Rebirth II nadchodzi. Twórca Nowej Ziemi zabierze graczy do Grecji i Włoch

Fani gry Nowa Ziemia, znanej na rynku międzynarodowym jako Rebirth, mogą już szykować się na kolejną porcję układania kafelków, budowania osad i rywalizacji o wpływy. Reiner Knizia przygotowuje kontynuację swojej popularnej gry planszowej, która otrzyma tytuł Rebirth II. Produkcja będzie samodzielną grą, a jej kampania crowdfundingowa na Kickstarterze ma rozpocząć się 16 lutego 2027 roku. Tym razem gracze otrzymają dwie zupełnie nowe mapy – Grecję oraz Włochy.

Pierwsze Rebirth okazało się dużym sukcesem, a gra została wydana w Polsce przez Naszą Księgarnię jako Nowa Ziemia. Tytuł jest projektem jednego z najbardziej rozpoznawalnych autorów współczesnych gier planszowych, Reinera Knizii. Produkcja łączy stosunkowo proste zasady z koniecznością planowania kolejnych ruchów i umiejętnego wykorzystywania dostępnej przestrzeni.

Sukces pierwszej odsłony sprawił, że powstanie kolejnej części było właściwie kwestią czasu. Wydawca Mighty Boards wcześniej potwierdzał już prace nad Rebirth 2, a teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące projektu. Co ważne, Rebirth II nie będzie dodatkiem wymagającym posiadania podstawowej wersji. Twórcy zdecydowali się na samodzielną grę, dzięki czemu osoby, które nie miały wcześniej kontaktu z Nową Ziemią, również będą mogły rozpocząć przygodę od nowego tytułu.

Rebirth II pozostanie wierne podstawowym założeniom

Jednym z najważniejszych elementów pierwszego Rebirth jest mechanika układania kafelków. Gracze dobierają kolejne płytki, a następnie umieszczają je na wspólnej mapie, stopniowo rozwijając dostępne obszary. Rebirth II zachowa ten fundament, ale jednocześnie wprowadzi kilka nowych rozwiązań, które mają sprawić, że każda z nowych map będzie oferowała nieco inne doświadczenie.

Jedną z najważniejszych zmian będzie system Państw-Miast. Mapy zostaną podzielone na samorządne regiony, a rywalizacja nie będzie sprowadzała się wyłącznie do zajmowania kolejnych fragmentów terenu. Istotną rolę odegra również zdobywanie wpływów w poszczególnych Państwach-Miastach.

To właśnie ten element może sprawić, że Rebirth II będzie czymś więcej niż tylko kolejną mapą do znanej już mechaniki. Twórca wykorzystuje znane graczom zasady jako punkt wyjścia, jednocześnie dodając nowe możliwości podejmowania decyzji.

Grecja postawi na zmienną mapę

Pierwsza z nowych map zabierze graczy do Grecji. W tym przypadku twórcy zdecydowali się na rozwiązanie, które powinno spodobać się osobom lubiącym większą swobodę podczas rozgrywki.

Mapa nie będzie posiadała jednoznacznie wyznaczonych miejsc, w których należy umieszczać farmy odpowiedzialne za produkcję żywności i energii. Zamiast tego pojawi się system Płytek Eksploracji, dzięki któremu mapa będzie mogła zmieniać się w trakcie partii.

Oznacza to, że jej układ nie musi być identyczny podczas kolejnych rozgrywek. Gracze będą mieli możliwość modyfikowania dostępnego obszaru, a tym samym reagowania na aktualną sytuację na planszy.

Grecja wprowadzi również wspomniany system Państw-Miast. Uczestnicy będą rywalizowali o wpływy w poszczególnych regionach, a uzyskanie wyraźnej przewagi nad przeciwnikami może zapewnić dużą liczbę punktów zwycięstwa.

W praktyce oznacza to, że ważne będzie nie tylko rozwijanie własnego obszaru, ale również obserwowanie poczynań pozostałych graczy. Jeżeli ktoś zacznie szybko zdobywać wpływy w konkretnym Państwie-Mieście, pozostali będą musieli zdecydować, czy próbować go powstrzymać, czy może skoncentrować się na innych częściach mapy.

Włochy zaoferują inne możliwości

Druga mapa, czyli Włochy, ma działać nieco inaczej. Tutaj główną rolę odegrają unikalne zdolności poszczególnych Państw-Miast.

Kiedy gracze będą umieszczali swoje osady na terenie konkretnego Państwa-Miasta, otrzymają możliwość wybrania Arbitra w jego rządzie. Wybór ten pozwoli uzyskać zdolność charakterystyczną dla danego państwa.

To rozwiązanie może mieć spory wpływ na sposób planowania całej rozgrywki. Poszczególne regiony nie będą bowiem wyłącznie kolejnymi miejscami na mapie. Mogą oferować konkretne korzyści, które warto wykorzystać w odpowiednim momencie.

Włoska mapa otrzyma również mechanikę związaną z klasztorami. Podróżowanie pomiędzy rozsianymi po planszy klasztorami pozwoli zdobywać Błogosławieństwa. Będą one zapewniały jednorazowe efekty, które można wykorzystać w odpowiedniej chwili.

W efekcie obie mapy mają oferować odmienne podejście do rozgrywki. Grecja skoncentruje się na elastyczności i modyfikowaniu mapy, natomiast Włochy mocniej wykorzystają specjalne zdolności regionów oraz jednorazowe efekty.

Kickstarter w lutym 2027 roku

Za Rebirth II ponownie odpowiadać będzie Mighty Boards, czyli oryginalny wydawca Rebirth. Kampania na Kickstarterze została zaplanowana na 16 lutego 2027 roku. Na tym etapie nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących kampanii, w tym ceny gry, zawartości poszczególnych pakietów czy planowanej daty wysyłki.

Na razie potwierdzono również wyłącznie angielską wersję językową. Nie oznacza to jednak, że Rebirth II nie trafi w przyszłości do polskich graczy. Pierwsza część została bowiem wydana w Polsce jako Nowa Ziemia przez Naszą Księgarnię. Na odpowiedź dotyczącą polskiej edycji trzeba jednak jeszcze poczekać. W tym momencie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że Nasza Księgarnia planuje lokalizację kontynuacji.

Knizia rozwija sprawdzony pomysł

Rebirth II jest interesującym przykładem podejścia do tworzenia kontynuacji gry planszowej. Zamiast całkowicie zmieniać mechanikę, Reiner Knizia pozostawia podstawowy system układania kafelków, a następnie buduje wokół niego nowe rozwiązania.

To szczególnie istotne w przypadku gry, której siłą była prostota zasad połączona z możliwością podejmowania strategicznych decyzji. Pierwsze Rebirth jest stosunkowo przystępne.

Rebirth II ma więc szansę trafić zarówno do osób, które dobrze znają pierwszą część, jak i nowych graczy. Dwie mapy powinny zapewnić odmienny charakter rozgrywki, a system Państw-Miast może zwiększyć znaczenie bezpośredniej rywalizacji o konkretne obszary.

Na konkrety dotyczące zawartości pudełka, ceny oraz ewentualnych wersji językowych trzeba będzie jednak poczekać. Pierwszym ważnym terminem jest 16 lutego 2027 roku, kiedy Mighty Boards planuje rozpocząć kampanię Rebirth II na Kickstarterze.

Dla polskich fanów pozostaje natomiast najważniejsze pytanie: czy kontynuacja Nowej Ziemi również doczeka się oficjalnego wydania nad Wisłą. Jeśli tak się stanie, Rebirth II może być jedną z ciekawszych planszowych premier dla miłośników lekkich i średniozaawansowanych eurogier w 2027 roku.