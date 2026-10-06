Samsung Galaxy Watch Ultra 2 – recenzja. Smartwatch dla wymagających, który nie boi się trudnych warunków

Segment smartwatchy z roku na rok coraz bardziej oddala się od prostych zegarków służących przede wszystkim do wyświetlania powiadomień. Najlepsze modele mają być jednocześnie centrum informacji, narzędziem do monitorowania aktywności, urządzeniem sportowym, asystentem podczas treningu, a w wielu przypadkach również namiastką smartfona. Samsung Galaxy Watch Ultra 2 jest przykładem właśnie takiego podejścia.

To smartwatch zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują czegoś więcej niż eleganckiego zegarka do codziennego noszenia. Tytanowa koperta, szkło szafirowe, 10 ATM, norma IP69K oraz zgodność z wymaganiami MIL-STD-810H sugerują, że urządzenie ma radzić sobie również w warunkach, w których typowy smartwatch mógłby szybko przestać być wygodnym towarzyszem. Jednocześnie Galaxy Watch Ultra 2 nie rezygnuje z funkcji smart. Na pokładzie znalazło się 64 GB pamięci wewnętrznej, 2 GB RAM-u, łączność LTE z eSIM, Wi-Fi, Bluetooth i NFC, a także rozbudowany zestaw czujników odpowiedzialnych między innymi za pomiar tętna, saturacji, temperatury czy analizę składu ciała.

Czy jednak tak duża liczba funkcji rzeczywiście przekłada się na dobre doświadczenia podczas codziennego korzystania? Zapraszam do lektury pełnej recenzji najnowszego zegarka od koreańskiego producenta.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 jest zegarkiem o charakterystycznej, dużej kopercie o średnicy 47 mm. Konstrukcja ma wymiary 47,1 × 47,4 × 10,7 mm i waży 61,5 g. Nie jest to więc urządzenie małe. Już po wzięciu go do ręki można odczuć, że mamy do czynienia ze sprzętem z wyższej półki, ale też przeznaczonym najczęściej na męski nadgarstek.

W zestawie znajduje się przede wszystkim smartwatch oraz sportowy, silikonowy pasek. Jego konstrukcja pozwala na wymianę, dzięki czemu można stosunkowo łatwo dopasować wygląd zegarka do własnych preferencji.

Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon Wear Elite, wspierany przez 2 GB pamięci RAM. Na dane użytkownika, aplikacje i multimedia przeznaczono 64 GB pamięci wewnętrznej. Systemem operacyjnym jest Wear OS, który zapewnia dostęp do szerokiego ekosystemu aplikacji i usług. Od frontu otrzymujemy ekran AMOLED o przekątnej 1,5 cala i rozdzielczości 498 × 498 pikseli. Specyfikację uzupełnia bardzo rozbudowany zestaw czujników. Znajdziemy tutaj między innymi akcelerometr, barometr, kompas, magnetometr, żyroskop, pulsometr, pulsoksymetr, termometr, czujnik światła, elektrokardiogram, ciśnieniomierz oraz czujnik BIA służący do analizy składu ciała.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 oferuje także GPS, LTE z eSIM, Wi-Fi, Bluetooth oraz NFC. Nie zabrakło głośnika i mikrofonu, funkcji prowadzenia rozmów, obsługi powiadomień, płatności Google Pay czy sterowania aparatem smartfona.

Najważniejsze parametry prezentują się następująco:

ekran AMOLED 1,5 cala, 498 × 498 pikseli,

procesor Qualcomm Snapdragon Wear Elite,

2 GB RAM,

64 GB pamięci wewnętrznej,

Wear OS,

LTE/4G z eSIM,

Wi-Fi, Bluetooth i NFC,

nawigacja satelitarna,

bateria 800 mAh,

do 100 godzin pracy w trybie oszczędzania energii,

do 48 godzin pracy z GPS,

koperta wykonana z tytanu,

szkło szafirowe,

wodoszczelność 10 ATM,

odporność IP69K,

standard MIL-STD-810H,

trzy przyciski fizyczne,

masa 61,5 g.

Jakość wykonania oraz design

Galaxy Watch Ultra 2 od początku sprawia wrażenie urządzenia stworzonego z myślą o intensywnym użytkowaniu. Koperta wykonana z tytanu nie tylko dobrze wygląda, ale również nadaje konstrukcji odpowiednią sztywność i poczucie solidności.

Dużą zaletą jest zastosowanie szkła szafirowego. W przypadku zegarka, który ma towarzyszyć użytkownikowi podczas treningów, wyjazdów czy aktywności na świeżym powietrzu, odporność powierzchni ekranu na zarysowania ma ogromne znaczenie.

Ciemna kolorystyka koperty i paska nadaje urządzeniu sportowy charakter. Nie jest to smartwatch, który próbuje udawać klasyczny zegarek mechaniczny. Galaxy Watch Ultra 2 ma wyglądać nowocześnie. Samsung już przy okazji premiery ostatniej generacji urządzeń nieco inaczej podszedł do tematu designu, gdzie zrezygnował z typowej okrągłej koperty na rzecz kwadratowej (z mocno zaoblonymi krawędziami) z wpisaną częścią okręgu. Całość wygląda ciekawie, choć z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim musi się spodobać.

Konstrukcja 47 mm ma jednak również swoje konsekwencje. Zegarek jest duży i na mniejszym nadgarstku może wyglądać nieco przytłaczająco. Masa 61,5 g nie jest szczególnie wysoka jak na urządzenie tej klasy, ale podczas całodziennego noszenia jego obecność jest wyraźnie odczuwalna.

Producent zastosował trzy fizyczne przyciski. To rozwiązanie docenią szczególnie osoby korzystające z zegarka podczas treningów. Sterowanie dotykowe jest wygodne, ale kiedy mamy mokre dłonie, znajdujemy się w rękawiczkach albo intensywnie ćwiczymy, fizyczne przyciski są po prostu praktyczniejsze. W przypadku linii Ultra nie otrzymaliśmy obrotowego pierścienia.

Na pochwałę zasługuje także odporność konstrukcji. 10 ATM pozwala traktować zegarek jako urządzenie przygotowane do kontaktu z wodą, natomiast IP69K oraz MIL-STD-810H dodatkowo pokazują, że Samsung nie projektował go wyłącznie z myślą o spokojnym użytkowaniu w biurze.

To właśnie konstrukcja jest jednym z największych wyróżników Galaxy Watch Ultra 2. Nie jest to delikatny gadżet, o który trzeba przesadnie się martwić.

Ekran

AMOLED o przekątnej 1,5 cala jest jednym z najważniejszych elementów całego urządzenia. Rozdzielczość 498 × 498 pikseli zapewnia wysoką szczegółowość obrazu, a charakterystyka technologii AMOLED pozwala uzyskać głęboką czerń i bardzo dobry kontrast.

W praktyce ekran świetnie pasuje do charakteru zegarka. Informacje prezentowane są czytelnie, ikony są wyraźne, a interfejs Wear OS dobrze wykorzystuje dostępną przestrzeń.

Duża przekątna ma także znaczenie podczas treningów. Jeżeli użytkownik chce szybko sprawdzić aktualne tętno, czas aktywności, dystans czy inne parametry, nie musi długo wpatrywać się w niewielkie elementy interfejsu. Ekran sprawdza się również podczas typowego korzystania ze smartwatcha. Wiadomości, powiadomienia, informacje o pogodzie czy sterowanie muzyką są wygodne w obsłudze.

Nie można też zapominać o szafirowym szkle. W przypadku urządzenia sportowego jest ono szczególnie istotne. Zegarek może przecież wielokrotnie otrzeć się o różne powierzchnie podczas treningu czy aktywności w terenie.

Sam panel AMOLED trudno uznać za słaby punkt urządzenia. Wręcz przeciwnie – ekran jest jednym z powodów, dla których korzystanie z Galaxy Watch Ultra 2 jest przyjemne.

Bateria

W przypadku rozbudowanych smartwatchy bateria jest zazwyczaj jednym z największych kompromisów. Im więcej czujników, bardziej zaawansowane funkcje i częstsze korzystanie z GPS, tym trudniej osiągnąć czas pracy porównywalny z klasycznym zegarkiem sportowym.

Samsung zastosował tutaj akumulator litowo-polimerowy o pojemności 800 mAh. Według specyfikacji pozwala on osiągnąć do 100 godzin pracy w trybie oszczędzania energii. W przypadku korzystania z GPS czas ten wynosi do 48 godzin.

To bardzo ważne wartości dla osób aktywnych. Możliwość korzystania z GPS przez dłuższy czas bez konieczności natychmiastowego szukania ładowarki zwiększa uniwersalność urządzenia. Oczywiście deklarowane wartości należy traktować jako maksymalne. Rzeczywisty czas pracy zależy od częstotliwości korzystania z ekranu, GPS, LTE, pomiarów zdrowotnych, powiadomień czy aplikacji działających w tle.

W typowym użytkowaniu trudno więc oczekiwać, że zegarek będzie działał przez cztery dni bez żadnych kompromisów. Niemniej 800 mAh daje Galaxy Watch Ultra 2 bardzo solidną podstawę i sprawia, że bateria nie jest elementem, który definiuje codzienne korzystanie z urządzenia w negatywny sposób. Choć podczas testów i tak najczęściej ładowałem go co drugi dzień.

Oprogramowanie

Galaxy Watch Ultra 2 działa pod kontrolą Wear OS, co daje mu dostęp do znacznie bardziej rozbudowanego ekosystemu niż w przypadku wielu zamkniętych platform stosowanych w tańszych smartwatchach.

Duża ilość pamięci wewnętrznej – 64 GB – jest tutaj szczególnie przydatna. Pozwala instalować aplikacje, przechowywać dane i korzystać z zegarka bardziej niezależnie od telefonu. Samsung mocno wykorzystuje również możliwości związane z monitorowaniem zdrowia i aktywności. Zegarek potrafi monitorować tętno, sen, stres, temperaturę czy poziom natlenienia krwi. Dostępne są również pomiary EKG, ciśnienia oraz analiza składu ciała wykorzystująca czujnik BIA.

Trzeba jednak pamiętać, że funkcje zdrowotne smartwatcha nie powinny być traktowane jako zamiennik profesjonalnej diagnostyki medycznej. Ich największą zaletą jest możliwość obserwowania trendów i zmian parametrów organizmu.

Dla osób aktywnych ważne są natomiast funkcje sportowe. Zegarek obsługuje między innymi bieganie, chodzenie, jazdę na rowerze oraz tryby wielodyscyplinarne. Dzięki GPS można śledzić trasę bez konieczności ciągłego korzystania ze smartfona. Na co dzień Wear OS pozwala również obsługiwać powiadomienia, połączenia, SMS-y i wiadomości e-mail.

Do tego dochodzą funkcje takie jak wykrywanie upadków, SOS, śledzenie cyklu, sterowanie odtwarzaczem czy zdalne sterowanie aparatem. Jedną z praktycznych funkcji pozostaje także możliwość korzystania z płatności Google Pay. Smartwatch może więc zastąpić kartę płatniczą podczas zakupów, co jest szczególnie wygodne podczas biegania czy jazdy na rowerze, kiedy zabieranie ze sobą smartfona nie zawsze ma sens.

Łączność

Pod względem komunikacji Galaxy Watch Ultra 2 jest urządzeniem kompletnym. Na pokładzie znalazło się LTE/4G z obsługą eSIM, Wi-Fi, Bluetooth oraz NFC. Największą różnicę w codziennym użytkowaniu może zrobić LTE. Dzięki niemu smartwatch może w określonych sytuacjach funkcjonować znacznie bardziej niezależnie od telefonu. Możliwość obsługi połączeń czy odbierania informacji bez ciągłego pozostawania w zasięgu smartfona zwiększa swobodę użytkownika.

Bluetooth pozostaje podstawowym sposobem komunikacji ze smartfonem i akcesoriami, natomiast Wi-Fi pozwala korzystać z sieci bezprzewodowej, gdy telefon nie jest bezpośrednio pod ręką. NFC odpowiada między innymi za płatności zbliżeniowe. W połączeniu z Google Pay otrzymujemy funkcję, która w praktyce może okazać się jedną z najczęściej wykorzystywanych możliwości smartwatcha. Nie można zapominać również o systemie nawigacji satelitarnej. Dla biegaczy, rowerzystów i osób spędzających dużo czasu w terenie jest to jedna z kluczowych funkcji. Galaxy Watch Ultra 2 jest więc pod względem łączności znacznie bliższy małemu, niezależnemu komputerowi na nadgarstku niż klasycznemu zegarkowi sportowemu.

Podsumowanie

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 to smartwatch, który bardzo wyraźnie wie, czym chce być. Nie próbuje konkurować z minimalistycznymi zegarkami nastawionymi przede wszystkim na długi czas pracy. Zamiast tego oferuje ogromną liczbę funkcji, rozbudowane możliwości monitorowania aktywności i zdrowia, łączność LTE, GPS, Wear OS oraz konstrukcję przygotowaną do pracy w trudniejszych warunkach.

Największymi zaletami urządzenia są bez wątpienia jakość wykonania, tytanowa koperta, szafirowe szkło, duży ekran AMOLED, rozbudowany zestaw czujników, 64 GB pamięci oraz bateria o pojemności 800 mAh. Do tego dochodzi bardzo dobra łączność, w tym LTE z eSIM, oraz szerokie możliwości systemu Wear OS.

Nie jest to jednak zegarek dla każdego. Koperta o średnicy 47 mm jest duża, a sportowy charakter konstrukcji może nie odpowiadać osobom szukającym bardziej dyskretnego urządzenia. Trzeba również pamiętać, że wykorzystanie wszystkich funkcji zegarka może oznaczać częstsze ładowanie niż w prostszych rozwiązaniach.

Jeżeli jednak priorytetem jest maksymalnie rozbudowany smartwatch, który może pełnić funkcję zegarka sportowego, centrum powiadomień, urządzenia do monitorowania organizmu, narzędzia nawigacyjnego, telefonu i portfela, Galaxy Watch Ultra 2 ma bardzo wiele argumentów po swojej stronie.

To sprzęt dla użytkownika wymagającego – takiego, który nie chce wybierać pomiędzy funkcjonalnością a wytrzymałością. Samsung stawia tutaj na jedno i drugie, tworząc urządzenie duże, solidne i bardzo bogato wyposażone. W efekcie Galaxy Watch Ultra 2 jest propozycją skierowaną przede wszystkim do osób, które rzeczywiście zamierzają wykorzystać potencjał zaawansowanego smartwatcha, a nie tylko sprawdzać na nim godzinę i powiadomienia. Na koniec cena nowego zegarka – 3249 zł, jest naprawdę drogo.