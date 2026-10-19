PS5 uruchamia gry z płyt PlayStation 2. Nowy jailbreak otwiera drzwi do klasyki

PlayStation 5 zyskało kolejną funkcję, której Sony oficjalnie nie przewidziało. Dzięki rozwojowi nieoficjalnego oprogramowania PS5SX2 użytkownicy odblokowanych konsol mogą uruchamiać gry z fizycznych płyt DVD przeznaczonych na PlayStation 2. To kolejny krok w rozwoju emulacji na sprzęcie japońskiego producenta, który może zainteresować przede wszystkim miłośników klasycznych gier. Projekt ma jednak istotne ograniczenia, a jego działanie wymaga odpowiedniej wersji oprogramowania systemowego konsoli.

PS5SX2 pozwala uruchamiać gry z oryginalnych płyt PS2

Twórca projektu PS5SX2, występujący w sieci pod pseudonimem sword_pdf, zaprezentował możliwość uruchamiania gier z płyt PlayStation 2 bezpośrednio na PlayStation 5. Dzień później opublikowano informacje o aktualizacji 2.02, rozwijającej możliwości nieoficjalnego emulatora.

Sama emulacja PlayStation 2 na PS5 nie jest nowością. Wcześniejsze wersje projektu umożliwiały już uruchamianie klasycznych produkcji na współczesnej konsoli Sony. Przełom polega na obsłudze fizycznych nośników. Zamiast ograniczać się do przygotowanych wcześniej obrazów gier, użytkownik może włożyć płytę DVD z grą na PS2 do napędu konsoli.

Nie oznacza to jednak, że PlayStation 5 otrzymało oficjalną wsteczną kompatybilność z biblioteką poprzedniej generacji. Funkcja działa dzięki nieoficjalnemu oprogramowaniu uruchamianemu na odblokowanej konsoli. PS5SX2 wykorzystuje rozwiązania znane ze środowiska emulacji, pozwalając odtwarzać gry przygotowane pierwotnie z myślą o innej architekturze sprzętowej.

Dla osób posiadających kolekcję oryginalnych gier na PlayStation 2 może to być interesująca alternatywa dla utrzymywania starszej konsoli w sprawności. Warto jednak pamiętać, że samo posiadanie PS5 nie wystarczy. Konieczne jest spełnienie wymagań dotyczących wersji systemu oraz skorzystanie z nieoficjalnych narzędzi.

Aktualizacja 2.02 wprowadza kolejne usprawnienia

Obsługa fizycznych płyt to najgłośniejsza nowość, ale nie jedyna zmiana wprowadzona w PS5SX2. Wersja 2.02 przynosi również poprawki i funkcje mające zwiększyć wygodę korzystania z emulatora.

Wśród wymienionych nowości znalazły się filtry obrazu CRT, VHS oraz scanlines. Pozwalają one nadać grafice wygląd kojarzony ze starszymi telewizorami i analogowymi nośnikami wideo. To ukłon w stronę graczy, którzy chcą odtworzyć nie tylko same gry, ale również charakterystyczną oprawę wizualną z czasów PlayStation 2.

Twórcy poprawili także szybkość uruchamiania programu i stabilność jego działania. Wprowadzono ponadto poprawkę dotyczącą kontrolerów wykorzystywanych w grach z serii Guitar Hero. Emulator ma również obsługiwać bibliotekę obejmującą ponad 2000 gier, a wśród przygotowanych ustawień znalazł się profil dla God of War II.

Istotnym dodatkiem jest możliwość śledzenia postępu kopiowania danych z płyty. Podczas odczytu gra pojawia się w bibliotece wraz z animacją obracającego się nośnika, paskiem postępu i informacją o procencie ukończenia procesu. Tytułu nie można uruchomić przed zakończeniem kopiowania. Jeżeli dane zostały już wcześniej zapisane, ponowne włożenie płyty może pozwolić na bezpośrednie uruchomienie istniejącej kopii.

Takie rozwiązanie pokazuje, że obsługa fizycznych nośników nie ogranicza się do samego rozpoznania płyty przez napęd. Emulator musi również odpowiednio przygotować dane, aby następnie móc uruchomić grę w swoim środowisku.

Nie wszystkie gry z PlayStation 2 będą działać

Nowa funkcja ma ważne ograniczenie związane z rodzajem nośnika. Napęd PlayStation 5 obsługuje płyty DVD i Blu-ray, ale nie odczytuje standardowych płyt CD. W rezultacie gry na PS2 wydane na charakterystycznych niebieskich płytach CD nie są kompatybilne z nowym rozwiązaniem. Obsługiwane są natomiast tytuły zapisane na płytach DVD.

Oznacza to, że choć projekt otwiera dostęp do znacznej części biblioteki PlayStation 2, nie pozwala jeszcze uruchomić każdej gry z tej platformy przy użyciu oryginalnego nośnika. W przypadku niektórych produkcji użytkownicy muszą więc liczyć się z koniecznością korzystania z innych obsługiwanych sposobów przygotowania danych.

Kolejny krok to emulacja gier z PS3?

Rozwój PS5SX2 może być dopiero początkiem kolejnych zmian w świecie emulacji na konsoli Sony. Twórca projektu zasugerował w mediach społecznościowych, że w przyszłości planowane jest również wsparcie dla płyt z grami na PlayStation 3. Na tym etapie nie przedstawiono jednak szczegółowego harmonogramu ani informacji pozwalających określić, kiedy taka funkcja mogłaby zostać udostępniona.

Ewentualne rozszerzenie kompatybilności o produkcje z PS3 byłoby znacznie bardziej wymagającym przedsięwzięciem. PlayStation 3 korzysta z architektury Cell, która znacząco różni się od rozwiązań zastosowanych w późniejszych konsolach. Emulacja gier z tej platformy stanowi więc osobne wyzwanie techniczne.

Na razie najważniejszym osiągnięciem pozostaje obsługa fizycznych płyt DVD z grami na PS2. Pokazuje ona, że społeczność rozwijająca nieoficjalne oprogramowanie potrafi rozszerzać możliwości PlayStation 5 w obszarach, których producent nie udostępnił w standardowym systemie.

Nie oznacza to jednak, że Sony przygotowuje oficjalny powrót do pełnej wstecznej kompatybilności z wcześniejszymi generacjami. PS5SX2 pozostaje projektem niezależnym, a jego możliwości zależą zarówno od pracy twórców, jak i ograniczeń sprzętowych oraz wersji oprogramowania konsoli.

Dla posiadaczy kolekcji klasycznych gier to niewątpliwie interesujący rozwój sytuacji. Jeżeli projekt będzie dalej rozwijany, PlayStation 5 może stać się jeszcze bardziej wszechstronnym urządzeniem do powrotu do starszych produkcji. Na razie trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach kompatybilności, wymaganym jailbreaku i braku oficjalnego wsparcia ze strony Sony.