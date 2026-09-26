Mivi One 5G oficjalnie. Duży ekran, bateria 6000 mAh i czysty Android 16

Mivi, indyjska marka znana dotychczas przede wszystkim z produkcji urządzeń audio, wchodzi na rynek smartfonów. Firma zaprezentowała właśnie model Mivi One 5G, który ma być propozycją dla użytkowników poszukujących niedrogiego telefonu z obsługą sieci 5G, dużym ekranem oraz pojemną baterią. Producent postawił również na stosunkowo czystą wersję systemu Android 16 i obiecuje aktualizacje do Androida 18.

Mivi One 5G jest pierwszym smartfonem w historii marki. Firma chce wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas produkcji słuchawek, głośników i innych urządzeń elektroniki użytkowej, aby wejść na niezwykle konkurencyjny rynek smartfonów. Na początek urządzenie trafi do sprzedaży w Indiach, gdzie będzie dostępne za pośrednictwem platformy Flipkart. Pierwsza sprzedaż została zaplanowana na 8 października 2026 roku.

Duży ekran 90 Hz

Mivi One 5G został wyposażony w 6,745-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1600 × 720 pikseli. Panel pracuje z częstotliwością odświeżania 90 Hz, co powinno przełożyć się na płynniejsze przewijanie interfejsu oraz animacji niż w przypadku klasycznych ekranów 60 Hz. Producent zastosował również szkło ochronne 2.5D.

Nie jest to więc ekran nastawiony na maksymalną szczegółowość obrazu. Rozdzielczość HD+ przy przekątnej przekraczającej 6,7 cala oznacza zagęszczenie pikseli na poziomie około 260 ppi. W segmencie cenowym Mivi One 5G takie rozwiązanie nie jest jednak szczególnie zaskakujące. Producent wyraźnie koncentruje się tutaj na dużej powierzchni roboczej i podstawowych parametrach przy zachowaniu stosunkowo niskiej ceny.

Przedni aparat został umieszczony w charakterystycznym wycięciu w kształcie kropli wody. Sam ekran jest wykonany w technologii In-Cell.

Snapdragon 4 Gen 2 i nawet 8 GB RAM

Za wydajność odpowiada Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 5G. Jest to układ wykonany w procesie technologicznym 4 nm, który został zaprojektowany z myślą o tańszych smartfonach obsługujących sieci nowej generacji.

Mivi One 5G będzie dostępny w trzech konfiguracjach pamięci. Podstawowa wersja otrzyma 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Kolejne warianty zaoferują odpowiednio 6 GB oraz 8 GB RAM, przy czym niezależnie od wersji użytkownik otrzyma 128 GB przestrzeni na dane.

Pamięć wewnętrzna wykorzystuje standard UFS 2.2. Producent przewidział także hybrydowy slot, który pozwala zdecydować, czy użytkownik chce korzystać z dwóch kart SIM, czy jednej karty SIM i karty pamięci.

Mivi deklaruje, że One 5G osiąga w AnTuTu około 490 tysięcy punktów. Nie należy jednak traktować tej wartości jako bezpośredniego wyznacznika rzeczywistej wydajności telefonu w każdym zastosowaniu. W praktyce Snapdragon 4 Gen 2 powinien być wystarczający do codziennych zadań, korzystania z mediów społecznościowych, komunikatorów czy oglądania materiałów wideo.

6000 mAh ma być jednym z głównych atutów

Jednym z najważniejszych elementów specyfikacji Mivi One 5G jest akumulator o pojemności 6000 mAh. W połączeniu z energooszczędnym układem Snapdragon 4 Gen 2 oraz ekranem HD+ może to przełożyć się na długi czas pracy z dala od ładowarki.

Smartfon obsługuje przewodowe ładowanie z mocą 18 W w standardzie PD 2.0. Nie jest to szczególnie szybkie ładowanie jak na współczesne smartfony, dlatego uzupełnienie tak dużego akumulatora do pełna może wymagać trochę czasu. Z drugiej strony pojemność 6000 mAh jest rozwiązaniem, które może być dla części użytkowników ważniejsze niż możliwość bardzo szybkiego ładowania.

Telefon ma 9,15 mm grubości i waży 210 gramów. W obudowie znalazło się także gniazdo USB typu C oraz klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm. Smartfon oferuje ponadto Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 oraz obsługę dwóch kart SIM w konfiguracji hybrydowej.

50-megapikselowy aparat główny

Na pleckach Mivi One 5G znalazł się podwójny zestaw aparatów. Główny sensor ma rozdzielczość 50 megapikseli i wykorzystuje autofokus PDAF. Towarzyszy mu dodatkowy, pomocniczy aparat, którego szczegółowych parametrów producent nie określił.

Do selfie oraz rozmów wideo służy przedni aparat 8 Mpx z przysłoną f/2.0.

Specyfikacja fotograficzna pokazuje, że Mivi nie próbuje konkurować z droższymi smartfonami rozbudowanym zestawem obiektywów. Zamiast tego firma stawia na podstawowy aparat 50 Mpx, który ma być wystarczający do codziennego fotografowania.

Czysty Android 16

Ciekawym elementem Mivi One 5G jest oprogramowanie. Smartfon działa pod kontrolą Androida 16 w wersji określanej przez producenta jako Pure Android. Mivi deklaruje ograniczenie liczby niepotrzebnych dodatków i aplikacji, które często pojawiają się w tańszych smartfonach.

Producent zapowiada również aktualizacje systemu do Androida 18. Jeżeli deklaracja zostanie zrealizowana zgodnie z zapowiedziami, oznaczałoby to otrzymanie przez telefon dwóch kolejnych głównych wersji systemu.

Mivi przygotowało także własną technologię ClearTalk. Jest ona związana z autorskim rozwiązaniem Mivi Neural Voice Engine i ma poprawiać jakość rozmów poprzez ograniczenie wpływu dźwięków otoczenia, takich jak ruch uliczny, wiatr, rozmowy innych osób czy muzyka.

IP64 i pięć wersji kolorystycznych

Mivi One 5G otrzymał obudowę odporną na kurz i zachlapania zgodnie z normą IP64. Nie oznacza to jednak odporności na zanurzenie w wodzie, dlatego użytkownicy nadal powinni zachować ostrożność podczas korzystania z telefonu w pobliżu wody.

Smartfon będzie dostępny w pięciu kolorach: niebieskim, różowym, zielonym, bordowym oraz granatowym. Konstrukcja wykorzystuje między innymi tylny panel z tworzywa PMMA.

Ile kosztuje Mivi One 5G?

Mivi One 5G został wyceniony w Indiach na 14 999 rupii za wariant z 4 GB RAM i 128 GB pamięci. Wersja 6/128 GB kosztuje 15 999 rupii, natomiast topowa konfiguracja 8/128 GB została wyceniona na 16 999 rupii.

Producent przygotował również specjalne ceny związane z promocją Flipkart Big Billion Days. W jej ramach podstawowa wersja ma być dostępna efektywnie od 11 999 rupii, wariant 6/128 GB od 12 999–13 499 rupii, a model 8/128 GB od około 13 999–14 999 rupii, zależnie od uwzględnianej oferty bankowej. Mivi One 5G będzie sprzedawany wyłącznie przez Flipkart, a pierwsza sprzedaż została zaplanowana na 8 października. Na ten moment producent nie zapowiedział oficjalnej premiery urządzenia na innych rynkach.

Mivi rozpoczyna przygodę ze smartfonami

Mivi One 5G jest interesującym debiutem producenta, który do tej pory koncentrował się przede wszystkim na sprzęcie audio. Firma podkreśla, że telefon został opracowany z myślą o indyjskich użytkownikach i jest produkowany w Indiach. Mivi zapowiada przy tym rozwój własnych kompetencji w zakresie projektowania, inżynierii oraz produkcji smartfonów.

Specyfikacja pokazuje wyraźnie, do jakiego segmentu kierowany jest Mivi One 5G. Duży ekran 90 Hz, 6000 mAh, obsługa 5G, Snapdragon 4 Gen 2, aparat 50 MP oraz Android 16 tworzą zestaw nastawiony przede wszystkim na codzienne użytkowanie. Jednocześnie producent musiał pójść na kompromisy, czego przykładem jest rozdzielczość HD+ ekranu, ładowanie 18 W czy brak bardziej rozbudowanego zestawu aparatów.

Najważniejsze pytanie dotyczące Mivi One 5G pozostaje jednak otwarte: czy marka zdecyduje się w przyszłości wyjść ze swoim smartfonem poza Indie. Na razie Mivi rozpoczyna działalność w nowym segmencie właśnie na rodzimym rynku, gdzie zamierza konkurować przede wszystkim ceną, dużą baterią oraz stosunkowo prostym oprogramowaniem.