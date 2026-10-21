The Blood of Dawnwalker otrzyma dużą aktualizację 1.1. Ponad 1100 poprawek, łatwiejszy poziom trudności i nowe funkcje

Studio Rebel Wolves ujawniło szczegóły aktualizacji 1.1 do gry The Blood of Dawnwalker. Nadchodząca łatka ma przynieść ponad 1100 usprawnień i poprawek, a także kilka wyczekiwanych nowości. Gracze otrzymają możliwość resetowania umiejętności, dodatkowy poziom trudności, rozbudowane opcje napisów oraz funkcję głaskania zwierząt. Premiera aktualizacji została zaplanowana na przyszły tydzień.

The Blood of Dawnwalker z dużą aktualizacją 1.1

The Blood of Dawnwalker to fabularna gra RPG akcji rozwijana przez polskie studio Rebel Wolves. Produkcja przenosi graczy do mrocznego świata fantasy, w którym istotną rolę odgrywają wampiry, a podejmowane decyzje i ograniczenia czasowe wpływają na przebieg przygody. Twórcy zapowiedzieli już wcześniej, że przygotowują dużą aktualizację, która poprawi wybrane elementy rozgrywki. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów na temat zawartości łatki oznaczonej numerem 1.1.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez deweloperów, aktualizacja nie ograniczy się do drobnych korekt i usuwania błędów. Na liście zmian znalazły się zarówno nowe mechaniki, jak i usprawnienia dotyczące walki, poruszania się po świecie oraz pracy kamery. Łącznie twórcy zapowiadają ponad 1100 dodatkowych usprawnień i poprawek.

To istotna wiadomość dla osób, które oczekiwały na rozwinięcie systemów rozgrywki i wyeliminowanie niedogodności zauważonych podczas pierwszych tygodni zabawy. Aktualizacja ma jednocześnie zaoferować nowe możliwości graczom preferującym spokojniejsze poznawanie fabuły.

Resetowanie umiejętności wreszcie stanie się możliwe

Jedną z najważniejszych nowości będzie przedmiot o nazwie Draught of Mind Rebirth. Pozwoli on zresetować rozwinięte umiejętności i ponownie rozdysponować możliwości bohatera. Gracze będą mogli zrezygnować z dotychczasowego zestawu zdolności i przeznaczyć zdobyte zasoby na rozwijanie innego stylu walki.

Ma to szczególne znaczenie w produkcji, w której wybór umiejętności wpływa na sposób radzenia sobie z przeciwnikami. System rozwoju postaci obejmuje między innymi Swordmastery, Witchcraft oraz Vampirism. Dzięki nowemu przedmiotowi będzie można zmienić dotychczasową specjalizację bez konieczności pozostawania przy wcześniejszych decyzjach.

Brak możliwości swobodnego resetowania umiejętności był jednym z ograniczeń, które mogły utrudniać eksperymentowanie z dostępnymi zdolnościami. W grze, w której liczą się również upływający czas i podejmowane decyzje, nietrafiony wybór podczas rozwijania postaci może mieć większe konsekwencje niż w wielu innych produkcjach RPG.

Dodanie takiej funkcji powinno zachęcić do testowania alternatywnych konfiguracji bohatera. Gracze będą mogli lepiej dopasować umiejętności do własnych preferencji lub zmienić podejście do walki, jeśli dotychczasowy zestaw zdolności okaże się niewystarczający.

Nowy poziom trudności dla osób skupionych na fabule

Rebel Wolves przygotowało również zmiany w ustawieniach poziomu trudności. Dotychczasowy tryb Story zostanie przemianowany na Forgiving. Jednocześnie do gry trafi nowy wariant Story, który będzie jeszcze bardziej przystępny i zaoferuje dodatkowe wsparcie podczas walki.

To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób, które chcą poznać historię, eksplorować świat i podejmować decyzje fabularne, ale niekoniecznie oczekują wymagających starć z przeciwnikami. Dodatkowe ułatwienia mają ograniczyć znaczenie wyzwania bojowego, nie odbierając graczom możliwości uczestniczenia w przygodzie.

Zmiana może mieć znaczenie dla odbiorców, którzy dotychczas rezygnowali z zabawy ze względu na poziom trudności walki. W rozbudowanej grze RPG nie każdy element musi stanowić jednakowe wyzwanie, a dodatkowy wariant ustawień pozwoli lepiej dopasować rozgrywkę do oczekiwań odbiorców.

Warto przy tym pamiętać, że tryb Forgiving nie zniknie z gry. Zmieni się jedynie jego nazwa, natomiast nowy Story będzie dodatkową, łatwiejszą opcją.

Głaskanie zwierząt i poprawki w walce

Wśród zapowiedzianych nowości znalazła się również funkcja głaskania zwierząt. Choć może wydawać się niewielkim dodatkiem na tle rozbudowanych mechanik RPG, twórcy podeszli do niej w charakterystyczny sposób. System ma wykorzystywać kierunkowe sterowanie znane z walki, tworząc mechanikę określaną przez deweloperów jako directional animal petting.

Szczegóły działania tej funkcji nie zostały szeroko opisane, ale sama zapowiedź pokazuje, że studio chce wzbogacić świat gry również o mniej poważne interakcje. W mrocznej produkcji fantasy takie elementy mogą stanowić odskocznię od walki i trudnych decyzji.

Większe znaczenie dla codziennej rozgrywki mogą mieć jednak zmiany w systemie walki. Aktualizacja 1.1 poprawi namierzanie przeciwników, blokowanie celu oraz możliwość przerwania starcia i oddalenia się od wrogów. Są to elementy, które bezpośrednio wpływają na płynność potyczek i kontrolę nad bohaterem.

Twórcy zapowiedzieli także usprawnienia kamery. Zmienione zostaną wybrane animacje i ruchy kamery podczas walki, co powinno pomóc w czytelniejszym obserwowaniu sytuacji na polu bitwy. W grach akcji kamera ma duże znaczenie dla oceny odległości, śledzenia przeciwników i właściwego reagowania na ich ataki.

Zmiany obejmą również poruszanie się po świecie. Lepsza responsywność ma dotyczyć namierzania oraz przyczepiania się do powierzchni podczas korzystania z umiejętności Shadowstep i Planeshift. Usprawnienia powinny przełożyć się na większą przewidywalność tych mechanik i ograniczyć sytuacje, w których wykonywanie zamierzonego ruchu okazuje się problematyczne.

Więcej opcji napisów i zmiany w FrameGen

Aktualizacja 1.1 przyniesie także dodatkowe możliwości dostosowania napisów. Gracze będą mogli zwiększyć ich rozmiar oraz włączyć napisy dla wszystkich linii dialogowych. To ważna zmiana z punktu widzenia dostępności, szczególnie w produkcji, w której rozmowy i fabuła odgrywają istotną rolę.

Rozszerzone ustawienia powinny ułatwić śledzenie dialogów osobom preferującym większy tekst, a także tym, którzy chcą mieć pewność, że nie przegapią żadnej wypowiedzi bohaterów. W rozbudowanym RPG nawet pozornie drobne opcje interfejsu mogą znacząco wpłynąć na komfort zabawy.

Deweloperzy zapowiedzieli ponadto aktualizację technologii FrameGen oraz wprowadzenie dedykowanych ustawień. Zmiany mają rozszerzyć możliwości konfiguracji tej funkcji. Na tym etapie nie ujawniono jednak szczegółowych parametrów ani nie przedstawiono konkretnych wartości dotyczących wzrostu wydajności.

W przypadku tej części aktualizacji ostateczny efekt będzie zależał od szczegółów technicznych i konfiguracji sprzętowej. Sama zapowiedź nowych ustawień wskazuje jednak, że Rebel Wolves zamierza rozwijać również techniczne aspekty gry, a nie tylko jej mechaniki i zawartość.

Japońska wersja gry bez cenzury krwi i przemocy

Na liście zmian znalazła się również poprawka dotycząca japońskiej wersji The Blood of Dawnwalker na platformie Steam. Po aktualizacji krew i brutalne sceny nie będą już cenzurowane w dotychczasowy sposób.

Ponad 1100 poprawek. Kiedy premiera aktualizacji?

Największą skalę aktualizacji podkreśla deklarowana przez twórców liczba ponad 1100 dodatkowych usprawnień i poprawek. Nie oznacza to jednak, że wszystkie będą dużymi zmianami widocznymi od razu podczas rozgrywki. Pakiet obejmuje zarówno najważniejsze nowości, jak i mniejsze korekty, których zadaniem jest poprawienie ogólnego komfortu zabawy.

Aktualizacja 1.1 do The Blood of Dawnwalker ma zadebiutować w przyszłym tygodniu. Studio Rebel Wolves nie podało jeszcze dokładnego dnia udostępnienia łatki.

Na pełne informacje o wszystkich zmianach trzeba więc poczekać do publikacji szczegółowej listy poprawek. Już teraz wiadomo jednak, że aktualizacja obejmie kilka istotnych obszarów: rozwój postaci, poziomy trudności, walkę, poruszanie się, kamerę, dostępność oraz ustawienia techniczne.

Jeżeli zapowiedziane usprawnienia sprawdzą się w praktyce, łatka 1.1 może być ważnym krokiem w dalszym rozwijaniu gry. Szczególnie istotne wydają się możliwość resetowania umiejętności oraz poprawki systemu walki, ponieważ bezpośrednio wpływają na swobodę eksperymentowania i codzienną rozgrywkę. Na ocenę ich skuteczności trzeba będzie jednak poczekać do premiery aktualizacji.