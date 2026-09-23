GTA 6 ma pierwszego oficjalnie potwierdzonego aktora głosowego. Fani od dawna wiedzieli, o kogo chodzi

Rockstar Games od lat wyjątkowo skutecznie strzeże informacji dotyczących Grand Theft Auto VI. Studio nie ujawniło dotąd obsady głosowej głównych bohaterów, a nawet w przypadku postaci drugoplanowych większość nazwisk pozostaje tajemnicą. Teraz jednak pojawiło się pierwsze oficjalne potwierdzenie. Stephen Root przyznał, że wystąpi w GTA 6. Co więcej, jego głos fani rozpoznali już wcześniej.

Informacja została ujawniona podczas rozmowy Stephena Roota z Associated Press. Aktor pojawił się na wydarzeniu BAFTA Tea Party i został zapytany między innymi o swój udział w jednej z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat. Root nie pozostawił większych wątpliwości. Potwierdził, że zobaczymy go w Grand Theft Auto VI, choć nie ujawnił oficjalnie nazwy odgrywanej przez siebie postaci.

Stephen Root wystąpi w GTA 6

Stephen Root to aktor doskonale znany zarówno widzom filmów i seriali, jak i fanom animacji. W jego dorobku znajdują się między innymi role w „Barry”, „Office Space”, „Finding Nemo” czy „The Man in the High Castle”. Szczególnie istotna w kontekście GTA 6 jest jednak jego praca przy animowanym „King of the Hill”.

To właśnie charakterystyczny głos aktora sprawił, że gracze stosunkowo szybko zaczęli podejrzewać, że Root znalazł się w obsadzie nowej odsłony Grand Theft Auto. Sam aktor przyznał, że utrzymanie informacji w tajemnicy było właściwie niemożliwe. Jak wyjaśnił, po pierwszym pokazie materiałów z gry zbyt wiele osób rozpoznało jego głos.

Root powiedział również, że jest bardzo zadowolony z udziału w projekcie i określił GTA 6 jako coś niezwykłego. Nie zdradził przy tym żadnych szczegółów dotyczących fabuły ani swojej roli.

To istotne, ponieważ Rockstar Games od początku kampanii promocyjnej GTA 6 bardzo oszczędnie podchodzi do informacji dotyczących obsady. Studio nie zdecydowało się dotąd na tradycyjne przedstawienie wszystkich aktorów, którzy użyczyli głosu bohaterom. W efekcie wiele nazwisk jest obecnie przedmiotem fanowskich spekulacji.

Fani wskazali jego postać już wcześniej

Choć Stephen Root nie powiedział wprost, kogo gra, wszystko wskazuje na to, że chodzi o Briana Hedera. To postać znana z materiałów prezentujących GTA 6, a jej głos od pewnego czasu był łączony właśnie z Rootem.

Brian Heder jest przedstawiany jako doświadczony przemytnik działający w Leonida Keys. Jest również pracodawcą Jasona i jedną z postaci pojawiających się w historii głównego bohatera. W ostatnich materiałach promocyjnych można było zobaczyć jego spotkanie z Jasonem i Lucią podczas imprezy na dachu. Heder dzieli się tam z Jasonem cygarem i rozmawia z nim na temat prowadzonej działalności.

Nie jest to więc sytuacja, w której aktor został przypadkowo przypisany do mało znaczącej postaci na podstawie internetowych domysłów. Jego charakterystyczny głos był dla wielu graczy wystarczającą wskazówką już po wcześniejszych materiałach prezentujących grę.

Co ciekawe, Stephen Root nie jest pierwszą osobą, której udział w GTA 6 próbowano ustalić na podstawie głosu. W przypadku innych bohaterów społeczność również analizowała zwiastuny oraz materiały promocyjne klatka po klatce, próbując dopasować znanych aktorów do poszczególnych postaci.

Rockstar nadal milczy w sprawie Jasona i Lucii

Największą tajemnicą pozostają jednak aktorzy odpowiedzialni za dwójkę głównych bohaterów. Jason Duval i Lucia Caminos są twarzami GTA 6, ale Rockstar nadal nie przedstawił oficjalnie osób, które użyczyły im głosu i wizerunku.

To dość nietypowa sytuacja jak na produkcję tej skali. W przypadku wielu dużych gier obsada jest jednym z podstawowych elementów kampanii marketingowej. Rockstar postępuje jednak inaczej. Studio pozwala, aby zainteresowanie graczy koncentrowało się na samych postaciach, świecie gry i kolejnych materiałach, zamiast przedstawiać pełną listę aktorów.

Tajemnicą pozostają również inne role. Wraz z kolejnymi zwiastunami i prezentacjami gracze próbują identyfikować aktorów na podstawie charakterystycznych głosów. Potwierdzenie udziału Roota może więc być pierwszym z kilku podobnych przypadków, które pojawią się przed premierą.

Warto przy tym podkreślić, że potwierdzenie pochodzi od samego aktora, a nie od Rockstar Games. Nie oznacza to zatem, że studio zdecydowało się oficjalnie opublikować pełną obsadę GTA 6. Jest to raczej sytuacja, w której jeden z aktorów sam ujawnił swój udział w produkcji.

Stephen Root ma za sobą doświadczenie w dużych produkcjach

Dla Rockstar Games angaż Stephena Roota nie byłby pierwszym przypadkiem wykorzystania rozpoznawalnego aktora w ważnej roli. Seria Grand Theft Auto od lat korzysta z usług znanych nazwisk. W poprzednich odsłonach pojawiali się między innymi Ray Liotta, Samuel L. Jackson czy Ricky Gervais.

Nie zawsze jednak gwiazda Hollywood otrzymywała rolę głównego bohatera. Rockstar często wykorzystywał rozpoznawalnych aktorów do budowania drugoplanowych postaci, które dzięki charakterystycznemu głosowi i osobowości zapadały graczom w pamięć.

Do premiery GTA 6 pozostały już tylko miesiące

Potwierdzenie udziału Stephena Roota pojawia się w szczególnym momencie. Rockstar jest już na końcowym etapie kampanii promocyjnej przed premierą GTA 6. Gra ma zadebiutować 19 listopada 2026 roku na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

W ostatnich miesiącach Rockstar systematycznie zwiększa ilość prezentowanych informacji. Jednym z najważniejszych materiałów był rozbudowany pokaz GTA 6, który pozwolił dokładniej przyjrzeć się światu gry, bohaterom oraz licznym postaciom drugoplanowym.

Jednocześnie studio nadal zachowuje sporą część informacji dla siebie. Obsada głównych bohaterów wciąż nie została oficjalnie przedstawiona, podobnie jak wiele szczegółów dotyczących fabuły.

Jedno jest już pewne – Stephen Root będzie częścią obsady Grand Theft Auto VI. Wszystko wskazuje na to, że wcieli się w Briana Hedera, choć ostateczne potwierdzenie tej informacji ze strony Rockstar Games nadal pozostaje kwestią przyszłości.