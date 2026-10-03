Motorola Signature 27 będzie pierwszym smartfonem marki z dźwiękiem Bang & Olufsen

Motorola szykuje kolejnego przedstawiciela swojej najbardziej ekskluzywnej serii smartfonów. Signature 27 ma być urządzeniem, w którym producent połączy topową wydajność, rozbudowany zestaw fotograficzny oraz rozwiązania audio opracowane we współpracy z Bang & Olufsen. To właśnie system dźwiękowy jest jedną z najważniejszych nowości zapowiedzianych dla nadchodzącego flagowca.

Motorola coraz wyraźniej próbuje zaznaczyć swoją obecność w segmencie najbardziej zaawansowanych smartfonów. Model Signature 27 ma być kolejnym krokiem w tym kierunku, a współpraca z duńskim producentem sprzętu audio ma nadać urządzeniu bardziej ekskluzywny charakter. Motorola potwierdziła, że Signature 27 będzie pierwszym smartfonem marki wykorzystującym rozwiązania audio sygnowane przez Bang & Olufsen.

Bang & Olufsen zadba o dźwięk w Motoroli

Współpraca Motoroli z Bang & Olufsen nie ma ograniczać się wyłącznie do umieszczenia logo producenta audio na obudowie. Według zapowiedzi duńska firma będzie odpowiadała za dostrojenie brzmienia urządzenia. Motorola mówi również o specjalnych trybach dźwięku oraz nowych doświadczeniach związanych z korzystaniem z multimediów.

Producent zapowiada możliwość wyboru profilu dźwiękowego zależnie od sposobu korzystania ze smartfona. Użytkownik ma otrzymać ustawienia przeznaczone między innymi do muzyki, filmów, gier czy podcastów. Celem jest uzyskanie bardziej naturalnego i szczegółowego brzmienia, które ma być możliwie wierne oryginalnemu nagraniu.

Signature 27 ma również otrzymać stereofoniczny system głośników. Motorola pokazała już urządzenie na materiałach promocyjnych, na których można dostrzec górną i dolną część zestawu głośnikowego. Szczegółowe parametry dotyczące mocy głośników czy zastosowanych przetworników nie zostały jednak jeszcze ujawnione.

Dla Motoroli jest to istotna zmiana w strategii. W przypadku flagowych smartfonów producenci coraz częściej traktują dźwięk jako jeden z elementów budowania całego doświadczenia użytkownika. Współpraca z rozpoznawalną marką audio ma więc przede wszystkim podkreślać premium charakter Signature 27.

Nie tylko dźwięk. Motorola stawia również na fotografię

Signature 27 ma być flagowcem także pod względem możliwości fotograficznych. Motorola zapowiedziała zastosowanie 200-megapikselowego teleobiektywu peryskopowego. Producent informuje, że aparat będzie obsługiwał funkcję Super Zoom Pro oferującą nawet 100-krotne przybliżenie wspomagane przez generatywną sztuczną inteligencję.

Jednocześnie smartfon ma otrzymać 50-megapikselowy sensor Sony LYTIA oraz rozwiązania odpowiedzialne za przetwarzanie obrazu i materiałów wideo. Motorola wymienia w tym kontekście Video Enhancement Engine, który ma w czasie rzeczywistym poprawiać między innymi kolorystykę, ekspozycję, światła i cienie.

Wcześniejsze informacje dotyczące urządzenia wskazywały również na rozbudowany zestaw aparatów umieszczonych z tyłu. Charakterystycznym elementem Signature 27 ma być nietypowo zaprojektowana wyspa fotograficzna. Zamiast klasycznego kwadratowego czy prostokątnego modułu Motorola zdecydowała się na bardziej asymetryczne rozmieszczenie poszczególnych elementów.

Według dostępnych informacji głównemu aparatowi ma towarzyszyć między innymi ultraszerokokątny obiektyw oraz klasyczny i peryskopowy teleobiektyw. Nie wszystkie szczegóły konfiguracji zostały jednak jeszcze oficjalnie potwierdzone przez producenta.

Snapdragon na pokładzie

Motorola nie zamierza oszczędzać również na wydajności. Signature 27 ma korzystać z najnowszej generacji platformy Qualcomm Snapdragon przeznaczonej dla flagowych urządzeń. Polska strona producenta wymienia Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 jako jednostkę napędzającą smartfon.

Procesor ma być wspierany przez rozbudowany system chłodzenia. Motorola informuje o wykorzystaniu między innymi komory parowej 3D oraz żelu termicznego z dodatkiem diamentów. Takie rozwiązanie ma pomagać w odprowadzaniu ciepła generowanego przez układ podczas wymagających zadań, w tym grania czy intensywnego przetwarzania zdjęć i materiałów wideo.

Producent zwraca przy tym uwagę, że system chłodzenia został zaprojektowany nie tylko z myślą o uzyskaniu wysokich wyników w testach wydajnościowych. Równie ważne ma być utrzymanie wysokiej wydajności przez dłuższy czas, bez nadmiernego ograniczania taktowania układu w wyniku wzrostu temperatury.

Charakterystyczny design

Signature 27 ma również wyróżniać się wzornictwem. Motorola wykorzystuje aluminium klasy lotniczej oraz szklano-ceramiczne elementy, łącząc je z bardziej zaokrąglonymi liniami obudowy. Firma podkreśla, że projekt inspirowany jest między innymi wzornictwem samochodowym oraz odzieżą sportową.

Jednym z ciekawszych elementów będzie również zastosowanie specjalnej faktury materiału określanej przez producenta jako Tactical Fabric. Ma ona połączyć bardziej ekskluzywny wygląd z charakterystyczną fakturą tylnej części obudowy.

Motorola zmienia przy okazji sposób oznaczania swoich flagowych smartfonów. Dwie ostatnie cyfry nazwy mają wskazywać rok generacji urządzenia. Signature 27 jest więc następcą pierwszego modelu Signature i jednocześnie reprezentantem generacji przygotowanej na 2027 rok, mimo że jego prezentacja odbywa się jeszcze w 2026 roku.

Motorola chce mocniej wejść do segmentu premium

Signature 27 ma być urządzeniem, za pomocą którego Motorola będzie próbowała konkurować z najbardziej zaawansowanymi smartfonami z Androidem. Producent stawia przy tym nie na jeden konkretny element, ale na połączenie kilku obszarów: wydajności, fotografii, wzornictwa oraz jakości dźwięku.

Szczególnie interesująca jest współpraca z Bang & Olufsen. Duńska marka ma być odpowiedzialna nie tylko za samo strojenie brzmienia, ale również za przygotowanie specjalnych trybów dźwiękowych. Motorola zapowiada, że partnerstwo obejmie także kolejne urządzenia z jej wyższej półki.

Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, jak duża będzie różnica w jakości dźwięku względem poprzednich flagowców Motoroli. Samo zaangażowanie Bang & Olufsen nie oznacza automatycznie, że Signature 27 będzie oferował najlepsze głośniki na rynku. Ostateczną ocenę będzie można wystawić dopiero po poznaniu pełnej specyfikacji i przeprowadzeniu testów.

Premiera coraz bliżej

Motorola pokazuje kolejne szczegóły Signature 27 w okresie poprzedzającym oficjalną premierę. Smartfon ma zostać zaprezentowany w związku ze Snapdragon Summit, gdzie producent może ujawnić kolejne informacje dotyczące zastosowanego procesora i pozostałych podzespołów.

Wciąż brakuje jednak pełnej specyfikacji technicznej. Motorola nie ujawniła wszystkich informacji dotyczących między innymi pamięci RAM, pamięci masowej, baterii czy szczegółów dotyczących wyświetlacza. W przypadku ekranu pojawiają się informacje o panelu LTPO AMOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 165 Hz, ale te parametry nie zostały jeszcze w pełni potwierdzone przez producenta.

Signature 27 zapowiada się więc jako jeden z najważniejszych smartfonów Motoroli przygotowywanych na przełom 2026 i 2027 roku. Szczególnie ciekawie wygląda połączenie 200-megapikselowego teleobiektywu, najnowszej platformy Qualcomm oraz współpracy z Bang & Olufsen. Jeżeli producent odpowiednio wykorzysta te rozwiązania, nowy Signature może być próbą wyraźnego przesunięcia Motoroli w stronę segmentu urządzeń premium.