowany do specyfiki składanej konstrukcji, dzięki czemu duży ekran nie jest jedynie większą wersją klasycznego interfejsu. Największą zaletą jest wielozadaniowość. Na dużym ekranie można wygodnie uruchomić kilka aplikacji i korzystać z nich równocześnie. Przy odpowiedniej organizacji pracy Fold 8 może więc zastąpić niewielki tablet.

Przydatna jest również możliwość płynnego przechodzenia pomiędzy ekranem zewnętrznym i wewnętrznym. Rozpoczęcie czynności na jednym ekranie i kontynuowanie jej po rozłożeniu urządzenia jest jednym z tych elementów, które po pewnym czasie zaczynają wydawać się całkowicie naturalne.

Android 16 działa płynnie, a 16 GB RAM-u sprawia, że użytkownik nie musi szczególnie przejmować się liczbą otwartych aplikacji. One UI mamy w najświeższej wersji z aktualizacjami i co ważne nakładka Samsunga została odpowiednio dostosowana do składanego ekranu, można powiedzieć, że jest to hybryda rozwiązania tabletowego i smartfonego, ale sprawnie połączona i przede wszystkim funkcjonalna. Samsung to również bardzo długie wsparcie producenta jeśli chodzi o aktualizacje systemowe. Zarówno mówimy tutaj o tych standardowych dużych łatkach do kolejnych wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem jak i mniejszych patchach bezpieczeństwa wydawanych przez Google’a co miesiąc.

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Multimedia

Duży ekran Dynamic AMOLED 2X w połączeniu z głośnikami stereo sprawia, że Fold 8 bardzo dobrze sprawdza się jako urządzenie multimedialne. Oglądanie filmów, seriali czy materiałów z YouTube’a jest wygodniejsze po rozłożeniu telefonu. Większa powierzchnia ekranu daje poczucie korzystania z małego tabletu, a nie zwykłego smartfona.

Głośniki stereo zapewniają odpowiednią przestrzeń dźwięku i dobrą czytelność dialogów. Do okazjonalnego oglądania materiałów bez słuchawek ich możliwości są wystarczające.

Fold 8 jest też ciekawą propozycją dla osób, które dużo podróżują. Jedno urządzenie może pełnić jednocześnie funkcję telefonu, czytnika, odtwarzacza multimediów i niewielkiego tabletu.

Łączność

Pod względem komunikacji Galaxy Fold 8 oferuje praktycznie wszystko, czego można oczekiwać od współczesnego flagowca. Na pokładzie znalazły się 5G, Wi-Fi, Bluetooth oraz NFC. Smartfon obsługuje również Dual SIM w konfiguracji nano-SIM/eSIM. Jest to przydatne rozwiązanie dla osób korzystających z dwóch numerów, np. prywatnego i służbowego.

Za lokalizację odpowiadają systemy GPS, Beidou, Galileo, GLONASS oraz QZSS. W codziennym użytkowaniu oznacza to możliwość szybkiego i dokładnego ustalenia pozycji podczas korzystania z nawigacji.

Do dyspozycji użytkownika pozostaje jedno złącze USB Typu-C. Nie zabrakło również NFC, dzięki któremu można korzystać z płatności zbliżeniowych. Wraz z telefonem otrzymujemy komplet najważniejszych i najświeższych modułów łączności bezprzewodowej.

Wydajność oraz gry

Snapdragon 8 Elite Gen 5 w połączeniu z 16 GB RAM-u oraz układem Adreno 840 tworzy zestaw, który bez problemu radzi sobie z wymagającymi zadaniami. W codziennym użytkowaniu nie ma praktycznie sytuacji, w której użytkownik powinien narzekać na brak mocy. Aplikacje uruchamiają się szybko, przełączanie między nimi jest płynne, a wielozadaniowość jest jednym z najmocniejszych elementów urządzenia.

Dobrze wypada również granie. Mocny procesor i GPU pozwalają uruchamiać wymagające produkcje mobilne przy wysokich ustawieniach graficznych. Duży ekran daje dodatkowo sporą przewagę podczas gier strategicznych, RPG czy produkcji wykorzystujących dużą liczbę elementów interfejsu. Trzeba jednak pamiętać, że granie na rozłożonym Foldzie oznacza korzystanie z dużej, niemal kwadratowej powierzchni. W części gier może to być zaleta, ale w innych proporcje ekranu nie będą idealnie wykorzystywane. Pod względem wydajności nie mam uwag, całość działa naprawdę bardzo dobrze. Poniżej znajdziecie wyniki poszczególnych benchmarków nowego Folda.

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Podsumowanie

Samsung Galaxy Fold 8 pokazuje, że składane smartfony coraz mniej przypominają eksperymentalne konstrukcje, a coraz bardziej dojrzałe urządzenia dla konkretnych grup użytkowników. Największą zaletą jest oczywiście możliwość połączenia dwóch światów. Po zamknięciu Fold 8 jest stosunkowo kompaktowym smartfonem, a po rozłożeniu zamienia się w urządzenie oferujące 7,6-calowy ekran. Do tego dochodzi bardzo mocny Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB RAM-u, 1 TB pamięci wewnętrznej, rozbudowany zestaw aparatów, 5G, Dual SIM, ładowanie bezprzewodowe oraz Android 16.

Na pochwałę zasługuje także masa wynosząca 201 gramów. Przy konstrukcji tego typu jest to istotny argument, ponieważ składane urządzenia bardzo łatwo mogą stać się zwyczajnie niewygodne. Nie wszystko jest jednak idealne. Bateria o pojemności 4800 mAh musi zasilać dwa ekrany, a ładowanie 45 W nie należy obecnie do najbardziej imponujących rozwiązań na rynku. Zewnętrzny ekran również wymaga przyzwyczajenia, podobnie jak nietypowe proporcje dużego panelu.

Mimo tych kompromisów Galaxy Fold 8 jest urządzeniem, które ma wyraźnie określony sens. Nie jest to smartfon dla każdego i nie próbuje nim być. Jego największą wartością jest wszechstronność. Jeżeli ktoś dużo pracuje na telefonie, korzysta z wielozadaniowości, ogląda multimedia, gra i jednocześnie chce mieć możliwość korzystania z dużego ekranu bez noszenia tabletu, Fold 8 pokazuje, dlaczego segment składanych smartfonów nadal ma przyszłość. To przede wszystkim bardzo wydajny smartfon, który po rozłożeniu potrafi stać się czymś znacznie więcej niż tylko telefonem.