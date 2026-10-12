GTA 6 znowu wycieka. Cyberleek powrócił z 25-minutowym gameplayem

Fani Grand Theft Auto VI ponownie muszą uważać na spoilery. Cyberleek, czyli tajemniczy autor wcześniejszych przecieków dotyczących produkcji Rockstar Games, miał ponownie udostępnić materiały z gry. Tym razem skala wycieku jest znacznie większa. Do sieci trafił około 25-minutowy zapis rozgrywki, który ma zawierać nie tylko swobodną eksplorację świata, ale również fragmenty misji i scenki przerywnikowe.

Grand Theft Auto VI jest obecnie jedną z najbardziej wyczekiwanych gier na rynku. Rockstar od dłuższego czasu stopniowo odsłania kolejne informacje dotyczące produkcji, a premiera została zaplanowana na 19 listopada 2026 roku. Na kilka tygodni przed debiutem pojawił się jednak kolejny problem, którego deweloperzy z pewnością woleliby uniknąć.

Cyberleek wraca z kolejnym przeciekiem

Cyberleek po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę w sierpniu 2026 roku. Anonimowa osoba lub grupa zaczęła wówczas publikować krótkie fragmenty rozgrywki z GTA 6. Materiały wyglądały na autentyczne i pokazywały między innymi Jasona podczas eksploracji świata, jazdy samochodem, walk oraz wykonywania różnych aktywności. Jeden z charakterystycznych fragmentów przedstawiał nawet bohatera strzelającego w ścianę w taki sposób, aby stworzyć napis „LEEK”.

Wiele wskazywało więc na to, że autor nie dysponował jedynie nagraniami pochodzącymi od testerów czy przypadkowo znalezionymi materiałami. Cyberleek miał mieć dostęp do grywalnej wersji GTA 6. To z kolei oznaczało znacznie większe zagrożenie dla Rockstar, ponieważ w rękach osoby publikującej przecieki mogły znajdować się także elementy fabularne.

Po kilku tygodniach względnej ciszy Cyberleek ponownie pojawił się w centrum uwagi. Tym razem nie chodzi jednak o kilkudziesięciosekundowy fragment. Nowy materiał ma mieć około 24–25 minut. Sam materiał miał otrzymać nazwę „An Extended Leek”.

Tym razem są także scenki fabularne

To właśnie zawartość nowego przecieku może być dla Rockstar największym problemem. Wcześniejsze materiały Cyberleeka skupiały się przede wszystkim na rozgrywce i prezentowały poszczególne mechaniki. Tym razem w nagraniu mają znajdować się również cutscenki oraz fragmenty misji.

Według opisów materiału można zobaczyć między innymi aktywności związane z wyścigami, motocykle, modyfikowanie samochodów oraz elementy świata, które wcześniej nie były oficjalnie prezentowane. Pojawiają się również Jason i Lucia.

Wyciek ma być o tyle interesujący, że pokazuje fragmenty rozgrywki, które według doniesień pochodzą z wersji przygotowanej już po opublikowaniu przez Rockstar rozszerzonego oficjalnego pokazu GTA 6. Oznaczałoby to, że nie mamy do czynienia wyłącznie ze starym materiałem, który przypadkowo ponownie wypłynął w internecie.

Na tym etapie należy jednak zachować ostrożność. Autentyczność wszystkich elementów najnowszego przecieku nie została niezależnie potwierdzona, a samo pojawienie się materiału przypisywanego Cyberleekowi nie oznacza jeszcze, że każda informacja krążąca w sieci na jego temat jest prawdziwa.

Jason i Lucia bez ubrań

Jednym z najbardziej nietypowych elementów nowego przecieku jest nagość głównych bohaterów. Według opisów materiału Jason ma być przedstawiony bez ubrania nie tylko w sytuacjach, w których można by tego oczekiwać, ale również podczas eksploracji świata.

To rozwija temat, który pojawił się już wcześniej w materiałach związanych z GTA 6. Rockstar pokazało między innymi sceny sugerujące dużą swobodę zachowania bohaterów oraz interakcje związane z ich życiem poza głównymi misjami. Nowy przeciek ma wskazywać, że nagość może być w grze znacznie mniej ograniczona, niż początkowo zakładali gracze.

Nie jest to jednak najważniejsza informacja z punktu widzenia potencjalnych spoilerów. Znacznie większe znaczenie ma fakt, że w 25-minutowym materiale mają znajdować się scenki oraz fragmenty misji. To właśnie one mogą zdradzić informacje, które Rockstar zamierzało pozostawić tajemnicą aż do premiery.

Modyfikowanie samochodów będzie rozbudowane

Wyciek ma także prezentować kolejne elementy systemu modyfikowania pojazdów. Z dostępnych opisów wynika, że gracze będą mogli ingerować zarówno w wygląd samochodów, jak i ich osiągi.

W przypadku tuningu mają pojawiać się między innymi opcje dotyczące silnika, układu dolotowego, doładowania, skrzyni biegów czy nitro. Samochody mają być również oceniane pod kątem różnych parametrów, takich jak prędkość, przyspieszenie, prowadzenie na asfalcie, zachowanie w terenie czy wytrzymałość.

Jeżeli informacje te się potwierdzą, GTA 6 może zaoferować znacznie bardziej rozbudowany system personalizacji pojazdów niż poprzednia odsłona serii. Jest to o tyle istotne, że samochody od zawsze stanowiły jeden z najważniejszych elementów rozgrywki w Grand Theft Auto.

Materiał ma także pokazywać wyścigi uliczne oraz aktywności związane z motocyklami. W jednym z fragmentów Jason ma uczestniczyć w wyścigu na motocyklu, a gracze mogą zobaczyć również kolejne elementy aktywności dostępnych poza głównym wątkiem fabularnym.

Cyberleek ponownie ryzykuje

Powrót autora przecieków jest szczególnie interesujący z jeszcze jednego powodu. Po sierpniowej serii publikacji pojawiły się informacje, że Take-Two Interactive podejmuje działania prawne mające pomóc w ustaleniu tożsamości osoby odpowiedzialnej za wycieki. Według wcześniejszych doniesień śledztwo obejmowało między innymi działania zmierzające do identyfikacji źródła materiałów.

W pierwszej połowie października pojawiły się również sygnały wskazujące na możliwy powrót Cyberleeka. Monitorujący jego aktywność internauci zauważyli zmiany po stronie wykorzystywanej wcześniej infrastruktury oraz tajemniczą ankietę. Początkowo nie było jednak jasne, czy rzeczywiście odpowiadał za nią ten sam autor. Teraz wygląda na to, że wcześniejsze obawy mogły się potwierdzić.

Największym zagrożeniem są spoilery

Dla Rockstar nowy wyciek jest szczególnie kłopotliwy ze względu na moment, w którym się pojawił. Do premiery GTA 6 pozostało już stosunkowo niewiele czasu, a studio znajduje się w kluczowej fazie promocji swojej największej produkcji.

Każdy kolejny materiał może ograniczać efekt zaskoczenia podczas premiery. O ile pokazanie nowych samochodów, mechanik czy fragmentów świata jest dla Rockstar problemem przede wszystkim wizerunkowym, o tyle ujawnienie wydarzeń fabularnych może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje.

Właśnie dlatego gracze, którzy chcą wejść do GTA 6 bez wcześniejszej wiedzy na temat historii Jasona i Lucii, powinni w najbliższych tygodniach zachować szczególną ostrożność. W przypadku dużych przecieków informacje bardzo szybko trafiają do mediów społecznościowych, na fora, serwisy z krótkimi materiałami wideo oraz platformy dyskusyjne.

Lepiej nie pobierać rzekomych plików GTA 6

Warto również zwrócić uwagę na inne zagrożenie. Wraz z pojawieniem się prawdziwego przecieku w internecie niemal natychmiast zaczynają krążyć fałszywe materiały podszywające się pod oryginalne pliki. Osoby szukające „pełnego gameplayu GTA 6” mogą więc trafić na archiwa, które w rzeczywistości nie zawierają żadnego nagrania. Mogą za to prowadzić do oszustw, prób wyłudzenia danych albo złośliwego oprogramowania. GRYOnline.pl również ostrzega, aby nie pobierać rzekomych materiałów z GTA 6, nawet jeśli sam oryginalny plik byłby bezpieczny.

Dlatego zdecydowanie rozsądniej jest poczekać na oficjalne materiały Rockstar niż ryzykować komputerem lub kontem dla kilkudziesięciu minut nielegalnie udostępnionej rozgrywki.

GTA 6 coraz bliżej

Cała sytuacja pokazuje, jak trudne staje się utrzymanie tajemnicy wokół jednej z największych premier ostatnich lat. Rockstar regularnie prezentuje nowe materiały z GTA 6, ale równocześnie musi mierzyć się z osobami, które próbują ujawnić zawartość gry przed premierą.

Najważniejsze pytanie brzmi teraz, czy będzie to jednorazowy powrót, czy dopiero początek kolejnej serii przecieków. Jeżeli Cyberleek rzeczywiście nadal ma dostęp do gry, przed premierą może pojawić się jeszcze więcej materiałów. A wtedy największym problemem dla fanów nie będą już nowe mechaniki czy samochody, lecz spoilery dotyczące historii, której Rockstar prawdopodobnie nie chce jeszcze ujawniać. Grand Theft Auto VI ma trafić na PlayStation 5 i Xbox Series X/S 19 listopada 2026 roku.