Beyond Good & Evil 2 wciąż powstaje. Autor Assassin’s Creed Shadows pracuje nad grą Ubisoftu

Fani Beyond Good & Evil 2 mogą na chwilę odetchnąć. Choć od oficjalnej zapowiedzi gry minęło już kilka dobrych lat, a Ubisoft w ostatnim czasie przechodzi poważne zmiany i redukuje swoje portfolio, projekt nadal znajduje się w produkcji. Co więcej, nad grą w ostatnich miesiącach pracował Rik Godwin, scenarzysta związany m.in. z Assassin’s Creed Shadows. Informacja pojawiła się nie w formie oficjalnego komunikatu Ubisoftu, ale za pośrednictwem samego dewelopera.

Beyond Good & Evil 2 nadal żyje

Beyond Good & Evil 2 to jeden z tych projektów, które na stałe zapisały się w historii branży gier ze względu na wyjątkowo długi czas produkcji. Pierwsze informacje na temat gry pojawiły się jeszcze w 2008 roku. Dopiero dziewięć lat później Ubisoft zdecydował się ponownie zaprezentować projekt, tym razem podczas targów E3 2017.

Rok później firma pokazała znacznie obszerniejszy materiał prezentujący rozgrywkę. Ubisoft przedstawiał wówczas Beyond Good & Evil 2 jako ambitną przygodową grę akcji z elementami RPG, ogromnym światem oraz możliwością eksplorowania zarówno powierzchni planet, jak i przestrzeni kosmicznej.

Od tamtej pory sytuacja stała się jednak znacznie mniej klarowna. Kolejne lata przynosiły przede wszystkim ciszę, pojedyncze informacje dotyczące zespołu oraz doniesienia na temat zmian zachodzących wewnątrz projektu. Z czasem pojawiły się również pytania, czy Beyond Good & Evil 2 w ogóle zostanie kiedyś ukończone. Teraz otrzymaliśmy kolejne potwierdzenie, że Ubisoft nie porzucił gry.

Scenarzysta Assassin’s Creed Shadows zdradza swój udział w projekcie

Informację ujawnił Rik Godwin, lead writer oraz associate narrative director w Ubisoft Bordeaux. Deweloper pracował przy projektach związanych m.in. z serią Assassin’s Creed, a jego ostatnie obowiązki obejmowały również Assassin’s Creed Shadows.

Godwin poinformował w serwisie Bluesky, że przez ostatnie kilka miesięcy pracował nad Beyond Good & Evil 2 w charakterze osoby wspierającej projekt oraz konsultanta. Co istotne, deweloper zaznaczył, że sprawdził wcześniej, czy może publicznie mówić o swoim zaangażowaniu.

To niewielka informacja, ale w przypadku Beyond Good & Evil 2 ma ona spore znaczenie. Ubisoft nie zdecydował się bowiem ostatnio na regularne prezentowanie postępów prac nad grą. Tymczasem wypowiedź osoby bezpośrednio zaangażowanej w produkcję pokazuje, że projekt nie został całkowicie zamrożony. Nie oznacza to jednak, że gra jest blisko premiery. Ubisoft nie podał żadnej daty wydania, nie zaprezentował nowego zwiastuna ani nie przedstawił aktualnego stanu produkcji.

Gra przetrwała ostatnie cięcia Ubisoftu

Informacja jest szczególnie interesująca w kontekście zmian, jakie w 2026 roku przeprowadził Ubisoft. Firma zdecydowała się na reorganizację swojej działalności oraz ograniczenie liczby rozwijanych projektów. W ramach zmian anulowano kilka gier, a kolejne zostały opóźnione.

Wśród fanów pojawiły się więc pytania o przyszłość Beyond Good & Evil 2. Projekt od lat pochłania zasoby, a jednocześnie pozostaje jednym z najmniej konkretnych przedsięwzięć w portfolio francuskiego wydawcy.

Gra znalazła się jednak poza grupą projektów, które zostały oficjalnie anulowane. Co więcej, wcześniej pojawiały się już informacje potwierdzające, że prace nadal trwają. Najnowsza wypowiedź Godwina jest kolejnym, niezależnym sygnałem wskazującym na to, że Beyond Good & Evil 2 rzeczywiście pozostaje aktywnie rozwijane.

To ważne rozróżnienie. „Gra nadal jest w produkcji” nie oznacza bowiem „gra niedługo trafi na rynek”. W przypadku Beyond Good & Evil 2 oba stwierdzenia dzieli prawdopodobnie bardzo dużo.

Projekt ma już niemal 20 lat

Historia Beyond Good & Evil 2 jest wyjątkowa nawet jak na standardy branży gier. Projekt został po raz pierwszy zapowiedziany w 2008 roku, ale przez długi czas praktycznie nie było wiadomo, w jakim kierunku zmierza produkcja.

Dopiero E3 2017 przyniosło poważniejszy powrót gry. Ubisoft zaprezentował wtedy filmowy zwiastun, a rok później również obszerną prezentację rozgrywki. Pokazane materiały sugerowały bardzo rozbudowaną produkcję, która miała znacząco różnić się skalą od pierwszej części.

Beyond Good & Evil 2 ma być bowiem prequelem oryginalnego Beyond Good & Evil z 2003 roku. W założeniach Ubisoftu gracz miał otrzymać znacznie większą swobodę eksploracji. Gra miała pozwalać na podróżowanie pomiędzy planetami, odwiedzanie rozbudowanych lokacji, walkę oraz wykonywanie zadań związanych z historią.

Jednym z elementów projektu miała być także możliwość zabawy ze znajomymi. Ubisoft zapowiadał zarówno rozgrywkę dla jednego gracza, jak i tryb współpracy.

Wielka skala i Space Monkey Program

Ubisoft przez lata rozwijał Beyond Good & Evil 2 również przy udziale społeczności. Firma uruchomiła Space Monkey Program, w ramach którego fani mogli obserwować proces powstawania gry i przekazywać zespołowi swoje uwagi.

W założeniach Beyond Good & Evil 2 miało być bardzo dużą produkcją. Twórcy chcieli połączyć elementy przygodowej gry akcji, RPG, eksploracji oraz podróżowania w przestrzeni kosmicznej.

W zaprezentowanych materiałach można było zobaczyć między innymi rozbudowane miasta, pojazdy, statki kosmiczne i lokacje o bardzo różnej skali. Gra miała pozwalać na płynne przechodzenie od niewielkich, zamkniętych przestrzeni do ogromnych obszarów oraz eksploracji kosmosu. Problem polega na tym, że większość tych informacji pochodzi sprzed wielu lat. Od ostatnich dużych prezentacji projekt mógł przejść istotne zmiany.