vivo X300 Ultra – recenzja. Flagowiec, który chce być przede wszystkim aparatem

Rynek smartfonów z najwyższej półki od kilku lat coraz wyraźniej zmierza w kierunku urządzeń, które nie chcą być już tylko telefonami. Producenci prześcigają się przede wszystkim na polu fotografii mobilnej, jakości ekranów, wydajności oraz szybkości ładowania. vivo X300 Ultra jest bardzo dobrym przykładem tego trendu. To konstrukcja, w której niemal każdy element został podporządkowany idei stworzenia kompletnego smartfona klasy premium, ale szczególną uwagę zwracają zastosowane aparaty.

Na papierze vivo X300 Ultra prezentuje się imponująco. Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB pamięci RAM, aż 1 TB pamięci wewnętrznej, ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości 3168 x 1440 pikseli, bateria 6600 mAh oraz zestaw aparatów z dwoma matrycami o rozdzielczości 200 Mpx to zestaw, który jasno pokazuje ambicje producenta. Do tego dochodzą 100-watowe ładowanie przewodowe, 40-watowe ładowanie bezprzewodowe, odporność IP68/IP69 oraz rozbudowane możliwości fotograficzne.

Nie jest to jednak mały i lekki smartfon. X300 Ultra waży 232 gramy, a jego ekran ma przekątną 6,82 cala. W zamian otrzymujemy urządzenie, które pod względem wyposażenia próbuje zaoferować użytkownikowi praktycznie wszystko, czego można oczekiwać od współczesnego flagowca. Czy vivo X300 Ultra jest więc smartfonem kompletnym? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Zestaw sprzedażowy vivo X300 Ultra został przygotowany z myślą o użytkowniku, który nie chce od razu dokupować podstawowych akcesoriów. W pudełku znajdziemy kabel USB typu C oraz etui ochronne.

Najważniejsze parametry urządzenia prezentują się następująco:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Układ graficzny: Adreno 840

Adreno 840 RAM: 16 GB

16 GB Pamięć wewnętrzna: 1 TB

1 TB Ekran: AMOLED, 6,82 cala

AMOLED, 6,82 cala Rozdzielczość: 3168 x 1440 pikseli

3168 x 1440 pikseli Odświeżanie: 144 Hz

144 Hz Zagęszczenie: 510 ppi

510 ppi Aparat główny: 200 Mpix, f/1.85, OIS

200 Mpix, f/1.85, OIS Aparat ultraszerokokątny: 50 Mpx, f/2.0

50 Mpx, f/2.0 Teleobiektyw: 200 Mpx, f/2.67, 3,7x zoom optyczny, OIS

200 Mpx, f/2.67, 3,7x zoom optyczny, OIS Aparat przedni: 50 Mpx, f/2.45

50 Mpx, f/2.45 Wideo: maksymalnie 8K, slow motion UHD 4K do 120 kl./s

maksymalnie 8K, slow motion UHD 4K do 120 kl./s Bateria: 6600 mAh

6600 mAh Ładowanie przewodowe: do 100 W

do 100 W Ładowanie bezprzewodowe: do 40 W

do 40 W System: Android 16

Android 16 Łączność: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0

5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0 SIM: Dual SIM, nanoSIM/eSIM

Dual SIM, nanoSIM/eSIM Odporność: IP68/IP69

IP68/IP69 Wymiary: 162,98 x 76,81 x 8,19 mm

162,98 x 76,81 x 8,19 mm Waga: 232 g

Już sama specyfikacja pokazuje, że vivo nie próbowało stworzyć urządzenia kompromisowego. X300 Ultra ma być pełnoprawnym flagowcem, a 1 TB pamięci wewnętrznej jest szczególnie istotne w przypadku smartfona fotograficznego. Przy nagrywaniu materiałów w wysokiej rozdzielczości pamięć można bowiem zapełnić znacznie szybciej niż w klasycznym użytkowaniu.

Jakość wykonania oraz design

vivo X300 Ultra zdecydowanie nie jest smartfonem, który próbuje pozostać niezauważony. Duży ekran, solidna konstrukcja i rozbudowany moduł fotograficzny sprawiają, że urządzenie od razu sprawia wrażenie sprzętu z najwyższej półki.

Obudowa ma 162,98 mm wysokości, 76,81 mm szerokości oraz 8,19 mm grubości. Przy takich wymiarach trudno mówić o kompaktowym urządzeniu. To sprzęt przeznaczony dla osób, które dobrze czują się z dużymi smartfonami. Waga 232 gramów również jest zauważalna, szczególnie podczas dłuższego korzystania z telefonu jedną ręką.

Nie traktowałbym jednak masy jako jednoznacznej wady. W przypadku X300 Ultra część ciężaru można uzasadnić dużym akumulatorem oraz rozbudowanym zestawem aparatów. Jest to po prostu cena, którą trzeba zapłacić za tak bogate wyposażenie. To konstrukcja, która dobrze pasuje zarówno do codziennego użytkowania, jak i bardziej profesjonalnego zastosowania. Jednocześnie producent nie próbuje przesadnie eksperymentować z wyglądem.

Największym elementem tylnej części obudowy pozostaje oczywiście moduł aparatów. Trudno go przeoczyć, ale w przypadku tak rozbudowanego zestawu fotograficznego jest to właściwie nieuniknione. Na plus należy zaliczyć również certyfikaty IP68 oraz IP69. Oznacza to znacznie większy poziom ochrony przed wodą i pyłem niż w przypadku przeciętnego smartfona. Trzeba jednak pamiętać, że żadna norma IP nie oznacza całkowitej odporności na wszelkie możliwe sytuacje związane z wodą.

Bateria

Jednym z najmocniejszych punktów vivo X300 Ultra jest akumulator o pojemności 6600 mAh. W czasach, gdy wiele flagowców nadal korzysta z baterii o pojemności około 5000 mAh, taki wynik robi wrażenie.

Duży akumulator ma szczególne znaczenie właśnie w tym modelu. Mamy tutaj bardzo duży ekran o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 144 Hz, wydajny procesor, łączność 5G oraz zestaw aparatów nastawiony na fotografię i nagrywanie wideo. Każdy z tych elementów może być wymagający energetycznie.

6600 mAh daje więc odpowiedni margines bezpieczeństwa. Przy typowym użytkowaniu smartfon powinien bez problemu sprawdzić się jako urządzenie, które powinno wytrzymać intensywne półtora dnia działania, a przy mniej intensywnym korzystaniu można oczekiwać jeszcze lepszych rezultatów przekraczając dwa dni. Przy tak mocnym zestawie wynik naprawdę bardzo dobry.

Bardzo dobrze prezentuje się również kwestia ładowania. Maksymalna moc przewodowego ładowania wynosi 100 W. To rozwiązanie, które pozwala znacząco skrócić czas konieczny do uzupełnienia energii. W praktyce oznacza to, że nawet jeżeli rano okaże się, że bateria jest mocno rozładowana, nie trzeba odkładać telefonu na długie godziny. Nie zabrakło również ładowania bezprzewodowego o mocy do 40 W. To szczególnie wygodne rozwiązanie przy biurku czy na stoliku nocnym. Nie jest ono tak szybkie jak ładowanie przewodowe, ale w codziennym użytkowaniu oferuje znacznie większy komfort.

Ekran

Ekran vivo X300 Ultra to kolejny element, który pokazuje, że mamy do czynienia z flagowcem. Producent zastosował panel AMOLED o przekątnej aż 6,82 cala. To bardzo duża powierzchnia robocza, która świetnie sprawdzi się podczas oglądania filmów, przeglądania zdjęć, grania czy pracy z dokumentami.

Rozdzielczość 3168 x 1440 pikseli przekłada się na zagęszczenie wynoszące około 510 ppi. Obraz powinien więc charakteryzować się bardzo wysoką szczegółowością. Przy tej wielkości wyświetlacza wysoka rozdzielczość ma szczególne znaczenie, ponieważ pozwala zachować odpowiednią ostrość zarówno tekstu, jak i multimediów. AMOLED zapewnia również wszystkie zalety technologii, które znamy z innych flagowców. Głęboką czerń, wysoki kontrast oraz bardzo dobre odwzorowanie treści sprawiają, że ekran powinien być jedną z najmocniejszych stron urządzenia.

Na uwagę zasługuje częstotliwość odświeżania wynosząca aż 144 Hz. Jest to wartość wyższa niż popularne obecnie 120 Hz. Różnica nie będzie dla każdego ogromna, ale wyższe odświeżanie może przełożyć się na jeszcze bardziej płynne przewijanie interfejsu oraz lepsze wrażenia podczas obsługi kompatybilnych gier. Duży ekran ma jednak również swoją cenę. Obsługa telefonu jedną ręką może być trudniejsza, szczególnie przy 6,82-calowej przekątnej. To zdecydowanie model dla użytkowników preferujących duże wyświetlacze, ale pod względem jakości wyświetlanego obrazu większych uwag nie mam choć do czołówki np. rozwiązań od Samsunga mimo wszystko jeszcze trochę brakuje.

Aparaty

Fotografia jest bez wątpienia jednym z najważniejszych powodów, dla których warto zainteresować się vivo X300 Ultra. Zestaw aparatów jest wręcz imponujący.

Na głównym miejscu znalazła się matryca o rozdzielczości 200 Mpx z obiektywem o przysłonie f/1.85. Do tego dochodzi optyczna stabilizacja obrazu. Wysoka rozdzielczość daje producentowi duże możliwości w zakresie szczegółowości zdjęć oraz późniejszego kadrowania.

Jeszcze ciekawiej prezentuje się teleobiektyw. Tutaj również mamy sensor 200 Mpx, ale zastosowany został obiektyw o przysłonie f/2.67 oraz 3,7-krotny zoom optyczny. To bardzo interesujące połączenie. Teleobiektyw o tak wysokiej rozdzielczości może być niezwykle uniwersalnym narzędziem nie tylko do wykonywania zdjęć odległych obiektów, ale również portretów.

Obecność optycznej stabilizacji obrazu jest w tym przypadku szczególnie istotna. Przy fotografowaniu z wykorzystaniem teleobiektywu nawet niewielkie drgnięcie dłoni jest bardziej widoczne niż podczas korzystania z aparatu głównego. OIS pomaga więc utrzymać ostrość i zwiększyć użyteczność aparatu w gorszych warunkach oświetleniowych.

Trzeci aparat to jednostka szerokokątna 50 Mpx z przysłoną f/2.0. Jest to rozwiązanie przydatne przede wszystkim podczas fotografowania architektury, krajobrazów, większych grup osób czy wnętrz. Wysoka rozdzielczość pozwala zachować odpowiednią szczegółowość, a obecność osobnego aparatu ultraszerokokątnego oznacza, że użytkownik nie musi polegać wyłącznie na cyfrowym poszerzaniu kadru.

Na froncie znalazł się aparat 50 Mpix z przysłoną f/2.45. Rozdzielczość jest więc zdecydowanie większa niż w wielu popularnych smartfonach. Aparat powinien dobrze sprawdzić się podczas selfie, wideorozmów oraz zdjęć grupowych.

Dużym atutem jest także możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 8K. Dla większości użytkowników będzie to raczej funkcja wykorzystywana okazjonalnie, ale pokazuje możliwości całego zestawu. Jeszcze ciekawiej wygląda tryb slow motion, który umożliwia nagrywanie materiałów UHD 4K z prędkością do 120 kl./s.

Warto podkreślić również obecność wbudowanej lampy błyskowej. Choć w fotografii mobilnej często korzysta się przede wszystkim z możliwości matrycy i trybu nocnego, dodatkowe źródło światła nadal może być przydatne w określonych sytuacjach.

W przypadku vivo X300 Ultra trudno więc traktować aparaty jako jeden z wielu dodatków. To właściwie fundament całej konstrukcji. Dwa sensory 200 Mpix, teleobiektyw z 3,7-krotnym zoomem optycznym, stabilizacja optyczna, nagrywanie 8K to wszystko sprawia, że zestaw aparatów w tym modelu to zdecydowanie najwyższa możliwa półka. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć wykonanych przy pomocy tego flagowca.

Oprogramowanie

vivo X300 Ultra pracuje pod kontrolą Androida 16. Jest to więc smartfon przygotowany na aktualną generację systemu Google, a producent może wykorzystać jego możliwości zarówno w zakresie personalizacji, bezpieczeństwa, jak i obsługi nowoczesnego sprzętu.

Interfejs smartfona vivo jest mocno nastawiony na personalizację oraz rozbudowane możliwości konfiguracji. Użytkownik otrzymuje dostęp do wielu ustawień, dzięki którym może dostosować działanie urządzenia do własnych potrzeb.

W przypadku tak mocnego smartfona ważna jest również możliwość kontrolowania wydajności oraz zarządzania energią. Duża bateria i wydajny procesor pozwalają producentowi zaoferować szeroki zakres zastosowań bez konieczności ciągłego martwienia się o poziom naładowania.

Android 16 dobrze pasuje do tego typu konstrukcji. Duży ekran aż prosi się o wykorzystanie wielozadaniowości, a wysoka moc obliczeniowa pozwala na komfortową pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie. Nie bez znaczenia jest również 1 TB pamięci wewnętrznej. To ogromna przestrzeń, która pozwala przechowywać dużą bibliotekę zdjęć, filmów, aplikacji i gier bez ciągłego komunikatu o braku wolnego miejsca.

Wydajność oraz gry

Sercem vivo X300 Ultra jest Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspierany przez 16 GB pamięci RAM oraz układ graficzny Adreno 840. To konfiguracja jednoznacznie plasująca urządzenie w najwyższej klasie wydajnościowej.

16 GB RAM oznacza bardzo duży zapas pamięci operacyjnej. Przy codziennym użytkowaniu powinno to przekładać się na komfortową pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie, szybkie przełączanie pomiędzy nimi oraz mniejszą potrzebę ponownego ładowania aplikacji z pamięci.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 jest natomiast układem zaprojektowanym z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach. W połączeniu z Adreno 840 daje X300 Ultra odpowiednią podstawę do grania w najbardziej wymagające produkcje mobilne.

Duży ekran 144 Hz jest tutaj dodatkowym atutem. W kompatybilnych tytułach wyższa częstotliwość odświeżania może poprawić płynność animacji i responsywność obrazu. Szczególnie dobrze powinno być to widoczne w szybkich grach akcji oraz produkcjach nastawionych na rywalizację.

Trzeba jednak pamiętać, że sama specyfikacja nie gwarantuje stałych maksymalnych parametrów w każdej grze. W przypadku długotrwałego obciążenia znaczenie ma również temperatura urządzenia oraz sposób zarządzania energią. Flagowiec z tak mocnym procesorem musi więc odpowiednio radzić sobie z odprowadzaniem ciepła.

W codziennym użytkowaniu mocy z pewnością nie powinno zabraknąć. Edycja zdjęć, montaż materiałów wideo, obsługa wymagających aplikacji czy praca na kilku programach jednocześnie to zadania, z którymi X300 Ultra jest projektowany do radzenia sobie bez większych kompromisów.

Łączność

Pod względem komunikacji vivo X300 Ultra oferuje praktycznie komplet najważniejszych standardów. Smartfon obsługuje sieci 5G, Wi-Fi, NFC oraz Bluetooth 6.0. Szczególnie istotna jest obecność najnowszej generacji Bluetooth, która daje urządzeniu odpowiedni zapas na kolejne lata użytkowania.

Nie zabrakło również szerokiego zestawu systemów nawigacji satelitarnej. X300 Ultra obsługuje GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS oraz NavIC. Tak szerokie wsparcie powinno być dużym atutem dla osób wykorzystujących telefon podczas podróży.

Smartfon oferuje także Dual SIM. W zależności od konfiguracji można korzystać z dwóch kart nanoSIM lub połączenia nanoSIM/eSIM. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które korzystają z dwóch numerów albo chcą oddzielić numer prywatny od służbowego. Do dyspozycji mamy pojedynczy port USB typu C. Nie zabrakło również NFC, które umożliwia między innymi korzystanie z płatności zbliżeniowych.

Listę wyposażenia uzupełniają liczne czujniki: akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, czujnik Halla, magnetometr oraz podczerwień. Tak bogaty zestaw pozwala smartfonowi obsługiwać szeroki zakres funkcji i akcesoriów.

Podsumowanie

vivo X300 Ultra jest jednym z tych smartfonów, które trudno oceniać wyłącznie przez pryzmat procesora czy ekranu. Jego największą siłą jest połączenie wielu bardzo mocnych elementów w jednym urządzeniu.

Największe wrażenie robi zestaw fotograficzny. Główny aparat 200 Mpx, teleobiektyw 200 Mpx z 3,7-krotnym zoomem optycznym, 50-megapikselowy aparat szerokokątny, optyczna stabilizacja obrazu, nagrywanie 8K oraz slow motion w 4K przy 120 kl./s pokazują, że producent traktuje fotografię mobilną bardzo poważnie.

Do tego dochodzi ogromna bateria 6600 mAh, 100-watowe ładowanie przewodowe oraz 40-watowe ładowanie bezprzewodowe. To bardzo mocny zestaw, który powinien zapewnić zarówno dobry czas pracy, jak i dużą wygodę uzupełniania energii.

Czy są więc jakieś kompromisy? Przede wszystkim gabaryty i masa. 232 gramy oraz ekran 6,82 cala sprawiają, że vivo X300 Ultra zdecydowanie nie jest propozycją dla miłośników kompaktowych telefonów. Duży moduł fotograficzny również wpływa na charakter urządzenia. To sprzęt, który trzeba zaakceptować jako duży i wyraźnie fotograficzny.

Jeżeli jednak rozmiar nie jest problemem, vivo X300 Ultra prezentuje się jako niezwykle kompletna propozycja klasy premium. To smartfon dla użytkownika, który nie chce wybierać pomiędzy dobrym aparatem, wysoką wydajnością, dużym ekranem i długim czasem pracy. Producent próbuje zaoferować wszystko naraz – i patrząc na specyfikację, robi to z dużym rozmachem.

vivo X300 Ultra to przede wszystkim fotograficzny flagowiec, ale jego możliwości nie kończą się na aparatach. Potężny Snapdragon, 16 GB RAM, 1 TB pamięci, ekran 144 Hz, bateria 6600 mAh i bardzo szybkie ładowanie tworzą smartfon, który spokojnie może pełnić rolę głównego centrum multimedialnego i fotograficznego użytkownika.