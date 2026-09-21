Rayman Legends Retold opóźnione. Gra była już gotowa do premiery

Fani klasycznych platformówek będą musieli poczekać nieco dłużej na powrót Raymana. Ubisoft zdecydował się przesunąć premierę Rayman Legends Retold, czyli odświeżonej i rozbudowanej wersji popularnej platformówki. Co ciekawe, decyzja zapadła w momencie, gdy produkcja była już oficjalnie określana jako „gold”, a więc znajdowała się na etapie pozwalającym na przygotowanie jej do dystrybucji.

Pierwotnie Rayman Legends Retold miało zadebiutować 1 października 2026 roku. Ubisoft poinformował jednak, że nowa data premiery została ustalona na 3 grudnia 2026 roku. Oznacza to niemal dokładnie dwa miesiące dodatkowego oczekiwania. Informację potwierdzono w komunikacie opublikowanym przez twórców.

Rayman zalicza opóźnienie mimo statusu „gold”

Samo opóźnienie nie byłoby szczególnie zaskakujące, gdyby nie jeden istotny szczegół. Rayman Legends Retold zdążył już osiągnąć status „gold”. W branży gier oznacza to zazwyczaj, że podstawowa wersja produkcji została ukończona i znajduje się na etapie przygotowania do premiery. Nie oznacza to oczywiście, że twórcy nie mogą dalej pracować nad grą, ale opóźnienie po osiągnięciu tego etapu jest stosunkowo nietypową sytuacją.

Ubisoft tłumaczy decyzję potrzebą poświęcenia dodatkowego czasu na dopracowanie produkcji. Twórcy chcą zadbać o każdy szczegół przed udostępnieniem gry graczom. Nie chodzi więc – przynajmniej oficjalnie – o konieczność dokończenia kluczowych elementów produkcji, lecz o dodatkowy etap polerowania gotowego już projektu.

Z perspektywy graczy oznacza to jednak konkretną zmianę. Zamiast początku października na powrót Raymana trzeba będzie poczekać aż do początku grudnia. Jednocześnie trudno mówić o wielomiesięcznym poślizgu. Ubisoft przesunął premierę o około dziewięć tygodni, co może sugerować, że dodatkowy czas ma zostać wykorzystany przede wszystkim na poprawki, optymalizację i eliminowanie potencjalnych problemów.

To nie jest zwykły remaster

Rayman Legends Retold nie będzie prostym przeniesieniem oryginalnego Rayman Legends na współczesne platformy. Ubisoft przedstawia projekt jako znacznie bardziej rozbudowaną, nową interpretację klasycznej platformówki.

Produkcja ma zachować charakterystyczną dla serii rozgrywkę platformową, ale jednocześnie zaoferować zmienioną oprawę oraz dodatkową zawartość. Wśród nowości znalazły się między innymi nowe elementy fabularne, dodatkowy świat, nowe poziomy oraz rozszerzona ścieżka dźwiękowa. Gra ma również wykorzystywać możliwości współczesnych platform sprzętowych.

Istotną częścią projektu jest również powrót znanego trybu Kung Foot. Ubisoft zapowiada jego rozszerzenie, a sama gra będzie oferowała możliwość wspólnej zabawy dla maksymalnie czterech osób na jednej konsoli. Oznacza to, że Retold ma być czymś więcej niż tylko próbą odtworzenia doświadczenia znanego z oryginalnego Rayman Legends.

Rayman Origins: Enhanced Edition w zestawie

Na tym jednak lista dodatków się nie kończy. Standardowa wersja Rayman Legends Retold ma zawierać również Rayman Origins: Enhanced Edition. To istotny bonus dla osób, które chcą nadrobić poprzednie odsłony serii lub po prostu ponownie odwiedzić świat Raymana w odświeżonej formie.

Ubisoft przygotowuje więc pakiet skierowany zarówno do wieloletnich fanów serii, jak i osób, które z Raymanem nie miały wcześniej większego kontaktu. Retold może dzięki temu pełnić funkcję swoistego powrotu marki na współczesny sprzęt.

Sam Rayman Legends pozostaje jedną z najbardziej cenionych współczesnych odsłon serii. Oryginał zadebiutował w 2013 roku i wyróżniał się przede wszystkim bardzo dobrze zaprojektowanymi poziomami, płynną animacją oraz charakterystyczną oprawą audiowizualną. Nowa wersja ma wykorzystać fundamenty tej produkcji, jednocześnie rozbudowując je o nowe elementy.

Na jakie platformy trafi gra?

Rayman Legends Retold będzie dostępne na współczesnych konsolach oraz komputerach osobistych. Gra trafi na PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 oraz PC. Ubisoft zapowiedział także dostępność produkcji za pośrednictwem usług chmurowych GeForce Now i Blacknut. W przypadku komputerów gra będzie dystrybuowana m.in. przez Ubisoft Connect, Steam oraz Epic Games Store.

Szczególnie interesująco zapowiada się wersja na Nintendo Switch 2. Nowa konsola Nintendo jest jednym z najważniejszych miejsc dla współczesnych platformówek, a Rayman Legends Retold może dobrze pasować do charakteru urządzenia. Produkcja będzie mogła być wykorzystywana zarówno w trybie przenośnym, jak i podczas rozgrywki na dużym ekranie.