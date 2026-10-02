Xiaomi 18 Pro i 18 Pro Max trafią na globalny rynek. Xiaomi potwierdziło premierę

Xiaomi zdecydowało się na ruch, na który czekali użytkownicy zainteresowani najwyżej pozycjonowanymi smartfonami chińskiego producenta. Firma oficjalnie potwierdziła, że Xiaomi 18 Pro oraz Xiaomi 18 Pro Max opuszczą chiński rynek i trafią do sprzedaży globalnej. To istotna zmiana względem poprzedniej generacji, której modele Pro pozostały ograniczone do Chin. Na tym etapie nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery ani cen w poszczególnych krajach, ale producent zapowiada debiut jeszcze w 2026 roku.

Xiaomi 18 Pro w końcu trafi poza Chiny

Seria Xiaomi 18 Pro została zaprezentowana w Chinach 23 września. Początkowo nie było jasne, czy producent zdecyduje się na jej międzynarodową dystrybucję. W przypadku poprzedniej generacji Xiaomi 17 standardowy model trafił na wybrane rynki globalne, podczas gdy Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max pozostały urządzeniami przeznaczonymi dla chińskich klientów.

Tym razem sytuacja wygląda inaczej. Xiaomi oficjalnie poinformowało, że seria Xiaomi 18 Pro będzie dostępna globalnie jeszcze w tym roku. Informację przekazali przedstawiciele firmy w mediach społecznościowych, potwierdzając tym samym wcześniejsze doniesienia.

W komunikacie nie pojawiła się jednak konkretna data premiery. Oznacza to, że na szczegóły dotyczące debiutu w Europie trzeba jeszcze poczekać. Nie wiadomo również, czy oba modele trafią jednocześnie do wszystkich regionów.

Pierwsze sygnały wskazują zresztą, że dostępność może różnić się w zależności od rynku. Przykładowo Xiaomi India zapowiadało Xiaomi 18 Pro, ale nie wymieniło wprost modelu Pro Max. Sam producent mówi natomiast o globalnej premierze całej serii Xiaomi 18 Pro.

Dwa różne flagowce

Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max nie są wyłącznie różnymi wariantami tego samego smartfona. Producent zastosował w nich różne przekątne ekranów, a także różne układy firmy Qualcomm.

Xiaomi 18 Pro otrzymał 6,4-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 2436 × 1120 pikseli. Panel oferuje częstotliwość odświeżania do 120 Hz i maksymalną jasność sięgającą 4000 nitów.

Większy Xiaomi 18 Pro Max wyposażono natomiast w 6,9-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 2624 × 1208 pikseli. Również w tym przypadku możemy liczyć na odświeżanie 120 Hz i deklarowaną jasność maksymalną na poziomie 4000 nitów.

Ciekawym elementem pozostaje dodatkowy ekran umieszczony z tyłu obudowy. Xiaomi kontynuuje rozwiązanie znane z poprzedniej generacji. W Xiaomi 18 Pro zastosowano 2,7-calowy panel, natomiast Pro Max otrzymał ekran o przekątnej 2,9 cala. Może on służyć między innymi do wykonywania zdjęć głównym aparatem, wyświetlania informacji czy korzystania z wybranych funkcji bez konieczności uruchamiania głównego wyświetlacza.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 na pokładzie

Jedną z najważniejszych zmian jest zastosowanie najnowszych układów Qualcomm. Xiaomi 18 Pro korzysta ze Snapdragona 8 Elite Gen 6, podczas gdy Xiaomi 18 Pro Max otrzymał jeszcze mocniejszego Snapdragona 8 Elite Extreme Gen 6.

Oba procesory powstają w 2-nanometrowym procesie technologicznym. W przypadku najwyżej pozycjonowanego Xiaomi 18 Pro Max producent chce więc zaoferować użytkownikom jeden z najmocniejszych układów mobilnych dostępnych w momencie premiery.

Smartfony mogą być wyposażone nawet w 16 GB pamięci RAM oraz 1 TB pamięci na dane. W chińskiej wersji Xiaomi 18 Pro dostępne są konfiguracje obejmujące 12 lub 16 GB RAM i do 1 TB pamięci masowej. Pro Max również dochodzi do 16 GB RAM i 1 TB przestrzeni na dane.

Aparaty 200 Mpx i współpraca z Leica

Xiaomi nie zamierza również oszczędzać na możliwościach fotograficznych. Xiaomi 18 Pro otrzymał zestaw trzech aparatów na tylnym panelu, w którym znalazły się dwa sensory o rozdzielczości 200 Mpx oraz dodatkowy aparat 50 Mpx.

200-megapikselowy sensor pełni rolę głównego aparatu, natomiast drugi odpowiada za teleobiektyw peryskopowy. Trzeci aparat jest jednostką ultraszerokokątną. System fotograficzny powstał we współpracy z firmą Leica.

Podobny zestaw znajdziemy w Xiaomi 18 Pro Max. W obu smartfonach producent stawia więc na bardzo wysoką rozdzielczość nie tylko głównego aparatu, ale również teleobiektywu.

Z przodu znalazł się natomiast aparat 50 MP. W praktyce oznacza to, że Xiaomi 18 Pro oraz Pro Max mają być urządzeniami nastawionymi nie tylko na wydajność, ale również na rozbudowane możliwości fotograficzne.

Privacy Display ma utrudnić zaglądanie w ekran

Jedną z ciekawszych funkcji nowych smartfonów jest Privacy Display. Rozwiązanie ma ograniczać możliwość podejrzenia zawartości ekranu przez osoby znajdujące się obok użytkownika.

Mechanizm został zaprojektowany z myślą o sytuacjach, w których korzystamy ze smartfona w miejscu publicznym. Osoba siedząca obok czy stojąca za użytkownikiem powinna mieć znacznie utrudnione odczytanie informacji wyświetlanych na ekranie.

To nietypowe podejście do kwestii prywatności, ponieważ producent nie ogranicza się wyłącznie do klasycznego oprogramowania czy specjalnej folii na ekran. Funkcja została zintegrowana z samym wyświetlaczem.

Ogromne baterie, ale jest haczyk

Chińskie wersje nowych smartfonów mogą pochwalić się bardzo dużymi akumulatorami. Xiaomi 18 Pro otrzymał baterię o pojemności 7000 mAh, natomiast w przypadku Xiaomi 18 Pro Max zastosowano ogniwo aż 8500 mAh.

Oba urządzenia obsługują szybkie ładowanie przewodowe o mocy do 100 W. Tak duże akumulatory mogą być jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za nowymi flagowcami Xiaomi.

Pojawiły się jednak informacje, które mogą zainteresować osoby czekające na globalną wersję urządzeń. Według danych znalezionych w kodzie HyperOS międzynarodowy Xiaomi 18 Pro może otrzymać baterię 6000 mAh zamiast 7000 mAh. Jeszcze większa różnica dotyczy Xiaomi 18 Pro Max. Globalny wariant ma być wyposażony w ogniwo 7050 mAh, podczas gdy chińska wersja oferuje 8500 mAh. Są to na razie informacje pochodzące z analizy oprogramowania, a nie oficjalna specyfikacja Xiaomi dla wszystkich rynków. Jeżeli doniesienia się potwierdzą, globalne modele będą więc pod tym względem wyraźnie różniły się od chińskich odpowiedników.

Ceny na razie tylko dla Chin

Xiaomi 18 Pro w Chinach rozpoczyna sprzedaż od 5999 juanów za wariant z 12 GB RAM i 256 GB pamięci. Xiaomi 18 Pro Max kosztuje natomiast od 6999 juanów. Najdroższe konfiguracje z 16 GB RAM i 1 TB pamięci wyceniono odpowiednio na 8999 i 9999 juanów.

Nie należy jednak przeliczać tych kwot bezpośrednio na złotówki i traktować ich jako potencjalnych cen europejskich. Globalne wersje smartfonów zwykle mają inną strukturę podatków, dystrybucji i wyposażenia.

Xiaomi nie ujawniło jeszcze europejskich cen ani szczegółowego harmonogramu premiery. Nie wiadomo więc, ile Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max będą kosztowały w Polsce.

Xiaomi zmienia strategię

Globalna premiera Xiaomi 18 Pro i 18 Pro Max jest istotna przede wszystkim dlatego, że producent zmienia podejście do swojej najwyższej serii. Poprzednia generacja modeli Pro była ograniczona do Chin, przez co europejscy użytkownicy nie mieli oficjalnej możliwości zakupu tych urządzeń.

W przypadku Xiaomi 18 Pro sytuacja ma być inna. Firma potwierdziła globalny debiut jeszcze w 2026 roku, a więc na pojawienie się nowych flagowców na kolejnych rynkach nie powinniśmy czekać do przyszłego roku.

Na ostateczną ocenę globalnych wariantów trzeba jednak poczekać do oficjalnej premiery. Szczególnie interesujące będą ceny w Europie, dostępność obu modeli oraz potwierdzenie pojemności baterii. Jeżeli informacje dotyczące mniejszych akumulatorów się potwierdzą, globalny Xiaomi 18 Pro i Pro Max będą pod tym względem wyraźnie inne od swoich chińskich odpowiedników.

Jedno jest już jednak pewne: Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max nie pozostaną wyłącznie chińskimi flagowcami. Producent oficjalnie potwierdził ich globalny debiut, który ma nastąpić jeszcze w tym roku.