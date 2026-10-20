Mova Z70 Ultra Roller – robot sprzątający, który chce zrobić wszystko za użytkownika

Rynek automatycznych robotów sprzątających rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jeszcze kilka lat temu podstawowym zadaniem takiego urządzenia było przejechanie po podłodze, zebranie kurzu i powrót do stacji dokującej. Dzisiaj producenci próbują maksymalnie ograniczyć udział użytkownika w całym procesie. Robot ma nie tylko odkurzać i mopować, ale również samodzielnie dbać o szczotki, mopy, wodę czy opróżnianie pojemnika na zabrudzenia.

Dobrym przykładem takiego podejścia jest Mova Z70 Ultra Roller. To zaawansowany robot sprzątający, którego konstrukcja została podporządkowana możliwie dużej automatyzacji. Producent zastosował tutaj m.in. bardzo wysoką siłę ssania wynoszącą 36 000 Pa, wysuwaną szczotkę boczną oraz wysuwany mop rolkowy.

Na uwagę zasługuje również możliwość pokonywania przeszkód o wysokości do 90 mm. To parametr, który może mieć znaczenie szczególnie w mieszkaniach, w których występują różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 6400 mAh oraz rozbudowana stacja dokująca. Czy tak duża liczba funkcji rzeczywiście przekłada się na wygodę codziennego sprzątania? Sprawdziłem, co Mova Z70 Ultra Roller ma do zaoferowania. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Mova Z70 Ultra Roller jest urządzeniem, które zdecydowanie nie należy do najmniejszych robotów sprzątających. Wynika to przede wszystkim z zastosowania rozbudowanej stacji dokującej, która pełni znacznie więcej funkcji niż zwykła ładowarka. Pudełko jak przystało na odkurzacz automatyczny jest pokaźnych rozmiarów, ale skrzętnie zbiera wszystkie elementy zestawu, a tych jest całkiem sporo.

Sam robot ma wymiary 350 x 350 mm. Jego wysokość wynosi 96 mm przy schowanym czujniku DToF, natomiast po jego wysunięciu wzrasta do 119,6 mm. Stacja dokująca ma natomiast 420 x 432 x 500 mm. Warto więc przed zakupem dokładnie sprawdzić, czy w mieszkaniu znajdzie się odpowiednia przestrzeń na jej ustawienie.

Najważniejsze parametry urządzenia prezentują się następująco:

Parametr Mova Z70 Ultra Roller Wymiary robota 350 x 350 x 96 mm Wysokość z wysuniętym DToF 119,6 mm Wymiary stacji 420 x 432 x 500 mm Maks. siła ssania 36 000 Pa Pokonywanie przeszkód do 90 mm Wysuwana szczotka boczna Tak Unoszenie szczotki bocznej 10 mm Wysuwany mop rolkowy Tak Unoszenie mopa rolkowego 13 mm Akumulator 6400 mAh Worek na kurz 4 l Zbiornik czystej wody 5,5 l Zbiornik brudnej wody 4,5 l

Już sama specyfikacja pokazuje, że mamy do czynienia z konstrukcją nastawioną przede wszystkim na automatyzację oraz skuteczne sprzątanie dużych powierzchni.

Jakość wykonania oraz design

Mova Z70 Ultra Roller prezentuje się jak sprzęt z wyższej półki. Okrągła obudowa robota została zaprojektowana w sposób charakterystyczny dla współczesnych urządzeń tej klasy. Na górze znajduje się moduł czujnika DToF, którego położenie może się zmieniać zależnie od aktualnego trybu pracy.

Na uwagę zasługuje sama konstrukcja systemu sprzątającego. Producent nie ograniczył się do klasycznej szczotki bocznej oraz statycznego modułu mopującego. Zastosowano tutaj rozwiązania, które pozwalają elementom robota pracować bardziej elastycznie i docierać do miejsc, które w przypadku klasycznych konstrukcji bywają problematyczne.

Ciekawym elementem jest wysuwana szczotka boczna. Dzięki niej robot może efektywniej zbierać zabrudzenia znajdujące się przy krawędziach. Jej możliwość podnoszenia o 10 mm pozwala natomiast lepiej dostosować jej położenie do aktualnych warunków pracy.

Podobnie wygląda kwestia mopa rolkowego. Jest on wysuwany, a jego maksymalne unoszenie wynosi 13 mm. To rozwiązanie ma znaczenie przede wszystkim podczas sprzątania różnych rodzajów powierzchni oraz w sytuacjach, w których mopowanie nie powinno odbywać się w danym miejscu.

Największe wrażenie robi jednak stacja dokująca. Jej wymiary są spore, ale jest to cena za rozbudowane możliwości automatyzacji. Znajdziemy tutaj duży, 4-litrowy worek na kurz oraz zbiorniki na wodę o pojemności 5,5 l dla czystej i 4,5 l dla brudnej wody.

Całość sprawia wrażenie konstrukcji przemyślanej pod kątem długiego użytkowania bez konieczności ciągłego ingerowania w pracę robota. Pod względem designu powiem szczerze, że Mova się postarała, mamy niby prostą bryłę, ale z ciekawymi przetłoczeniami i podświetleniem. Całość wygląda ciekawie i może nie jest ozdobą salonu czy sypialni, to mimo wszystko zwraca na siebie uwagę i mówię tutaj w pozytywnych kontekście.

Bateria

Za zasilanie Mova Z70 Ultra Roller odpowiada akumulator o pojemności 6400 mAh. Jest to pojemność charakterystyczna dla najbardziej rozbudowanych robotów sprzątających i dobrze pasuje do urządzenia oferującego tak dużą liczbę funkcji.

W praktyce czas pracy robota będzie oczywiście zależał od wybranego trybu sprzątania, poziomu mocy ssania, wykorzystania mopowania oraz charakterystyki sprzątanej powierzchni. Przy większym obciążeniu zapotrzebowanie na energię jest wyższe, natomiast podczas spokojniejszego sprzątania urządzenie może pracować znacznie efektywniej.

Dużą zaletą jest możliwość automatycznego powrotu do stacji dokującej. Robot nie wymaga więc od użytkownika pilnowania poziomu naładowania. W przypadku dużych mieszkań czy domów ma to szczególne znaczenie, ponieważ urządzenie może podzielić sprzątanie na kolejne etapy.

Sama pojemność 6400 mAh należy ocenić pozytywnie. Jest to jeden z elementów, które pozwalają traktować Z70 Ultra Roller jako sprzęt przeznaczony nie tylko do okazjonalnego odkurzania, ale również regularnego utrzymywania większych powierzchni w czystości. W przypadku mojego 64 metrowego mieszkania na jednym ładowaniu urządzenie najpierw intensywnie odkurzało (na maksymalnych ustawieniach) i później mopowało całe mieszkanie. Myślę, że przy standardowych ustawieniach bez przeszkód będzie można za jednym zamachem sprzątnąć mieszkanie/dom o powierzchni co najmniej 150 metrów kwadratowych.

Jakość sprzątania

To właśnie jakość sprzątania jest najważniejszym elementem całej konstrukcji. Mova wyposażyła Z70 Ultra Roller w układ zapewniający maksymalną siłę ssania na poziomie 36 000 Pa. To bardzo wysoka wartość, która pozwala skutecznie zbierać kurz, okruchy i inne drobne zabrudzenia z powierzchni podłogi.

W codziennym użytkowaniu szczególnie dobrze sprawdza się automatyzacja poszczególnych elementów odpowiedzialnych za sprzątanie. Wysuwana szczotka boczna pozwala ograniczyć problem pozostawiania zabrudzeń przy krawędziach. W przypadku klasycznych robotów właśnie ten obszar często wymaga późniejszego poprawienia tradycyjnym odkurzaczem.

Ciekawym rozwiązaniem jest również wysuwany mop rolkowy. W przeciwieństwie do prostych konstrukcji mopujących robot nie ogranicza się tutaj wyłącznie do przesuwania wilgotnej powierzchni po podłodze. Rolka pozwala na bardziej aktywne podejście do usuwania zabrudzeń.

Dobrze wypada również możliwość unoszenia elementów sprzątających. Szczotka boczna może zostać podniesiona o 10 mm, natomiast mop rolkowy o 13 mm. Takie rozwiązania zwiększają elastyczność robota i pozwalają mu odpowiednio reagować na różne warunki.

Na osobną uwagę zasługuje deklarowana możliwość pokonywania przeszkód o wysokości do 90 mm. To jeden z najbardziej interesujących parametrów Z70 Ultra Roller. W typowym mieszkaniu zdecydowanie częściej spotkamy niewielkie progi niż przeszkody sięgające kilku centymetrów, ale tak duży zakres możliwości może okazać się przydatny w bardziej wymagających przestrzeniach.

W efekcie Mova Z70 Ultra Roller jest urządzeniem, które nie tylko odkurza podłogę, ale stara się możliwie dokładnie obsłużyć cały proces sprzątania. Szczególnie dobrze widać to podczas regularnego korzystania z robota. Im częściej urządzenie pracuje, tym mniej użytkownik musi później samodzielnie poprawiać jego pracę.

Oprogramowanie

W przypadku tak zaawansowanego robota odpowiednie oprogramowanie jest równie ważne jak jego możliwości sprzętowe. Samo zastosowanie mocnego silnika czy rozbudowanego systemu mopowania nie wystarczyłoby, gdyby urządzenie nie potrafiło prawidłowo zaplanować sprzątania.

Z poziomu aplikacji użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania pracą robota oraz dostosowania sposobu sprzątania do własnych potrzeb. To właśnie tutaj w największym stopniu widać różnicę pomiędzy prostymi robotami a konstrukcjami z wyższej półki.

Po pierwszym uruchomieniu warto poświęcić chwilę na skonfigurowanie mapy mieszkania oraz ustawienie harmonogramów. Dzięki temu późniejsze sprzątanie może odbywać się praktycznie automatycznie.

Istotną zaletą jest możliwość pozostawienia robotowi dużej części decyzji dotyczących codziennego sprzątania. Zamiast każdorazowo uruchamiać urządzenie i wybierać konkretne ustawienia, można przygotować harmonogram dopasowany do własnego trybu dnia.

Oprogramowanie jest więc ważnym elementem całego ekosystemu. Mova Z70 Ultra Roller nie jest urządzeniem, które ma jedynie wykonywać polecenie „odkurz”. Jego możliwości mają przede wszystkim sprawić, aby użytkownik jak najrzadziej musiał zajmować się samym procesem sprzątania.

Łączność

Robot komunikuje się ze smartfonem za pośrednictwem aplikacji, dzięki czemu jego obsługa nie musi ograniczać się do fizycznych przycisków znajdujących się na urządzeniu.

Z poziomu telefonu można kontrolować pracę robota, zmieniać ustawienia oraz zarządzać harmonogramem sprzątania. To szczególnie wygodne wtedy, gdy chcemy uruchomić urządzenie podczas naszej nieobecności.

Łączność ze smartfonem jest dzisiaj właściwie obowiązkowym elementem robotów z wyższej półki. W przypadku Mova Z70 Ultra Roller ma ona jednak większe znaczenie ze względu na dużą liczbę funkcji oraz możliwości urządzenia. Sterowanie z poziomu aplikacji pozwala wykorzystać potencjał robota bez konieczności każdorazowego ingerowania w jego pracę.

Podsumowanie

Mova Z70 Ultra Roller to przykład robota sprzątającego, który pokazuje, w jakim kierunku zmierza ten segment rynku. Nie chodzi już wyłącznie o stworzenie urządzenia, które samodzielnie przejedzie po podłodze. Najważniejsza staje się kompleksowa automatyzacja sprzątania.

Na największą uwagę zasługuje bardzo wysoka siła ssania wynosząca 36 000 Pa, wysuwana szczotka boczna, wysuwany mop rolkowy oraz możliwość pokonywania przeszkód o wysokości do 90 mm. Do tego dochodzi pojemny akumulator 6400 mAh i rozbudowana stacja dokująca z 4-litrowym workiem na kurz oraz dużymi zbiornikami na wodę.

Mocną stroną urządzenia jest również jego konstrukcja. Mova nie próbuje osiągnąć maksymalnej automatyzacji poprzez jeden efektowny dodatek. Poszczególne elementy, takie jak wysuwana szczotka, mop rolkowy czy rozbudowana stacja, mają przede wszystkim ograniczyć konieczność ręcznego zajmowania się sprzątaniem. Trzeba natomiast pamiętać, że tak rozbudowana konstrukcja ma swoją cenę. Robot i stacja zajmują sporo miejsca, dlatego przed zakupem warto dokładnie sprawdzić dostępną przestrzeń. Jest to jednak kompromis, który w przypadku użytkowników oczekujących maksymalnej automatyzacji może być w pełni uzasadniony.