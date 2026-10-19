Gry Bez Prądu wracają na papier. Wystartowała kampania nowego magazynu o planszówkach

Miłośnicy gier planszowych, bitewnych i fabularnych RPG będą mogli sięgnąć po nowy magazyn poświęcony swojemu hobby. Na platformie Gamefound ruszyła kampania czasopisma „Gry Bez Prądu”, za którym stoi Piotr Jasik, twórca kanału Game Troll TV. Projekt zakłada wydawanie trzech numerów w jednym roku. Wspierający mogą wybierać spośród kilku pakietów, obejmujących pojedyncze wydania, cały rocznik oraz edycję kolekcjonerską.

Gry Bez Prądu – czasopismo dla miłośników gier bez ekranu

Rynek gier planszowych rozwija się nie tylko dzięki nowym tytułom, ale również za sprawą społeczności skupionej wokół recenzji, materiałów wideo, podcastów i artykułów. Twórcy „Gier Bez Prądu” chcą uzupełnić ten krajobraz o tradycyjne, drukowane czasopismo. Zamiast kolejnego portalu internetowego czy publikacji dostępnej wyłącznie na ekranie czytelnicy otrzymają magazyn, do którego będzie można wracać również po zakończeniu lektury i przechowywać go na półce obok ulubionych gier.

Za przedsięwzięciem stoi Piotr Jasik, prowadzący kanał Game Troll TV, poświęcony grom planszowym. W przygotowanie magazynu zaangażowani są także twórcy związani z innymi projektami w branży. Swoje teksty przygotują Tomek Dobosz z Gambit TV oraz Konrad Pojmański z Zaku BoardGames. Tematyką gier fabularnych zajmie się Michał „Baniak” Bańka, natomiast za skład i oprawę graficzną odpowiada Marta Włóczyk.

Zapowiadany zakres tematyczny obejmuje nie tylko omówienia konkretnych tytułów. Istotną częścią projektu mają być również artykuły poświęcone gatunkom, światom przedstawionym, mechanikom oraz sposobom projektowania gier. Dzięki temu magazyn może zainteresować zarówno osoby dopiero rozpoczynające przygodę z planszówkami, jak i graczy, którzy od lat śledzą rozwój hobby.

Trzy numery rocznie i tematyczne wydania

Zgodnie z zapowiedziami „Gry Bez Prądu” mają ukazywać się regularnie trzy razy w roku – w lutym, czerwcu i październiku. Każde wydanie będzie koncentrować się na określonej tematyce, co pozwoli spojrzeć na wybrane gatunki szerzej niż tylko przez pryzmat pojedynczych recenzji.

Pierwszy numer ma zostać poświęcony fantasy. Czytelnicy znajdą w nim materiały dotyczące rozwoju tego gatunku w grach planszowych, tworzenia fantastycznych uniwersów oraz sposobów odwzorowywania magii i przygody za pomocą mechaniki rozgrywki. W planach są również zagadnienia związane z bohaterami, bestiariuszami i frakcjami.

Takie podejście pozwoli przyjrzeć się temu, w jaki sposób projektanci budują wiarygodne światy i przekładają znane motywy fantasy na zasady gry. Temat może zainteresować nie tylko osoby kolekcjonujące planszówki osadzone w fantastycznych realiach, ale również graczy RPG, dla których konstrukcja świata i jego wewnętrzna spójność są istotnymi elementami rozgrywki.

Drugie wydanie ma skupić się na postapokalipsie. Wśród zapowiadanych punktów odniesienia znalazły się „Fallout Shelter”, „Waste Knights” oraz „Neuroshima Hex”. Tytuły te mają posłużyć do szerszego omówienia postapokaliptycznych realiów i ich obecności w grach planszowych.

Trzeci numer prawdopodobnie zostanie poświęcony horrorowi. W centrum zainteresowania znajdą się mroczne światy, potwory i tajemnice obecne w planszówkach, grach fabularnych oraz szeroko rozumianej fantastyce. Na tym etapie jest to jednak zapowiedź planowanej tematyki, a nie pełna lista artykułów, które ostatecznie trafią do wydania.

Wsparcie kampanii i ceny magazynu

Kampanię uruchomiono na platformie Gamefound. Osoby zainteresowane projektem mogą wybrać jeden z czterech progów wsparcia, zależnie od tego, czy chcą otrzymać tylko pierwszy numer, kilka wydań, czy cały rocznik.

Organizatorzy przygotowali następujące pakiety:

Pierwszy numer – Fantasy: 35 zł.

35 zł. Pakiet dwóch numerów: 67 zł.

67 zł. Pełny rocznik 2027: 96 zł.

96 zł. Edycja kolekcjonerska 2027: 189 zł.

Podane kwoty nie obejmują kosztów wysyłki. Należy również uwzględnić VAT, dlatego ostateczna cena wsparcia może być wyższa od samej kwoty wskazanej przy wybranym pakiecie.

Kampania ma potrwać do 7 listopada 2026 roku. Warto przy tym pamiętać, że finansowanie społecznościowe różni się od zwykłego zakupu produktu dostępnego od ręki – wsparcie projektu wiąże się z oczekiwaniem na realizację.

Kampanię „Gry Bez Prądu” można znaleźć na platformie Gamefound: https://gamefound.com/en/projects/gametroll/gry-bez-pradu–czasopismo-o-planszowkach

Więcej stron i dodatki, jeśli projekt osiągnie dodatkowe cele

Twórcy nie ograniczają się do samego wydawania kolejnych numerów. Wśród planów znalazły się również autorskie dodatki do gier planszowych. Szczegóły tych materiałów będą zależeć od dalszego rozwoju projektu.

Przewidziano także możliwość rozszerzenia zawartości magazynu w przypadku przekroczenia podstawowego celu kampanii. Wśród zapowiadanych korzyści wymieniono większą liczbę stron, lepszy papier oraz dodatkowe materiały dla czytelników. Oznacza to, że zainteresowanie społeczności może przełożyć się nie tylko na realizację podstawowego założenia, ale również na ostateczny kształt publikacji.

Czy papierowy magazyn znajdzie swoje miejsce na rynku planszówek?

„Gry Bez Prądu” wpisują się w pomysł rozwijania prasy hobbystycznej w czasach, gdy większość informacji o nowych grach, zapowiedziach i recenzjach trafia do internetu. Drukowana forma może być atrakcyjna dla osób, które cenią dłuższe artykuły, uporządkowaną tematykę oraz możliwość zachowania interesujących materiałów na później.

Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie regularność wydawania kolejnych numerów i utrzymanie ich zróżnicowanej zawartości. Tematyczne wydania dają szansę na przygotowanie materiałów wykraczających poza standardowe recenzje, a udział twórców znanych z różnych części planszówkowej społeczności może pomóc dotrzeć do odbiorców o odmiennych zainteresowaniach.

Na razie projekt jest na etapie kampanii finansowania społecznościowego. To, jak ostatecznie będzie wyglądał magazyn i czy na stałe zagości na rynku, pokażą realizacja pierwszego numeru oraz zainteresowanie kolejnymi wydaniami. Dla fanów planszówek, bitewniaków i RPG jest to jednak propozycja skierowana do osób, które chcą czytać o swoim hobby również poza ekranem komputera czy telefonu.