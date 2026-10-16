Garmin Enduro 4 oficjalnie. Więcej pamięci, szybsze mapy i nowe funkcje treningowe

Garmin zaprezentował nową generację swojego wytrzymałościowego smartwatcha przeznaczonego przede wszystkim dla sportowców, podróżników i osób uprawiających aktywności wymagające długiego czasu pracy na baterii. Garmin Enduro 4 zastępuje model Enduro 3 i zachowuje charakterystyczne podejście producenta do segmentu zegarków dla najbardziej wymagających użytkowników. Nowość otrzymała między innymi więcej pamięci RAM, dwukrotnie większą przestrzeń na dane oraz usprawniony system map. Jednocześnie producent nie zdecydował się na podniesienie ceny względem poprzednika.

Garmin Enduro 4 jest kolejnym przedstawicielem serii, która od początku koncentruje się przede wszystkim na czasie pracy, dokładnym monitorowaniu aktywności oraz funkcjach przydatnych podczas długich wypraw. W przeciwieństwie do wielu współczesnych smartwatchy Garmin nie zdecydował się tutaj na ekran AMOLED. Producent nadal stawia na energooszczędny panel MIP, który pozwala osiągnąć bardzo długi czas działania bez konieczności częstego ładowania.

Garmin Enduro 4 z większą pamięcią

Jedną z najważniejszych zmian w Enduro 4 są mocniejsze bebeszki zegarka. Otrzymał o 50 proc. więcej pamięci RAM, natomiast pamięć wewnętrzna została zwiększona z 32 do 64 GB. To istotna zmiana w przypadku urządzenia, które może być wykorzystywane podczas wielodniowych wypraw z dala od smartfona.

Dodatkowa przestrzeń może zostać wykorzystana między innymi na mapy, muzykę oraz inne dane przechowywane bezpośrednio w zegarku. Większa ilość pamięci ma również znaczenie w kontekście rozbudowanych funkcji nawigacyjnych.

Garmin zastosował ponadto nowy silnik mapowania. Według producenta pozwala on na około 30 proc. szybsze przesuwanie map. Enduro 4 otrzymał również nowy tryb Perspective View, który ma ułatwiać ocenę trasy poprzez prezentowanie większej ilości informacji zarówno bezpośrednio przed użytkownikiem, jak i w dalszej części pokonywanego odcinka.

W praktyce ma to być szczególnie przydatne podczas biegania po szlakach, jazdy na rowerze, trekkingu czy innych aktywności, w których możliwość szybkiego sprawdzenia przebiegu trasy bez wyciągania telefonu może mieć duże znaczenie.

Bateria nadal pozostaje najważniejszą cechą

Pod względem czasu pracy Garmin nie zdecydował się na rewolucję. Enduro 4 zachowuje możliwości poprzednika, oferując według deklaracji producenta nawet 90 dni działania w trybie smartwatcha przy odpowiednich warunkach wykorzystania ładowania solarnego. W trybie aktywności czas pracy może natomiast sięgać nawet 320 godzin.

Takie wartości oczywiście należy traktować jako maksymalne deklaracje producenta, zależne między innymi od sposobu korzystania z zegarka, aktywności GPS oraz warunków oświetleniowych. Nie zmienia to jednak faktu, że Enduro 4 należy do urządzeń, które zdecydowanie wyróżniają się pod względem czasu pracy na jednym ładowaniu.

Garmin dodał także dwa nowe tryby zarządzania energią. Max Accuracy przeznaczony jest dla użytkowników, którym zależy przede wszystkim na możliwie dokładnym śledzeniu aktywności, natomiast Max Battery pozwala maksymalnie wydłużyć czas działania zegarka. Ten drugi scenariusz może być szczególnie interesujący podczas ultramaratonów oraz wielodniowych wypraw.

Nowe funkcje dla biegaczy i sportowców

Enduro 4 nie jest jednak wyłącznie aktualizacją sprzętową. Garmin rozbudował również zestaw funkcji treningowych. Zegarek otrzymał między innymi cele treningowe uwzględniające nachylenie terenu oraz tempo skorygowane o różnice wysokości. Dzięki temu użytkownik może otrzymywać informacje lepiej dopasowane do rzeczywistego wysiłku podczas pokonywania podbiegów i zbiegów.

Producent rozbudował również funkcje związane ze śledzeniem wytrzymałości organizmu. Nowe strefy stamina oraz krzywe stamina mają pomagać w analizowaniu tego, jak zmienia się wydolność użytkownika w trakcie pojedynczej aktywności oraz w dłuższej perspektywie.

Rozszerzono także możliwości monitorowania niektórych aktywności. Przykładowo podczas wiosłowania na ergometrze użytkownik może otrzymać dodatkowe dane treningowe, w tym informacje związane z VO2 max. Garmin rozbudował również funkcje związane z ruckingiem, pozwalając między innymi na określenie masy przenoszonego plecaka i dopasowanie do niej celów aktywności.

Konstrukcja nadal podporządkowana wytrzymałości

Pod względem wzornictwa Enduro 4 nie przynosi dużej rewolucji. Zegarek zachował charakterystyczną konstrukcję z 51-milimetrową kopertą, tytanowym pierścieniem oraz wzmocnionym polimerowym korpusem. Zastosowano również szkło Power Sapphire, które ma zapewniać wysoką odporność na zarysowania.

Urządzenie jest wodoszczelne do 10 ATM i nadal wyposażone w zintegrowaną latarkę LED. Jest to element, który w przypadku zegarków przeznaczonych dla osób aktywnych może okazać się bardziej praktyczny, niż mogłoby się początkowo wydawać. Latarka może być wykorzystywana między innymi podczas nocnych treningów, biwakowania czy poruszania się po słabo oświetlonych miejscach.

Nowością jest natomiast pasek ComfortFit Fabric Band. Jest on wykonany z materiału, który ma zapewniać komfort podczas długiego noszenia i lepiej odprowadzać wilgoć. Pasek wykorzystuje również system QuickFit, dzięki czemu jego wymiana nie powinna sprawiać problemów.

Garmin nie podnosi ceny

Jedną z ciekawszych informacji dotyczących Enduro 4 jest cena. Pomimo zwiększenia ilości pamięci, dodatkowych funkcji oraz usprawnień dotyczących map producent nie zdecydował się na podwyżkę względem poprzedniej generacji.

Garmin Enduro 4 został wyceniony w Polsce na 3869 zł. Dla osób zainteresowanych urządzeniem przeznaczonym przede wszystkim do długodystansowych aktywności może to być interesująca propozycja. Garmin zwiększył możliwości zegarka, nie zmieniając przy tym jego podstawowej filozofii. Choć cena zegarka zdecydowanie do najniższych nie należy.

Garmin Approach S72 dla golfistów

Enduro 4 nie był jedynym nowym zegarkiem pokazanym przez Garmina. Producent zaprezentował również model Approach S72, będący nowym flagowym przedstawicielem serii przeznaczonej dla golfistów. Approach S72 będzie dostępny w dwóch rozmiarach – 43 i 47 mm. Zegarek otrzymał ekran AMOLED, szafirowe szkło oraz tytanowy pierścień. Producent zastosował również materiałowy pasek ComfortFit.

Najważniejszym obszarem zastosowania pozostaje oczywiście golf. Approach S72 oferuje między innymi informacje dotyczące prędkości ruchu dłoni, długości zamachu czy rotacji nadgarstka. Dane te mogą być później wykorzystane do dokładniejszej analizy sposobu gry.

Dodatkowe możliwości zapewnia Garmin Golf Membership. W przypadku obsługiwanych pól użytkownik może otrzymać między innymi bardziej szczegółowe dane dotyczące pola, analizy po zakończeniu rundy oraz zdjęcia lotnicze pomocne podczas planowania kolejnych uderzeń.

Ciekawą zmianą jest również obecność głośnika i mikrofonu. Approach S72 jest pierwszym golfowym zegarkiem Garmina w tej serii, który pozwala prowadzić rozmowy bezpośrednio z poziomu zegarka. Urządzenie obsługuje także wybrane polecenia głosowe. W przypadku większej, 47-milimetrowej wersji producent deklaruje do 20 godzin pracy podczas korzystania z GPS oraz do 15 dni w trybie smartwatcha bez GPS. Cena Approach S72 wynosi 3439 zł.

Enduro 4 nie próbuje być kolejnym Fenixem

Garmin Enduro 4 pokazuje, że producent nadal widzi miejsce dla smartwatcha skoncentrowanego przede wszystkim na czasie pracy i wytrzymałości. Zamiast zmieniać konstrukcję, Garmin skupił się na usprawnieniu tego, co w przypadku serii Enduro jest najważniejsze.

Więcej RAM-u, 64 GB pamięci, szybsze działanie map, nowy widok Perspective View oraz dodatkowe narzędzia treningowe sprawiają, że nowa generacja jest bardziej dopracowana od poprzednika. Jednocześnie zachowano ekran MIP, ładowanie solarne, bardzo długi czas pracy i wytrzymałą konstrukcję.

Dla użytkowników szukających smartwatcha do codziennego noszenia z efektownym ekranem AMOLED Enduro 4 może nie być najbardziej oczywistym wyborem. Dla biegaczy ultra, triathlonistów, rowerzystów, alpinistów czy osób spędzających wiele dni poza cywilizacją priorytety są jednak zupełnie inne. W tym przypadku możliwość działania przez wiele tygodni oraz dostęp do map i danych treningowych bez ciągłego martwienia się o ładowarkę może być znacznie ważniejsza niż ekran OLED.

Garmin Enduro 4 pozostaje więc wierny pierwotnej koncepcji serii, ale jednocześnie otrzymuje kilka zmian, które mogą mieć realne znaczenie podczas użytkowania. Szczególnie interesująco prezentuje się połączenie 64 GB pamięci z szybszym systemem mapowania oraz rozbudowanymi funkcjami treningowymi. Producent nie próbuje przy tym konkurować z innymi smartwatchami wyłącznie wyglądem czy funkcjami komunikacyjnymi. Zamiast tego konsekwentnie rozwija zegarek dla użytkowników, dla których najważniejsza jest możliwość działania przez długi czas i dostęp do możliwie dużej ilości danych podczas aktywności.