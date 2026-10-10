Qualcomm chce otworzyć smartfony na gry z PC. DirectX 12 może trafić do Snapdragonów

Smartfony z Androidem już od kilku lat dysponują mocą obliczeniową, która pozwala myśleć o uruchamianiu na nich znacznie bardziej wymagających gier niż typowe produkcje mobilne. Problemem często nie jest jednak sama wydajność procesora czy układu graficznego, ale kompatybilność oprogramowania. Qualcomm może właśnie pracować nad rozwiązaniem jednego z najważniejszych problemów. Firma ma rozwijać oficjalne sterowniki Adreno z myślą o lepszej obsłudze gier wykorzystujących DirectX 12.

Informacja jest szczególnie interesująca w kontekście prób uruchamiania gier z Windows na smartfonach z Androidem. Obecnie użytkownicy zainteresowani emulacją produkcji PC często muszą korzystać z nieoficjalnych sterowników, takich jak Mesa Turnip. Qualcomm miał natomiast rozpocząć prace nad własnym rozwiązaniem, które mogłoby znacząco uprościć cały proces.

DirectX 12 na Androidzie może być dużą zmianą

DirectX 12 jest jednym z podstawowych interfejsów programowania aplikacji wykorzystywanych przez współczesne gry komputerowe. Oprogramowanie korzystające z tego API zostało zaprojektowane przede wszystkim z myślą o środowisku Windows, dlatego uruchamianie takich produkcji na Androidzie wymaga dodatkowych warstw tłumaczących polecenia graficzne.

To właśnie tutaj pojawia się problem sterowników. Sam układ Snapdragon może dysponować odpowiednią mocą, ale brak odpowiedniej implementacji poszczególnych funkcji graficznych może ograniczać kompatybilność z konkretnymi grami.

Według informacji przekazanych przez technologicznego twórcę Geekerwan Qualcomm pracuje nad poprawieniem oficjalnych sterowników graficznych dla swoich flagowych Snapdragonów. Jednym z elementów tych prac ma być właśnie lepsze wsparcie DirectX 12 na Androidzie. Doniesienia nie zostały jednak na ten moment oficjalnie potwierdzone przez Qualcomma.

Nie oznacza to przy tym, że Snapdragon dopiero teraz otrzymuje obsługę DirectX 12. Qualcomm już wcześniej oferował wsparcie tego API w swoich platformach przeznaczonych dla komputerów z systemem Windows. Potencjalną nowością byłoby więc przede wszystkim przeniesienie odpowiednich możliwości do mobilnych sterowników Adreno wykorzystywanych na Androidzie.

Cyberpunk 2077 i Black Myth: Wukong na smartfonie

Najciekawszym elementem całej historii są przeprowadzone testy. Według dostępnych informacji Geekerwan wykorzystał urządzenie referencyjne wyposażone w nadchodzący układ Snapdragon 8 Elite Gen 6. Na smartfonie udało się uruchomić między innymi Cyberpunk 2077 oraz Black Myth: Wukong.

Obie produkcje korzystają z DirectX 12 i należą do gier, które potrafią stanowić poważne obciążenie nawet dla komputerów. Ich uruchomienie na urządzeniu z Androidem pokazuje więc przede wszystkim, jak daleko zaszła wydajność współczesnych mobilnych układów.

Według relacji z testów obie gry działały w trybie DirectX 12, a uzyskana wydajność przekraczała 30 klatek na sekundę. Nie należy jednak traktować tych wyników jako reprezentatywnych dla gotowych smartfonów, które trafią do sprzedaży. Testy przeprowadzono na urządzeniu referencyjnym, a ostateczna wydajność będzie zależała między innymi od temperatury, limitów energetycznych oraz optymalizacji sterowników i warstwy translacyjnej.

Mimo to sam fakt uruchomienia takich gier jest interesujący. Pokazuje bowiem, że granica pomiędzy smartfonem a przenośną konsolą staje się coraz mniej wyraźna.

Turnip może stracić swoje znaczenie

Obecnie osoby zainteresowane uruchamianiem gier PC na Androidzie często sięgają po społecznościowe projekty sterowników. Jednym z najważniejszych jest Mesa Turnip, czyli otwarta implementacja sterownika GPU dla układów Adreno.

Rozwiązania tego typu są bardzo ważne dla rozwoju emulacji, ale jednocześnie ich wykorzystanie wymaga od użytkownika znacznie większej wiedzy niż zwykłe uruchomienie gry ze sklepu. Konieczne może być dobranie odpowiedniej wersji sterownika, konfiguracja emulatora oraz indywidualne ustawienia dla konkretnego tytułu.

Oficjalne sterowniki Qualcomma zapewniające odpowiednią kompatybilność mogłyby znacząco zmienić tę sytuację. Jeżeli producent faktycznie dopracuje obsługę DirectX 12, część problemów związanych z emulacją gier Windows mogłaby zostać rozwiązana na poziomie samego układu graficznego i jego sterownika.

To również potencjalnie dobra wiadomość dla producentów smartfonów. Zamiast polegać na rozwiązaniach rozwijanych przez społeczność, mogliby otrzymać oficjalne oprogramowanie przygotowane przez producenta GPU.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 w centrum uwagi

Nieprzypadkowo doniesienia pojawiają się właśnie w momencie premiery nowych flagowych układów Qualcomma. Firma zaprezentowała Snapdragon 8 Elite Gen 6 oraz mocniejszy Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, które mają napędzać kolejną generację topowych smartfonów z Androidem. Qualcomm pozycjonuje mocniejszy wariant jako platformę przeznaczoną między innymi do najbardziej wymagających zastosowań związanych z grami.

Nowa generacja układów otrzymała również rozwiązania związane z renderowaniem wspomaganym przez sztuczną inteligencję. Qualcomm rozwija między innymi technologię Adreno Neural Fusion, łączącą przetwarzanie AI, rekonstrukcję obrazu oraz generowanie klatek w ramach jednego potoku graficznego. W nowych układach pojawiły się także specjalizowane jednostki Adreno Matrix Cores oraz 18 MB pamięci Adreno High Performance Memory.

W efekcie firma wyraźnie rozwija możliwości graficzne swoich mobilnych platform. Lepsza obsługa DirectX 12 byłaby kolejnym elementem tego kierunku, choć tym razem skierowanym nie tylko do twórców klasycznych gier na Androida, ale również do osób zainteresowanych uruchamianiem produkcji PC.

Smartfon coraz bliżej przenośnej konsoli

Jeżeli Qualcomm rzeczywiście dopracuje oficjalne sterowniki pod kątem DirectX 12, może to mieć znaczenie znacznie wykraczające poza samą emulację. Smartfony wyposażone w topowe Snapdragon mogą stać się znacznie bardziej uniwersalnymi urządzeniami do grania.

Już dzisiaj można podłączyć telefon do kontrolera, monitora czy telewizora. Do tego dochodzą coraz wydajniejsze układy graficzne, szybsza pamięć oraz rozwiązania pozwalające zwiększać jakość obrazu bez proporcjonalnego zwiększania obciążenia GPU.

Problemem pozostaje jednak oprogramowanie. W przypadku gier PC nie wystarczy sama moc obliczeniowa. Potrzebna jest jeszcze odpowiednia zgodność API, sterowników oraz warstwy translacyjnej. To właśnie ten element Qualcomm może próbować poprawić.

Na razie należy jednak zachować ostrożność. Informacje dotyczące nowych sterowników pochodzą z nieoficjalnych źródeł, a Qualcomm nie przedstawił publicznie szczegółowej zapowiedzi mobilnego sterownika DirectX 12 ani jego harmonogramu. Nie wiadomo również, czy nowe rozwiązanie będzie dostępne wyłącznie dla Snapdragon 8 Elite Gen 6 i jego mocniejszych odmian, czy trafi także do starszych flagowych układów.

Jeżeli jednak doniesienia się potwierdzą, kolejne flagowe smartfony mogą stać się znacznie ciekawszą platformą dla gier PC. Uruchomienie Cyberpunk 2077 czy Black Myth: Wukong na urządzeniu mieszczącym się w kieszeni jeszcze niedawno wydawało się przede wszystkim eksperymentem. Teraz może stopniowo przekształcać się w jedną z rzeczywistych funkcji przyszłych smartfonów.