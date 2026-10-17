OPPO Find X10 i Find X10 Pro Max zmierzają na światowy rynek. Znamy datę premiery

OPPO oficjalnie potwierdziło datę globalnej premiery swoich najnowszych flagowych smartfonów. Seria Find X10, która we wrześniu zadebiutowała w Chinach, wkrótce trafi również na rynki międzynarodowe. Na razie producent zapowiedział globalną dostępność dwóch modeli – Find X10 oraz Find X10 Pro Max. Ich premiera odbędzie się już 21 października w hiszpańskiej Majorce.

Informacja nie jest już jedynie przedmiotem przecieków. OPPO oficjalnie zapowiedziało wydarzenie, podczas którego przedstawi szczegóły dotyczące globalnej wersji swoich nowych flagowców. Producent ma ujawnić nie tylko ceny, ale również informacje dotyczące dostępności poszczególnych wariantów na konkretnych rynkach.

Globalna premiera już 21 października

Chińska premiera serii Find X10 odbyła się 22 września. Wówczas OPPO zaprezentowało trzy urządzenia: Find X10, Find X10 Pro Max oraz Find X10 E. Wszystko wskazuje jednak na to, że w przypadku światowej premiery producent ograniczy się do dwóch najmocniejszych modeli.

OPPO zapowiedziało wydarzenie na 21 października. Odbędzie się ono na Majorce w Hiszpanii. To właśnie wtedy poznamy ostateczne ceny smartfonów oraz informacje dotyczące ich dostępności poza Chinami.

Nie jest to szczególnie zaskakująca decyzja. Find X10 E pozycjonowany jest niżej od pozostałych modeli, a OPPO najwyraźniej chce wykorzystać globalnie przede wszystkim dwa urządzenia, które mają konkurować z najbardziej zaawansowanymi smartfonami innych producentów.

Co ciekawe, zainteresowani zakupem nowych smartfonów w Wielkiej Brytanii mogli już wcześniej natrafić na ofertę przedsprzedażową. Brytyjski sklep internetowy OPPO rozpoczął przyjmowanie zamówień na Find X10 i Find X10 Pro Max jeszcze we wrześniu, choć szczegółowe informacje dotyczące cen na wszystkich rynkach mają zostać przedstawione dopiero podczas październikowej prezentacji.

Find X10 Pro Max stawia na fotografię

Najbardziej interesującym urządzeniem w całej serii jest bez wątpienia OPPO Find X10 Pro Max. Smartfon wyróżnia się przede wszystkim rozbudowanym zestawem fotograficznym. Producent zastosował tutaj aż trzy aparaty o rozdzielczości 200 Mpx.

Główny aparat wykorzystuje sensor o rozmiarze 1/1,3 cala oraz obiektyw z przysłoną f/1.5. Do dyspozycji użytkownika pozostaje również ultraszerokokątny aparat 200 Mpx z polem widzenia 124 stopni oraz teleobiektyw peryskopowy 200 Mpx. Ten ostatni oferuje ogniskową odpowiadającą 70 mm i może wykonywać także zdjęcia makro z niewielkiej odległości. Główny oraz teleobiektyw otrzymały optyczną stabilizację obrazu.

OPPO szczególnie mocno podkreśla możliwości fotograficzne nowego flagowca. Firma rozwija rozwiązania związane z przetwarzaniem obrazu pod wspólnym szyldem LUMO True Image Engine. Jednym z nowych elementów jest także funkcja Open Gate Capture, wykorzystująca pełny obszar sensora do rejestrowania obrazu. Ma to dać użytkownikowi większą swobodę podczas późniejszego kadrowania materiału.

Producent kontynuuje również współpracę z firmą Hasselblad. W przypadku Find X10 seria ma stawiać na możliwie naturalne odwzorowanie kolorów, szczegółów i tonacji zdjęć.

MediaTek Dimensity 9600 Pro i ogromna bateria

Find X10 Pro Max jest również jednym z pierwszych smartfonów wykorzystujących układ MediaTek Dimensity 9600 Pro. To flagowy procesor wykonany w technologii 2 nm, który ma zapewnić nie tylko wysoką wydajność, ale również większą efektywność energetyczną.

Według wcześniejszych informacji dotyczących układu MediaTeka, Dimensity 9600 Pro ma oferować między innymi wyższą wydajność wielordzeniową i znacząco poprawioną efektywność energetyczną względem poprzedniej generacji. OPPO dodatkowo współpracowało z MediaTekiem nad rozwiązaniem Laminar Flow Engine, którego zadaniem jest poprawa responsywności systemu przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.

Smartfon otrzymał również bardzo pojemny akumulator o pojemności 8000 mAh. W chińskiej wersji urządzenie obsługuje ładowanie przewodowe z mocą 80 W oraz bezprzewodowe 50 W. OPPO deklaruje ponadto, że zastosowana bateria została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Po pięciu latach typowego użytkowania ma zachowywać ponad 80 proc. swojej początkowej pojemności.

Warto jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz. Oficjalny komunikat OPPO wskazuje, że pojemność baterii może różnić się w zależności od rynku. W wybranych krajach zarówno Find X10, jak i Find X10 Pro Max mogą otrzymać akumulator o pojemności 7150 mAh zamiast 8000 mAh.

Find X10 również nie będzie słabym flagowcem

Podstawowy OPPO Find X10 nie jest jedynie tańszą wersją większego modelu. Smartfon również otrzyma bardzo mocną specyfikację.

Urządzenie wyposażono w 6,59-calowy ekran oraz układ MediaTek Dimensity 9600M. Na jego pleckach znalazły się dwa aparaty o rozdzielczości 200 Mpx oraz dodatkowy aparat ultraszerokokątny 50 Mpx. W chińskiej wersji smartfon otrzymał również baterię o pojemności 8000 mAh.

W przypadku Find X10 OPPO również mocno akcentuje możliwości fotograficzne. Producent chce tym samym konkurować z flagowcami, które w ostatnich latach coraz częściej wykorzystują bardzo duże sensory oraz zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu.

Duże ekrany i ColorOS 17

Oba smartfony mają być również przedstawicielami nowej generacji urządzeń OPPO pod względem oprogramowania. Find X10 Pro Max działa z systemem ColorOS 17 opartym na Androidzie 17. Producent przygotował w nim między innymi nowy język wizualny Living Flow Design oraz rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Jednym z ciekawszych rozwiązań jest AI Mind Pilot z trybem Agent Mode. OPPO chce w ten sposób przenieść funkcje AI z poziomu prostych poleceń do bardziej zaawansowanych zadań wykonywanych na podstawie plików i zdjęć znajdujących się bezpośrednio w pamięci telefonu.

Find X10 Pro Max otrzymał 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1272 × 2772 pikseli. Panel może pracować z częstotliwością odświeżania sięgającą 144 Hz w wybranych zastosowaniach, natomiast systemowo obsługiwane jest 120 Hz. Maksymalna deklarowana jasność wynosi 2000 nitów.

Największą niewiadomą pozostaje cena

Choć chińskie ceny urządzeń są już znane, nie należy bezpośrednio przeliczać ich na ceny europejskie. Find X10 Pro Max w Chinach startuje od 6799 juanów za wersję z 12 GB RAM i 256 GB pamięci. Dostępne są również warianty 12/512 GB, 16/512 GB oraz 16 GB RAM i 1 TB pamięci.

W przypadku Europy sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Wcześniejsze przecieki sugerowały, że nowe flagowce OPPO mogą być wyraźnie droższe od swoich poprzedników. Na oficjalne ceny trzeba jednak poczekać do globalnej prezentacji.

To właśnie cena może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu Find X10 i Find X10 Pro Max na europejskim rynku. Specyfikacja obu urządzeń jest bardzo mocna, szczególnie w zakresie fotografii, wydajności oraz pojemności akumulatorów. OPPO będzie jednak musiało przekonać klientów, że warto zapłacić za nie więcej niż za dobrze zadomowionych konkurentów.

OPPO szykuje mocne wejście na światowe rynki

Globalna premiera Find X10 i Find X10 Pro Max odbędzie się 21 października na Majorce. Dopiero wtedy poznamy pełne informacje dotyczące cen i dostępności urządzeń w Europie oraz pozostałych regionach. Na papierze szczególnie interesująco wygląda Find X10 Pro Max. Trzy aparaty 200 Mpx, procesor Dimensity 9600 Pro, bateria 8000 mAh, szybkie ładowanie, rozbudowane funkcje AI i współpraca z Hasselblad sprawiają, że będzie to jeden z najbardziej zaawansowanych smartfonów OPPO w historii. Pozostaje więc pytanie, ile za tę technologię zapłacą europejscy użytkownicy. Odpowiedź poznamy już 21 października.