PlayStation Portal dostaje ważną aktualizację. Sony chce zadbać o baterię urządzenia

Sony udostępniło kolejną aktualizację oprogramowania dla PlayStation Portal. Tym razem producent nie skupił się na nowych funkcjach związanych bezpośrednio z graniem, ale na elemencie, który z czasem może mieć duże znaczenie dla użytkowników urządzenia. Aktualizacja oznaczona numerem 7.1.7 wprowadza zmianę sposobu ładowania baterii. Po jej zainstalowaniu PlayStation Portal domyślnie będzie ładowany tylko do 80 proc.

Jest to rozwiązanie dobrze znane użytkownikom współczesnych smartfonów, laptopów czy innych urządzeń wyposażonych w akumulatory litowo-jonowe. Sony chce w ten sposób ograniczyć zużywanie się baterii i zadbać o jej długoterminową kondycję. Aktualizacja jest już dostępna dla użytkowników PlayStation Portal.

PlayStation Portal będzie ładowany do 80 proc.

Najważniejszą zmianą w aktualizacji 7.1.7 jest wprowadzenie limitu ładowania. Po instalacji nowego oprogramowania PlayStation Portal domyślnie zatrzyma proces ładowania na poziomie 80 proc. Sony tłumaczy, że rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o długoterminowej kondycji baterii urządzenia.

Użytkownik nie zostaje jednak całkowicie pozbawiony możliwości korzystania z pełnej pojemności akumulatora. Limit można zmienić ręcznie w ustawieniach urządzenia. Wystarczy przejść do Ustawienia > System > Bateria, a następnie wybrać odpowiednią wartość limitu ładowania.

Sony jednocześnie wyraźnie ostrzega, że ustawienie limitu powyżej 80 proc. może negatywnie wpłynąć na wydajność baterii i ogólną stabilność, a także zmniejszać jej kondycję w dłuższej perspektywie. Producent rekomenduje więc pozostawienie domyślnej wartości.

Nie oznacza to oczywiście, że jednorazowe naładowanie urządzenia do 100 proc. natychmiast uszkodzi jego akumulator. Chodzi raczej o sposób eksploatacji baterii w dłuższym okresie. Ograniczenie poziomu maksymalnego naładowania ma zmniejszać obciążenie akumulatora i spowalniać jego zużywanie.

Dlaczego Sony zdecydowało się na taki krok?

Bateria jest jednym z elementów każdego przenośnego urządzenia, który naturalnie zużywa się wraz z upływem czasu. Jej rzeczywista pojemność stopniowo spada, a sposób ładowania i warunki pracy mogą mieć wpływ na tempo tego procesu.

W przypadku PlayStation Portal ma to szczególne znaczenie. Urządzenie zostało zaprojektowane przede wszystkim jako sprzęt przenośny, dlatego kondycja akumulatora bezpośrednio wpływa na komfort korzystania z niego bez dostępu do ładowarki.

Limit 80 proc. nie zwiększy fizycznej pojemności baterii ani nie sprawi, że Portal będzie działał dłużej podczas pojedynczej sesji. Wręcz przeciwnie – użytkownik otrzymuje do dyspozycji mniejszą część nominalnego zakresu naładowania. Celem jest jednak zachowanie lepszej kondycji akumulatora w dłuższym okresie. To podejście od pewnego czasu stosują również inni producenci elektroniki. Zamiast maksymalizować dostępny czas pracy za każdym razem, urządzenie może ograniczyć poziom naładowania, aby zmniejszyć długotrwałe obciążenie baterii.

Limit można zmienić

Sony pozostawia użytkownikowi możliwość samodzielnego wyboru sposobu ładowania. Jeżeli ktoś potrzebuje maksymalnego czasu pracy podczas konkretnego wyjazdu, podróży czy długiej sesji z dala od gniazdka, może zwiększyć limit powyżej 80 proc.

Trzeba jednak pamiętać o komunikacie producenta. Sony wskazuje, że korzystanie z limitu przekraczającego 80 proc. może mieć wpływ na długoterminową kondycję baterii. Dlatego domyślna wartość ma być rozwiązaniem przeznaczonym dla osób, które chcą przede wszystkim ograniczyć zużywanie akumulatora.

To również oznacza, że aktualizacja nie zmusza wszystkich użytkowników do zmiany przyzwyczajeń. Można potraktować ją jako dodatkową opcję zarządzania energią, podobnie jak rozwiązania stosowane w innych urządzeniach mobilnych.

Aktualizacja nie kończy się na baterii

Wersja 7.1.7 przynosi także kilka mniejszych zmian. Sony informuje o poprawkach dotyczących wydajności i stabilności oprogramowania systemowego. Producent wprowadził również usprawnienia wiadomości oraz użyteczności niektórych ekranów.

Nie jest to więc aktualizacja wprowadzająca dużą funkcję zmieniającą sposób korzystania z PlayStation Portal. Jej najważniejszym elementem jest zarządzanie procesem ładowania, a pozostałe zmiany mają charakter usprawniający.

Sony wymaga również, aby użytkownicy korzystający z urządzeń PlayStation Link zadbali o aktualizację ich oprogramowania. Firma informuje, że najnowsza wersja oprogramowania PlayStation Link jest potrzebna do połączenia urządzenia z PlayStation Portal. Aktualizację PlayStation Link można przeprowadzić po podłączeniu adaptera USB PlayStation Link do PS5 lub komputera PC.

To ważna zmiana dla osób korzystających z Portala przez długi czas

PlayStation Portal nie jest klasyczną konsolą przenośną. Urządzenie pozwala przede wszystkim na korzystanie z funkcji Remote Play, dzięki której można przesyłać obraz i dźwięk z PS5 na ekran Portala. Sprzęt otrzymał również obsługę grania w chmurze w przypadku wybranych gier PS5 dla użytkowników odpowiedniej subskrypcji PlayStation Plus.

Wcześniejsze aktualizacje systemu skupiały się między innymi właśnie na rozwijaniu możliwości grania strumieniowego. W marcu urządzenie otrzymało tryb 1080p High Quality, który stawia na wyższą jakość obrazu, ale jednocześnie wykorzystuje większą ilość danych.

Wrześniowa aktualizacja ma zupełnie inny charakter. Sony nie próbuje tym razem zwiększać możliwości urządzenia, lecz zadbać o jego eksploatację w kolejnych latach.

Sony stawia na długowieczność baterii

Wprowadzenie limitu 80 proc. pokazuje zmianę podejścia do zarządzania baterią w urządzeniach przenośnych. W przypadku PlayStation Portal użytkownik może zdecydować, czy ważniejszy jest dla niego maksymalny czas pracy podczas pojedynczego ładowania, czy ograniczenie zużywania akumulatora w dłuższej perspektywie.

Domyślne ustawienie sugeruje, jakie rozwiązanie rekomenduje Sony. Po aktualizacji urządzenie automatycznie ograniczy ładowanie do 80 proc., a zmiana tego parametru będzie wymagała ręcznej ingerencji w ustawienia.

Dla osób korzystających z Portala głównie w domu, gdzie w każdej chwili można podłączyć urządzenie do ładowarki, ograniczenie może być szczególnie praktyczne. W przypadku długich podróży sytuacja wygląda inaczej, ponieważ każde dodatkowe kilkanaście czy kilkadziesiąt procent pojemności może oznaczać więcej czasu z dala od gniazdka.