GTA 6 za 400 dolarów bez gry. Rockstar ujawnił kolekcjonerski zestaw

Rockstar Games oficjalnie zaprezentował zestaw Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection. Fani, którzy liczyli na klasyczną edycję kolekcjonerską zawierającą również kopię gry, mogą jednak poczuć się zaskoczeni. Za zestaw trzeba zapłacić 399,99 dolarów, ale sama gra GTA 6 nie znajduje się w pudełku. Jeżeli ktoś będzie chciał zarówno kolekcjonerskie gadżety, jak i zagrać w najnowszą produkcję Rockstar Games, będzie musiał kupić oba produkty osobno.

Prawie 400 dolarów za gadżety do GTA 6

Rockstar zdecydował się na dość nietypowe rozwiązanie. Zamiast klasycznej edycji kolekcjonerskiej, w której obok fizycznych dodatków otrzymujemy również grę, firma zaoferowała osobny zestaw nazwany The Goodtime State – Vice City Collection. Cena wynosi 399,99 dolarów, a brytyjska cena została ustalona na 349,99 funtów. Zestaw jest już dostępny w przedsprzedaży, ale Rockstar zaznacza, że liczba egzemplarzy jest ograniczona.

Co istotne, zestaw nie jest więc alternatywną wersją GTA 6. To przede wszystkim kolekcja fizycznych gadżetów przeznaczonych dla osób, które chcą mieć w domu pamiątki związane z nową odsłoną Grand Theft Auto.

W pudełku znalazło się łącznie 11 elementów inspirowanych światem GTA 6, Vice City oraz fikcyjnym programem telewizyjnym „Macca the Gator”. Rockstar postawił przy tym na produkty, które nie są wyłącznie typowymi gadżetami z logo gry.

Co znajdziemy w kolekcji?

Najbardziej charakterystycznym elementem zestawu jest figurka Macca the Gator. To około sześciocalowa figurka aligatora, której podstawę można otworzyć i wykorzystać jako schowek na drobne przedmioty. Jest to jeden z elementów nawiązujących do fikcyjnego programu telewizyjnego obecnego w świecie GTA 6.

Kolejnym produktem są okulary Oakley Frogskins. Model otrzymał czarne wykończenie, soczewki Prizm Sapphire oraz różowe oznaczenia związane z Vice City i GTA VI. W przypadku kolekcji kosztującej niemal 400 dolarów Rockstar zdecydował się więc na współpracę z rozpoznawalną marką, a nie wyłącznie na produkcję kolejnego firmowego gadżetu. W pudełku znalazła się także torba na ramię Leonida Keys, utrzymana w stylistyce odpowiadającej fikcyjnemu regionowi, w którym rozgrywa się GTA 6. Do tego dochodzi czapka New Era 9FORTY A-Frame Snapback z oznaczeniami Vice City i Leonidy.

Lista wyposażenia jest znacznie dłuższa. Kolekcjoner otrzyma również magnetyczne lusterko z wizerunkiem Macca the Gator, kieliszek z postacią manata Chunkee, kolekcjonerską łyżkę barmańską Vice City oraz metalowy brelok stylizowany na żyletkę.

Nie zabrakło również drobniejszych przedmiotów. W zestawie znajduje się metalowa puszka z dziewięcioma emaliowanymi przypinkami Leonida Keys, komplet dziewięciu winylowych naklejek oraz dwustronny plakat. Jedna ze stron przedstawia bohaterów programu Macca the Gator, natomiast druga pokazuje mapę Leonidy.

To właśnie mapa może być jednym z ciekawszych elementów dla fanów, którzy od wielu miesięcy próbują analizować świat przedstawiony w GTA 6.

Najważniejszego elementu nie ma w pudełku

Największym zaskoczeniem jest jednak to, czego w kolekcji zabrakło. The Goodtime State – Vice City Collection nie zawiera GTA 6.

Rockstar wyraźnie traktuje zestaw jako osobny produkt. Gra sprzedawana jest oddzielnie, dlatego zakup kolekcji za 399,99 dolarów nie daje dostępu ani do podstawowej wersji GTA 6, ani do jej cyfrowych dodatków.

W praktyce osoba zainteresowana zarówno grą, jak i kolekcjonerskimi gadżetami musi więc przygotować znacznie większy budżet. Sama podstawowa wersja GTA 6 kosztuje 79,99 dolara, a Ultimate Edition została wyceniona na 99,99 dolara. Oznacza to, że połączenie zestawu kolekcjonerskiego z podstawową wersją gry to wydatek około 480 dolarów przed podatkami i kosztami wysyłki. W przypadku Ultimate Edition będzie to niemal 500 dolarów.

W Polsce ceny i końcowy koszt zakupu mogą oczywiście różnić się od prostego przeliczenia kwoty 399,99 dolarów na złotówki. Zestaw jest sprzedawany za pośrednictwem oficjalnego sklepu Rockstar, a ostateczna cena zależy od rynku i warunków sprzedaży.

Rockstar już wcześniej rozdzielał grę i kolekcjonerskie gadżety

Choć decyzja może wyglądać nietypowo, Rockstar ma już doświadczenie z podobnym rozwiązaniem. W przypadku Red Dead Redemption 2 firma oferowała osobny Collector’s Box, który również nie zawierał gry. Różnica polega jednak na skali. Obecny zestaw GTA 6 kosztuje niemal 400 dolarów, przez co jego konstrukcja zwraca znacznie większą uwagę.

W przypadku wcześniejszych edycji kolekcjonerskich Rockstar potrafił natomiast łączyć grę z fizycznymi dodatkami. Przykładowo Collector’s Edition GTA V zawierała między innymi mapę, steelbook, czapkę oraz inne przedmioty związane z produkcją. Tym razem firma postawiła na całkowite oddzielenie gry od kolekcjonerskich gadżetów.

Ma to również znaczenie z punktu widzenia osób, które chcą kupić fizyczne wydanie GTA 6. Kolekcja za 399,99 dolara nie zastępuje podstawowej wersji gry. Jest dodatkiem przeznaczonym przede wszystkim dla kolekcjonerów.

Premiera już 19 listopada

Rockstar podał również termin wysyłki zestawu. The Goodtime State – Vice City Collection ma być wysyłany od 19 listopada 2026 roku, czyli tego samego dnia, na który obecnie zaplanowano premierę GTA 6. Zestaw będzie dostępny w ograniczonej liczbie egzemplarzy, a Rockstar wprowadził limit jednego zamówienia na osobę.

Jeżeli kolekcja zostanie wyprzedana, zainteresowani będą mogli dodać ją do listy życzeń i otrzymać powiadomienie w przypadku pojawienia się kolejnych egzemplarzy. Termin wysyłki oznacza jednak przede wszystkim rozpoczęcie realizacji zamówień. Nie należy automatycznie zakładać, że każdy egzemplarz dotrze do nabywcy dokładnie w dniu premiery gry.

GTA 6 staje się produktem dla kolekcjonerów

The Goodtime State – Vice City Collection pokazuje również, jak Rockstar podchodzi do marki Grand Theft Auto przy okazji premiery szóstej części. Firma nie ogranicza się do sprzedaży samej gry, ale buduje wokół niej rozbudowaną linię produktów inspirowanych światem Leonidy.

Zestaw łączy przy tym przedmioty czysto kolekcjonerskie z produktami, które można faktycznie wykorzystać. Okulary Oakley, czapka New Era czy torba są zupełnie innym rodzajem gadżetów niż figurka, przypinki albo plakat. Jednocześnie wszystkie elementy zostały zaprojektowane tak, aby nawiązywać do fikcyjnego świata GTA 6.

Problemem dla części potencjalnych klientów może być jednak cena. 399,99 dolarów nie zapewnia nawet dostępu do gry, więc zestaw nie jest klasyczną „wersją GTA 6 za 400 dolarów”, lecz drogim dodatkiem do właściwego produktu. Osoba, która chce wejść do świata GTA 6 i jednocześnie posiadać kolekcję gadżetów, musi potraktować oba zakupy jako oddzielne wydatki.

Rockstar najwyraźniej zakłada więc, że na taki zestaw zdecydują się przede wszystkim najbardziej zaangażowani fani marki oraz kolekcjonerzy. Sama gra pozostaje osobnym produktem, natomiast The Goodtime State – Vice City Collection ma być fizyczną pamiątką związaną z premierą jednej z najbardziej oczekiwanych produkcji ostatnich lat.