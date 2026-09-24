Logitech Spotlight 2 – więcej niż zwykły pilot do prezentacji. Recenzja nowoczesnego wskaźnika

Dobry prezenter multimedialny powinien przede wszystkim pozwalać prowadzącemu skupić się na odbiorcach, a nie na komputerze. Przewijanie slajdów, wskazywanie najważniejszych elementów czy szybkie przechodzenie do konkretnej części prezentacji powinno odbywać się bez konieczności podchodzenia do laptopa. Logitech od kilku lat rozwija tę kategorię urządzeń, a najnowszy Logitech Spotlight 2 jest kolejnym krokiem w tym kierunku.

Nie jest to jednak klasyczny „pilot do PowerPointa”. Producent postawił na znacznie bardziej rozbudowane możliwości – cyfrowe wskazywanie, powiększanie fragmentów ekranu, zaznaczanie obszarów, sterowanie kursorem, reakcje haptyczne oraz możliwość przypisywania własnych funkcji do przycisków. Do tego dochodzi klasyczny laser klasy 1, dzięki czemu urządzenie można wykorzystywać zarówno podczas prezentacji na ekranie, jak i w bardziej tradycyjny sposób.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

W zestawie otrzymujemy przede wszystkim sam prezenter Logitech Spotlight 2 oraz odbiornik Logi Bolt USB-C. Odbiornik można przechowywać bezpośrednio w obudowie urządzenia, dzięki czemu trudno go zgubić podczas transportu. Warto jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz – do ładowania potrzebny jest przewód USB-C, którego producent nie dołącza do zestawu.

Spotlight 2 ma 125 mm długości, 30 mm szerokości i 13,5 mm grubości. Masa urządzenia wynosi 52,5 g, więc jest to sprzęt bardzo lekki i bez problemu można trzymać go w dłoni przez dłuższy czas. Za komunikację odpowiada Bluetooth Low Energy 5.1 oraz dołączony odbiornik Logi Bolt USB-C. Zasięg bezprzewodowy sięga do 30 metrów, oczywiście pod warunkiem odpowiednich warunków i braku istotnych przeszkód. W środku znalazła się bateria o pojemności 100 mAh.

Urządzenie wykorzystuje czujnik nacisku oraz żyroskop. Do dyspozycji mamy cztery główne przyciski: następny slajd, poprzedni slajd, przycisk podświetlania oraz przycisk akcji. Co istotne, Spotlight 2 jest kompatybilny m.in. z Microsoft PowerPoint, Google Slides, Apple Keynote, Prezi oraz Adobe Acrobat Reader. Obsługiwane są systemy Windows, macOS, ChromeOS, iOS/iPadOS oraz Android, przy czym pełny zakres funkcji wymaga odpowiedniego oprogramowania.

Jakość wykonania oraz design

Logitech zdecydował się na bardzo minimalistyczną konstrukcję. Spotlight 2 przypomina bardziej elegancki gadżet niż typowego pilota do prezentacji. Smukła obudowa dobrze leży w dłoni, a zastosowanie aluminium dodatkowo podkreśla wysoką jakość wykonania.

Najważniejszym elementem konstrukcji jest centralny, wrażliwy na nacisk przycisk odpowiedzialny za funkcje wskazywania. Jego działanie różni się od typowych plastikowych przycisków stosowanych w tanich prezenterach. Nacisk jest wyczuwalny, a dodatkowe informacje przekazywane są za pomocą haptyki. To właśnie haptyka jest jednym z ciekawszych elementów Spotlight 2. Prezenter może przekazywać użytkownikowi informacje bez konieczności patrzenia na urządzenie. Wibracje mogą informować między innymi o określonych działaniach czy upływie ustawionego czasu. Pod nim mamy dwa fizyczne klawisze do przechodzenia między slajdami, a na prawej krawędzi mamy z kolei klawisz, który umożliwia włączenie wskaźnika laserowego czy przełączanie trybu prezentacji.

Bardzo praktyczne jest również umieszczenie odbiornika Bolt w obudowie. Nie trzeba więc przechowywać go osobno w torbie czy etui. Po wysunięciu można go od razu podłączyć do komputera. Całość sprawia wrażenie urządzenia dopracowanego i przemyślanego. Nie ma tutaj zbędnych przycisków ani przesadnie skomplikowanego designu. To jeden z tych produktów, które można wyjąć podczas spotkania biznesowego i nie będzie wyglądał jak przypadkowy gadżet kupiony za kilkadziesiąt złotych.

Bateria

W przypadku prezentera bardzo istotny jest czas pracy. Trudno wyobrazić sobie bardziej irytującą sytuację niż rozładowany pilot kilka minut przed rozpoczęciem ważnego wykładu. Logitech deklaruje do 90 dni pracy na jednym ładowaniu. Pełne naładowanie baterii zajmuje około 60 minut. Jeszcze ciekawsza jest funkcja szybkiego ładowania – minuta podłączenia do zasilania ma zapewnić do około trzech godzin pracy podczas prezentacji. To rozwiązanie może okazać się niezwykle przydatne w praktyce. Jeżeli przed wejściem na salę zorientujemy się, że bateria jest niemal rozładowana, nie trzeba odkładać prezentacji. Kilkadziesiąt sekund przy ładowarce może wystarczyć na przeprowadzenie całego wystąpienia. Ciekawostką jest możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika. To istotna zmiana względem poprzedniej generacji, ponieważ zwiększa potencjalną żywotność urządzenia.

Funkcje

I tutaj zaczyna się najciekawsza część. Logitech Spotlight 2 potrafi znacznie więcej niż tylko przełączać slajdy. Podstawowe funkcje są oczywiście oczywiste – przyciski fizyczne pozwalają poruszać się po prezentacji. Centralny przycisk odpowiada za wskazywanie elementów na ekranie, natomiast boczny Action Button można wykorzystać do uruchamiania dodatkowych funkcji.

Największą zaletą jest cyfrowe wskazywanie. W przeciwieństwie do klasycznego lasera możemy zaznaczyć konkretny fragment prezentacji, powiększyć go albo wyróżnić określony obszar. Spotlight 2 oferuje kilka efektów cyfrowego podświetlania: Spotlight, Rysowanie, Powiększ. Dostępny jest także cyfrowy wskaźnik oraz fizyczny laser. Daje to znacznie większe możliwości podczas prowadzenia szkolenia. Możemy na przykład przyciemnić pozostałą część ekranu i pozostawić widoczny tylko fragment, na którym chcemy skupić uwagę uczestników. Przy omawianiu wykresu można natomiast powiększyć konkretny element bez konieczności przerywania prezentacji.

Ciekawie działa także sterowanie gestami. Dzięki zastosowanym czujnikom ruchu i nacisku prezenter może być wykorzystywany w bardziej naturalny sposób, bez konieczności ciągłego wciskania kolejnych przycisków.

Dużą zaletą są również informacje zwrotne w postaci wibracji. Dzięki nim użytkownik może otrzymać potwierdzenie wykonania określonej czynności bez spoglądania na urządzenie. To drobiazg, ale podczas prowadzenia prezentacji ma spore znaczenie.

Logitech przygotował także funkcję prowadzonego ćwiczenia oddechowego. Jest to nietypowe rozwiązanie jak na prezenter, ale producent potraktował Spotlight 2 jako urządzenie wspierające osobę występującą przed publicznością, a nie wyłącznie sterownik do slajdów.

Oprogramowanie

Pełnię możliwości Spotlight 2 pokazuje dopiero po zainstalowaniu aplikacji Logi Options+. Bez niej urządzenie działa w podstawowym trybie plug-and-play – możemy przełączać slajdy, korzystać z podstawowego wskazywania i fizycznego lasera.

Logi Options+ pozwala natomiast dostosować działanie prezentera do własnych potrzeb. Możemy zmienić funkcje przycisków, regulować intensywność haptyki, ustawić czułość przycisku wskazywania oraz szybkość kursora. Dostępne są również ustawienia timera i powiadomień haptycznych oraz podgląd poziomu naładowania baterii. Szczególnie interesujący jest Action Button. Można przypisać do niego określone skróty czy działania, dzięki czemu jeden przycisk może odpowiadać za takie zadania jak rozpoczęcie prezentacji, wyciszenie mikrofonu czy wygaszenie ekranu.

To sprawia, że Spotlight 2 może być dopasowany do konkretnego sposobu prowadzenia prezentacji. Osoba prowadząca szkolenia może skonfigurować urządzenie inaczej niż wykładowca czy handlowiec. Minusem jest natomiast uzależnienie bardziej zaawansowanych możliwości od oprogramowania. Sam sprzęt pozostaje funkcjonalny bez aplikacji, ale dopiero Logi Options+ pokazuje, po co właściwie kupujemy tak zaawansowany prezenter.

Łączność

Logitech daje nam dwie możliwości połączenia. Pierwszą jest dołączony odbiornik Logi Bolt USB-C, drugą – Bluetooth. W obu przypadkach konfiguracja jest bardzo prosta. Przy wykorzystaniu odbiornika wystarczy podłączyć go do portu USB-C komputera i nacisnąć dowolny przycisk na prezenterze.

Bluetooth jest równie prosty. W celu rozpoczęcia parowania należy jednocześnie przytrzymać przyciski Next i Back przez około trzy sekundy. Następnie Spotlight 2 pojawi się na liście dostępnych urządzeń Bluetooth.

Dzięki temu nie jesteśmy uzależnieni od jednego sposobu komunikacji. To szczególnie ważne w przypadku nowoczesnych laptopów, które coraz częściej mają niewiele portów, a klasyczne USB-A nie zawsze jest dostępne.

Zasięg do 30 metrów jest w zupełności wystarczający do typowych zastosowań. Nawet podczas dużej prezentacji czy wykładu prowadzący może swobodnie odejść od komputera i poruszać się po sali.

Podsumowanie

Logitech Spotlight 2 to jeden z tych produktów, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niepotrzebnie rozbudowane. Przecież do zmiany slajdu wystarczy zwykły pilot. Po dłuższym korzystaniu trudno jednak wrócić do tak prostego rozwiązania.

Największą zaletą Spotlight 2 jest połączenie świetnej jakości wykonania z rozbudowanymi możliwościami prezentacyjnymi. Cyfrowe podświetlanie, powiększanie, zaznaczanie obszarów, sterowanie kursorem, klasyczny laser, haptyka oraz możliwość personalizacji przycisków sprawiają, że urządzenie staje się faktycznym centrum sterowania prezentacją.

Na plus należy zaliczyć również bardzo dobrą baterię, szybkie ładowanie, możliwość wymiany akumulatora, Bluetooth oraz odbiornik Logi Bolt USB-C. Do tego dochodzi niewielka masa i bardzo wygodna obudowa.

Największym problemem pozostaje cena, która plasuje Spotlight 2 zdecydowanie powyżej zwykłych prezenterów. Logitech wycenia urządzenie na poziomie 609,99 zł, więc jest to sprzęt dla osób, które rzeczywiście wykorzystają jego możliwości.

Jeżeli jednak regularnie prowadzimy szkolenia, wykłady, prezentacje biznesowe czy wystąpienia przed większą publicznością, Logitech Spotlight 2 ma sporo sensu. To nie jest po prostu kolejny pilot do PowerPointa. To dopracowane narzędzie dla prezentera, które pozwala skupić uwagę odbiorców dokładnie tam, gdzie chcemy.